Почему Путин разозлился на Польшу

Копірайт зображення SPUTNIK/AFP Image caption В своих последних заявлениях российский лидер усилил давление на Польшу

В последних высказываниях Владимира Путина выделялась одна тема: Польша и ее роль во Второй мировой войне.

За последние семь дней президент России вспоминал об этом не менее пяти раз в ходе ключевых совещаний - некоторые из них имели мало общего с историей или внешней политикой.

Во время необычной эмоциональной вспышки на коллегии Министерства обороны 24 декабря Путин назвал посла Польши в нацистской Германии "сволочью и антисемитской свиньей".

Спустя 2 часа российский президент вновь поднял эту тему на встрече с лидерами парламента. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил Путина и потребовал извинений от Польши.

На следующий день президент Путин провел традиционную встречу с представителями деловых кругов.

По данным российского издания журнала Forbes, он также "удивил всех тем, насколько глубоко погрузился в исторические материалы, касающиеся начала Второй мировой войны и позиций Польши".

Путин также планирует написать статью на эту тему. Но почему это стало настолько интересовать Россию?

Копірайт зображення EPA Image caption Встреча с бизнесменами проходила в большом зале Кремля

Путинской критике Польши предшествовала резолюция Европейского парламента. Документ обвинил и Советский Союз, и нацистскую Германию в развязывании Второй мировой войны.

Для российского президента сравнение этих двух государств является "вершиной цинизма", и он снова обратился к любимой практике использовать ситуацию в свою пользу, обвинив другого, а именно - Польшу.

Советский Союз часто обвиняли в намерениях разделить Польшу вместе с нацистской Германией после подписания пакта о ненападении с Гитлером (известного как пакт Молотова-Риббентропа).

Но почему Путина возмущают обвинения против страны, которой уже не существует?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Договор о ненападении между СССР и Германией, более известный как "пакт Молотова-Риббентропа", был заключен 23 августа 1939 года

Это также возможность для президента Путина узаконить себя в качестве преемника советской империи, а также свою экспансионистскую внешнюю политику.

Поэтому Кремль воспринимает любую критику того, что в России называют Великой Победой, как нападение на себя.

Конечно, ни одно из этих объяснений не является достаточным основанием для того, чтобы Польша приняла обвинения в свой адрес, которые она назвала "фальшивым нарративом".

Это очень чувствительная тема для Польши. В 2018 году в стране ввели уголовное наказание за обвинения поляков в причастности к преступлениям нацистской Германии во время Второй мировой войны.

После протестов закон смягчили, сменив уголовное преступление на гражданское.

Победа СССР во Второй мировой войне - один из самых почитаемых столпов российской государственной идеологии. И уже более 70 лет ее ежегодно отмечают с особым пафосом и очень помпезно.

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