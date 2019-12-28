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Черногорию охватили массовые протесты прихожан Сербской православной церкви (СПЦ). Они недовольны принятием закона, который, по их мнению, может привести к потере храмов СПЦ и играет на руку непризнанной Черногорской православной церкви.

Закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" утвердили в ночь на пятницу, несмотря на протесты в нескольких городах.

В соответствии с законом, религиозные организации в Черногории должны будут подтвердить права на свою собственность. Всем им предстоит доказать, что они обладали правами на принадлежащие им здания и храмы до 1918 года, когда Черногория стала частью державы, которая позже стала Югославией.

Об этом сообщает Сербская служба ВВС.

За закон проголосовали 45 членов парламента, против не проголосовал никто. Всего в черногорском парламенте 81 кресло, 42 мандата принадлежат правящей Демократической партии социалистов.

Часть оппозиции - "Демократический фронт", выступающий за союз Сербии и Черногории, а также тесные отношения с Россией, и представители Сербской православной церкви считают закон неконституционным и требовали снять его с рассмотрения.

Независимая Черногорская православная церковь, которая конфликтует с СПЦ, поддержала принятие нового закона. Эта церковь провозгласила себя автокефальной, то есть независимой, в 1993 году, но находится вне общения со Вселенским православием.

Черногорская православная церковь имеет несколько часовен в исторической столице Черногории Цетине и одну церковь в Которе, но претендует на все церкви и монастыри Сербской православной церкви в стране.

Перед голосованием в зале парламента произошла потасовка - депутаты от "Демократического фронта" начали бросать в оппонентов бутылками и стаканами, ломать микрофоны, сообщает Beta.

В парламент вызвали полицию, которая приехала в противогазах и задержала 22 депутата, включая всех членов фракции "Демократического фронта". Утром в пятницу 15 оппозиционеров отпустили.

Принятию закона предшествовали протесты и блокирование автодорог в Подгорице, Никшиче, Будве и других городах Черногории.

В центре столицы Черногории - Подгорице - большое количество силовиков.

Как сообщает черногорское издание Pobjeda, полиция задержала здесь 20 человек, 13 из них арестованы за нарушение общественного порядка.

Что произошло в черногорской Скупщине?

Копірайт зображення Getty Images Image caption В центре Подгорицы сосредоточено большое количество силовиков

Законопроект начали рассматривать в четверг днем.

Оппозиционный "Демократический фронт" внес на рассмотрение более ста поправок к законопроекту, часть из которых предложила Сербская православная церковь. Все они были отклонены.

Поправки были рассмотрены и отклонены поздно ночью. Лидер "Демократического фронта" Андрия Мандич предложил отложить голосование. Ему отказали, после чего члены оппозиционной фракции побежали к президиуму и начали потасовку.

Местные СМИ сообщают, что в зале заседаний взорвалась петарда. Также писали, что кто-то применил гранату со слезоточивым газом.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Андрия Мандич - лидер "Демократического фронта", выступающего за союз с Сербией, - требовал снять законопроект с рассмотрения

Под стражей оставили Мандича и еще одного лидера "Демократического фронта" Милана Кнежевича. Мандич и Кнежевич в мае этого года были приговорены к пяти годам за подготовку переворота и позже освобождены под залог на время рассмотрения апелляции.

Вся фракция отстранена от участия в заседаниях парламента на 15 дней.

После задержания депутатов закон был принят. За него проголосовали 45 членов парламента, против не проголосовал никто. Всего в черногорском парламенте 81 кресло, 42 мандата принадлежат правящей Демократической партии социалистов.

Акцию протеста устроили также в сербском парламенте. Лидер партии "Двери" Бошко Обрадович встал у президиума с плакатом и заявил, что парламент не должен молчать, когда в Черногории "захватывают святыни".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Служба безопасности парламента выводит из Скупщины депутата-оппозиционера

Почему закон вызвал такие споры?

