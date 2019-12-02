Зимняя война: как Финляндия остановила наступление СССР, в котором погибли тысячи украинцев

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Тяжело, Иосиф?" - карикатура из газеты Mirror. Советское военное командование планировало захватить Финляндию за 20 дней, чтобы сделать подарок на день рождения Сталину 21 декабря. Но военная кампания против финнов превратилась для Красной армии в кошмар

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30 ноября 1939 Советский Союз напал на Финляндию, пытаясь подвинуть границу от Ленинграда и создать в стране марионеточное просоветское правительство.

Советские военачальники планировали завершить войну за 20 дней и провести марш в Хельсинки, сделав подарок на день рождения Сталину 21 декабря. Однако военная кампания в Финляндии стала для Красной армии позорной.

Обстоятельства Финской войны, или как ее называют в Финляндии Зимней войны, привели к деморализации советской армии и, как считают историки, убедили Гитлера, что СССР может стать легкой добычей.

Среди жертв войны были десятки тысяч советских военных из Украины. Обнародованные после распада СССР документы советских ведомств освещают ужасную авантюру, жертвами которой стали эти люди.

А свидетельства участников войны показывают, как маленькой стране с населением в 3,7 млн удалось остановить наступление гиганта с населением более 170 млн, который имел огромные военные и материальные ресурсы.

Какой Финляндия подошла к войне

Межвоенная Финляндия долгое время была поляризованной страной. Это было следствием жестокой гражданской войны 1918 года, в которой финские "белые" под командованием экс-офицера российской имперской армии Карла Маннергейма и с помощью немецкой армии и шведских добровольцев победили "красных" финнов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Этнический швед, офицер российской имперской армии Маннергейм сыграл ключевую роль в поражении коммунистов в Финляндии в 1918 году и во время войн с СССР в 1939-1940, 1941-1944 годах

Хотя российские большевики имели большое влияние на формирование финской "Красной гвардии", большинство ее участников были этническими финнами, преимущественно рабочими или крестьянами.

В разгар войны в рядах "Красной гвардии" воевали 80 тыс. из 3 млн жителей страны.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Апрель 1918 года. Финская "Белая гвардия" и немецкие солдаты ведут бой с "красными" финнами за улицу в Хельсинки

Обе стороны прибегали к массовым расстрелам, но в итоге победители намного превзошли своих врагов по количеству жертв.

После войны пленных "красных" финнов согнали в концлагеря, где более 12 тыс. из них умерли от недоедания и болезней. Более 40 тыс. амнистировали в 1919-1920 годах.

Много лет страна жила воспоминаниями о войне. Правые отказывались считать ее гражданской и называли Освободительной, левые вспоминали о жестокости победителей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Финские солдаты отправляются на подавление попытки путча, март 1932 года

В 1929-1932 годах ультраправое "Движение Лапуа" похищало политиков и пыталось массовыми маршами влиять на политику правительства. В 1932 году оно даже попыталось осуществить попытку государственного переворота, планируя марш в Хельсинки вроде итальянского марша на Рим 1922 года, который завершился установлением власти Муссолини.

Но правый президент Пер Свинхувуд, который пользовался авторитетом как глава правительства в период гражданской войны и ранее инициировал арест депутатов-коммунистов, дезорганизовал и подавил путч.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Подавление в 1932 году попытки путча президентом Пером Свинхувудом помогло финской демократии окрепнуть

Так финская демократия, основанная на работе не всегда стабильных коалиционных правительств, выдержала атаку со стороны сторонников фашистов и коммунистов.

В последующие годы поляризация уменьшилась. Этому способствовало интенсивное экономическое развитие (Финляндия была одним из ведущих мировых экспортеров бумаги), рост доходов населения и приход к власти правительства социал-демократов и аграриев в 1937 году.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Большие площади лесов в межвоенное время способствовали экономическому процветанию Финляндии, которая стала одним из ведущих экспортеров бумаги на мировом рынке. Картина финского художника Пекки Халонена "Прокладка дорог в Карелии"

Правительство социал-демократов и аграриев, с одной стороны, удовлетворило ряд социальных требований рабочих, а с другой - развеяло опасения правых, что левоцентристы могут сотрудничать с СССР.

