"Войска на своей территории не отводят". Все ли на Донбассе рады разведению сил

Image caption Корреспондент BBC News Украина побывал в Золотом, где месяц назад развели войска. Что на самом деле там думают об этих процессах и чего ждут от встречи Зеленского с Путиным

"Как стреляли, так и стреляют. Вот рядом хутор Свободный - по вечерам стреляют все равно. Никаких улучшений я не вижу", - рассказывает нам Виктор, владелец магазина в прифронтовом Золотом, где состоялось разведение войск.

Несмотря на транслируемый Офисом президента Зеленского месседж о том, что жители Золотого и окрестных поселков всячески поддерживают разведение, на практике такое мнение разделяют не все.

Украинские военные, отошедшие на несколько метров со своих прежних позиций, которые уже подготовили к зимовке, говорят: просто выполнили приказ избранного народом верховного главнокомандующего.

Что же происходит у Золотого через месяц после начала разведения сил и за несколько дней до встречи Зеленского с Путиным - в репортаже BBC News Украина с передовой.

На новых позициях

Image caption Новые позиции ВСУ у Золотого - примерно в километре от старых. "Мало что изменилось", - говорит один из бойцов

Украинские военные в Золотом, общаясь с прессой при командирах, излучают сплошную уверенность с начала разведения.

Которое, кстати, пытаются называть не "разведением" и, ни в коем случае, не "отводом войск", а - "изменением тактических позиций".

"В плане службы у нас ничего не изменилось. Мы просто сменили дислокацию", - говорит боец ​​на новом наблюдательном посту.

Теперь отсюда до ближайших позиций так называемой "ЛНР" - три-четыре километра, к тому же, из-за посадки на холме отсутствует прямая видимость. А значит, эффективно использовать стрелковое оружие из окопов невозможно.

В этом, собственно, и заключается идея разведения - лишить стороны возможности стрелять друг в друга из стрелкового оружия.

Хотя это не отменяет опасность обстрелов из минометов или более мощной артиллерии.

"На этих позициях нас не обстреливали. Еще", - признается комроты с позывным "Учитель".

Image caption Командир роты "Учитель" отметил, что новые позиции еще пока не обстреливали

Но полной тишины здесь нет - фронт есть фронт.

В какой-то момент слышим дальний взрыв. Через несколько минут он повторяется, уже как залп: "Тух-тух-тух-тух".

Бойцы на это никак не реагируют и продолжают копать новые позиции. Только улыбаются, глядя на реакцию журналистов: "Да, перемирие ..."

Image caption Разведение разведением, а пехота продолжает укреплять позиции и окапываться

За них объясняет командир, старший лейтенант Руслан Сулименко, - это далеко от участка разведения: "Похоже на артиллерию где-то в 20 км. Кто-то хулиганит, наверное, на Светлодарке".

О разведении сил он говорит так: "Это не капитуляция. Не думаю, что мы отступили".

"Каждая война заканчивается либо миром, либо перемирием. Вот у нас сейчас перемирие, мы стараемся, чтобы оно превратилось в мир. А если надо - вернемся на старые позиции. Как говорится, на войне, как в любви, все средства хороши", - шутит.

Image caption Старший лейтенант Руслан Сулименко (слева) к дальним залпам относится с армейским юмором: "Кто-то хулиганит"

А "Учитель" просто напоминает о субординации: "Мы военные. Люди избрали верховного главнокомандующего, мы выполняем его приказы".

Целились в них, а попадали по нам

Image caption Украинский флаг в центре Катериновки в "серой зоне". Отсюда до позиций сепаратистов - менее двух километров

Катериновка - деревня около Золотого, которая теперь находится частично за крайними позициями ВСУ, в "серой" (или "демилитаризованной") зоне.

Военных здесь нет, но за порядком следят украинские полицейские.

Местных на улице почти не видно, хотя по данным Центра гражданско-военного сотрудничества ВСУ (СИМИС), в деревне живет около 200 человек.

На столбе возле магазина висит украинский флаг. Но до позиций "армии ЛНР" отсюда менее двух километров.

Image caption Магазин в Катериновке - центр общественной жизни

Местная жительница в разговоре с BBC News Украина разведение сил приветствует: "Стало спокойнее, мы стали верить в мир".

