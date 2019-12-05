Как "ЛНР" заняла сотню метров украинского берега в Станице Луганской
Несколько месяцев назад представители "ЛНР" перешли мост в Станице Луганской и под видом ОЦКК дежурят на фактически подконтрольном Украине берегу. Они без оружия, но в российском камуфляже, делают замечания и снимают тех, кто переходит мост.
Как случилось, что "ЛНРовцы" диктуют свои условия уже на другом берегу Северского Донца, и почему гражданским, идущим через мост в непризнанную "Луганскую республику", больше нравится Путин, чем Зеленский - в эксклюзивном репортаже BBC News Украина.
"ЛНРовцы" на мосту
Мост в Станице Луганской - стратегический, через него проходит единственный в Луганской области путь из непризнанной "ЛНР" к территориям, где действует украинская власть и выплачивают украинские пенсии.
Согласно минским соглашениям, здесь линия разграничения проходит через середину реки Северский Донец, а соответственно - и через середину моста.
В 2015 году часть этого моста была подорвана.
А пять месяцев назад состоялось разведение войск и начался ремонт разрушенного участка, на торжественное завершение которого 20 ноября приезжал президент Зеленский.
Отремонтированная секция находится еще над украинским берегом. Дальше мост проходит над Северским Донцом и выходит уже на территорию, контролируемую "ЛНР".
Параллельно остались там и представители самопровозглашенной "ЛНР" - под видом того же ОЦКК. Однако Украина не признает его "ЛНРовскую" часть с декабря 2017 года, когда из его состава вышли российские офицеры.
Впрочем, "представители ЛНР в ОЦКК" продолжают проводить осмотр на нейтральной части моста.
Более того, находятся они не в центре моста, а непосредственно у отремонтированного участка, который находится на правом, "украинском" берегу.
Таким образом "ЛНР" фактически передвинули линию разграничения где-то на 100 метров и символически присутствуют на другом берегу Северского Донца.
Людей в камуфляже российского образца и синих касках "ОЦКК" действительно можно увидеть около нового участка моста. Оружия, по крайней мере зримого, у них нет.
Но они наблюдают за потоком людей и время от времени что-то говорят по рации.
По свидетельствам гражданских лиц, которые часто пересекают мост, наблюдатели от "ЛНР" могут делать замечания, требовать какие-то документы и "разрешения ЛНР" или запрещать съемку на своей части.
А также они снимают сами - в частности, украинских журналистов с другой стороны.
Это фактически передовой пост наблюдения.
"Пострелял бы"
"Как военный, я бы их, конечно, пострелял. Но тут уже вопрос не столько военный, сколько дипломатический", - рассказал BBC News Украина один из украинских бойцов в районе Станицы Луганской.
А в украинской части ОЦКК присутствие "ЛНРовцов" на мосту, еще и в российской униформе и с касками, называют провокацией.
"Сначала все стояли по разные стороны от реки. Однако несколько месяцев назад, где-то после начала разведения, они перешли (речь идет именно о "синих касках" непризнанного "ОЦКК ЛНР". - Ред.). С их стороны это открытая провокация", - подчеркнул пресс-офицер ОЦКК в разговоре с BBC News Украина.
По его словам, украинская сторона обращалась к Мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой повлиять на ситуацию, однако представители так называемого "ОЦКК от ЛНР" все равно остаются на мосту.
"Фактически они там находятся просто как гражданские лица", - пояснил украинский офицер.
И спросил: "Что нам, идти драться с ними? ОБСЕ мы сообщили, это уже частично политический вопрос".
Это не первые попытки представителей так называемой "ЛНР" обозначить свое присутствие на другом берегу Северского Донца.
Так в августе на "украинском берегу" в Станице Луганской побывал "представитель ЛНР" в Минской группе Владислав Дейнего, а в начале ноября на "украинской части" моста фотографировался депутат Госдумы и лидер партии "Родина" Алексей Журавлев.
В то же время экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука сообщал о том, как формирования "ЛНР" перешли на другой берег еще в 2016 году, где обустроили свои позиции.
"В 2016-м году четыре представителя НЗФ в конце дня за спинами последней партии гражданских перешли Северский Донец и закрепились под уцелевшим перекрытием моста на правом берегу, который контролируется ВСУ. По непонятным причинам, никакой реакции со стороны наших военных не было, что позволило сепаратистам обустроить блокпост и взять под контроль мост", - написал он в Facebook.
В конце концов, присутствие представителей "незаконных вооруженных формирований" на "нейтральном" мосту подтверждают в своем недавнем отчете и наблюдатели ОБСЕ.
"1 декабря на участке разведения в районе н.п. Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска) команда СММ видела как минимум 5 членов вооруженных формирований (с наружными повязками с надписью "ОЦКК") между южной оконечностью нововозведенной секцией моста и блокпостом вооруженных формирований в пределах участка разведения".
Вполне вероятно, что после того, как в "ЛНР" уже были позиции на другом берегу Северского Донца, там считают логичным оставить здесь свое присутствие в виде "ОЦКК ЛНР".
Мысли "с той стороны"
Ежедневно пункт пропуска и мост в Станице Луганской пересекают более 10 тыс. человек в обе стороны.
Подавляющее большинство - жители неподконтрольных территорий, которые едут за пенсиями или к банкоматам, и сразу же возвращаются.
Украинская власть пустила для них бесплатный автобус и электрокары, которые курсируют от отстроенного участка моста до украинского пункта пропуска.
"Что же вы такой узкий мост сделали? Сделайте такой, как был, широкий. Разбомбили же широкий", - жалуется женщина, пока идет из так называемой "ЛНР" по отремонтированному участку.
Он действительно узкий - это сделали специально, чтобы по мосту не могла проехать военная техника. В то же время машина скорой проехать здесь сможет.
Люди идут на контакт не очень охотно.
Открытой проукраинской позиции здесь, в нескольких метрах от "наблюдателей ЛНР", не выразил никто из более десяти собеседников BBC News Украина.
Большинство абстрактно говорят о том, что "нам просто нужен мир, хорошо, что мост восстановили".
Например, Галина, которая приехала за пенсией "аж из Луганска", говорит, что ремонт моста лишь немного улучшил ситуацию. И ездить за деньгами людям все равно трудно.
А на вопрос о том, кто должен пойти на компромисс для того, чтобы наступил мир, женщина отвечает на украинском: "Украина. Потому что она ни на какие уступки не идет".
"Мы любим Путина! Зеленский - это так, Ванька-встанька"
Но есть и люди, которые открыто критикуют украинскую власть и требуют, чтобы украинские пенсии платили на территории "республики".
"Мы работали в Украине, и можно решить вопрос, чтобы пенсии вручали в "ЛНР", а не в Украине, и мы не ходили бы пешком. Много инвалидов, очень трудно и мы мечтаем о том, чтобы решить этот вопрос", - говорит 69 -летняя Тамара Николаевна, которая, по ее словам, "родилась и всю жизнь прожила в "ЛНР".
В возвращение районов так называемой "ЛНР" в состав Украины женщина не верит: "Мы хотим мира. Но многие из нас не простят своих детей ... Это очень трудно простить. И сейчас трудно согласиться на этот мир - протянуть им руку, и чтобы они нам протянули".
Далее она признается, что "всю войну простояла в церкви и молилась, чтобы внук был жив". Из ее рассказа можно сделать вывод, что внук - воевал (или и сейчас воюет) в "ополчении ЛНР".
"У нас родственники - один на Украине, один перешел в АТО, один ополченец. И вы думаете, что эти трое ребят сядут когда-то за один стол? Может, когда-то со временем. Но на данный момент - нет! Они даже не протянут друг другу руки. Потому что каждый говорил, что он защищает свою страну. Нужны годы, чтобы примирилось это поколение", - сетует Тамара Николаевна.
И продолжает: "Не мы пришли на Запад Украины, не мы их там стали бомбить, а они нас. Они пришли к нам в Луганск, их никто не просил в Луганске. Приходишь на наше кладбище - и видишь, сколько нашей молодежи, которая ушла в ополчение, лежит в этих могилах".
А на вопрос о том, кто из президентов ей больше нравится, Зеленский или Путин, делает однозначный выбор в пользу российского лидера: "Мы любим Путина! Зеленский - это так, Ванька-встанька. Сегодня он говорит одно, завтра другое. Он в политике - клоун, а президент не должен быть клоуном. Президент должен быть жестким, настойчивым, а не так - сегодня он улыбается вам, а завтра улыбается им. А Путин сказал - сделал".
И резюмирует: "Если бы был выбор - Путин или Зеленский, очень многие бы пошли бы за Путина".
От встречи Путина и Зеленского 9 декабря ожидания разные.
"Ни х ... не будет", - говорит один мужчина.
"Потому что все началось с газа, и все зависит от газа", - добавляет он, намекая на тему "сланцевого газа на Донбассе", и бежит на бесплатный автобус до украинского КПВВ.
А Елена "из Свердловска" (город Довжанск возле границы с Россией) настроена более оптимистично: "Надеемся, что после 9 декабре все наладится, и жизнь станет лучше ... Нас же никто не спрашивал, мы не хотели всей этой ситуации".