Фактически, в Финляндии исполнялся тезис лидера социал-демократов Вяйнё Таннера, высказанный им во время горячего спора с Карлом Маннергеймом, руководителем Совета обороны в 1930-х, об уровне оборонных расходов: "Прежде чем тратить огромные деньги на оборону, нужно создать для людей такой уровень жизни, который они захотят защищать".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Финская парламентская демократия, в отличие от стран Балтии, выдержала испытания 1930-х годов, здесь не было государственных переворотов

Финские коммунисты, которые пытались управлять подпольем с территории СССР, были преимущественно уничтожены во время сталинских чисток.

В 1935 году кампания против "финских националистов" в советской Карелии привела к падению руководителя правительства республики Эдварда Гюллинга, который был начальником штаба финской Красной гвардии в 1918 году, и главы карельских коммунистов Густава Ровио. Обоих расстреляли в 1938 году.

Бывший главнокомандующий финской Красной гвардии Ээро Хаапалайнен был арестован за "троцкизм" и расстрелян в 1938 году.

Руководитель коммунистического правительства Финляндии в 1918 году и лидер финских коммунистов в 1920-1934 годах Куллерво Маннер в 1935 году был отправлен в лагеря, где умер от болезней в 1939 году.

Даже Отто Куусинен, которого советское руководство поставило во главе фейковой "Финляндской демократической республики" в начале Зимней войны, всегда имел собранный вещевой мешок на случай задержания. Его сына отправили в лагеря и освободили за день до начала советско-финской войны, а жена годами была в лагерях.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Суд в Ленинграде над обвиняемыми в шпионаже для Финляндии, сталинская эпоха

Вследствие сталинских репрессий, по оценкам финских историков, погибли 20 тыс. финнов и карелов, сотни активистов Компартии. Так были подорваны возможности СССР влиять на политическую ситуацию в Финляндии.

В то же время аншлюс Австрии, раздел Чехословакии и пакт Молотова-Риббентропа подорвали позиции ультраправой партии "Патриотическое народное движение", которая откровенно симпатизировала Муссолини и частично одобряла политику Гитлера. Многие финны считали завоевание Гитлера и Муссолини уничтожением малых государств, подобных Финляндии.

В отличие от многих других молодых стран, образовавшихся после Первой мировой войны на обломках империй, Финляндия подошла ко Второй мировой войне с прочной политической системой, которая выдержала тяжелые испытания и в которой как ультраправые, так и ультралевые политики были на обочине.

Фейковая республика

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вскоре после нападения на Финляндию СССР подписала "Договор о взаимопомощи и сотрудничестве" с марионеточной "Финляндской демократической республикой" во главе с Отто Куусиненом. О "ФДР" шутили как о республике, созданной на квартире Куусинена. На фотографии - Андрей Жданов, Климент Ворошилов, Иосиф Сталин и Отто Куусинен, договор от СССР подписывает Вячеслав Молотов

Война между СССР и Финляндией началась после Майнильского инцидента 26 ноября - артиллерийского обстрела приграничной советской деревни, в результате которого погибли, по утверждениям Москвы, четверо советских военных. СССР обвинил в обстреле финнов.

Общественность Финляндии и западных государств в советскую версию событий не поверила, потому что несколько месяцев в Москве безуспешно требовали от Хельсинки пересмотра границы, территориальных уступок и создания советских баз на финской территории.

"Никто не верит, что Финляндия обстреляла советскую территорию. Действия Советского союза считают жалкой провокацией. Многие рабочие говорят, что если СССР надеется ввести нас, финнов, в заблуждение своими заявлениями, это не пройдет. Поэтому в случае нападения на Финляндию лучше организовать для москалей (согласно оригиналу. - Ред.) горячий прием без всякого сожаления"*, - докладывала в те дни государственная полиция Финляндии о настроениях в среде рабочих.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Последствия бомбардировки Хельсинки

Уже утром 30 ноября советские бомбардировщики сбрасывали бомбы на финские города, а сухопутные войска начали вторжение.

Главнокомандующим финской армии снова стал Карл Маннергейм, было сформировано коалиционное правительство во главе с банкиром Ристо Рюти, известным своими антипатиями как в СССР, так и к ультраправым.

1 декабря СССР признал правительство "Финляндской демократической республики", которую создал на советской территории и возглавил финский коммунист Отто Куусинен. С этим "правительством" советское руководство подписало "Договор о взаимопомощи и сотрудничестве", согласно которому Финляндия должна была передать СССР территории и разрешить создание военных баз.

Правительство Куусинена стало объектом насмешек не только в Финляндии, но и среди некоторых советских граждан. О таких мнениях сообщали в докладах НКВД, обнародованных после распада СССР.

Копірайт зображення Getty Images Image caption После начала войны Карл Маннергейм (слева) снова стал главнокомандующим финской армии

"В Западной Украине мы все же удачно выкрутились, сославшись на освобождение. А здесь уже явно агрессивные действия в отношении слабого государства. Есть ли хоть один здравомыслящий человек, который поверил в то, что на самом деле Финляндия первая начала нападать на СССР?", - говорил инженер А. из Киева согласно одной из таких докладных записок НКВД.

"Я убежден, что финны правы ... Они знают, что их ждет, если они проигрывают войну СССР - полное подчинение. Они чувствуют себя морально правыми и будут защищаться до последней капли крови", - отмечал старший научный сотрудник Института экспериментальной медицины С.

Некоторые историки считают, что о долго планируемом нападении на Финляндию свидетельствуют и слова песни "Принимай нас, Суоми-красавица", с которой советские войска шли захватывать страну. В тексте этой песни говорится об успешном наступлении советских войск на Финляндию, но в условиях осени, а не зимой.

"Чудо" Зимней войны

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Зимней войне армия Финляндии остановила наступление значительно превосходящих по количеству войск СССР

Зимнюю войну финские историки описывают как момент наибольшего национального единства.

В боях с Красной армией отстаивали независимость участники двух лагерей гражданской войны 1918 года в Финляндии и их родственники.

Варварские бомбардировки финских городов советской авиацией, в результате которых погибли несколько сотен гражданских, и захватнические требования СССР четко определили для финнов и большинства стран мира эту войну как справедливую защиту от агрессора.

Государственная полиция Финляндии, которая продолжала следить за рабочими организациями, сообщала о росте антисоветских настроений среди людей, которых раньше даже подозревали в симпатиях к СССР.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Варварские бомбардировки финских городов разожгли ненависть финнов к агрессору

"В результате второй бомбардировки (Хельсинки. - Ред.) начали пустеть рабочие районы, а по дороге, которая шла из города, тянулись бесконечные потоки женщин и детей ... Повсюду наблюдалась жаркая ненависть к москалям (согласно оригиналу. - Ред.)", - сообщал агент государственной полиции в докладной записке от 7 декабря.

"Неоднократно повторяли, что на этот раз Сталин обошел в своих преступлениях Гитлера. Когда такие слова слышишь от красного элемента, то это говорит само за себя", - отмечал он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эвакуация финской семьи

"Ненависть к русским разгорелась моментально и приобрела колоссальный масштаб. "Москальские мудрствования"- так говорят в связи с тем, что Молотов отрицает факт бомбардировок Хельсинки и других городов. Россия потеряла своих последних сторонников здесь", - отмечали в государственной полиции Финляндии.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Похороны жертвы бомбардировки советской авиацией

Немало бывших финских красногвардейцев ушли на фронт или выполняли оборонный заказ за станком на заводах.

"Один коммунист из Тамисаари, недавно отбывавший наказание на каторге, встретил ... бывших тюремных товарищей, призванных в армию ... Начал говорить о прошлых делах, членстве в финской компартии и отношении, как коммуниста, к нынешней ситуации. Тогда один из собеседников резко заявил, что "прошлое" - это прошлое, а сейчас ситуация требует от каждого финна выполнить свой долг перед страной", - говорилось в докладной записке государственной полиции Финляндии от 14 декабря 1939 года.

В общем, после начала войны, руководствуясь приказом об ограничении личных свобод, финская полиция арестовала и отправила в СИЗО только 109 человек, которых считали потенциальной угрозой для национальной безопасности. Из них было 82 финна, которых подозревали в симпатиях к СССР, и пару десятков советских граждан.

"Генерал Мороз" против Красной армии

Копірайт зображення Getty Images Image caption Советские военные часто не имели ни перчаток, ни теплой одежды, необходимой для ведения боевых действий в условиях сильных морозов

Главными факторами успешной обороны Финляндии во время Зимней войны считается не только патриотизм финнов, но и совпадение чрезвычайно суровой зимы и тяжелого состояния советской армии, ослабленной сталинскими чистками.

