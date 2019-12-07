ВИЧ, гепатит и сифилис на донбасском фронте: подрыв боеспособности армии?

Копірайт зображення Rick Findler/GettyImages Image caption Нанесение татуировок нестерильными инструментами на фронте - один из факторов риска

Вспышки гепатита С на Донбассе и заражения ВИЧ военных - большая проблема, отмечают активисты. Пик распространения инфекций был зафиксирован в 2014-2015 годах. Военные медики уверяют, что сейчас все под контролем.

Кроме врага явного, физического, фронтовиков подстерегает другой - невидимый и коварный. Это инфекционные заболевания, передающиеся, в частности, через кровь и незащищенный секс.

BBC News Украина выясняла, насколько контролируемой является ситуация с распространением ВИЧ и гепатита С среди военных.

Мы обратились за комментариями в Минобороны в связи с выходом материала о ВИЧ-положительном добровольце, в котором он рассказал о крайне рискованном поведении военных на фронте и своем опыте службы без раскрытия диагноза.

"Глобальные обследования не нужны"

"Ветряная оспа - посещение больных запрещено", - предупреждает надпись на входе в клинический центр инфекционных заболеваний главного военного госпиталя Киева.

Сюда нас направило Минобороны в ответ на запрос о данных по распространению ВИЧ и гепатитов в зоне ООС.

В местном отделении кишечной инфекции лечатся, в том числе и ВИЧ-положительные военнослужащие, а также те, у кого обнаружили гепатит С. Хотя эти инфекции не относятся к кишечным.

"В 2014-2015 годах количество пациентов с ВИЧ увеличилось, но потом пошел спад. В 2018 году у нас было только три случая. За последние три года вдвое уменьшилось количество людей с гепатитом С, в сравнении с первыми годами войны", - рассказывает начальник отделения Анатолий Вишнягов.

По его мнению, необходимости в глобальных обследованиях нет. "Я служил в зоне ООС в 2016 году. В мобильном госпитале были доступны тест-системы. Я отправлял на тест военных из групп риска. Ни у одного не обнаружили ВИЧ. Гепатит С - у одного из пяти".

Медик считает, что необходимости в глобальных обследованиях военнослужащих нет. По его словам, отдельных эпидемий ВИЧ и гепатита С на фронте быть не может. То, что происходит на фронте, является частью национальных эпидемий этих инфекций.

Если вирус гепатита или ВИЧ уже обнаружен, то существует высокоэффективное лечение. Его обеспечивает Минздрава в центрах противодействия ВИЧ - как для гражданских, так и для военных лиц.

Копірайт зображення Gideon Mendel/Getty Images Image caption По свидетельствам военных и волонтеров, в зоне ООС популярны и доступны секс-услуги

Источником заражения ВИЧ и гепатитом С на фронте:

Незащищенный секс, отказ от презервативов

Нанесение татуировок нестерильными инструментами в полевых условиях. Это популярное занятие среди военных в свободное время

Ранения. Риску подвергаются как те, кого ранили, так и те, кто оказывает помощь в условиях боевых действий;

Непроверенная донорская кровь

Употребление инъекционных наркотиков

Сопротивление

Из 4 тысяч военнослужащих, прошедших тест в июле 2015 года, 3,9% оказались зараженными гепатитом С. Тест был проведен совместныит усилиями Альянса общественного здоровья совместно и Минобороны.

3% взрослого населения Украины больны гепатитом С. Это приблизительные подсчеты Минздрава и ВОЗ.

Проверяли военных в частях, госпиталях, мобилизационных центрах, на полигонах.

В госпиталях показатель обнаружения был существенно выше: от 5 до 10%. В главном военном госпитале Киева он как раз достиг 10%.

"Наша гипотеза о рисках заражения через ранения подтвердилась опосредованно: в госпиталях, где лежали тяжело ранены, гепатит С обнаружили у 10% протестированных", - рассказывает Павел Скала, ассоциированный директор по вопросам политики и партнерства Альянса.

Копірайт зображення Eleos-Ukraine Image caption Боец сдает кровь для на ВИЧ и гепатит

Он добавляет, что среди мужчин, служивших на Донбассе, ВИЧ-положительных было вдвое больше, чем среди тех, кто там не служил.

