"Меня бы застрелили побратимы, если бы узнали" - военный с ВИЧ

Копірайт зображення BBC/Олеся Волкова

Василий пошел на войну, потому что был уверен - терять ему нечего. Одна из причин такого настроя - ВИЧ-положительный статус. Он воевал в добровольческом батальоне.

Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, экс-доброволец поделился с нами своей историей на условиях полной анонимности.

Василий - ненастоящее имя ветерана.

С 2011-го он знал о том, что является носителем вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

После того, как узнал о своем диагнозе, пережил неприятие матери, одиночество и возрождения надежд благодаря эффективной терапии.

Ветеран АТО объяснил, почему именно на фронте существует опасность возникновения эпидемии ВИЧ/СПИД, гепатита и туберкулеза.

По его мнению, в Украине эту проблему до сих пор не признали.

Вот его откровенный рассказ.

"Я не чувствовал страха"

Мой ВИЧ-статус сильно повлиял на решение идти воевать. Но была и определенная спонтанность.

Я чувствовал вину, злость после того, как на фронте убили моего друга. Ему еще не было и 30 лет. Он жил за пару кварталов от меня.

До войны у меня был бизнес. С ее началом заказы начали падать. Перед отъездом на войну я раздал все свои ценные вещи.

В моих действиях на войне был фатализм. Я не чувствовал страха ... Но потом захотел жить

На фронт меня собирали знакомые из моей группы людей с положительным ВИЧ-статусом. В этой нашей группе были волонтеры, которые помогали не только мне, но и другим военным. Люди объединялись, понимали, что всем нам жить в одной стране дальше.

На войне я совершил поступок, который потом назвали "подвигом". Смог спасти имущество ВСУ, захваченное противником. Мог действовать отчаянно прямо на глазах у сепаратистов. Они были растеряны - просто не ожидали такой наглости.

Сначала в моих действиях на войне был фатализм. Я не чувствовал страха, потому что думал, что мне нечего терять.

Но потом захотел жить.

Я помню момент, когда проснулся в прифронтовом госпитале. Мы были на дежурстве перед этим. Я должен был пойти погреться в машину. А парень, который грелся внутри машины передо мной, попросил еще немного там посидеть.

В эти минуты туда попал "Град". Те, кто были в машине, погибли на месте. Вместо меня.

Копірайт зображення BBC/Олеся Волкова

А я после этого проснулся в больнице. С тех пор действовал осторожнее, стал более уверенным в себе, у меня усилилось чувство мести за погибших товарищей. Я не позволял себе больше никакого разгильдяйства или несобранности.

Лежа в больнице, проанализировал свою жизнь.

Осознал, что в жизни все происходит не просто так. Я зачем-то еще нужен.

После войны занялся здоровьем, встретил свою будущую жену.

Знал только командир

Я служил в добровольческом батальоне. Добробат - это как семья. Только благодаря этому мы могли побеждать.

Справку о своем статусе я сразу уничтожил. У меня не было времени объяснять, что там у меня, почему, как.

Мой командир знал о моем статусе. Он отнесся к этому как офицер. Принял меня таким, какой я есть.

Он меня попросил перед каждым боем на левой руке делать надпись B20 на случай ранения. Таким образом я мог предупредить парамедиков на фронте, что у меня есть такое заболевание.

Копірайт зображення BBC/Олеся Волкова

Парамедик носит латексные перчатки. Если он или она проткнули бы осколком перчатку, то произошло бы прямое заражение. Есть всего три пути распространения этой инфекции: кровь, сперма и материнское молоко. Других способов нет, в частности ВИЧ не передается воздушно-капельным путем.

В подразделении, где воевал, о своем ВИЧ-статусе "морозился".

Если бы побратимы узнали о моей болезни, боялись бы со мной спать рядом и есть вместе

Никому о нем не говорил, потому что 90% моих побратимов пришлось бы разжевывать, что это такое - ВИЧ/СПИД. А на руках у всех было оружие. Я не хотел получить пулю от своих за это, потому что потерял бы полное доверие к себе.

Понимаете, у людей был бы страх есть со мной из одной посуды, спать рядом.

