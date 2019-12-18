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Двое заместителей министра, руководители двух ключевых государственных учреждений и руководительница директората Минздрава - за последний месяц в сфере здравоохранения произошел ряд громких отставок.

Все четыре месяца работы новой команды профильного министерства сопровождал ряд громких скандалов.

Почему от Зоряны Скалецкой уходят люди, что об этом говорят в правительстве и как на все эти отставки реагирует руководительница Минздрава - в материале ВВС News Украина.

Не команда, не вместе

Непрозрачный процесс принятия решений, отсутствие командной работы, невозможный компромисс с совестью, поддержка позиций тех, кому выгодны коррупционные схемы, - такой краткий перечень причин своей отставки из Минздрава озвучила Младлена Качурец.

В сентябре 2019 года она стала заместителем Зоряны Скалецкой, которую знала много лет - еще со студенческих времен в Могилянке. А уже через четыре месяца, в декабре 2019-го, заявила, что уходит.

Копірайт зображення facebook.com/mladesya.brynska Image caption Младлена Качурец: с первых дней стало понятно, что о командной работе в Минздраве речь не идет

По словам Младлены Качурец, уже с первых дней после назначения стало понятно, что о командной работе в Минздраве и формировании общей политической позиции речь не идет.

"Я как заместитель министра не видела и не принимала участия в разработке и согласовании документа, который лег в основу Программы деятельности Кабинета Министров. Для большинства работников Минздрава принятый документ с определенными целями стал неожиданностью", - написала она в Facebook.

До этого в конце ноября в отставку ушел еще один заместитель Скалецкой - Михаил Загрийчук.

В интервью lb.ua он заявил о существенных разногласиях с Зоряной Скалецкой и ее командой относительно медреформы, упрекал ее в отсутствии общения с врачебными коллективами, хотя Скалецкая провела немало встреч с врачами за время своей работы в Минздраве.

Вместе с тем Загрийчук сам был фигурантом громкого скандала. Несколько месяцев назад чиновники Минздрава обвиняли его в давлении и попытках увольнения руководителей директоратов Минздрава.

"Неоднозначные персонажи"

Загрийчук в сентябре имел конфликт с руководительницей директората стратегического планирования и евроинтеграции Ириной Литовченко, которая тоже ушла в отставку несколько недель назад со скандалом.

Копірайт зображення FACEBOOK.COM/NEMYROVYCH Image caption "Еще на первой или второй неделе работы этого министра меня заставили переписывать все протоколы международных встреч и справки о предыдущем сотрудничестве, чтобы нигде не была упомянута фамилия Супрун, потому что Зоряна нервничает", - рассказала Ирина Литовченко

Ирина Литовченко, которая больше всего публично критиковала министра Зоряну Скалецкую, рассказала, что в Минздраве ее заставляли удалять все упоминания об Ульяне Супрун - и из документов, и с сайта.

Она предъявила команде Зоряны Скалецкой ряд громких обвинений, заявив, что в Минздраве царит хаос, нет утвержденного распределения полномочий между заместителями министра, отсутствуют стратегические направления и приоритеты.

При этом, по ее словам, "министерство обрастает" персонажами с неоднозначной репутацией, которые ждут возможности "урвать кусочек государственного бюджета".

"Министр искренне считает, что 1 апреля она "закончит с реформой" и начнет заниматься другими делами", - возмущалась Литовченко.

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"Быть партнером, а не придатком"

"Наконец это случилось. Министр приняла мое заявление об увольнении", - так несколько дней назад начал свой прощальный пост Владимир Курпита, гендиректор Центра общественного здоровья, который занимал эту должность с февраля 2018 года.

Центр общественного здоровья - это государственное учреждение, которое отвечает за мониторинг заболеваний, эпидемиологический надзор и биологическую безопасность в стране. При этом центр должен тесно сотрудничать как с Минздравом, так и с местными органами власти.

Со слов Курпиты создается впечатление, что с таким сотрудничеством как раз и не сложилось.

Копірайт зображення facebook.com/volodymyr.kurpita Image caption Владимир Курпита: Центр общественного здоровья "должен быть партнером, а не придатком Минздрава"

Центр общественного здоровья "должен быть партнером, а не придатком Минздрава", сейчас отсутствует диалог о месте и роли Центра как координирующей структуры - называет причины своей отставки Курпита. Несмотря на эпидемию кори, которая продолжается в Украине, и вспышки дифтерии, уровень вакцинации населения в стране в последнее время возрос. Это называют, среди прочего, и заслугой ЦОЗ.

Разными фундаментальными ценностями объяснил свое увольнение руководитель еще одной важной структуры в сфере здравоохранения - председатель Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко.

Он почти два года возглавлял орган, который отвечает за распределение миллиардов гривен бюджетных средств в рамках медреформы.

Копірайт зображення FACEBOOK НСЗУ Image caption Петренко о работе с Минздравом: склонны принимать решения, основанные на желании быстрых успехов

В отставку Петренко ушел в конце ноября, фактически обвинив новую команду Минздрава в популизме, так как "постоянный поиск простых решений в сложных вопросах не помогает находить общий язык".

По его словам, представители политической команды - а именно Министерства здравоохранения и Комитета ВР по вопросам здоровья нации, "не хотят слышать рациональные аргументы и склонны принимать решения, основанные на желании быстрых успехов", рассказал он изданию lb.ua

Ответ Скалецкой

Зоряна Скалецкая по-разному комментировала ситуацию в своем министерстве. Когда в сентябре речь шла о конфликте с сотрудниками Минздрава, грозно обещала "закончить эту войну". Впоследствии она смягчила риторику и заявила, что в Минздраве вообще нет никаких скандалов, а есть только эмоции некоторых людей.

Говоря об отставке главы НСЗУ Петренко, она поблагодарила его за проделанную работу, но не прокомментировала озвученные им обвинения.

В то же время увольнение Загрийчука министр объяснила стрессом на работе, мол, "одно дело - быть врачом, а другое - иметь дело с огромным количеством бюрократии".

"Замы и советники - это не вечная история. Пришли, работу сделали, не сделали, и ушли. Назначим следующего. Сколько он проработает? Столько, сколько будет полезен", - говорила министр после отставки Загрийчука. При этом еще несколько недель назад она предполагала, что это увольнение будет не последним.

Копірайт зображення UNIAN Image caption На фото - министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, премьер Алексей Гончарук и председатель профильного комитета ВР Михаил Радуцкий

Заявления Ирины Литовченко об удалении упоминаний об Ульяне Супрун Зоряна Скалецкая не комментировала.

ВВС News Украина обратилась к министру с просьбой прокомментировать новые отставки.

В правительстве в целом позицию Зоряны Скалецкой поддерживают. Источники ВВС News Украина в Кабмине говорят, что она работает в тяжелых условиях, в окружении людей, которые остались после Ульяны Супрун, которые, хоть и профессионалы, но создают ей проблемы.

Хотя Владимир Курпита, Олег Петренко и Ирина Литовченко действительно начали работать во времена, когда Минздрав возглавляла Ульяна Супрун, они прошли на свои должности на открытых и жестких конкурсах.

Младена Качурец и Михаил Загрийчук стали заместителями министра в сентябре 2019 года.

"И это не просто люди. Это - инструменты реформы. Без них реформы не будет. Будет имитация, упадок и реванш", - говорит о последних отставках в сфере здравоохранения Ольга Стефанишин, депутат от фракции "Голос" и бывшая заместитель Ульяны Супрун.

Со своей стороны, Зоряна Скалецкая неоднократно заверяла, что медреформа будет продолжена.

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