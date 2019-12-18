Конфликт в Минздраве: почему от Скалецкой уходят люди?
Двое заместителей министра, руководители двух ключевых государственных учреждений и руководительница директората Минздрава - за последний месяц в сфере здравоохранения произошел ряд громких отставок.
Все четыре месяца работы новой команды профильного министерства сопровождал ряд громких скандалов.
Почему от Зоряны Скалецкой уходят люди, что об этом говорят в правительстве и как на все эти отставки реагирует руководительница Минздрава - в материале ВВС News Украина.
Не команда, не вместе
Непрозрачный процесс принятия решений, отсутствие командной работы, невозможный компромисс с совестью, поддержка позиций тех, кому выгодны коррупционные схемы, - такой краткий перечень причин своей отставки из Минздрава озвучила Младлена Качурец.
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В сентябре 2019 года она стала заместителем Зоряны Скалецкой, которую знала много лет - еще со студенческих времен в Могилянке. А уже через четыре месяца, в декабре 2019-го, заявила, что уходит.
По словам Младлены Качурец, уже с первых дней после назначения стало понятно, что о командной работе в Минздраве и формировании общей политической позиции речь не идет.
"Я как заместитель министра не видела и не принимала участия в разработке и согласовании документа, который лег в основу Программы деятельности Кабинета Министров. Для большинства работников Минздрава принятый документ с определенными целями стал неожиданностью", - написала она в Facebook.
До этого в конце ноября в отставку ушел еще один заместитель Скалецкой - Михаил Загрийчук.
В интервью lb.ua он заявил о существенных разногласиях с Зоряной Скалецкой и ее командой относительно медреформы, упрекал ее в отсутствии общения с врачебными коллективами, хотя Скалецкая провела немало встреч с врачами за время своей работы в Минздраве.
Вместе с тем Загрийчук сам был фигурантом громкого скандала. Несколько месяцев назад чиновники Минздрава обвиняли его в давлении и попытках увольнения руководителей директоратов Минздрава.
"Неоднозначные персонажи"
Загрийчук в сентябре имел конфликт с руководительницей директората стратегического планирования и евроинтеграции Ириной Литовченко, которая тоже ушла в отставку несколько недель назад со скандалом.
Ирина Литовченко, которая больше всего публично критиковала министра Зоряну Скалецкую, рассказала, что в Минздраве ее заставляли удалять все упоминания об Ульяне Супрун - и из документов, и с сайта.
Она предъявила команде Зоряны Скалецкой ряд громких обвинений, заявив, что в Минздраве царит хаос, нет утвержденного распределения полномочий между заместителями министра, отсутствуют стратегические направления и приоритеты.
При этом, по ее словам, "министерство обрастает" персонажами с неоднозначной репутацией, которые ждут возможности "урвать кусочек государственного бюджета".
"Министр искренне считает, что 1 апреля она "закончит с реформой" и начнет заниматься другими делами", - возмущалась Литовченко.
"Быть партнером, а не придатком"
"Наконец это случилось. Министр приняла мое заявление об увольнении", - так несколько дней назад начал свой прощальный пост Владимир Курпита, гендиректор Центра общественного здоровья, который занимал эту должность с февраля 2018 года.
Центр общественного здоровья - это государственное учреждение, которое отвечает за мониторинг заболеваний, эпидемиологический надзор и биологическую безопасность в стране. При этом центр должен тесно сотрудничать как с Минздравом, так и с местными органами власти.
Со слов Курпиты создается впечатление, что с таким сотрудничеством как раз и не сложилось.
Центр общественного здоровья "должен быть партнером, а не придатком Минздрава", сейчас отсутствует диалог о месте и роли Центра как координирующей структуры - называет причины своей отставки Курпита. Несмотря на эпидемию кори, которая продолжается в Украине, и вспышки дифтерии, уровень вакцинации населения в стране в последнее время возрос. Это называют, среди прочего, и заслугой ЦОЗ.
Разными фундаментальными ценностями объяснил свое увольнение руководитель еще одной важной структуры в сфере здравоохранения - председатель Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко.
Он почти два года возглавлял орган, который отвечает за распределение миллиардов гривен бюджетных средств в рамках медреформы.
В отставку Петренко ушел в конце ноября, фактически обвинив новую команду Минздрава в популизме, так как "постоянный поиск простых решений в сложных вопросах не помогает находить общий язык".
По его словам, представители политической команды - а именно Министерства здравоохранения и Комитета ВР по вопросам здоровья нации, "не хотят слышать рациональные аргументы и склонны принимать решения, основанные на желании быстрых успехов", рассказал он изданию lb.ua
Ответ Скалецкой
Зоряна Скалецкая по-разному комментировала ситуацию в своем министерстве. Когда в сентябре речь шла о конфликте с сотрудниками Минздрава, грозно обещала "закончить эту войну". Впоследствии она смягчила риторику и заявила, что в Минздраве вообще нет никаких скандалов, а есть только эмоции некоторых людей.
Говоря об отставке главы НСЗУ Петренко, она поблагодарила его за проделанную работу, но не прокомментировала озвученные им обвинения.
В то же время увольнение Загрийчука министр объяснила стрессом на работе, мол, "одно дело - быть врачом, а другое - иметь дело с огромным количеством бюрократии".
"Замы и советники - это не вечная история. Пришли, работу сделали, не сделали, и ушли. Назначим следующего. Сколько он проработает? Столько, сколько будет полезен", - говорила министр после отставки Загрийчука. При этом еще несколько недель назад она предполагала, что это увольнение будет не последним.
Заявления Ирины Литовченко об удалении упоминаний об Ульяне Супрун Зоряна Скалецкая не комментировала.
ВВС News Украина обратилась к министру с просьбой прокомментировать новые отставки.
В правительстве в целом позицию Зоряны Скалецкой поддерживают. Источники ВВС News Украина в Кабмине говорят, что она работает в тяжелых условиях, в окружении людей, которые остались после Ульяны Супрун, которые, хоть и профессионалы, но создают ей проблемы.
Хотя Владимир Курпита, Олег Петренко и Ирина Литовченко действительно начали работать во времена, когда Минздрав возглавляла Ульяна Супрун, они прошли на свои должности на открытых и жестких конкурсах.
Младена Качурец и Михаил Загрийчук стали заместителями министра в сентябре 2019 года.
"И это не просто люди. Это - инструменты реформы. Без них реформы не будет. Будет имитация, упадок и реванш", - говорит о последних отставках в сфере здравоохранения Ольга Стефанишин, депутат от фракции "Голос" и бывшая заместитель Ульяны Супрун.
Со своей стороны, Зоряна Скалецкая неоднократно заверяла, что медреформа будет продолжена.