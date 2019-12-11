Резня в Сребренице и Путин: какова была роль России и Украины

Копірайт зображення Reuters Image caption 11 июля 2015 года в Боснии похоронили останки еще 136 жертв геноцида. Всего их было более 8 тыс.

Владимир Путин после встречи "нормандской четверки" заявил в Москве, что в случае передачи Украине границы между непризнанными республиками на Донбассе и Россией там "начнется Сребреница".

Так он аргументировал, почему нельзя удовлетворить одно из ключевых требований Украины для проведения выборов на территории так называемых "ЛНР" и "ДНР" - вывод российских войск и контроль над границей.

"Украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все ...", - заявил Путин. Он в очередной раз пригрозил жителям Донбасса "националистами", которых якобы не сдержит даже Владимир Зеленский.

Показательно, что к трагедии в Сребренице, которой пугает Путин Донбасс, косвенно имеет отношение и сама Россия, и Украина, военные которой в 1995 году как раз и не допустили геноцида рядом с Сребреницей.

Резня в Сребренице и вето России

Массовое убийство более 8000 мусульманских мужчин и мальчиков в городе Сребреница в Боснии и Герцеговине произошло летом 1995 года.

Копірайт зображення Kremlin.ru

Боснийцев-мусульман убивали солдаты Армии Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича. Республика Сербская - это этнитет на территории Боснии и Герцеговины, большинство населения которого составляют этнические сербы.

Недалеко от Сребреницы работала миссия украинских миротворцев, охранявшая другой схожий мусульманский анклав - Жепа. Там резни благодаря действиям украинских военных удалось избежать.

К 20-летию трагедии в Сребренице Россия ветировала резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой это массовое убийство называли "геноцидом". Ранее президент боснийских сербов Милорад Додик и президент Сербии Томислав Николич просили Москву наложить вето на этот проект.

Сербия отрицает термин "геноцид" в отношении этих событий, несмотря на то, что Международный трибунал по бывшей Югославии и Международный уголовный суд уже вынесли приговоры именно с такой формулировкой.

Великобритания внесла на рассмотрение эту резолюцию, несмотря на протест России и Китая.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Представитель РФ при ООН Виталий Чуркин в 2015 году наложил вето на проект резолюции по Сребренице

После заседания Совбеза постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что принятие проекта резолюции по Сребренице обострило бы ситуацию на Балканах. Россию часто называют одним из лучших партнеров Сербии в Европе.

В документе было сказано, что "оценка трагических событий в Сребренице как геноцида является необходимым условием для примирения".

По оценкам Международного суда ООН, после захвата города было убито около 8000 мусульман - мужчин и мальчиков. Это событие называют самым массовым убийством со времен Второй мировой войны.

Война в Боснии

Война в Боснии и Герцеговине началась весной 1992 года и продолжалась более трех лет. Конфликт продолжался между представителями трех народов: босняками, сербами и хорватами.

Сербские силы безопасности в Боснии имели много оружия бывшей югославской армии и получали значительную военную поддержку из соседней Сербии. В начале боев они контролировали около 70% территории Боснии и Герцеговины.

Босняки-мусульмане, которых в Боснии было больше (43% из 4,4 млн жителей в 1991 году), в результате вооруженных конфликтов оказались разделенными в нескольких анклавах, которым ООН позже предоставила статус "защищенных зон".

Наиболее изолированными, и поэтому наиболее уязвимыми, стали крошечные анклавы боснийцев на востоке страны, в городах Сребреница, Жепа и Горажде. Их защищали плохо вооруженные миротворцы ООН. Сребреницей занимались голландцы, а Жепой - украинцы.

В отчете ООН сказано, что сербские военные силы долгое время блокировали поставки гуманитарной помощи в Сребренице.

Наступление армии боснийских сербов на Босняцкие анклавы началось в начале июля 1995 года. Перехват контроля над крупнейшим местным анклавом, Сребреницей, стал своеобразной целью этой военной кампании.

В отчете ООН говорится, что голландские миротворцы требовали воздушного вмешательства НАТО против наступления сербов. Но из-за плохой коммуникации с высшим командованием и потому, что опасность для гражданских недооценили, помощь с воздуха так и не поступила.

Копірайт зображення ВВС Image caption Сребреница была зоной ответственности голландских миротворцев

Тогда Армия боснийских сербов во главе с генералом Младичем без большого вооруженного сопротивления захватила Сребреницу и разоружила голландских миротворцев.

Десятки тысяч гражданских босняков - в основном женщин, детей и пожилых людей - депортировали в другие части Боснии. А многие мужчины и парни попали в плен. В середине июля 1995 года около 8000 из них расстреляли.

Массовые преступления в Сребренице стали переломным моментом не только в боснийском, но и в югославском конфликте в целом. Через месяц после того, как Армия боснийских сербов разгромила анклав, более 200 военных самолетов НАТО нанесли удары по сербским позициям, что открыло путь к окончанию боснийской войны.

В 2017 году международный трибунал ООН по бывшей Югославии приговорил экс-командующего армией боснийских сербов Ратко Младича к пожизненному заключению за геноцид и преступления во время войны в 1990-х годах.

Роль украинских миротворцев

Захватив Сребреницу, Армия боснийских сербов через несколько дней отправилась и в анклав в городке Жепа, расположенном в 50 км на юг.

Этим анклавом, в котором нашли приют, по разным данным, от 6 до 17 000 человек, занимались почти 80 украинских миротворцев в составе миссии ООН. Всего же постоянная численность украинской миротворческой миссии в Боснии в 1995-1999 годах составляла 400 военных.

Еще в начале июля 1995 года голландские миротворцы, столкнувшись с сербской блокадой в Сребренице, требовали от ООН, чтобы их миссию взяла другая страна.

Копірайт зображення AFP Image caption Украинцы отвечали за безопасность в Жепе и на других территориях. Это фото 1992 года, где украинский БТР едет в Сараево

Как стало известно позже, среди стран, которые прислали миротворцев в Боснию, заменить голландцев согласилась только Украина, которая якобы считала, что украинские миротворцы смогут защитить и Жепу, и Сребреницу.

Но планам заменить голландских миротворцев на украинских помешало наступление сербской армии на Сребреницу.

Тогдашняя местная пресса писала, что плохо вооруженные украинские миротворцы оказались одновременно под давлением и Армии боснийских сербов, и войск босняков.

В отчете ООН сказано, что с наступлением боснийских сербов на Сребреницу началось и давление на анклав Жепа. В отличие от голландских миротворцев в Сребренице, которые придерживались мирового соглашения и не дали боснякам оружие, украинские военные в Жепе по требованию командира босняков открыли склад оружия, которое перед этим сами отобрали у них.

Газета New York Times тогда писала, что готовясь к сербскому наступлению на Жепу и Горажде, боснийцы отобрали у украинских миротворцев оружие и бронетранспортеры.

Сообщается, что тогда сербский генерал Ратко Младич по радио призвал босняков из Жепы сложить оружие и сдаться, поскольку "их не смогут защитить 120 украинских миротворцев". В те дни боснийские сербы время от времени открывали артиллерийский огонь по пунктам наблюдения, где дежурили украинские миротворцы.

Копірайт зображення ВВС Image caption Депортированные из Сребреницы - в основном женщины и дети. Мужчин брали в плен и расстреливали

Независимая сербская газета "Наша Борба" в середине июля 1995 года писала, что "украинские миротворцы из анклава Жепа требовали от НАТО воздушной поддержки, что означало лишь предупреждение перед применением силы".

Издание писало, что "украинские миротворцы покинули пункты наблюдения, но боснийские сербы угрожали миротворцам, что если НАТО не прекратит воздушное патрулирование над Жепой, они на них нападут".

По словам Washington Post, украинские миротворцы в Жепе находились "под давлением с обеих сторон": сербского и босняцкого. Сербская армия захватила восемь украинских миротворцев и угрожала их убить. Тогда же пресс-секретарь ООН Александр Иванько заявил, что армия босняков окружила базу украинских миротворцев и также угрожала использовать их как живой щит в случае, если НАТО не начнет бомбить с воздуха их врагов.

Эта газета также писала, что чиновник из украинского правительства Владимир Ельченко призвал ООН вывести украинских миротворцев из Жепы и Горажде. "Украинские войска обезоружены и полностью беззащитны. Если их немедленно не вывести, произойдет огромная трагедия", - сказал тогда представитель украинского МИД.

Копірайт зображення OLEKSANDR KLYMENKO Image caption Автомобиль украинских миротворцев подорвался на мине в Боснии, 1994

В конце июля 1995 года при посредничестве украинских миротворцев состоялись переговоры об эвакуации гражданских из города Жепа. Массовых преступлений в этом анклаве не произошло. Жителей эвакуировали на территории под контролем армии босняков, а солдаты отступили из города.

По другим источникам, во время переговоров об эвакуации боснийские сербы захватили руководство босняков во главе с Авдо Паличем, командовавшим обороной Жепы, и позже расстреляли их.

Неофициальный сайт Восьмого армейского корпуса Вооруженных сил Украины считает миротворческую операцию украинцев в Боснии, в том числе эпизод в Жепе, "самой успешной операцией в истории Вооруженных сил Украины".

Там сообщают, что украинские военные без поддержки ООН и НАТО эвакуировали более 5000 мирных жителей и среди миротворцев не было человеческих жертв.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram