Жесткий Путин, выборы и большой обмен: что ждет Зеленского в Париже

Копірайт зображення Getty Images/ОПУ

В следующий понедельник, 9 декабря, в Париже должна состояться встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции. Там Владимир Зеленский впервые лично пообщается с Владимиром Путиным.

Последние переговоры в нормандском формате прошли еще во времена президента Петра Порошенко в октябре 2016 года в Германии.

Все последующие попытки предыдущей власти организовать такую ​​встречу были безуспешны.

Команде Владимира Зеленского удалось договориться с Россией о саммите. Как - не признаются.

Оппозиция бьет тревогу, мол, неизвестно, чего можно ожидать от этих переговоров. В Офисе президента успокаивают: никакой капитуляции не будет.

С чем Зеленский едет к Путину, Меркель и Макрону, что Киев будет предлагать и какие могут быть результаты - узнавала BBC News Украина.

Будет ли прорыв?

По данным BBC News Украина, переговоры пройдут в Елисейском дворце.

В делегации с украинским президентом будет министр иностранных дел Вадим Пристайко, помощник президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В команде Зеленского откровенно признают, что не знают, с чем на переговоры едет Путин, а потому что-то планировать очень сложно.

Копірайт зображення МИХАЙЛО ПАЛІНЧАК Image caption 6 июня 2014 года Петр Порошенко поехал во Францию. В городке Бенувиль в Нормандии, в рамках празднования 70-летия операции "Оверлорд" и открытия второго фронта Второй мировой, впервые встретились лидеры Украины, России, Германии и Франции. Это положило начало новым переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе - нормандскому формату.

Со своей стороны украинская делегация готовит определенные предложения и ожидает горячей дискуссии.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко ранее сообщил в интервью BBC News Украина, что все четыре стороны уже согласовали проект совместного заявления.

"На сегодняшний момент тот документ, который есть, это коммюнике. Очень простой документ, - пояснил он. - В нем не будет ничего сенсационного. Стороны выскажутся за полное прекращение огня и поддержат согласование "формулы Штайнмайера".

Кроме того, лидеры заявят, что ожидают обмена "всех на всех".

Также они поддержат открытый доступ к территориям так называемых "ЛНР/ДНР" для гуманитарных международных организаций, таких как "Красный крест" - ведь около 500 человек пропали без вести, их семьи не знают, что с ними произошло.

Планируется указать, что разведение в Станице Луганской, Золотом и Петровском открывает путь для разведения на других участках.

В Офисе президента говорят, что ждать прорыва на встрече не стоит. Хотя сам президент неоднократно заявлял, что возлагает большие надежды на саммит.

"Сам факт проведения саммита - это уже победа, потому что Украина с пассивной позиции переходит в активную", - объясняет источник BBC News Украина в команде президента.

В центре обсуждения будут Минские соглашения. Украина хочет, чтобы лидеры дали толчок работе минской группы и может сделать акцент на ее конкретизации с учетом требований нынешней ситуации.

"Циничный Путин"

Источники в Офисе президента говорят, что Владимир Зеленский активно готовится к этой встрече. Он и его команда изучают российские новости и публикации, следят за заявлениями российских политиков.

Украинский президент встречается с экспертами, слушает разные мнения и советы. И не случайно - ведь вести переговоры с Путиным очень сложно.

К тому же, вполне вероятно, в Париже состоится еще и встреча Зеленского и Путина с глазу на глаз. Об этом неофициально говорят как в Кремле, так и на Банковой.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Визит Зеленского в Берлин был среди первых после его вступления в должность, июнь 2019 года

Дипломат Константин Елисеев, который участвовал в двух предыдущих нормандских встречах с президентом Петром Порошенко, говорит, что российский президент "ведет себя достаточно жестко и цинично".

По его словам, двусторонняя встреча президентов Украины и РФ - это вполне логичный шаг.

На таких переговорах много эмоций, но все цивилизованно.

"Мы же все цивилизованные люди, но иногда бывают жесткие разговоры и не очень приятные. И слава Богу, что они происходят в закрытом режиме. Я думаю, что если бы кто-то из нас это услышал, я думаю, он бы понял, с кем имеет дело", - говорит дипломат в разговоре с BBC News Украина.

Он приподнял нам занавес "внутренней кухни" переговоров.

"Как правило, до приезда лидеров в принципе на 95% документы уже согласованы, если эти документы вообще надо согласовать. Есть примерная повестка, происходит довольно бойкий и неформализованный разговор", - объясняет он.

"Например, первый вопрос безопасности. Путин всегда говорит, что это внутриукраинский конфликт, это гражданская война, и поэтому Украина должна идти на прямой диалог с теми, кто там живет. От нее все зависит, и он постоянно гнет эту линию", - рассказывает дипломат.

Франция и Германия в этой дискуссии, как правило, играют роль модератора, чтобы найти "какую-то золотую середину в этом диалоге".

"То есть происходит дискуссия, которая плавно переходит - я думаю, это будет и в Париже - в обед или ужин, за которым вновь происходит диалог", - говорит Елисеев.

Он вспоминает, что, как правило, после предыдущих саммитов было три разных пресс конференции - отдельно лидеров Германии и Франци, отдельно президента Украины и отдельно президента России.

Скорее всего, так же будет и в этот раз.

"Нет капитуляции!"

Оппоненты Зеленского говорят, что планы украинских властей на эту встречу неизвестны. Во вторник три парламентские фракции даже сделали заявление перед переговорами в нормандском формате.

В нем они определили пять "красных линий":

никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации

никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса

никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса, до выполнения условий безопасности и деоккупации

никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину

никакого прекращения международных судебных процессов против России.

В команде Зеленского в ответ уверяют: капитуляции не будет. Там утверждают, что никаких документов, кроме уже упомянутого коммюнике, принято не будет. "В худшем случае встреча может закончиться ничем", - говорит источник в ОП.

Image caption После согласования "формулы Штайнмайера" в Украине периодически проходят акции "Нет капитуляции"

Стороны будут говорить о выборах на Донбассе, но по украинскому законодательству, как записано в "формуле Штаймаера".

Чтобы не было нареканий о закрытости, сам президент активно стал записывать видеообращения к людям, которые распространяет в соцсетях.

В них говорит о проблемах и намерениях, касается и темы переговоров.

"Дожали (Россию - Ред.). Молодцы. Это очень важно - разблокировать эту возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей... Надо заканчивать эту войну", - говорит он о следующей встрече в Париже.

Еще одно обращение планируется непосредственно накануне нормандской встречи. В нем Зеленский объяснит украинцам, с чем едет в Париж и о чем будет говорить с Путиным.

Такие объяснения лишними не будут, ведь активисты "Движения сопротивления капитуляции" собирают митинг под стенами ОП 8 декабря.

Во вторник вечером Зеленский провел совещание с членами правительства и силовиками, на котором утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса - также в рамках подготовки к саммиту. А в среду состоится заседание СНБО, на котором утвердят директивы на эти переговоры.

В ОП говорят, что после возвращения из Парижа президент будет говорить о том, что делать с законом об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО - продолжать нынешний или принимать новый, без изменений в Конституцию.

Газ и Крым

Информация о том, будет ли обсуждаться в Париже тема газа, достаточно противоречива. В частности, речь идет о новом контракте на транзит российского газа через Украину, ведь нынешний перестает действовать 1 января 2020 года.

Вадим Пристайко в разговоре с нами сказал, что эта тема вполне может обсуждаться, но конкретных договоренностей ждать не стоит.

"Газ - чрезвычайно важная тема, но она не является частью нормандских переговоров. Если все четыре лидера согласятся написать, что контрактные отношения очень важны для планового существования газового рынка - это может быть записано (в коммюнике - Ред.)".

По данным наших дипломатических источников, Россия все же продвигала идею связать газовые переговоры с нормандскими. Однако Киев выразил готовность обсудить общие вопросы, а конктретику оставить профильным чиновникам.

Об этом как раз шла речь во время телефонного разговора Зеленского и Путина 25 ноября.

Копірайт зображення Уніан Image caption В конце года актуализировался еще и газовый вопрос. Контракт по транзиту российского газа действует до конца 2019 года, о новом стороны никак не могут договориться.

Что бы Киев хотел, так это включить вопрос Крыма в нормандский формат. Но здесь не согласна Москва.

Владимир Зеленский в недавнем интервью западным СМИ сказал, что намерен поднять этот вопрос на встрече в Париже. В частности, сформировать новый формат переговоров об аннексированном полуострове.

Россия с реакцией не замедлила. "Собственно, какое-то обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на разных уровнях", - ответил на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

А без согласия России эта идея - изначально мертворожденная.

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