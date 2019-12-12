Как Порошенко хотят судить за то, что будет выполнять Зеленский

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ГБР начало расследование по факту возможной госизмены Порошенко за подписанные в 2015 году вторые Минские соглашения.

Это произошло сразу после того, как его преемник Владимир Зеленский на встрече "нормандской четверки" в Париже согласился с перспективой предоставить прописанному в "Минске-2" особому статусу Донбасса категорию постоянного.

Заявление Портнова и производства ГБР

О новом производстве Государственного бюро расследований против Порошенко традиционно для последнего времени первым сообщил экс-чиновник времен Януковича Андрей Портнов.

Копірайт зображення Telegram Портнова Image caption Первым о новом расследовании ГБР сообщил Андрей Портнов

Именно он подал в ГБР "заявление о преступлении", в которой обвинил экс-президента в том, что тот, "действуя в интересах Российской Федерации", в феврале 2015 года договорился о "Комплексе мероприятий по выполнению Минских соглашений" (известном также как "Минск-2").

И хотя формально подписывал "Минск-2" представитель Украины в переговорной группе Леонид Кравчук, в государственной измене Андрей Портнов обвинил именно Петра Порошенко.

"Поскольку прекращение войны и восстановление территориальной целостности Украины [Петр Порошенко] привязал к моменту, когда на это появится воля Российской Федерации", - мотивировал Портнов.

Впоследствии о начале расследования по факту этих обвинений сообщило уже само ГБР.

Там подтвердили, что производство ведется по статье о государственной измене, за которую предусмотрено от 12 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

О чем речь?

Копірайт зображення Адміністрація президента

"Мінск-2" - результат сложных и длительных переговоров в феврале 2015 года, как раз во время боев за Дебальцево.

Первыми его пунктами предусматривали "немедленное и всеобъемлющее прекращение огня" и разведение войск.

А дальше шли различные политические договоренности, как "диалог о модальности проведения местных выборов" и перспективы конституционной реформы в Украине до конца 2015 года "с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов".

Восстановление украинского контроля за границей на Донбассе шло девятым пунктом и должно было начаться "в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования".

Однако на практике "Минск-2" так никогда и не заработал, ведь реальное перемирие на Донбассе не наступило, зато линия фронта изменилась в пользу так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Копірайт зображення AFP Image caption О "Минске-2" договаривались на фоне боев в Дебальцево в 2015 году

Например, украинская армия вынуждена была с боями оставить Дебальцево 18 февраля 2015 года - всего через три дня после подписания соглашения.

А линию разграничения "Минск-2" вообще фиксировал на уровне "Минского меморандума" 19 сентября 2014 года - то есть подконтрольными украинской власти должны быть не только Дебальцево и ряд сел вокруг него, но и Донецкий аэропорт и 32-й блокпост на Бахмутке.

Отсутствие реального перемирия на Донбассе автоматически блокировало все политические пункты "Минска-2".

Такой тупик, впрочем, и породил уже в 2016 году "Формулу Штайнмайера", допускавшую проведение политических мероприятий до или параллельно с полным выполнением условий в сфере безопасности, как, например, местные выборы на Донбассе до возвращения Киеву контроля над границей.

А это открывало путь сначала к временному, а впоследствии постоянного особого статуса для ОРДЛО, с амнистией и "народной милицией".

При Порошенко Киев на эту формулу официально так и не согласился, однако после прихода к власти Зеленского украинская власть ее все-таки согласовала - от имени того же Леонида Кучмы.

Однако у Зеленского все равно настаивали на том, что "никаких выборов под дулом пулеметов нет и не может быть".

Критикую, но выполняю

Копірайт зображення офис президента Image caption Зеленский после переговоров в Париже 9 декабря 2019 года

На недавней встрече "нормандской четверки" в Париже Владимир Зеленский не раз критиковал подписанный предыдущей властью "Минск-2".

И прежде всего - из-за упомянутого девятого пункта о восстановлении контроля над государственной границей уже после местных выборов на Донбассе.

"Самая сложная ситуация и главный проигрыш для Украины в Минске - это граница", - заявил украинский президент на брифинге после парижских переговоров.

Он подчеркнул: будет настаивать на том, что граница должна вернуться под украинский контроль еще до выборов.

И вместе с тем, Зеленский подписался под совместным заявлением по результатам парижских переговоров, где все стороны "выразили заинтересованность" в том, чтобы договориться обо всех политических моментах особого статуса ОРДЛО - "как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года".

Продолжение "троллинга" Портнова

Начало расследования против Петра Порошенко за "Минск-2" уже назвали политическим преследованием.

Бывший премьер и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт написал в Twitter:

"Украина в своих худших чертах. Янукович посадил Тимошенко по сфабрикованному делу, а теперь Зеленский, похоже, хочет повторить его шаги. Позор".

А адвокат Порошенко Игорь Головань назвал Андрея Портнова и руководителя ГБР Романа Трубу "агентами влияния государства-агрессора".

"И им безразлично, что обвиняют они не столько пятого президента Порошенко, сколько президента Зеленского и всю его команду переговорщиков, для которых Минские договоренности ... продолжают служить основой работы Нормандского формата, государства-члены которого отданы их полной имплементации," - написал Головань на УП.

На что Портнов уже успел ответить, что Зеленский "обязан выполнять Минские соглашения, раз они подписаны от имени государства".

Впрочем, дело против Порошенко за "Минск-2", похоже, станет просто очередным этапом "юридического троллинга" пятого президента со стороны Портнова.

В ГБР ранее объясняли, что открытие уголовного производства является на самом деле просто регистрацией заявления в Едином реестре досудебных расследований и "чисто технической работой".

А будет ли это иметь какие-то серьезные юридические последствия, должно показать расследование.

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