В 2015 году Черногория направила в Венецианскую комиссию Совета Европы предложение закона о свободе вероисповедания и статусе религиозных общин, но проект вскоре отозвали из-за жесткой критики.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Верующие СПЦ собрались у монастыря вблизи города Никшич

Новый законопроект был повторно представлен в мае 2019 года. Эксперты Комиссии положительно оценили ряд решения, предусмотренных законом, а также рекомендовали проводить консультации с религиозными общинами до его принятия, пытаясь достичь согласия.

Закон предусматривает широкий государственный надзор за финансами религиозных организаций, но наиболее противоречивым положением оказался вопрос церковного имущества, в отношении которого нет подтверждения права собственности до 1918 года, когда Черногория оказалась в составе Королевства сербов, хорватов и словенцев, переименованного в 1929 году в Югославию.

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Эксперты Венецианской комиссии определили, что государство имеет право установить жесткие условия по использованию церковного имущества для охраны культурного наследия, а также предусмотреть дополнительные меры защиты в административных и судебных процедурах для доказательства прав собственности религиозных общин.

Они добавили, что закон должен предусматривать, что представителям религиозных общин должны сообщать о спорах относительно собственности, они также должны принимать участие в судебных процессах, а право собственности на имущество может меняться только после окончательного решения компетентных властей.

Эксперты Венецианской комиссии приветствовали заявления черногорских чиновников о том, что передача религиозных объектов и земель будет существенно влиять на их использование.

Как отреагировали церкви?

Во время дебатов в Скупщине премьер-министр Душко Маркович побеседовал с митрополитом Амфилохием из Черногорской приморской митрополии Сербской православной церкви и заявил, что эта встреча является подтверждением того, что правительство стремится к диалогу по ключевым вопросам.

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После встречи митрополит Амфилохий подчеркнул, что митрополия хочет не отмены закона, его обсуждения с религиозными общинами.

Сербская православная церковь ранее призвала депутатов не голосовать за принятие закона, а ее Черногорская приморская митрополия заявила, что предложенные решения предусматривают "похищение" церковного имущества.

Накануне заседания Скупщины Черногории патриарх Сербии Ириней (Мирослав Гаврилович) благословил оппозиционных лидеров "Демократического фронта" "бороться и не отказываться от защиты Сербской православной церкви в любом месте и в любое время".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сербский патрарх Ириней призвал черногорскую оппозицию "не отказываться от защиты Сербской православной церкви"

Вместе с тем независимая Черногорская православная церковь поддержала принятие нового закона.

Представители католической епархии в городе Котор призвали правительство продолжать диалог и найти общее решение в сотрудничестве с религиозными общинами.

Мусульманская община Черногории заявила, что принятый закон необходим, но предложила некоторые изменения.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В протестах участвуют священники и монахи СПЦ

Что говорят политики Черногории и Сербии?

Политики от Демократического фронта Черногории, выступающие за союз с Сербией, пообещали сделать все возможное для защиты позиций СПЦ в стране.

"Если будет нужно, сожжем Скупщину", - заявил один из депутатов Демократического фронта Милан Кнежевич.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Если будет нужно, сожжем Скупщину", - заявил один из депутатов Демократического фронта Милан Кнежевич

Подобные заявления делал и его соратник Славен Радунович.

"Мы гарантируем вам, что пока мы живы, ни одно прямое голосование по этому закону проведено не будет. Вы можете убить нас, можете схватить нас, привести спецподразделения", - отметил он.

Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что законопроект не отзовут, его обсуждали со всеми заинтересованными сторонами. Он считает, что напряженность "не может зайти далеко".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент Сербии Вучич (слева) и президент Черногории Мило Джуканович (справа) расходятся во мнении относительно событий в Черногории. Фотография 2015 года

Президент Сербии Вучич заявил, что не согласен с Джукановичем, но не имеет права вмешиваться во внутренние дела Черногории.

"Я выразил свою обеспокоенность Джукановичу, но у нег другое мнение", - сказал Вучич.

"Я должен уважать права другой страны, но судьба сербского народа и церкви вызывает у меня обеспокоенность", - сказал Вучич за день до голосования в Черногории.

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