Когда на фронте я иногда отходил в сторону и выпивал лекарства, побратимы думали, что на чем-то "сижу". Но жадничаю и не делюсь с ними.

Когда наш батальон начали вводить в структуру силового ведомства, понял - медкомиссию не пройду.

Проститутка за еду

На фронте могут быть целые очаги эпидемии ВИЧ/СПИД, но это никого не интересует.

Людей на фронте в любовных делах объединяла одна-единственная купюра в 200 грн. Именно столько стоили услуги секс-работницы в прифронтовом городе. Вот вам и все отношения между мужчиной и женщиной.

В половине случаев за секс рассчитывались бартером. Презервативы покупали самые дешевые в ближайшем киоске. Качественные туда никто не завозил.

В половине случаев за секс на фронте рассчитывались едой

Добровольцы употребляли различные стимуляторы, чтобы выдерживать по восемь бессонных ночей подряд и постоянный стресс войны: амфетамины, энергетики, кофеин. Так 70% времени. Представьте себе, будет ли человек в таком состоянии на войне заморачиваться тем, чтобы у него был безопасный секс с проституткой за 200 грн? Половина людей себя воспринимали как смертники. Могли думать: "А может, это у меня последний раз с женщиной?"

Те женщины, которые предлагали свои секс-услуги на войне, также не переживали, что могут заразиться. У некоторых из них на глазах погибли родные. Им некуда было ехать и нечего было есть. Рядом с фронтом много голодных людей, готовых за деньги делать что угодно. И некоторые этим пользуются.

Копірайт зображення BBC/Олеся Волкова

Когда у меня побратимы просили: "Дай сотку, не хватает снять проститутку", - я не давал им деньги.

Читать им лекции о том, что можно заразиться чем-то, смысла не было. Я мог даже на водку давать, потому что понимал: у человека перегрузка, нужно быстро расслабиться. На проститутку - нет.

ВИЧ/СПИД в цифрах

По разным оценкам, в 2018-м в Украине проживало от 244 тыс. до 360 тыс. ВИЧ-позитивных людей.

1,5% украинцев в возрасте 15-49 лет имеют ВИЧ/СПИД.

Только 47% инфицированных знают о своем статусе.

В 65% случаев вирус передается через секс, в 20% - через инъекционные наркотики.

Основные группы риска: мужчины, имеющие секс с мужчинами; секс-работники обоего пола, наркозависимые, трудовые мигранты, участники войны на Донбассе.

Украина - вторая в Европе после России по количеству инфицированных.

Источники: UNAIDS, ЦОЗ МОЗ Украины, ВОЗ, БО "100% жизнь".

Доноры на войне

Еще один сложный момент для меня - сдача крови в прифронтовом городе для раненых. Я ее никогда не сдавал, зная о своем статусе. Возникал вопрос, а почему это я "морозился"?

Большой вопрос, проверял ли на фронте кто-то на ВИЧ и гепатит донорскую кровь

Поэтому, когда другие бойцы сдавали кровь, я шел разгружать мертвых. Вижу, подъехал "КамАЗ" с 200-ми, то есть погибшими, я быстренько масочку надел и вперед. Некоторые тела были изуродованы, их просто так нельзя было бы узнать. Я тогда понял, как важно создавать базу ДНК еще при рождении ребенка.

Наши бойцы "слили" свою кровь - и все. Большой вопрос, проверял ли ее кто-то на фронте. А как было: "Ребята, очень нужна кровь - давайте сдавать, вперед!'' И они сдавали. А у ВИЧ инкубационный период длится полгода.

Копірайт зображення BBC/Олеся Волкова

Кстати, помню, что со мной сознательно избегал сдачи крови еще один боец. Впрочем, его причин я не знаю.

Кроме ВИЧ, человек может иметь, например, гепатит, который также передается через кровь. Его боятся меньше, хотя такой вирус сложнее сдерживать в организме, если уже произошло заражение.

Как узнал?

О своем ВИЧ-статусе я узнал в 2011 году. Тогда моя одноклассница готовилась к операции и должна была сдать анализ на ВИЧ. Я пошел "по приколу" с ней вместе. И меня спрашивают: "Как вы относитесь к такому диагнозу? У вас он есть".

