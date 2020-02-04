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На фоне остановки производств и резкого падения фондовых индексов в Китае, который является одним из лидеров мировой экономики, ведущие компании мира и аналитики пытаются посчитать, во сколько обойдется распространение китайского коронавируса.

После завершение длинных выходных, связанных с началом Лунного нового года в Китае, фондовые рынки открылись со значительным падением.

В понедельник индекс Шанхайской биржи упал почти на 8%. Это самое большое дневное падение в течение четырех лет. Падают также индексы ведущих мировых бирж от Японии до США.

Ряд крупных промышленных городов Китая фактически находятся в блокаде.

Многие китайские предприятия и компании приостановили производство, а там, где можно, рабочим советуют работать на дому.

Apple, Toyota, Starbucks, McDonald's и Volkswagen - лишь несколько из компаний с мировым именем, которые решили приостановить производство или продажи в Китае. Под угрозой оказались мировые производственные цепочки от электроники и авто до курятины.

Почему всем "не начхать"

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Если раньше говорили, когда США чихает - весь мир подхватывает насморк, то сейчас что-то подобное можно сказать и о последствиях распространения нового вируса в Китае.

Китайский центральный банк уже заявил, что готов влить в экономику страны более 20 млрд долларов, чтобы поддержать финансовую систему страны и производство. Вдвое большую сумму могут получить китайские банки для займов пострадавшим предприятиям.

Но, говорят обозреватели, большее впечатление, чем сумма, производит именно признание серьезности проблемы китайскими властями.

Пока что власти Китая утверждает, что влияние коронавируса на экономику будет краткосрочным. Однако обозреватели уже начинают предполагать, что проблемы в китайской экономике могут оказаться более глубокими и продолжительными.

Более полутора десятилетий назад, в 2002-2003 годах, последствия вспышки атипичной пневмонии (вирус SARS) в Китае ощутила вся мировая экономика. Но тогда Китай был шестой экономикой в мире. Теперь он на втором месте по ВВП, и на первом - по объемам торговли.

К тому же появление и распространение вируса происходит на фоне ослабления китайской экономики. За прошлый год она выросла всего на 6,1%. Это самый низкий показатель за три десятка лет.

После того, как Китай и США достигли частичного соглашения в сфере торговли, многие прогнозировали оживление китайской, а значит, и мировой экономики. Сейчас такие прогнозы под большим вопросом.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Китай является лидером мировой торговли

Что означают прогнозы меньших темпов роста китайской экономики?

Например, Китай является крупнейшим импортером нефти в мире. С тех пор, как страна сообщила о распространении вируса, цены на нефть упали на 16%, а Саудовская Аравия уже созывает срочную встречу стран ОПЕК на 5 февраля. И это только одна область, где последствия "насморка" в Китае уже очевидны.

С другой стороны, китайцы - самая туристическая группа в мире. К тому же туристы из Китая тратят больше всего на отели, рестораны и магазины, где бы они ни путешествовали. В Европе и США уже почувствовали это влияние.

Ведущие авиакомпании мира от Австралии до Великобритании и США приостановили рейсы в Китай. Американские власти даже временно запретили въезд иностранцев, которые были в последнее время в Китае. Граждане США должны пройти через карантин.

Что дальше?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Китай без преувеличения можно назвать "мастерской мира"

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что распространение вируса, очевидно, все-таки приведет к замедлению мировой экономики в краткосрочной перспективе. Но предупредила, что пока рано делать более долгосрочные прогнозы:

"Мы должны понять, насколько быстрыми были шаги по предотвращению распространения вируса и насколько успешными они были".

"Комментарии крупных компаний - пока осторожны. Они говорят: если это продолжится месяц-два, то влияние на экономику может быть весьма ограничено. Если же ситуация выйдет из-под контроля, и продлится дольше, конечно, влияние не только на экономику Китая , но и мира будет значительно большим", - говорит Андрей Беспятов, директор аналитического департамента Dargon Capital.

Он добавляет, что сейчас реакция мировых рынков является скорее психологической, но с каждым днем она все больше перерастает в цифры.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Европе китайские туристы иногда выстраиваются в очереди у магазинов люксовых брендов

"Прямые убытки (от вируса) могут быть не такими большими, как потери от ухудшения экономических настроений", - считает Егор Киян, эксперт по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований.

Вместе с тем, говорит эксперт, для определенных стран или компаний ситуация с Китаем может открыть какие-то дополнительные возможности, "поскольку сейчас китайская экономика не способна генерировать столько товаров, сколько генерировала до этого". С другой стороны, учитывая зависимость от китайских товаров, многие страны могут понести потери.

"Если ситуация обострится, плюс паника, то, конечно, это может привести и к кризису", - говорит Егор Киян.

Александр Паращий, руководитель аналитического департамента Cancorde Capital также не исключает, что распространение вируса может быть спусковым крючком, который запустит мировой экономический кризис.

"Пока об этом рано говорить, но такой риск есть", - говорит экономист.

Что с Украиной?

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За 11 месяцев 2019 года Китай вышел на первое место среди стран - торговых партнеров Украины (если брать отдельные страны). Товарооборот вырос почти на треть по сравнению с предыдущим годом и достиг 11,7 млрд долларов. При этом Украина импортирует из Китая гораздо больше, чем экспортирует.

Теоретически, украинские производители могли бы сейчас попробовать занять те ниши на мировом рынке, куда они раньше не могли попасть именно из-за конкуренции с китайцами, - считает Егор Киевлян.

В то же время он обращает внимание и на зависимость от китайской экономики. Уже сейчас, например, в Украине начинают испытывать недостаток китайских запчастей и комплектующих, говорит эксперт.

Что касается экспорта, то, утверждает Киян, надо учитывать ограничения на передвижение товаров, а также то, что "китайская экономика не развивается такими темпами, чтобы потреблять все наши товары".

То, что особенно затронет Украину, - это снижение цен на сталь, одну из главных статей украинского экспорта, - говорит Александр Паращий.

"Цены на сталь привязаны к промышленному производству в Китае, к строительству, которое из-за этих событий с вирусом могут быть меньше", - объясняет аналитик.

С этим согласен и Андрей Беспятов, добавляя в список потенциальных проблем еще и железную руду: "В Украине не так много товаров, которые формируют экспорт, и металл - один из главных".

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