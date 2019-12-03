"Убили ребенка, а виновного нет". Полгода после гибели 5-летнего Кирилла Тлявова

Копірайт зображення Unian Image caption Пятилетний Кирилл Тлявов играл с друзьями и братом на улице, когда неожиданно его смертельно ранила пуля, выпущенная с расстояния 80 метров.

"Я маляр-штукатур, но за эти полгода пришлось изучить Уголовный кодекс", - рассказывает 52-летняя Александра Тлявова, бабушка маленького Кирилла.

3 декабря исполняется полгода с тех пор, как ребенок скончался в больнице от огнестрельного ранения. Пуля срикошетила и попала в мальчика. Его бабушка сегодня борется за то, чтобы виновные в преступлении были наказаны.

BBC News Украина рассказывает, как родные оценивают ход досудебного расследования, а также, что происходило с местной полицией в течение этих полгода. Ведь двое из четырех подозреваемых служили в рядах правоохранителей.

Подозрение в убийстве ребенка по неосторожности Государственное бюро расследований (ГБР) вынесло инспектору полиции Ивану Приходько. По версии следствия, именно он совершил смертельный выстрел, упражняясь в стрельбе из огнестрельного оружия посреди жилого района.

О брифинге Трубы узнали из СМИ

В начале лета небольшой овраг напротив дома, где живет семья Тлявовых, был покрыт сочной изумрудной зеленью. Кусты и деревья под небольшим холмом создавали иллюзию, что между домом и оврагом, где развлекались трое взрослых мужчин, и дорогой, на которой играли дети, есть определенное расстояние.

Сейчас же, в начале зимы, когда с деревьев облетели последние листья, ясно видно - этого расстояния там практически нет. Речь идет о десятках метров.

Вместе с опавшими листьями развеялась и последняя иллюзия, что можно было что-то не предусмотреть. Обнаженные деревья выглядят, как еще одно доказательство вины.

Копірайт зображення Игорь Тлявов Image caption Дети играли за этими деревьями, менее чем в 100 метрах от места стрельбы. Роковая пуля пролетела около 80 метров

Недалеко Переяславская ТЭЦ выпускает дым в угольного цвета небо.

Мы сидим с Александрой Тлявовой, бабушкой Кирюши, в их семейном доме в полной темноте. Из-за аварии в доме исчезла электроэнергия и отопление.

Подсвечивая себе фонариком, Александра читает в темноте Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины и делится впечатлениями от украинского законодательства и хода следствия:

"Вот статья 18 УПК: "Каждый человек имеет право не говорить ничего по поводу подозрения или обвинения против него, в любой момент отказаться отвечать на вопросы ... "Кто писал этот кодекс, люди добрые? Я уже говорила в глаза всем: ребята, я не боюсь ничего, изучив эту книгу. После того, как у подозреваемых "ментов" появились адвокаты, у них всегда есть эта статья 18 УПК и статья 63 Конституции, чтобы не давать показания".

Image caption Александра Тлявова изучает теперь уголовное законодательство и готовится к участию в судебных заседаниях

О брифинге директора ГБР Романа Трубы 5 ноября, в ходе которого он рассказал об изменении преступления, инкриминируемого лейтенанту полиции Ивану Приходько, с умышленного убийства на убийство по неосторожности, родные и их адвокаты узнали из СМИ.

По состоянию на 2 декабря у них нет подтверждения этих важных для следствия изменений. За убийство по неосторожности наказывают либо лишением свободы, либо ее ограничением сроком от трех до пяти лет.

Роман Труба рассказал журналистам на брифинге следующее: "Мы не нашли оружия, хотя для этого было сделано все: водолазы тщательно исследовали каждый водоем в населенном пункте, а также рядом с ним".

"Вместе с тем, отсутствие оружия не влияет на результаты расследования. Допросы, результаты всех экспертиз доказывают, что ребенок был убит пулей, выпущенной из оружия с расстояния 80 метров в 15:36, сделал это инспектор полиции".

Адвокат семьи Тлявових Александр Щербина, комментируя ход расследования, говорит: "ГБР с нами, как с адвокатами потерпевших, практически не общается. Нас не приглашают, наше мнение не спрашивают. Нам не предоставили измененное подозрение, нам не сообщили о брифинге Трубы. Нас не спрашивают, хотим ли мы подать какие-либо ходатайства".

