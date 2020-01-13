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С начала нового года гривна начала понемногу ослабевать. Но в конце 2019-го она возглавила список наиболее укрепившихся по отношению к американскому доллару валют.

За календарный год официальный курс гривны вырос почти на 17%.

Если на 1 января 2019 года официальный курс был 27,69 грн за доллар, то на 1 января 2020 - 23,68 грн. В целом за 2019 год, если учитывать самые высокие и самые низкие показатели, гривна укрепилась к доллару на 19%.

При этом прошлый бюджет был рассчитан на курсе в 28,2 грн за доллар.

Как все началось

Рост курса гривны стал очевидным трендом летом 2019 года. Он совпал по времени с началом активных продаж ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа).

В условиях, когда международные кредиторы во главе с МВФ, а также зарубежные инвесторы, не спешили с займами и инвестициями, средства от ОВГЗ позволяли финансировать дефицит бюджета и выплату долгов.

Рекорды укрепления гривны чередовались с рекордными объемами продаж ОВГЗ.

Обозреватели и участники рынка отмечали, что ОВГЗ выводят из экономики деньги, которые могли бы пойти на кредитование производства, ведь их крупнейшими владельцами являются Национальный и коммерческие банки.

Когда же свой портфель ОВГЗ начали резко наращивать иностранные инвесторы, стали звучать предостережения, что они могут уйти с рынка так же быстро, как и пришли, параллельно выводя и валюту.

За 2019 год объем портфеля иностранных инвесторов в украинские ОВГЗ вырос более чем в 18 раз и к началу 2020 превысил 117 млрд грн.

Такая продажа ОВГЗ способствовала еще большему укреплению гривны, ведь зарубежные инвесторы продавали доллары, чтобы купить гривну и рассчитаться ею за украинские ценные бумаги.

Кто выиграл

Копірайт зображення UNIAN Image caption Иностранные инвесторы заводили в Украину доллары, чтобы обменять их на гривну и купить украинские ценные бумаги

Именно владельцы ОВГЗ - иностранные и украинские - получили наибольшую выгоду от укрепления гривны, считает ректор Международного института бизнеса Александр Савченко, ранее в должности заместителя председателя НБУ курировавший департамент валютного контроля.

Кроме того, что они получают очень неплохой купон по самым облигациям, их доходы растут и за счет курсовой разницы.

"Усиление гривны почти на 20% позволило этим инвесторам, хотя на самом деле они не являются инвесторами, заработать в долларах до 38%. Это феноменальные заработки в самой бедной стране Европы", - подсчитывает экономист.

Приток средств нерезидентов в украинские ОВГЗ Александр Савченко называет единственным фактором, на самом деле игравшим против доллара в Украине.

Однако в Нацбанке так не считают. Глава НБУ Яков Смолий отрицает, что чрезвычайным укреплением гривна обязана только продаже ОВГЗ.

"Говорить, что курс укрепляется только через инвестиции в ОВГЗ не совсем правильно... Объем инвестиций в государственные ценные бумаги составляет чуть более 4 млрд долларов, а НБУ выкупил (в валютные резервы с рынка) почти 8 млрд долларов", - подает слова председателя НБУ официальная страница в Facebook.

В Национальном банке называют широкий перечень преимуществ крепкой гривны:

зарплаты украинцев растут, если пересчитать их в доллары,

купить на них можно больше, ведь цены на импортные товары должны уменьшаться,

темпы инфляции уменьшаются - по итогам 2019 года показатель инфляции равнялся 4,1%, это шестилетний рекорд,

внешние долги становятся дешевле,

Нацбанк может пополнять резервы по выгодному курсу - если в первом квартале 2019 года НБУ выкупил на рынке 600 млн долларов, то в четвертом - уже 4 млрд долларов.

Кто проиграл

Сначала правительство, как и Нацбанк, щеголяло укреплением национальной валюты. Однако к концу года чиновники начали признавать то, о чем эксперты предупреждали ранее. В резком укреплении гривны таки есть своя темная сторона.

В теории более крепкая национальная валюта вредит экспортерам. А в экспортно ориентированной украинской экономике они являются не только одними из главных поставщиков валюты в страну, но и крупными налогоплательщиками. Чем меньше доходов они получают - тем меньше налогов платят.

В то же время доходы импортеров, так же как и сам импорт, растут. Однако уменьшаются бюджетные доходы, связанные с импортом - НДС на импорт, пошлины.

При этом цены на импортные товары снижаются не так быстро, как они обычно растут при падении гривны. Кроме определенного снижения цен на газ и горючее, украинцы почти не почувствовали удешевления импортных товаров, тогда как самого импорта стало значительно больше.