Докладные записки НКВД, обнародованные после распада Советского Союза, свидетельствуют о хаосе в командовании и неподготовленности советских военных к боевым действиям на территории Финляндии.

Обычным делом во время войны была плохая координация подразделений и отсутствие связи между ними, огонь по своим - тогда появилась даже поговорка "Все не страшно, кроме собственной авиации", задержка эвакуации раненых, оставление боеприпасов без присмотра, отсутствие топлива для техники и голодание военных.

Немало советских военных были одеты в летнюю военную форму, не имели перчаток, не умели пользоваться лыжами.

"У красноармейцев сапоги промокают. Красноармейцы, не имея возможности вовремя обогреться и высушить портянки, простужаются и обмораживают себе ноги", - докладывал уже 2 декабря 1939 года нарком внутренних дел Лаврентий Берия Сталину.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В отличие от советских военных, финны в белых маскхалатах сливались с местностью

Боевые действия нередко происходили при температуре 30-40 градусов ниже нуля по Цельсию, а финские мобильные отряды имели в лесах кучу тайников оружия и продовольствия, были одеты в белые маскхалаты, устраивали засады и быстро передвигались на лыжах.

Советские военные массово попадали в засады и погибали от обморожения.

"В окрестностях города Терийоки найдено 18 трупов красноармейцев, из которых часть изъедена хищниками. По заключению врачей, некоторые из них были ранеными, из-за непредоставления своевременной медицинской помощи умерли", - докладывал Берия Сталину 15 декабря 1939 года.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В целом почти шесть тысяч советских военных попали в финский плен. После передачи СССР судьба многих из них сложилась трагически

"Пришел мороз, а бойцы не имеют обуви и перчаток, и к тому же не обеспечиваются продовольствием и боеприпасами. Более двухсот бойцов вышли из строя, часть погибла, а другая часть без обуви (ноги заворачивали в портянки и бинты) были в таком плохом моральном состоянии, что идти с ними в бой было невозможно", - сообщали в НКВД советской Карелии о состоянии 29-стрелкового полка в декабре.

"У меня отмороженные ноги и я нахожусь в тылу на телеге, у нас в роте осталось не более 10 человек из 165. Сейчас командование никакого нет ... хочешь - умирай в бою, хочешь - убьют по дороге, поэтому не ждите дома, не вернусь", - писал красноармеец Бабуркин жене в Ленинградскую область в середине декабря.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Советские солдаты замерзали без теплой одежды

Советским военачальникам выдали белые полушубки, что выделяло их на фоне основной массы советских военных и делало легкой мишенью для финских снайперов.

"Значительная гибель командного состава: почти все комбаты, комроты и комвзвода. Отсутствие лыжной подготовки дивизии, отсутствие маскхалатов. Поэтому части дивизии двигались медленно и представляли собой абсолютно заметные цели, тогда как финны быстро передвигались и были почти незаметны", - сообщалось в рапорте о причинах поражения 139-й стрелковой дивизии в декабре.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Советские военнопленные на прогулке в лагере. После плена им дали финскую обувь

Именно такое состояние советской армии обусловило огромную разницу в потерях.

В финской армии погибли более 26 тыс. военных и тысяча попала в плен, 43 тыс. были ранены.

Советская армия потеряла по меньшей мере более 126 тыс. убитыми, умершими от ран и пропавшими, 264 тыс. получили ранения. Многие историки считают советские потери существенно заниженными.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Советские военнопленные получают в плену горячую пищу

Шесть тысяч советских военных попали в плен.

Из них 99 после войны попросили остаться в Финляндии, а других ждала ужасная участь - несколько сотен после передачи советской стороне расстреляли, других отправили в лагеря, а их семьи выселили из городов.

Массовая гибель украинцев

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Долина смерти" в Суомуссалми после боя. Здесь полегло немало советских солдат из Украины

Военные из Украины были широко привлечены к боевым действиям и, как свидетельствуют современники, были хуже подготовлены к боевым действиям в условиях Финляндии.

В войне участвовали военные Киевского особого, Харьковского и Одесского военных округов Красной армии.

Количество погибших среди военных, переброшенных из Украины, историки оценивают в десятки тысяч, но точной цифры нет. В 2005 году была издана книга памяти "Полегли в снегах Суоми", в которой указаны фамилии девяти тысяч погибших в этой войне украинцев.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пленные из 163-й стрелковой дивизии. Именно на помощь этой дивизии направили советских военных из Украины - 44-ю стрелковую дивизию, которую почти уничтожили в боях в "Долине смерти"

Много украинцев погибло в битве у города Суомуссалми в декабре 1939 - январе 1940 года, куда советское командование перебросило на подмогу почти окруженной 163-й стрелковой дивизии 44-ю стрелковую Киевскую дивизию имени Щорса из Житомира.

Долину Суомуссалми тогда прозвали "Долиной смерти". Из 14 тыс. бойцов 44-ее дивизии, как считают финские историки, девять тысяч погибли.

Советские источники приводят цифру 4756 погибших только за 1-7 января 1940 года.

После выхода из окружения командира дивизии Алексея Виноградова и еще двух военачальников расстреляли перед 700 бойцами, которые остались живы и не попали в плен.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Замерзший советский солдат. Часто замерзали раненые, которых просто некому было вынести с поля боя

В своих воспоминаниях советский военачальник Кирилл Мерецков, командовавший седьмой советской армией, пытавшейся прорвать Линию Маннергейма, вспоминал, что хуже всего пришлось на фронте именно советским военным из Украины.

"Хуже получилось с другой дивизией, перекинутой на фронт из украинской степи без предварительного обучения бойцов в условиях местности с лесами, болотами и холмами и глубоких снегов. Она оказалась в полностью необычном для нее положении и понесла тяжелые потери", - писал он в своей книге военных мемуаров "На службе народу".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Финские военные использовали свое умение быстро передвигаться на лыжах в нападениях небольших мобильных отрядов в тылу советской армии

Большие потери понесла 75-я стрелковая дивизия, которая в июне 1939 года базировалась в Лубнах Полтавской области, а затем была переброшена на север России.

"Контингент, из которого формировалась дивизия, преимущественно состоял из жителей Украины ... дивизия готовилась к ведению боя на степной равнинной местности ... Для боевых действий в местности с лесами и холмами с глубоким снегом, была подготовлена ​​слабо", - говорилось в секретной докладной записке НКВД о причинах поражения дивизии в январе 1940 года.

В НКВД сообщали, что только с 14 по 24 декабря 1939 года в 75-й дивизии были убиты 954 военных, ранены 1529, пропали 1619.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Брошенная советская военная техника и замерзшие солдаты

Военные из Украины в своих письмах близким описывали ужасную ситуацию на фронте. Эти письма читали сотрудники НКВД, и отдельные цитаты из них сохранились в докладных записках ведомства.

"Папа и мама! Наша армия встретила большое сопротивление, - писал танкист Карквач родителям в Полтаву в декабре 1939 года. - Все пути перекрыты минами, на деревьях и под деревьями мины. На деревьях снайперы. Только открыл люк машины, а он стреляет с дерева по нашим. Многие наши люди погибли и ранены".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сбитый советский военный самолет

"Последние два дня пришлось мне быть на передовой, где я видел ужасы, которые вообще приносит война для народа, как хоронят нас, молодых людей, в мелких ямах, хуже скота, а дома же детишки ждут родителей с войны", - писал красноармеец Гореликов жене в Черниговскую область.

"Печально видеть, как гибнет наш брат, но еще хуже, когда несколько десятков раненых лежат на снегу, воют нечеловеческим голосом и замерзают на морозе, так как их отвезти не успевают. Очень и очень дорого обойдется эта война СССР", - отмечал этот советский военный.

"Кукушки"-убийцы и "Белая смерть"

В войне большую роль играли финские снайперы. Они нередко обстреливали советские войска во время наступления, когда на пути советской военной техники оказывались завалы, которые надо было расчищать с участием саперов.

Также советские военные сообщали о том, что их обстреливали снайперы с позиций в ветвях и верхушках деревьев, таких они называли "кукушками".

Особенно прославленным был снайпер Симо Хяюхя (1905-2002), получивший от красноармейцев прозвище "Белая смерть". По разным данным, за время Зимней войны он убил от 200 до 542 советских военных.

Копірайт зображення Finnish Military Archives Image caption Симо Хяюхя, которого красноармейцы прозвали "Белая смерть", считается одним из лучших снайперов в мировой истории

Хяюхя использовал свой опыт охотника и отличное знание местности для того, чтобы много времени проводить на огневых позициях, оставлял их после захода солнца и возвращался до рассвета. Всего за неделю до конца войны он был тяжело ранен в лицо. Ему больше не позволили вернуться на военную службу.

Рождение "коктейля Молотова"

Советская армия намного превосходила финскую по количеству танков, имея более 2 тыс. танков против 26 финских.

Однако танки имели большие трудности с прохождением через бескрайние леса и холмы с большими валунами. А там, где они могли пройти, финские военные использовали против них бутылки с зажигательной смесью, которые позже назвали "коктейлем Молотова".

В мировой истории это было не первое использование подобных бутылок в боевых действиях, но финское название хорошо прижилось.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Отрицание наркомом иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым бомбардировок финских городов вызвало у финнов презрение. Одной из популярных финских военных песен во время войны стала "Нет, Молотов" - о том, как финские военные дали нагоняй агрессорам

А возникло оно после наглой лжи советского министра, который заявил, что советские самолеты сбрасывают на города якобы голодающей Финляндии хлеб, а не бомбы.

Финны назвали "хлебной корзиной" советскую кассетную авиабомбу RRAB-3, которую сбрасывали на финские города, и придумали собственный "подарок" советскому министру. По одной из версий, он первоначально назывался "коктейль для Молотова".

На заводе в селе Раямяки был налажен выпуск этих бутылок с зажигательной смесью. Всего их выпустили за годы войны 542 тыс., использовали не менее 70 0тыс. из них.

Смертельное мародерство

Советские военные были шокированы уровнем благосостояния в домах финнов, поэтому они нередко становились объектами мародерства.

Если еду выносили и потребляли, чтобы выжить, то вещи пытались передать родным.

"Во время каждой отправки машины в Ленинград отправляется масса посылок", - докладывал НКВД красноармеец 4-й отдельной инженерной роты.

"Начхозчасти отправил несколько килограммов свечей, пакет кожи. Военврач части сегодня отправила чемодан с промтоварами. Военком роты тов. Музафаров отправил две машины разных вещей в Красногвардейское, в частности, велосипеды и костюмы жене", - сообщал он.

Вскоре НКВД начал обыски в домах подозреваемых.

"В результате обыска в квартире командира взвода роты связи Г. и помкомвзовда Г. изъяты присланные из города Терийоки велосипед, костюм, два ковра, 14 полотенец, 6 простыней, швейная машина, посуда...", - говорилось в докладной записке НКВД Ленинградского военного округа от 14 декабря 1939 года.

Мародерство сыграло злую шутку со многими военными. Причина была в масштабном применении взрывных устройств финской армией.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Рождественская поздравительная карточка" от Сталина. Карикатура из британской прессы

В письмах советских военных можно встретить свидетельства о том, как взрывные устройства уносили жизни тех, кто пытался взять будто бы забытые в спешке часы на земле или сесть на велосипед, в сиденье которого спрятали взрывное устройство.

Еще хуже была судьба группы военных, которые пытались затопить печь в заброшенном доме, в котором была заложена фугасная бомба.

Тактику финнов описывал советский военачальник Мерецков в своей книге воспоминаний "На службе народу".

"Мины применяли разные: противопехотные, противотанковые, фугасы большой взрывной силы, обычные и ловушки. Валялись в селах и на дорогах, словно брошенные в спешке, велосипеды, чемоданы, патефоны, часы, кошельки, портсигары, радиоприемники. Стоило отодвинуть предмет с места, как раздавался взрыв", - вспоминал он.

Линия Маннергейма

Копірайт зображення Getty Images Image caption Советские военные стоят на взорванном финском доте в укрепленном районе Хоттинен

Хорошо известно, что тяжелой преградой для советских войск стала линия Маннергейма - оборонительные укрепления на Карельском перешейке, которые должны были защитить южную Финляндию от советского вторжения.

Сейчас многие историки соглашаются, что во время войны советское командование преувеличивало ее мощь, чтобы оправдать большие потери на фронте, а финское делало это для сохранения веры в победу у населения.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Советский танк ведет бой на подступах к линии Маннергейма

Маннергейм в своих мемуарах отмечал, что советская пропаганда пыталась преувеличить значение "линии Маннергейма", чтобы оправдать допущенные советским командованием ошибки.

"Оборонительная линия, конечно, была, но ее образовывали лишь кое-где долговременные пулеметные гнезда и два десятка построенных по моему предложению новых дотов, между которыми были проложены траншеи. Ее прочность стала результатом стойкости и мужества наших солдат, отнюдь не результатом крепости сооружений", - писал он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кирилл Мерецков - командующий седьмой армии, штурмовавшей линию Маннергейма. Даже через 30 лет после войны он выражал восхищение качеством финских оборонительных сооружений

Даже спустя почти 30 лет после войны командующий армией, которая штурмовала линию, Кирилл Мерецков с чувством восторга писал о финских оборонительных сооружениях.

"Общая глубина территории с оборонительными сооружениями составляла 80-100 км. Из этих сооружений 350 были железобетонными и 2400 деревоземляными, прекрасно замаскированными. Любой населенный пункт представлял собой укрепленный узел, снабженный радио- и телефонной связью, госпиталем, кухней, складом боеприпасов и топлива", - рассказывал он.

"Покрытие дота сделано из железобетона, достигало двух метров в толщину. Я приказал для эксперимента стрелять по одному из не взорванных нами дотов с близкого расстояния. Плита выдержала прямое попадание 203-мм снаряда", - утверждал Мерецков.

Прорвать линию Маннергейма советские войска смогли только в середине февраля 1940 года. Подарка Сталину на день рождения не получилось.

"Дело Финляндии - наше дело"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Шведские добровольцы-пулеметчики в ожидании наступления советских войск

Хотя ни одна страна не вступила в войну на стороне Финляндии, опасаясь нападения со стороны СССР, дипломатическую поддержку Хельсинки оказывали Великобритания, Франция и США.

Скандинавские страны пошли дальше, тайно или открыто все они помогали Финляндии деньгами и оружием.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дания принимала эвакуированных финских детей

По словам министра иностранных дел Финляндии Таннера, из Швеции поступило 107 орудий, 90 тыс. винтовок и 42 млн патронов.

Стокгольм также предоставил кредит, чтобы Финляндия могла приобрести 85 противотанковых пушек шведского производства.

Шведы организовали сборы денег для финнов, шведские медики ехали работать в финские больницы, крестьяне везли продовольствие, банки выдавали кредиты.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Датский лыжный патруль

"Дело Финляндии - твое дело. Вступай в Добровольческий корпус", - говорилось в плакате, который распространяли шведские волонтеры во время войны.

Более 11 тыс. добровольцев из других стран прибыли в Финляндию во время войны. Более 8 тыс. из Швеции, несколько сотен добровольцев прибыли из Норвегии, Дании и США.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Американские и шведские добровольцы идут на фронт

Повоевать из них успел только шведский Добровольческий корпус, в составе которого находились шведские и норвежские добровольцы, в том числе и будущий герой норвежского Движения сопротивления Макс Манус (1914-1996), прославившийся впоследствии рядом диверсий по уничтожению немецких кораблей.

В период наступления советских войск, в феврале 1940 года, Добровольческий корпус взял на себя оборону Северной Финляндии, позволив финской армии сконцентрировать войска на главном направлении удара противника у Выборга.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Более 300 иностранных журналистов работали в Финляндии во время войны. Война освещалась во всех ведущих СМИ, это способствовало росту симпатии к Финляндии в западных странах

Также во время войны в Финляндии работали около 300 иностранных журналистов. Их публикации вызвали волну призывов помочь маленькой стране по всему миру, особенно в США.

Хотя в Хельсинки так и не дождались вступления Великобритании и Франции в войну, информация о возможной высадке союзников на севере Финляндии, которая распространялась в ведущих СМИ с подачи западных дипломатов, неприкрытые сборы вещей и сжигания документов в посольствах в Москве беспокоили советское руководство.

В марте 1940 года СССР согласился подписать мирный договор. Финляндия потеряла 40 тыс. квадратных километров территории, где производилось 11% ВВП страны и где проживали 12% ее населения, а 400 тыс. финнов стали вынужденными переселенцами.

Несмотря на территориальные потери, Финляндия сохранила независимость и доказала, что за любой клочок финской территории агрессор заплатит большую цену.

*В статье использованы цитаты из документов НКВД и финской государственной полиции, размещенные в совместной работе российских и финских историков "Зимняя война 1939-1940 гг. Исследования, документы, комментарии. К 70-летию советско-финляндской войны".

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