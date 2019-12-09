Кто замерзнет первым, если транзита газа не будет

Копірайт зображення Getty Images Image caption В январе 2009 года в юго-восточной Европе замерзла даже газовая инфраструктура

Газовые переговоры между Украиной и Россией пока заканчиваются без конкретных результатов. Кто - в Украине и за ее пределами - может замерзнуть, если до 1 января стороны так и не подпишут новый контракт на транзит?

"Украина этой зимой без транзита не замерзнет", - утверждает министр энергетики Алексей Оржель. Запасы газа в украинских хранилищах - максимальные за несколько последних лет.

Так же максимально заполнены, преимущественно российским "Газпромом", и европейские хранилища. До подписания контракта или весны газа должно хватить.

Однако никто не может предсказать, насколько холодной будет эта зима, как могут вырасти цены на газ в случае "нулевого" транзита, и хватит ли мощностей "трубы", чтобы вовремя доставить всем потребителям столько газа, сколько нужно.

Холодный юг Европы

Через Украину идет почти половина российского газа, предназначенного для Европы.

Наибольшие проблемы, как показал опыт предыдущей "газовой войны", которая так же вспыхнула из-за отсутствия контракта десять лет назад, в январе 2009 года, будут в странах Юго-Восточной Европы.

Это государства, которые одновременно зависят от поставок российского газа и его доставки через Украину. Среди них - Греция, Болгария, Румыния, Сербия, Босния и Герцеговина, а также Молдова.

"Во-первых, в эти страны газ идет только через Украину, а во-вторых, между этими странами до сих пор нет достаточного количества интерконнекторов, то есть связывающих их трубопроводов. Также там нет больших хранилищ газа, а также каких-либо альтернативных источников", - объясняет Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

С 2009 года ЕС реализовал много мер, как законодательных, так и технических, на случай такой ситуации, рассказывает Роман Ницович, директор по исследованиям Dixi Group.

"Провели стресс-тесты, в том числе и со сценарием отсутствия транзита через Украину. Они увидели, что сейчас проблем меньше, но они есть. Очевидно, речь не идет о "мерзнуть", но определенная часть потребителей в этих странах может быть отключена", - говорит эксперт.

Ситуацию в регионе изменил "Турецкий поток", который также идет из России. Но дата его запуска, и то только в Турцию - 8 января следующего года.

Однако, как отмечает Марунич, "если бы его не было, то им бы там был полный швах". Например, в Болгарии дефицит газа при условии прекращения транзита через Украину составит около 65%.

Проблемная Молдова

Копірайт зображення AFP Image caption Приднестровье является главным потребителем российского газа в Молдове и главным источником газовых долгов

Самая сложная ситуация, по оценкам экспертов, с Молдовой. Ожидается, что в случае прекращения транзита российского газа, топливо туда может поставлять Украина из своих хранилищ. По крайней мере, о таком договариваются Киев, Кишинев и Брюссель. Но это лишь до тех пор, пока сами украинцы не почувствуют дефицит горючего, предполагает Дмитрий Марунич.

Зато Роман Ницович указывает на другой фактор:

"Технических проблем нет, но есть коммерческая: кто будет покупать газ и кто будет за него рассчитываться".

Эксперт объясняет, что крупнейшим потребителем газа в Молдове является Приднестровье, которое сейчас не платит по контракту с "Газпромом", при этом долг возлагается на Молдову.

"Можем ли мы им поставлять газ, если не получим плату?" - спрашивает Роман Ницович.

Украина: Юг и Восток

Копірайт зображення UNIAN Image caption Украина максимально загрузила свои газовые хранилища. Транзит российского газа в Европу - также на максимальных отметках

В украинских хранилищах газа действительно максимальные запасы - более 21 млрд кубов.

Но если транзита не будет, они будут уменьшаться. Если конец зимы - начало весны будут холодными, газа может хватить не всем.

К тому же, требуется определенное время, чтобы поднять газ из хранилищ и подать его потребителям.

Если российский газ проходит от восточной до западной границы Украины приблизительно за 36 часов, то примерно же столько надо, чтобы транспортировать его на восток страны из газовых хранилищ на западе.

Парадоксально, но проблемы могут возникнуть в регионах, где сосредоточена добыча украинского газа - на востоке страны.

"В этом регионе - это Харьковская, Полтавская, Сумская области - добыча газа является определенной страховкой, но и регион большой, - говорит Дмитрий Марунич. - А что будет на севере Луганской области - вообще неизвестно".

Среди слабых мест также юг Донецкой области, Мариуполь, где сосредоточены крупные промышленные предприятия.

Но, говорит эксперт, как показал опыт января 2009 года, едва ли не самым проблемным местом может стать юг Одесской области. Технически туда может поступить газ по реверсу из Румынии, однако возникает практический вопрос: а будет ли в самой Румынии газ?

Впрочем, как напоминает Роман Ницович, прекращение транзита газа и повышение цен на него может быть признано чрезвычайной ситуацией. Тогда будут вводиться специальные процедуры, среди которых и ограничения потребления.

"Так называемых защищенных потребителей - это бытовые потребители, предприятия и организации, оказывающие социальные услуги (больницы, школы, детские сады), а также производителей тепла - отключать будут в последнюю очередь, если вообще будут отключать", - объясняет Роман Ницович. И добавляет, что в первую очередь, в случае необходимости, будут менять график работы или же отключать промышленные предприятия.

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