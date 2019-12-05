Как "ЛНР" заняла сотню метров украинского берега в Станице Луганской

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вид с правого берега Северского Донца, который контролирует Украине. По другую сторону - так называемая "ЛНР", линия разграничения проходит по центру реки. Однако представителей "республики" уже можно встретить и на подконтрольном Украине берегу.

Несколько месяцев назад представители "ЛНР" перешли мост в Станице Луганской и под видом ОЦКК дежурят на фактически подконтрольном Украине берегу. Они без оружия, но в российском камуфляже, делают замечания и снимают тех, кто переходит мост.

Как случилось, что "ЛНРовцы" диктуют свои условия уже на другом берегу Северского Донца, и почему гражданским, идущим через мост в непризнанную "Луганскую республику", больше нравится Путин, чем Зеленский - в эксклюзивном репортаже BBC News Украина.

"ЛНРовцы" на мосту

Image caption "Наблюдатель" от так называемой "ЛНР"

Мост в Станице Луганской - стратегический, через него проходит единственный в Луганской области путь из непризнанной "ЛНР" к территориям, где действует украинская власть и выплачивают украинские пенсии.

Согласно минским соглашениям, здесь линия разграничения проходит через середину реки Северский Донец, а соответственно - и через середину моста.

В 2015 году часть этого моста была подорвана.

А пять месяцев назад состоялось разведение войск и начался ремонт разрушенного участка, на торжественное завершение которого 20 ноября приезжал президент Зеленский.

Копірайт зображення Офис президента Image caption Президент Зеленский во время открытия отстроенной части моста. В нескольких метрах отсюда уже стоят наблюдатели "ЛНР"

Отремонтированная секция находится еще над украинским берегом. Дальше мост проходит над Северским Донцом и выходит уже на территорию, контролируемую "ЛНР".

Параллельно остались там и представители самопровозглашенной "ЛНР" - под видом того же ОЦКК. Однако Украина не признает его "ЛНРовскую" часть с декабря 2017 года, когда из его состава вышли российские офицеры.

Впрочем, "представители ЛНР в ОЦКК" продолжают проводить осмотр на нейтральной части моста.

Более того, находятся они не в центре моста, а непосредственно у отремонтированного участка, который находится на правом, "украинском" берегу.

Image caption Отремонтированная часть моста в Станице Луганской находится уже над украинским берегом. От него к центру моста над рекой, по которой проходит линия разграничения, около 100 метров

Таким образом "ЛНР" фактически передвинули линию разграничения где-то на 100 метров и символически присутствуют на другом берегу Северского Донца.

Людей в камуфляже российского образца и синих касках "ОЦКК" действительно можно увидеть около нового участка моста. Оружия, по крайней мере зримого, у них нет.

Но они наблюдают за потоком людей и время от времени что-то говорят по рации.

Image caption Узкая часть моста - восстановленный участок, который недавно открыл лично президент Зеленский. Он - еще над украинским берегом. И тут же стоят представители "ЛНР". Видимого оружия у них нет

По свидетельствам гражданских лиц, которые часто пересекают мост, наблюдатели от "ЛНР" могут делать замечания, требовать какие-то документы и "разрешения ЛНР" или запрещать съемку на своей части.

А также они снимают сами - в частности, украинских журналистов с другой стороны.

Это фактически передовой пост наблюдения.

"Пострелял бы"

"Как военный, я бы их, конечно, пострелял. Но тут уже вопрос не столько военный, сколько дипломатический", - рассказал BBC News Украина один из украинских бойцов в районе Станицы Луганской.

А в украинской части ОЦКК присутствие "ЛНРовцов" на мосту, еще и в российской униформе и с касками, называют провокацией.

"Сначала все стояли по разные стороны от реки. Однако несколько месяцев назад, где-то после начала разведения, они перешли (речь идет именно о "синих касках" непризнанного "ОЦКК ЛНР". - Ред.). С их стороны это открытая провокация", - подчеркнул пресс-офицер ОЦКК в разговоре с BBC News Украина.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 2017 году россияне вышли из состава ОЦКК, а их место якобы заняли представители так называемой "ЛНР"

По его словам, украинская сторона обращалась к Мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой повлиять на ситуацию, однако представители так называемого "ОЦКК от ЛНР" все равно остаются на мосту.

"Фактически они там находятся просто как гражданские лица", - пояснил украинский офицер.

И спросил: "Что нам, идти драться с ними? ОБСЕ мы сообщили, это уже частично политический вопрос".

Это не первые попытки представителей так называемой "ЛНР" обозначить свое присутствие на другом берегу Северского Донца.

Копірайт зображення Facebook Алексея Журавлева Image caption Российский депутат Алексей Журавлев на мосту в Станице Луганской. Фактически он - уже на украинском берегу. Россия продолжает утверждать, что конфликт на Донбассе - внутриукраинский

Так в августе на "украинском берегу" в Станице Луганской побывал "представитель ЛНР" в Минской группе Владислав Дейнего, а в начале ноября на "украинской части" моста фотографировался депутат Госдумы и лидер партии "Родина" Алексей Журавлев.

В то же время экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука сообщал о том, как формирования "ЛНР" перешли на другой берег еще в 2016 году, где обустроили свои позиции.

"В 2016-м году четыре представителя НЗФ в конце дня за спинами последней партии гражданских перешли Северский Донец и закрепились под уцелевшим перекрытием моста на правом берегу, который контролируется ВСУ. По непонятным причинам, никакой реакции со стороны наших военных не было, что позволило сепаратистам обустроить блокпост и взять под контроль мост", - написал он в Facebook.

