"Войска на своей территории не отводят". Все ли на Донбассе рады разведению сил
"Как стреляли, так и стреляют. Вот рядом хутор Свободный - по вечерам стреляют все равно. Никаких улучшений я не вижу", - рассказывает нам Виктор, владелец магазина в прифронтовом Золотом, где состоялось разведение войск.
Несмотря на транслируемый Офисом президента Зеленского месседж о том, что жители Золотого и окрестных поселков всячески поддерживают разведение, на практике такое мнение разделяют не все.
Украинские военные, отошедшие на несколько метров со своих прежних позиций, которые уже подготовили к зимовке, говорят: просто выполнили приказ избранного народом верховного главнокомандующего.
Что же происходит у Золотого через месяц после начала разведения сил и за несколько дней до встречи Зеленского с Путиным - в репортаже BBC News Украина с передовой.
На новых позициях
Украинские военные в Золотом, общаясь с прессой при командирах, излучают сплошную уверенность с начала разведения.
Которое, кстати, пытаются называть не "разведением" и, ни в коем случае, не "отводом войск", а - "изменением тактических позиций".
"В плане службы у нас ничего не изменилось. Мы просто сменили дислокацию", - говорит боец на новом наблюдательном посту.
Теперь отсюда до ближайших позиций так называемой "ЛНР" - три-четыре километра, к тому же, из-за посадки на холме отсутствует прямая видимость. А значит, эффективно использовать стрелковое оружие из окопов невозможно.
В этом, собственно, и заключается идея разведения - лишить стороны возможности стрелять друг в друга из стрелкового оружия.
Хотя это не отменяет опасность обстрелов из минометов или более мощной артиллерии.
"На этих позициях нас не обстреливали. Еще", - признается комроты с позывным "Учитель".
Но полной тишины здесь нет - фронт есть фронт.
В какой-то момент слышим дальний взрыв. Через несколько минут он повторяется, уже как залп: "Тух-тух-тух-тух".
Бойцы на это никак не реагируют и продолжают копать новые позиции. Только улыбаются, глядя на реакцию журналистов: "Да, перемирие ..."
За них объясняет командир, старший лейтенант Руслан Сулименко, - это далеко от участка разведения: "Похоже на артиллерию где-то в 20 км. Кто-то хулиганит, наверное, на Светлодарке".
О разведении сил он говорит так: "Это не капитуляция. Не думаю, что мы отступили".
"Каждая война заканчивается либо миром, либо перемирием. Вот у нас сейчас перемирие, мы стараемся, чтобы оно превратилось в мир. А если надо - вернемся на старые позиции. Как говорится, на войне, как в любви, все средства хороши", - шутит.
А "Учитель" просто напоминает о субординации: "Мы военные. Люди избрали верховного главнокомандующего, мы выполняем его приказы".
Целились в них, а попадали по нам
Катериновка - деревня около Золотого, которая теперь находится частично за крайними позициями ВСУ, в "серой" (или "демилитаризованной") зоне.
Военных здесь нет, но за порядком следят украинские полицейские.
Местных на улице почти не видно, хотя по данным Центра гражданско-военного сотрудничества ВСУ (СИМИС), в деревне живет около 200 человек.
На столбе возле магазина висит украинский флаг. Но до позиций "армии ЛНР" отсюда менее двух километров.
Местная жительница в разговоре с BBC News Украина разведение сил приветствует: "Стало спокойнее, мы стали верить в мир".
"Мы чего боялись? Что целятся в них (украинских военных - Ред.), а попадают по нам", - добавляет женщина.
"Все вокруг шумит, гудит", - почти срывается на плач она.
"А теперь ребята ушли, и мы начинаем верить, что к миру готовимся", - добавляет женщина.
Зеленский заботится
Приветствуют разведение и две жительницы Золотого - Виктория Михайловна и баба Зоя, которые живут чуть дальше от линии фронта.
"Пока тихо. Как-то были взрывы, но, наверное, это разминировали мины", - говорит Виктория Михайловна.
Приезд сюда Зеленского перед началом разведения женщины помнят и хвалят президента: "Заботится! Представьте - из Киева приехать в какой-то поселок".
Они поддерживают разведение войск и надеются, что "Донбасс вернется к нам".
"Ждем 9 декабря, когда Путин встретится с Зеленским. А сейчас мы ничего не знаем, от нас ничего не зависит", - говорят женщины и благодарят за то, что кто-то интересуется ситуацией в Золотом.
На какой компромисс мы должны пойти?
Но не все в Золотом поддерживают разведение войск или абстрактно выступают "за мир и примирение".
Виктор - местный предприниматель.
До войны жил в селе Березовское недалеко от Золотого, имел несколько магазинов, агробизнес и пекарню.
В 2014 году деревня попала в "серую зону", а с 2015 года перешла под контроль так называемой "ЛНР".
В результате мужчина потерял почти весь бизнес и вынужден был переехать в Золотое, где у него остался последний магазин, в котором и жил несколько лет.
Оптимизм земляков в отношении разведения сил не разделяет.
"Как стреляли, так и стреляют. Вот здесь рядом хутор Свободный - по вечерам стреляют все равно. Никаких улучшений я не вижу", - говорит мужчина BBC News Украина.
Добавляет: "Войска на своей территории не отводят. Мы так можем во Львов отойти, а куда будут с той стороны отходить? Они же в Москву не пойдут. Я не поддерживаю разведение".
"Пусть они уходят, мы же на своей территории, мы ни у кого ничего не забирали. Это им надо отходить к российской границе. А мы займем ту сторону и будем жить, как раньше жили", - открыто говорит мужчина.
В октябре Виктор попал на видео Анатолия Шария, где так же четко высказался против разведения войск. За свои комментарии его назвали "внуком полицая".
Мужчина признает, что в Золотом много сторонников донбасских "республик": "Здесь многие за "ЛНР", потому что "ЛНР" здесь не было. Золотое это не почувствовало, они не знают, что это такое. Но много и тех, кто против "ЛНР", хоть не говорят об этом открыто, потому что боятся".
Виктор предполагает, что за разведение сил выступают из сугубо меркантильных интересов: "Думают, что когда украинская армия отойдет, можно будет контрабанду провозить на ту сторону".
В целом же мужчина не согласен с тем, что Украина должна идти на какие-то компромиссы с Россией: "Какой компромисс должен быть с нашей стороны? Признать Крым российским? Признать так называемые "ЛНР" и "ДНР" республиками и сказать, что они там все герои? У них "Гиви" и "Моторолы" уже в учебниках истории, им памятники ставят. И как с этим жить?"
"Может, Зеленский придумал какой-то компромисс, он нам не говорит", - добавляет предприниматель.
Он также ждет встречи Зеленского с Путиным 9 декабря.
Однако не с самыми лучшими предчувствиями: "Зеленский сам по себе парень неплохой. Но у него не хватит политического опыта, чтобы разговаривать с таким монстром, как Путин. Он может и хочет сделать лучше, но не уверен, что у него получится".
"Самое главное, что могу посоветовать Зеленскому - чтобы он не сдал Украину", - передает свои пожелания главе государства житель Золотого.