К концу года теоретические предупреждения экспертов получили практическое подтверждение. Бюджет недополучил более 50 млрд грн доходов, и правительство было вынуждено заморозить некоторые расходы в конце года.

"Долг мы, конечно, сделали дешевле, но доходы бюджета по итогам года - на 55 млрд грн меньше плана, а расходы на обслуживание долга - на 20 млрд грн меньше плана", - подсчитывает "баланс" преимуществ и потерь исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

В промышленности, особенно металлургии, началось сокращение производства. В Нацбанке объясняли это снижением цен на металл на мировых рынках, а не укреплением гривны.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Во второй половине 2019 года началось падение в промышленности

"Цены на металл упали максимум до 10%, а гривна усилилась до почти 20%. То есть влияние курса намного сильнее", - замечает Александр Савченко.

Проблемы у металлургов возникли еще и из-за роста цен на главное сырье - железную руду, тогда как цены на конечный продукт были стабильны или падали, считает Дмитрий Боярчук.

Но в любом случае от укрепления гривны пострадали не только металлурги, но и практически все экспортеры, хоть цены на их продукцию на мировых рынках и не проседали.

"Если пообщаться с аграриями, то они вам скажут, что расходы у них были по курсу 27, а доходы - по курсу 23. Такая политика нарушила экспортерам все бизнес-планы", - объясняет экономист.

Негативные отзывы со временем начали звучать и от других отраслей, работающих исключительно на внутренний рынок, в частности, от застройщиков, ведь при низком курсе доллара многие стали воздерживаться от покупки недвижимости на первичном рынке.

В целом падение в промышленности за год с ноября 2018-го до ноября 2019-го составило 7,5%.

"Очевидно, что сильная гривна навредила украинским производителям, особенно экспортерам. И очень сильно помогла импортерам", - говорит Александр Савченко.

Все наоборот

На самом деле, говорят эксперты, укрепление национальной валюты - так же, как и ее ослабление - само по себе не является "победой" или "зрадой".

Всегда есть те, кто выигрывают или проигрывают от этого. Значение имеет то, есть ли для этого реальное экономическое обоснование.

"Есть естественные факторы, которые должны усиливать гривну. Положительный торговый баланс (когда экспорт превышает импорт, - Ред.), а он у нас отрицательный, дефицит увеличивается. Другим фактором является приток иностранных инвестиций и частных кредитов. А их также нет", - отмечает Александр Савченко.

Значение имеет и то, насколько быстро происходит укрепление или ослабление валюты, считает Дмитрий Боярчук.

"Вопрос не в том, что гривна укрепилась. Вопрос в том, что сознательно запустили достаточно стремительные изменения, которые создали больше проблем и напряжения, чем какой-то выгоды. Представьте себе, если бы гривна (так же быстро) девальвировала на 20%?"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Чтобы поддержать своих экспортеров, США и Китай понемногу ослабляли свои валюты. Украина сделала наоборот

При этом для экспортеров ситуация на мировых рынках в 2019 была сложной и из-за торговых войн между США и Китаем.

"Китай пытался удержать свои позиции, и в определенный момент девальвировал юань - как ответ на повышение тарифов Штатами. То есть они использовали курс, чтобы поддержать свой экспорт", - объясняет экономист. С другой стороны, США также ослабляли доллар через учетную ставку. В этих условиях практически перед всеми экспортерами встал вопрос не только качества, но и конкуренции по цене.

"Когда страны дерутся за то, чтобы протолкнуть свой экспорт и ослабляют свои валюты, мы делаем диаметрально противоположное", - отмечает Дмитрий Боярчук.

Что дальше?

Минфин, понимая курсовые проблемы, мог бы погашать валютные ОВГЗ не путем размещения новых, а просто выкупая валюту на рынке, утверждает Боярчук.

"Это сильно изменило бы ситуацию, потому что в прошлом году по "валюткам" выплатили 2 млрд долларов. Это нейтрализовало бы половину спроса нерезидентов на гривневые ОВГЗ", - отмечает экономист.

Также министерству финансов стоит продавать гривневые ОВГЗ значительно дешевле. "Их покупали бы и под 10%", - считает Александр Савченко. Кроме того, считает экономист, надо уменьшать учетную ставку так, чтобы она соответствовала инфляции - примерно до уровня 7%.

С последних дней старого года НБУ начал постепенно ослаблять гривну.

Там даже допустили дальнейшее уменьшение учетной ставки - до 8% с нынешних 13,5%. Предыдущее снижение ставки до 8% планировалось не ранее 2021 года. Заседание правления по этому вопросу должно состояться в конце января.

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