Отец Сергий Дмитриев из ПЦУ заниматься анализом и оценкой положения с ВИЧ в зоне АТО в декабре 2016-го.

Из 3 тысячи экспресс-тестов ВИЧ положительный результат составил 1%, для гепатита С - этот показатель был значительно меньше процента.

"Вспышка этих инфекций наблюдалась в 2014-2015 годах. Это может быть связано с тем, что мобилизованных и добровольцев не проверяли на ВИЧ и гепатиты. На фронт попадали уже зараженные люди. Сейчас этот показатель снизился", - говорит священник.

Впрочем, сотрудники общественных организаций, которые сегодня обеспечивают тест-системами военные госпитали в зоне ООС, анонимно рассказывают, что там по состоянию на 2019 год показатель выявления ВИЧ превышает среднестатистические 1,5% по Украине. По их оценкам, речь может идти о 4-5%.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Темы ВИЧ, гепатита, сифилиса и секс-услуг на фронте до недавнего времени были окружены системой табу

Основной путь заражения - незащищенный секс с женщинами, живущими в деревнях рядом с военными позициями.

Наталья Исаева, сама секс-работница, директор БУ "Легалайф-Украина", рассказывает, что общественные организации сейчас раздают презервативы в зоне ООС.

200 презервативов - именно столько может получить бесплатно одна секс-работница согласно норме, установленной государством в рамках программы профилактики ВИЧ.

"У нас сразу заявляют, что во всем виноваты секс-работницы. А на самом деле проблема в общей неосведомленности. Женщина, которая берется за эту работу надолго, о своем здоровье позаботится. У мужчин, которые приходят к женщинам в деревнях рядом с фронтом и говорят, что они женаты и поэтому не имеют инфекций, а следовательно и презерватив не нужен, нет понимания: их здоровье - это их собственность и ответственность перед собой и другими", - говорит Исаева.

Отдельная проблема - ВИЧ-позитивные беременные женщины. Предполагают, что большое количество таких случаев как в зоне ООС, так и в западных областях Украины может быть связано с заражением от военных, их мужей: тех, кто продолжает нести службу и возвращается на ротацию домой.

Международный институт проблем ВИЧ/СПИДа и туберкулеза готовится в начале следующего года обнародовать данные своего тестирования. "Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что вспышки гепатита С среди военных есть", - рассказывает его исполнительный директор Лариса Доброскок. А вот вспышек ВИЧ, по словам експерта, эти тесты не обнаружили.

Агитация против тестирования в армии

"Я тоже когда-то носил погоны и понимаю, что раскрытие всей информации об инфекционных заболеваниях на фронте шокировало бы. Ранее оно точно относилось к категории секретной информации. Речь идет о вопросах обороноспособности страны. 10% раненых с гепатитом С могут свидетельствовать об определенных тенденциях", - замечает Павел Скала.

По его словам, в начале войны "медработникам было запрещено об этом говорить, потому что это якобы предательство и подпитка негативных настроений в пользу противника".

А некоторые военначальники рассказывали военнослужащим, что им, дескать, предлагают пройти тесты на ВИЧ и гепатиты, чтобы "намеренно приписать такие диагнозы и уволить из армии". Таким образом варг, мол, "подрывает боеспособность ВСУ".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Красная лента - символ противодействия ВИЧ

Военных, у которых обнаружили ВИЧ, увольняют из армии. Хотя на начальных стадиях развития болезни они имеют право дальше служить. Единственное, что их могут переводить на должности с меньшей нагрузкой, которые более совместимы с их состоянием здоровья.

Из-за страха увольнения некоторые военные отказываются от тестирования или скрывают его положительные результаты.

"Я не встречал военных, служивших с ВИЧ", - говорит отец Сергий Дмитриев.

Постепенно табу с этой темы снимается. Армия и Нацгвардия сегодня лучше обеспечены тестами, а общественные организации раздают презервативы в зоне ООС.

Еще одна тенденция - Минобороны и МВД начали просить общественные организации о помощи с тестами на сифилис.

Перед заключением контракта с ВСУ каждый должен сдать тесты на ВИЧ и гепатиты. А вот добровольцев и мобилизованных не проверяли. Это еще один фактор риска.

Чтобы побороть врага, его существование в первую очередь нужно признать. Кому, как не военным, это должно быть известно лучше других.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram