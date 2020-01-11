Какие пассажирские самолеты были сбиты и кто за это ответил

Копірайт зображення SERGEY BOBOK

После Второй мировой войны произошли десятки авиакатастроф гражданской авиации, вероятной или доказанной причиной которых стал ракетный удар.

Иранские власти уже признали, что украинский "Боинг" компании МАУ был непреднамеренно сбит их военными под Тегераном.

Эта трагедия стала третьим подобным инцидентом, в котором так или иначе фигурировала Украина.

ВВС News Украина собрала семь крупнейших авиакатастроф, в которых гражданские самолеты становились мишенью ПВО.

Израильский самолет Lockheed L-049 над Болгарией

Копірайт зображення Science & Society Picture Library/Getty Image caption Ранняя модель самолета Lockheed Constellation, которая напоминает сбитое в Болгарии воздушное судно

27 июля 1955 года. Самолет израильской авиакомпании El Al выполнял пассажирский рейс из Лондона в Тель-Авив через Вену и Стамбул. Он отклонился от курса, влетел в воздушное пространство Болгарии и был сбит двумя болгарскими истребителями.

Погибли все 58 человек, находившихся на борту, - 51 пассажир и семь членов экипажа.

Почему самолет отклонился от курса, точно не установлено. По одной из версий, навигационное оборудование лайнера вышло из строя.

Самолет пролетел в общей сложности около 200 километров в воздушном пространстве Болгарии.

Инцидент произошел на фоне напряженных отношений между Западом и СССР, сателлитом которого была Болгария.

Болгарские военные, зафиксировав самолет, подняли на перехват истребители Миг-15. Они сопровождали израильский борт вплоть до границы с Грецией, где и сбили.

Лайнер взорвался в небе недалеко от города Петрич.

Болгария признала свою вину на следующий день после трагедии, однако заявила, что израильский лайнер нарушил воздушное пространство.

Затем страна официально извинилась, отметив, что летчики истребителей приняли "слишком поспешное решение".

Семьям погибших выплатили компенсацию.

Советский Ту-104 над Красноярском

Копірайт зображення Museum of Flight Foundation/Getty Image caption Самолет Ту-104 - первый советский реактивный пассажирский самолет. Дебютная версия была изготовлена на Харьковском авиазаводе

30 июня 1962 года. Самолет Ту-104 компании "Аэрофлот" взорвался в небе под Красноярском, когда выполнял пассажирский рейс из Хабаровска в Москву с несколькими промежуточными посадками. Его сбила ракета, запущенная во время учений ПВО.

На борту находились 8 членов экипажа и 76 пассажиров. Все они погибли.

Через полчаса после взлета рейс перестал отвечать на запросы диспетчера. Начал резко снижаться и через две с половиной минуты ударился о землю и взорвался.

Сначала причиной инцидента был назван пожар или другое происшествие в пассажирской кабине.

Однако впоследствии стало известно, что в этом районе проводились учебные пуски зенитных ракет. Одна из ракет потеряв свою цель, перенацелилась на гражданский самолет и поразила его.

Ливийский "Боинг" над Синайским полуостровом

Копірайт зображення DE AGOSTINI/Getty Image caption Самолет оказался на территории Синайского полуострова, который тогда контролировался Израилем

21 февраля 1973 года. Самолет "Боинг-727" ливийской авиакомпании Libyan Arab Airlines разбился на Синайском полуострове, когда летел из Триполи в Каир через Бенгази. Его сбили израильские истребители.

Погибло 108 из 113 человек, находившихся на борту. Пятерым, включая второго пилота, удалось выжить.

На подлете к Каиру лайнер попал в песчаную бурю и сбился с курса. В результате потери ориентации самолет оказался на территории Синайского полуострова, который тогда контролировался Израилем.

Ему на перехват отправили два израильских истребителя F-4 Phantom II. Израильские пилоты пытались заставить самолет приземлиться, однако экипаж самолета не понял этих сигналов. Открыли огонь.

В результате самолет врезался в дюну.

Копірайт зображення USAF/Getty Image caption На фото - американские истребители F-4E Phantom II во время учений. Самолеты такого типа сбили ливийский "Боинг".

Израильские ВВС увидели угрозу безопасности страны, посчитав, что это самолет-разведчик.

ООН, как и США, осудили Израиль за атаку, хотя никаких реальных карательных мер не принято не было.

Власти Израиля позже выплатили семьям погибших компенсации.

Корейский "Боинг" над Сахалином

Копірайт зображення Getty Images Image caption После известия об уничтожении самолета корейской авиакомпании Сеуле прошли многотысячные акции против действий СССР.