Image caption Над секцией моста, находящейся непосредственно над рекой, установлены флаги так называемой "ЛНР"

В конце концов, присутствие представителей "незаконных вооруженных формирований" на "нейтральном" мосту подтверждают в своем недавнем отчете и наблюдатели ОБСЕ.

"1 декабря на участке разведения в районе н.п. Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска) команда СММ видела как минимум 5 членов вооруженных формирований (с наружными повязками с надписью "ОЦКК") между южной оконечностью нововозведенной секцией моста и блокпостом вооруженных формирований в пределах участка разведения".

Вполне вероятно, что после того, как в "ЛНР" уже были позиции на другом берегу Северского Донца, там считают логичным оставить здесь свое присутствие в виде "ОЦКК ЛНР".

Мысли "с той стороны"

Копірайт зображення Getty Images Image caption До открытия отремонтированного участка моста в Станице Луганской люди пользовались временным обходным мостом. А еще раньше - вынуждены были спускаться с разрушенного моста на берег, а затем подыматься назад

Ежедневно пункт пропуска и мост в Станице Луганской пересекают более 10 тыс. человек в обе стороны.

Подавляющее большинство - жители неподконтрольных территорий, которые едут за пенсиями или к банкоматам, и сразу же возвращаются.

Украинская власть пустила для них бесплатный автобус и электрокары, которые курсируют от отстроенного участка моста до украинского пункта пропуска.

"Что же вы такой узкий мост сделали? Сделайте такой, как был, широкий. Разбомбили же широкий", - жалуется женщина, пока идет из так называемой "ЛНР" по отремонтированному участку.

Он действительно узкий - это сделали специально, чтобы по мосту не могла проехать военная техника. В то же время машина скорой проехать здесь сможет.

Люди идут на контакт не очень охотно.

Открытой проукраинской позиции здесь, в нескольких метрах от "наблюдателей ЛНР", не выразил никто из более десяти собеседников BBC News Украина.

Большинство абстрактно говорят о том, что "нам просто нужен мир, хорошо, что мост восстановили".

Например, Галина, которая приехала за пенсией "аж из Луганска", говорит, что ремонт моста лишь немного улучшил ситуацию. И ездить за деньгами людям все равно трудно.

А на вопрос о том, кто должен пойти на компромисс для того, чтобы наступил мир, женщина отвечает на украинском: "Украина. Потому что она ни на какие уступки не идет".

Image caption Галина говорит, что даже после того, как отремонтировали мост, ездить за пенсиям очень трудно

"Мы любим Путина! Зеленский - это так, Ванька-встанька"

Но есть и люди, которые открыто критикуют украинскую власть и требуют, чтобы украинские пенсии платили на территории "республики".

"Мы работали в Украине, и можно решить вопрос, чтобы пенсии вручали в "ЛНР", а не в Украине, и мы не ходили бы пешком. Много инвалидов, очень трудно и мы мечтаем о том, чтобы решить этот вопрос", - говорит 69 -летняя Тамара Николаевна, которая, по ее словам, "родилась и всю жизнь прожила в "ЛНР".

Image caption "Уроженка ЛНР", 69-летняя Тамара Николаевна настаивает, чтобы Украина платила украинские пенсии на территории непризнанной "республики"

В возвращение районов так называемой "ЛНР" в состав Украины женщина не верит: "Мы хотим мира. Но многие из нас не простят своих детей ... Это очень трудно простить. И сейчас трудно согласиться на этот мир - протянуть им руку, и чтобы они нам протянули".

Далее она признается, что "всю войну простояла в церкви и молилась, чтобы внук был жив". Из ее рассказа можно сделать вывод, что внук - воевал (или и сейчас воюет) в "ополчении ЛНР".

"У нас родственники - один на Украине, один перешел в АТО, один ополченец. И вы думаете, что эти трое ребят сядут когда-то за один стол? Может, когда-то со временем. Но на данный момент - нет! Они даже не протянут друг другу руки. Потому что каждый говорил, что он защищает свою страну. Нужны годы, чтобы примирилось это поколение", - сетует Тамара Николаевна.

И продолжает: "Не мы пришли на Запад Украины, не мы их там стали бомбить, а они нас. Они пришли к нам в Луганск, их никто не просил в Луганске. Приходишь на наше кладбище - и видишь, сколько нашей молодежи, которая ушла в ополчение, лежит в этих могилах".

А на вопрос о том, кто из президентов ей больше нравится, Зеленский или Путин, делает однозначный выбор в пользу российского лидера: "Мы любим Путина! Зеленский - это так, Ванька-встанька. Сегодня он говорит одно, завтра другое. Он в политике - клоун, а президент не должен быть клоуном. Президент должен быть жестким, настойчивым, а не так - сегодня он улыбается вам, а завтра улыбается им. А Путин сказал - сделал".

И резюмирует: "Если бы был выбор - Путин или Зеленский, очень многие бы пошли бы за Путина".

Image caption Елена из Должанска (старое название - Свердловск), который находится почти на границе с Россией. В 2014 году там были жесткие бои, подразделения ВСУ попали в окружение. Позже город перешел под контроль так называемой "ЛНР"

От встречи Путина и Зеленского 9 декабря ожидания разные.

"Ни х ... не будет", - говорит один мужчина.

"Потому что все началось с газа, и все зависит от газа", - добавляет он, намекая на тему "сланцевого газа на Донбассе", и бежит на бесплатный автобус до украинского КПВВ.

А Елена "из Свердловска" (город Довжанск возле границы с Россией) настроена более оптимистично: "Надеемся, что после 9 декабре все наладится, и жизнь станет лучше ... Нас же никто не спрашивал, мы не хотели всей этой ситуации".

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