"Мы чего боялись? Что целятся в них (украинских военных - Ред.), а попадают по нам", - добавляет женщина.

"Все вокруг шумит, гудит", - почти срывается на плач она.

"А теперь ребята ушли, и мы начинаем верить, что к миру готовимся", - добавляет женщина.

Зеленский заботится

Приветствуют разведение и две жительницы Золотого - Виктория Михайловна и баба Зоя, которые живут чуть дальше от линии фронта.

"Пока тихо. Как-то были взрывы, но, наверное, это разминировали мины", - говорит Виктория Михайловна.

Приезд сюда Зеленского перед началом разведения женщины помнят и хвалят президента: "Заботится! Представьте - из Киева приехать в какой-то поселок".

Они поддерживают разведение войск и надеются, что "Донбасс вернется к нам".

"Ждем 9 декабря, когда Путин встретится с Зеленским. А сейчас мы ничего не знаем, от нас ничего не зависит", - говорят женщины и благодарят за то, что кто-то интересуется ситуацией в Золотом.

На какой компромисс мы должны пойти?

Image caption Виктор потерял часть бизнеса, остался в так называемой "ЛНР". В то, что разведение сил как-то улучшит ситуацию, он не верит

Но не все в Золотом поддерживают разведение войск или абстрактно выступают "за мир и примирение".

Виктор - местный предприниматель.

До войны жил в селе Березовское недалеко от Золотого, имел несколько магазинов, агробизнес и пекарню.

В 2014 году деревня попала в "серую зону", а с 2015 года перешла под контроль так называемой "ЛНР".

В результате мужчина потерял почти весь бизнес и вынужден был переехать в Золотое, где у него остался последний магазин, в котором и жил несколько лет.

Оптимизм земляков в отношении разведения сил не разделяет.

"Как стреляли, так и стреляют. Вот здесь рядом хутор Свободный - по вечерам стреляют все равно. Никаких улучшений я не вижу", - говорит мужчина BBC News Украина.

Image caption "Войска на своей территории не отводят", - говорит Виктор. На фото - новые позиции украинских военных под Золотым

Добавляет: "Войска на своей территории не отводят. Мы так можем во Львов отойти, а куда будут с той стороны отходить? Они же в Москву не пойдут. Я не поддерживаю разведение".

"Пусть они уходят, мы же на своей территории, мы ни у кого ничего не забирали. Это им надо отходить к российской границе. А мы займем ту сторону и будем жить, как раньше жили", - открыто говорит мужчина.

В октябре Виктор попал на видео Анатолия Шария, где так же четко высказался против разведения войск. За свои комментарии его назвали "внуком полицая".

Копірайт зображення YouTube Анатолия Шария Image caption "Войска разводить нельзя, ведь то, что раньше оставили - там давно уже сепары", - рассказывал Виктор недавно корреспонденту с канала Шария. Его слова вызвали бурную реакцию комментаторов

Мужчина признает, что в Золотом много сторонников донбасских "республик": "Здесь многие за "ЛНР", потому что "ЛНР" здесь не было. Золотое это не почувствовало, они не знают, что это такое. Но много и тех, кто против "ЛНР", хоть не говорят об этом открыто, потому что боятся".

Виктор предполагает, что за разведение сил выступают из сугубо меркантильных интересов: "Думают, что когда украинская армия отойдет, можно будет контрабанду провозить на ту сторону".

В целом же мужчина не согласен с тем, что Украина должна идти на какие-то компромиссы с Россией: "Какой компромисс должен быть с нашей стороны? Признать Крым российским? Признать так называемые "ЛНР" и "ДНР" республиками и сказать, что они там все герои? У них "Гиви" и "Моторолы" уже в учебниках истории, им памятники ставят. И как с этим жить?"

"Может, Зеленский придумал какой-то компромисс, он нам не говорит", - добавляет предприниматель.

Он также ждет встречи Зеленского с Путиным 9 декабря.

Однако не с самыми лучшими предчувствиями: "Зеленский сам по себе парень неплохой. Но у него не хватит политического опыта, чтобы разговаривать с таким монстром, как Путин. Он может и хочет сделать лучше, но не уверен, что у него получится".

"Самое главное, что могу посоветовать Зеленскому - чтобы он не сдал Украину", - передает свои пожелания главе государства житель Золотого.

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