Адвокаты потерпевших обратились официально с ходатайством, чтобы ознакомиться с материалами следствия до его завершения.

Мнение адвокатов потерпевших ГБР не спрашивает, нас не приглашают, документы об изменении подозрения не предоставили Александр Щербина,, адвокат потерпевших

Фигурантами этого резонансного дела также являются старший сержант Владимир Петровец, гражданский Дмитрий Кривошея и 16-летний сын Петровца. Всем четверым инкриминируют хулиганство, совершенное группой лиц с использованием огнестрельного оружия. Максимальное наказание за такое преступление - семь лет тюрьмы.

Владимир Вак, адвокат Владимира Петровца, настаивает, ссылаясь на материалы следствия, что его подзащитный в тот день не брал в руки оружия. Защитник считает, что Владимир Петровец должен нести административную, а не уголовную ответственность:

"В этом случае действия не могут быть квалифицированы как особо злостное хулиганство. Это может быть административное нарушение - стрельба в населенном пункте (ст. 147 Кодекса об админнарушении). А убийство по неосторожности совершил только стрелявший. Остальные несут, честно говоря, лишь страшную моральной ответственность".

Копірайт зображення Unian Image caption Акция "Безнаказанность убивает" во Львове. Участники требовали системных изменений в полиции, 4 июня 2019 года

Еще одна из возможных позиций стороны защиты в суде - преступление якобы было совершено не в общественном месте, хотя мальчик играл с другими детьми на дороге.

"Они хотят переквалификацию сделать - это дескать не хулиганство с огнестрельным оружием (296 статья УК), а административное правонарушение. Потому что хулиганство совершается только в общественных местах. А поскольку они находились у себя во дворе, это нельзя считать публичным местом. Это чтобы они получили штраф или исправительные работы", - говорит Александра Тлявова.

Те, кто не стрелял, должны нести лишь страшную моральную ответственность. Владимир Вак, Адвокат подозреваемого Петровца

Всем взрослым продлили срок содержания под стражей до конца декабря. Их адвокаты рассчитывают на завершение к этому времени досудебного расследования.

Александр Щербина считает, что Петровцу, Приходько и Кривошею можно было бы также инкриминировать вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.

ГБР отказалось признать бабушку потерпевшей

Александра Николаевна жалуется на то, что она со своими вопросами и активной позицией "является препятствием" для ГБР.

Помимо расследования убийства внука, она вместе с адвокатами инициировала открытие еще одного производства. Речь идет о возможных неправомерных действиях полицейских, которые первыми выехали на место преступления. Ни по горячим следам, ни позже правоохранители так и не нашли оружия, из которого убили ребенка. Никто за его исчезновение не ответил.

"Я сама садилась со следователями в машину, показывала примерно, где и что было. У кума Владимира Петровца обыск провели только через неделю после преступления", - рассказывает бабушка Кирилла, махнув рукой на кодексы, лежащие рядом на диване. Там же стоит портрет мальчика.

"Мне говорили, что если бы даже оружие там спрятали, к тому времени его бы давно оттуда забрали и перепрятали. Почему до сих пор никто за это не понес наказания? Если бы приговорили к пожизненному заключению - признались бы".

Александра Тлявова в рамках этого дела о возможных незаконных действий полицейских просила признать себя потерпевшей. Впрочем, ГБР ей в этом отказало.

Сейчас это решение следователя адвокаты обжалуют в Голосеевском суде Киева.

На момент убийства Кирилла полицию Переяслав-Хмельницкого возглавлял подполковник Андрей Медуница. Состав руководства этого отдела после произошедшего полностью сменили.

Андрея Медуницу перевели на другую руководящую должность - он возглавил отделение полиции в другом районе.

Ни один другой начальник, включая министра, своего поста не лишился.

Александра Тлявова эту рокировку комментирует так: "Не пошел ко мне на стройку ведра таскать, а дальше работает начальником в полиции".

В июле этого года полицию Переяслав-Хмельницкого возглавил подполковник Максим Скидан. До этого он работал в Броварах.

Сначала он направлял BBC News Украина в областное управление Нацполиции. Но, в конце концов, согласился пообщаться.