1 сентября 1983 года. У западного побережья острова Сахалин истребитель советской ПВО сбил нарушивший воздушную границу СССР южнокорейский гражданский авиалайнер Boeing 747-230B авиакомпании Korean Air Lines (KAL).

Все 269 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди них было 105 корейцев, 62 американца, 28 японцев и граждане других государств.

Самолет выполнял регулярный рейс KAL-007 по маршруту Нью-Йорк - Сеул, но отклонился от запланированного маршрута и пролетел над советскими Камчаткой и Сахалином.

Навстречу взлетел истребитель Су-15, который находился вне зоны видимости пилотов пассажирского самолета. Сначала он произвел предупредительные выстрелы, а получив приказ от командующего Дальневосточным военным округом Ивана Третьяка сбить нарушителя, выпустил две ракеты Р-98.

Одна из ракет взорвалась у хвоста самолета, повредив его системы управления. Через 12 минут обломки упали в море юго-западнее Сахалина.

Только 3 сентября 1983 года СССР сообщили, что один из самолетов нарушил авиапространство СССР, но затем покинул его и исчез с радаров. 9 сентября 1983 советский маршал Николай Огарков признал: "Предполагалось, что воздушное пространство нарушил самолёт-разведчик, а оказалось, это был гражданский самолёт".

Руководство СССР направило в район падения самолета корабли для поиска жертв и черных ящиков, но позже объявило, что их не удалось найти. Уже после распада СССР выяснилось, что это была откровенная ложь, а советские дайверы даже видели обломки самолета на дне моря.

Действия Советского Союза вызвали волну возмущения и протеста в США и Южной Корее. В Сеуле прошли многотысячные акции против действий СССР, были сожжены советские флаги.

Президент США Рональд Рейган назвал инцидент "преступлением против человечества, которое никогда не должно быть забыто".

В 1990 году президент СССР Михаил Горбачев извинился перед президентом Южной Кореи за авиакатастрофу.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В конце 1992 года президент России Борис Ельцин передал Южной Корее черные ящики сбитого корейского самолета

В 1993 году ИКАО (Международная организация гражданской авиации) провела повторное расследование авиакатастрофы после передачи Россией в 1992 году "черных ящиков".

Было установлено, что самолет действительно отклонился от курса, вероятно, под управлением автопилота, и экипаж не знал об этом.

В то же время комиссия пришла к выводу, что советские ВВС сбили самолет, считая, что имеют дело с американским самолётом-разведчиком. Пилот советского истребителя не произвел проверки принадлежности самолёта из-за нехватки времени - воздушное судно вскоре должно было покинуть воздушное пространство СССР.

Иранский Airbus над Персидским заливом

Копірайт зображення Getty Images Image caption Похороны пассажиров Airbus A300B2-203. Тегеран, 7 июля 1988 года

3 июля 1988 года. Самолёт Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air совершал коммерческий пассажирский рейс IR655 между Тегераном (Иран) и Дубаем (ОАЭ) с промежуточной посадкой в Бендер-Аббасе (Иран).

Несмотря на то, что полет проходил в рамках международного воздушного коридора 35-километровой ширины, самолет был сбит над Персидским заливом ракетой, выпущенной с ракетного крейсера Vincennes ВМС США, который находился в территориальных водах Ирана.

Ракета попала прямо в самолет и разорвала его надвое.

Лайнер упал в воду, все 290 человек на его борту погибли, включаая 66 детей.

Самолет выполнял рейс в условиях международной напряженности в регионе, где с 1980 года шла ирано-иракская война.

Американские военные корабли обеспечивали безопасность нефтетанкеров в Персидском заливе, ведь Ирак пытался уничтожать иранские танкеры и мог перепутать их с ними танкеры арабских стран. В 1987 году самолет ВВС Ирака случайно обстрелял фрегат США, что привело к гибели 37 американских военных.

Саддам Хусейн тогда извинился за инцидент, отметив, что самолет принял американский фрегат за иранский танкер. Впрочем, в США многие не поверили в правдивость его слов.

Именно поэтому на американских военных кораблях чувствовали опасность неожиданного воздушного удара и тщательно следили за воздушным пространством.

Комиссию по расследованию инцидента в США возглавил адмирал Уильям Фогарти.

Комиссия установила, что экипаж крейсера ошибочно определил пассажирский самолет как истребитель F-14A Tomcat, которые были на вооружении у Ирана и базировались именно в Бендер-Аббасе. Кроме того, американские военные 10 раз пытались связаться с экипажем самолета на военных и гражданских частотах.

В рапорте Фогарти часть ответственности возлагалась и на Иран за то, что тот позволил пассажирскому самолету пролететь в зоне боевых действий.

Министр иностранных дел Ирана Али Велаяти просил Совет безопасности ООН осудить США. Он назвал инцидент "бойней", которую устроили США.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Акция памяти жертв трагедии в иранском городе Бендер-Аббас, июль 2003 года

Иранские власти утверждали, что самолет сбили намеренно, и это якобы было символом готовности США открыто стать на сторону Саддама Хусейна в ирано-иракской войне.

В 1996 году правительства США и Ирана достигли компромисса в Международном суде ООН. В решении отмечалось, что США "признали воздушный инцидент 3 июля 1988 года ужасной человеческой трагедией и выразили глубокое сожаление по поводу гибели людей".

США не признали свою юридическую ответственность, но добровольно согласились выплатить 61,8 млн долларов компенсации семьям иранских жертв.

Российский Ту-154 над Черным морем

Копірайт зображення Getty Images Image caption Родственники погибших на борту самолета Ту-154М

4 октября 2001 года. Самолет Ту-154М российской авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс Тель-Авив-Новосибирск, упал с высоты 11 км в Черное море. Погибли 66 пассажиров и 12 членов экипажа - граждане России и Израиля.

Именно в это время на территории Крыма проходили совместные российско-украинские учения ПВО. Стрельбы по учебным воздушным целям велись в том числе из комплексов С-200В, ракета которого и ошибочно поразила гражданское судно.

Ту-154М упал в море. Было обнаружено 14 из 78 тел погибшихи и обломки самолета.

Сначала рассматривалась версия о теракте, ведь трагедия произошла вскоре после атаки на "башни-близнецы" в Нью-Йорке.

Но уже через несколько дней российские следователи заявили о том, что над самолетом взорвалась ракета украинских сил ПВО, выпущенная во время учений в Крыму, а на обломках были найдены сотни дыр от шрапнели. В крови погибших нашли угарный газ, что свидетельствовало о возгорании на борту самолета.

Версию о поражении самолета украинской ракетой поддержал Межгосударственный авиационный комитет СНГ.

Сначала президент Кучма и военное командование отрицали поражение самолета украинской ракетой.

Однако 13 октября главнокомандующий Войск ПВО Украины Владимир Ткачев признал ответственность украинских военных за трагедию, извинился перед семьями погибших и подал в отставку. Его вместе с заместителем вскоре уволили из рядов ВСУ.

Ушел в отставку и министр обороны Александр Кузьмук.

Копірайт зображення УНИАН Image caption 13 октября 2001 года главнокомандующий ПВО Владимир Ткачев (слева) и министр обороны Александр Кузьмук (справа) признали ответственность ВСУ и вскоре ушли в отставку

Президент Украины Леонид Кучма временно отказался от использования ЗРК, запретил проведение пусков ракет и поручил провести ревизию сил ПВО, пересмотреть правила проведения военных учений.

В декабре 2003 года Украина заключила соглашение с Россией об выплате 7,8 млн долларов компенсации родственникам погибших россиян. Компенсацию выплатили без признания юридической ответственности Украины.

Также в 2003-2004 годах Украина выплатила свыше 7,6 млн долларов компенсации гражданам Израиля в обмен на отказ от юридических претензий к Украине. В целом семьям каждого погибшего выплатили по 200 тысяч долларов. Четыре семьи не согласились отказаться от юридических претензий к Украине.

С 2004 по 2013 год шли судебные разбирательства о рассмотрении исков авиакомпании "Сибирь", которая потеряла самолет и экипаж, к Минобороны Украины и другим государственным ведомствам в украинских судах. Она требовала более 15 млн долларов компенсации.

Комиссия, созданная при участии специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, не выявила доказательств того, что самолет упал в море из-за взрыва украинской ракеты, зато предположила, что на борту находилось взрывное устройство. В 2013 году Высший хозяйственный суд Киева отклонил иск российской авиакомпании.

Ни один из украинских военных никогда не привлекался к уголовной ответственности за случай с Ту-154М.

Малазийский "Боинг" над Донбассом

17 июля 2014 года. Самолет Малайзийских авиалиний, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит над украинским Донбассом.

На борту находились 298 человек, все они погибли.

Обломки лайнера разлетелись на большой территории в районе поселка Грабово, которое контролировали пророссийские сепаратисты.

По версии международной следственной группы, самолет сбила ракета, выпущенная из зенитного ракетного комплекса "Бук". Следователи считают, что установку доставили в Донецкую область из России, а затем отвезли обратно.

Россия отрицает причастность своих военных к катастрофе и утверждает, что ракета, которой сбили самолет, принадлежала украинской воинской части.

Первое заседание голландского суда по этому делу запланировано на 9 марта 2020 года.

Авиакомпания Malaysia Airlines заключила досудебное соглашение о выплате компенсации семьям погибших.

Копірайт зображення Pacific Press/Getty

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