Мне очень не хватало информации об этом. У меня фактически не было никакой поддержки, я пережил жесткое неприятие.

Копірайт зображення BBC/Олеся Волкова

После того, как узнал о своем ВИЧ-статусе, во мне что-то оборвалось, появился страх относительно того, как другие ко мне отнесутся, что подумают.

Когда-то в аптеке меня шокировало то, как другой человек, подойдя к окошку, спокойно сказал: "У меня ВИЧ, гепатит и туберкулез". Я стоял рядом и млел.

Я увидел много успешных людей с ВИЧ-позитивным статусом

Лишь через два года начал знакомиться с людьми, у которых есть такая же проблема. Я увидел немало успешных людей с ВИЧ-позитивным статусом.

Копірайт зображення BBC/Олеся Волкова

В 2013-м я стал на официальный учет, начал принимать антиретровирусную терапию, посещать встречи в группе, в которую входили люди с ВИЧ-позитивным статусом.

Некоторые из них жили с таким диагнозом по 10-15 лет. Они выглядели лучше, чем некоторые здоровые молодые люди, потому что тщательно следили за своим здоровьем. Есть определенные технические нюансы по приему терапии, но я понял благодаря этим примерам: все не так плохо.

"Мать думала, что наркоман"

Когда мать узнала о моем ВИЧ-статусе, думала, что я наркоман. А я никогда не употреблял наркотики и не пользовался услугами секс-работниц.

Первые три года после того, как я узнал о том, что являюсь носителем ВИЧ, она вообще меня не принимала.

С матерью до сих пор больше пяти минут не общаемся.

Мать родом из села в Западной Украине. Для нее это что-то немыслимое.

Мать думала, что я наркоман. А я никогда не употреблял наркотики

Сестра образованнее, отнеслась спокойно к этому, прежде всего сама сдала анализ.

Но после меня могли выбрасывать стакан, из которого я пил воду.

Тест на ВИЧ для военных

В Днепре можно было бы проводить тесты на ВИЧ на волонтерских пунктах. Чем больше людей сдадут тесты, тем больше будет процент выявленных носителей этой инфекции.

Можно было бы проверять военных параллельно с осмотрами у обычных врачей - стоматологов, терапевтов. Мол, давайте заодно пройдем и тест на ВИЧ на всякий случай. Почему бы и нет?

Можно организовать пункты для таких тестов на вокзалах Киева, Харькова, Днепра, крупнейших перевалочных пунктов для фронтовиков. Боец сам придет, потому что понимает, что "согрешил".

Копірайт зображення BBC/Олеся Волкова

По моему мнению, нужно обеспечить системное тестирование на ВИЧ. Оно должно быть доступным. Государству до сих пор это не было нужно, специализированные фонды не сильно хотят иметь с этим дело.

Я считаю, что проблему распространения ВИЧ в зоне боевых действий не осознают. Общался с медиками, которые ездили на фронт. Они говорят об этом открыто.

BBC News Украина попросила министерство обороны объяснить, проверяют ли военных на ВИЧ/CПИД перед отправкой на фронт, а также позже, после прохождения там службы. На момент выхода материала ответа мы не получили.

Там также могут распространяться гепатит, туберкулез. Люди, живущие рядом с линией разграничения, питаются значительно хуже нас, в тылу. Они не получают достаточно белков, микроэлементов, витаминов. Плохое питание - один из факторов развития туберкулеза.

Те, кто там занимает должности, конечно, хорошо питаются, однако 70% - нет. В начале войны эти люди были полуголодные.

Какой выход?

Что бы я сказал тем, кто прошел войну и переживает посттравматическое стрессовое расстройство? Ты приходишь с войны и никому не нужен. Тебе могут налить сто грамм или дать денег, а потом попросить больше не беспокоить.

Если чувствуешь себя очень плохо, то, пожалуйста, или езжай обратно, на войну, или прекрати "выносить мозги" родным людям.

Копірайт зображення BBC/Олеся Волкова

Нужно взять ответственность за себя в свои руки и вести здоровый образ жизни.

Рисунки Олеси Волковой, Русская служба BBC.

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