Как купить билеты на Евро-2020. Инструкция

Копірайт зображення UNIAN Image caption Украинские болельщики смогут принять участие в розыгрыше билетов на матчи сборной Украины на Евро-2020

Матч между сборными Сербии и Украины, который состоится 17 ноября, является последним в отборочном цикле Евро-2020. Украина еще в прошлом туре пробилась на турнир, поэтому самое время задуматься, как можно купить билет и поддержать сине-желтых летом следующего года.

Когда украинцы узнают, где же будет играть сборная, и как можно будет купить билеты, чтобы поддержать сине-желтых - разбиралась ВВС News Украина.

Формат следующего футбольного европейского первенства необычный - матчи пройдут в 12 городах 11 стран Европы: Амстердам, Баку, Бильбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Глазго, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.

Для поездок во все эти города, кроме Дублина, Глазго и Лондона, украинцам не нужны визы.

В Евро-2020 примут участие 24 команды, которые будут поделены на шесть групп.

Поэтому вопрос перелетов, жилья и всей логистики для болельщиков будет очень актуальным.

Сборные-хозяева соревнований часть матчей группового этапа точно будут играть дома.

Украина пробилась на Евро-2020 с первого места отборочной группы, но пока не известно, в каких городах Европы она будет играть. Точно известно, что Украина не попадет в группу с Россией, а также не будет играть в Санкт-Петербурге.

Всесильна лотерея

Жеребьевка групп Евро-2020 состоится 30 ноября этого года.

А уже на следующий день болельщики смогут попробовать купить билеты на матчи как своей сборной, так и любой другой.

Продажа билетов на Евро-2020 строго контролируется УЕФА и происходит только на официальном сайте.

Для того, чтобы участвовать в покупке билетов на Евро, надо обязательно зарегистрировать свой профиль.

Чтобы все болельщики были в равных условиях, УЕФА распределяет билеты через систему специальных лотерей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Матчи Евро-2020 будут проходить по всей Европе

Первый этап продажи билетов состоялся еще летом этого года - с 12 июня по 12 июля.

Тогда каждый желающий мог через свой профиль подать заявку на покупку билетов на неограниченное количество матчей во всех городах Евро-2020.

Для этого надо было оставлять заявку на матчи, которые не пересекаются во времени. На каждую игру в заявке можно было просить не более четырех билетов. Но количество игр в заявке не ограничивалось.

Стоимость билетов - фиксированная и делится на три ценовые категории, от самых дорогих до самых дешевых.

В части городов - Баку, Бухаресте и Будапеште - цена стартует от 30 евро, в других городах Европы - от 50.

В конце лета состоялась жеребьевка и розыгрыш части билетов. Всем участникам сообщили, какие их заявки стали победными и какие билеты они после этого могут выкупить.

Это было чистое везение, многие болельщики подавались на все возможные варианты, и часто получали возможность выкупить билеты в не самых удобных городах. Также тогда мало кто понимал, выйдет ли его страна в финальную часть и где будет играть.

Часть участников лотереи свои билеты тогда не выкупили. Всего на первом этапе разыграли полтора миллиона билетов.

Все билеты не подлежат перепродаже, кроме как через сайт УЕФА.

Второй этап продажи

Билеты, которые не разыграли летом, продолжат разыгрывать с 1 декабря 2019 года на том же портале УЕФА.

После жеребьевки уже будут известны большинство участников чемпионата, их группы и города игр.

Для болельщиков конкретных сборных создана специальная возможность принять участие в лотерее "Еду за своей сборной". Для покупки билетов на все три матча Украины создан специальный раздел, где появится возможность подать заявку на покупку билетов (опять же, нужен собственный профиль в системе покупки билетов УЕФА).

Следить за этой страницей стоит сразу с 1 декабря, быстро подавать свои заявки и в случае успеха выкупить билеты.

На этом этапе должны разыграть еще около миллиона билетов.

Еще одна опция для болельщиков купить билеты на игры сборной Украины в декабре этого года - попробовать свои силы в дополнительной лотерее для "нейтральных болельщиков" в специальном разделе сайта.

Копірайт зображення АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ УКРАЇНИ

Там можно зарегистрироваться на лотерею на любой матч чемпионата.

У болельщиков, которым не повезет во время декабрьского розыгрыша, или которые не успеют подать заявки, будет еще один шанс купить билеты уже в 2020 году.

С начала 2020 года сайт УЕФА запустит специальную платформу "Перепродажа билетов".

На этой платформе болельщики, купившие билеты на матчи еще в лотерее июня-июля, смогут официально продать свои билеты по номиналу.

Ожидается, что здесь будут продавать билеты люди, чьи сборные не прошли в финальную часть турнира. Можно будет испытать счастье и выхватить билет на один нужный матч.

УЕФА предупреждает, что купленные за пределами их системы билеты являются недействительными.

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