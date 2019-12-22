Копірайт зображення Уніан

"Самое сложное - когда привозят тело и родители не узнают своих детей. Это самое страшное. Они говорят:"Это не он". BBC News Украина пообщалась с военным, миссия которого - сообщать семьям о гибели бойцов на Донбассе.

Когда есть потери, военные обязаны лично сообщить об этом семье погибшего. Это так называемая группа "уведомителей" - два-три человека, которые идут к семье, чтобы передать трагическую весть.

Они стучат в дверь, спрашивают имя матери, жены или другого члена семьи, которым впоследствии официально озвучивают информацию.

"Это обязанность, но это очень трудно", - признается Олег Андрусенко, который с 2014 года передает такие сообщения. На его счету - 16 семей. Каждую из них он помнит - так же, как и похороны каждого из этих 16 бойцов.

Утренние "уведомители"

Обычно после гибели бойца информация передается по цепи с места происшествия наверх. Воинская часть, в которой служил боец, передает печальное известие в военный комиссариат по месту его прописки.

А уже работники этого комиссариата должны сообщить лично об этом семье и далее полностью сопровождать весь процесс траурной церемонии.

Наши попытки пообщаться с "уведомителями" сначала были безуспешными. Военные отказывались от общения и откровенно объясняли: "Это очень тяжело".

Да и не удивительно - ведь такую ​​миссию сложно воспринимать просто как работу. Это эмоционально сложно, психологически изматывает. Именно их не хотела бы видеть у себя на пороге ни одна семья.

Image caption Олег Андрусенко сообщил 16 семьям о гибели военных. Он в группе "уведомителей" с 2014 года.

Олег Андрусенко, который сегодня является военным комиссаром Подольского района Киева, с 2014 года по сей день выполняет непростую миссию "уведомителя". Он согласился нам рассказать о своей службе.

"Вечером никогда не сообщали, только утром. Чтобы дать человеку поспать, ведь потом не будет покоя. А уже с 7 утра мы шли группой и делали оповещения".

По его словам, шли обычно по два-три человека. Это двое военных, психолог и на всякий случай - медик из местной поликлиники.

"Мы стучим в дверь, нажимаем звонок, выходит человек. Мы спрашиваем, действительно ли это тот человек, который нам нужен, и сообщаем: ваш сын, или ваш отец, или ваш муж погиб такого-то числа".

По словам Олега, после таких слов часто требуется помощь врача: "Если потеря сознания - сразу нашатырь. Через одного такое было".

Непредсказуемые последствия

В современном мире часто семьи узнают трагические новости из соцсетей, СМИ или по телефону. С этой проблемой сталкиваются многие страны, но решить ее сегодня практически невозможно.

"У каждого есть мобильный телефон. После гибели бойца ему звонят родственники, кто-то отвечает и говорит, что погиб", - говорит Олег Андрусенко.

В такой ситуации группа "уведомителей" не является первоисточником.

Но такой сценарий может иметь негативные последствия - у родственников нет врача, а произойти может все что угодно. Именно поэтому в Украине, как, например, и в США и Великобритании, стараются побыстрее лично известить семью. Обычно это происходит в течение одних или двух суток после смерти.

Олег признается, что с одной стороны в такой ситуации его миссия облегчается, ведь семья уже знает. С другой - это может иметь непредсказуемые последствия.

Заместитель начальника Киевского военного комиссариата Дмитрий Шейн вспоминает ситуацию, когда женщине сообщили о смерти ее мужа еще до официальной информации.

"Группа пришла в ее квартиру и почувствовала запах газа. Оказалось, она хотела покончить жизнь самоубийством", - говорит он в беседе с BBC News Украина.

Двери в квартиру выломали, женщину спасли. По словам военных, это очень сложный момент, ведь никто не знает, как человек воспримет эту информацию. У кого-то преклонный возраст, проблемы с давлением, разное эмоциональное восприятие.

Олег Андрусенко говорит, что после оповещения семьи комиссариат берет на себя все организационные моменты, связанные с похоронами. Этот процесс тоже сопровождается целым рядом вызовов.

По его словам, случается, что родители не узнают своих детей, потому что не хотят верить в их гибель. "Потом я отдельно завожу маму в траурный зал, где она уже начинает смотреть - там наколка должна была быть, где-то родинка. Приходилось все открывать, искать и смотреть на теле".

"Это очень тяжело"

Военные признаются, что какой-то специальной подготовки "уведомителей" в Украине не существует. Хотя она, несомненно, не помешала бы.

И в группе, которая идет к родственникам, не всегда есть психолог.

Копірайт зображення Уніан

С 2014 года Олег Андрусенко сообщил о гибели 16 военнослужащих. "Я своих всех помню. Ведь я ими занимался от начала и до конца: я встречал тела, матери узнавали или не узнавали своих сыновей, а затем полностью - до траурной церемонии, до конца".

"Своих всех я призывал, уже мобилизованных отправлял, они через меня проходили все. А потом приходилось их встречать. Уже погибших", - говорит он.

По словам Олега, военных тренируют на стрессоустойчивость, но существует еще и дополнительное психологическое напряжение.

"Самое сложное - психологически настроиться. Сложно не принимать близко к сердцу. Все это должно восприниматься как обязанность, но это очень тяжело".

В 2016 году Олег уехал на Донбасс, где был командиром гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200". Он ищет в мобильном телефоне фото и показывает: "Вот флаг, который висит у меня в кабинете, это моя команда мне написала".

Во время всего разговора он был спокойным и, кажется, очень откровенным.

"То есть до этого я видел конечную работу - когда ребят привозили по домам, а там я видел начальный этап. Был в тех местах, где они погибали, в серых зонах, на первой линии обороны, морги, госпитали ... То есть, весь путь от А до Я я прошел. От места гибели до места захоронения".

Потери на Донбассе

По данным Генерального штаба, с 2014 года в боевых действиях на востоке Украины погибли 2608 военнослужащих, ранены - 9805.

Эти данные не учитывают погибших на Донбассе из других военных формирований, а также добровольческих подразделений, таких как "Правый сектор" и Украинская добровольческая армия.

Копірайт зображення Уніан

Также, по данным ООН, в войне на востоке Украины погибли по меньшей мере 3345 гражданских (включая 298 пассажиров малайзийского "Боинга" MH17) и 5650 бойцов пророссийских формирований "ДНР" и "ЛНР".

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