В день похорон Кирилла, 6 июня, под отделом местной полиции проходил митинг, на котором разгневанные люди требовали возмездия. Они не сдерживали свое отчаяние, недовольство и обиды на стражей порядка.

Новый глава уверяет, что с июля протестов больше не было. Далее приводим дословно диалог со Скиданом.

Image caption Новый начальник городской полиции показывает интерактивную карту патрулирования

BBC: Что изменилось в вашем отделении полиции с тех пор?

Максим Скидан: Сменили руководство - начальника отдела, его заместителей, руководителей сектора превенции, где работали подозреваемые. Каждый четверг проводим обучение личного состава. Наши сотрудники прошли переаттестацию.

BBC: За это время вы кого-то уволили?

М. С.: Уволил одного человека.

BBC: У ваших правоохранителей есть проблемы с алкоголем?

М. С.: Уже не вижу таких проблем.

BBC: У вас есть сегодня полицейские, которые не прошли переаттестацию и восстановились через суд?

(Подозреваемый в убийстве ребенка по неосторожности Иван Приходько также не прошел в свое время переаттестацию, но восстановился в рядах полиции через Окружной административный суд Киева. - Ред.)

М. С.: Думаю, что есть.

BBC: Вы видите разницу в отношении к службе между теми, кто прошел переаттестацию, и теми, кто нет, и восстановился через суд?

М. С.: Есть разные случаи. Не все лица, не прошедшие переаттестацию, не соответствуют современным требованиям.

BBC: Подозреваемый в убийстве полицейский как раз не прошел переаттестацию.

М. С.: Да, есть много лиц, которые восстановились через суд. Возможно, они не должны нести дальше службу, но ...

BBC: Что вы делаете, чтобы повысить доверие к переяславской полиции?

М. С.: Еженедельно выступаю на совещаниях в мэрии. Чтобы жители Переяславской области почувствовали, что есть полицейские, на территории общин участковый офицер и инспектор проводят прием граждан, отрабатывают территории вместе с представителями объединенных территориальных общин. На все преступления стараюсь лично выехать.

Image caption Переяслав только начал привыкать к новому названию. Почти все вывески, объявления и документы пока содержат старое название - Переяслав-Хмельницкий

Переяслав понемногу привыкает к новому названию. Люди здесь радуются, что отныне посылки больше не будут ошибочно приходить в город Хмельницкий вместо Переяслава-Хмельницкого.

Но изменить название и избежать почтовых ошибок значительно легче, чем улучшить качество работы полиции или изменить поведение людей.

Александре Николаевне особенно неприятно, когда люди судачат о якобы больших деньгах, которые им выплатили в качестве материальной помощи пострадавшей семье. "Говорят, что нам дали полтора миллиона, потом - девять, потом - семнадцать. У меня руки от работы потрескались - какие миллионы?"

Четыре месяца после трагедии она не могла работать из-за проблем со здоровьем. Теперь вернулась на стройку.

Воспоминания постоянно в памяти - и ни время, ни работа не помогают от них избавиться.

Вспоминает со слезами, как минут 15 до гибели мальчик прибежал и принес ей кусочек торта.

Еще вспоминает: он очень радовался, что бабушка проголосовала за Зеленского. "Кирюша меня спрашивал: "Скажи честно, за кого голосовала? За Зеленского, да? О, молодец!"

Кстати, Александра Николаевна просила Офис президента о личной встрече с главой государства, который пообещал, что "никакой попытки замять это дело не будет".

В ответ ей прислали часы приема отдела по работе с обращениями граждан ОФУ.

Напоследок спрашиваю у Александры Тлявовой, верит ли в то, что виновные будут справедливо наказаны.

"Беда, да и только, - плачет. - Не верю, что все будет по правде. Такая несправедливость, произвол. Убили ребенка, а виновного нет. Но посмотрим, как будет".

Женщина готовится к судебным заседаниям, которые могут начаться через несколько месяцев.

Когда-то этот суд завершится. Но не будет завершения в другом. Каждая поздняя осень с ее безлистными деревьями снова и снова обнажать правду о том, что произошло на улице Героев Днепра в Переяславе.

BBC News Украина попросила ГБР объяснить, почему адвокаты пострадавших не получают материалы следствия, несмотря на то, что просили об участии в досудебном расследовании. Мы также спросили о причинах, по которым Александре Тлявовой отказали в статусе потерпевшей.

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