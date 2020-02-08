Как попасть из Украины в Антарктиду и сколько это стоит

Копірайт зображення voyagemakers.org Image caption Киевлянин-радиолюбитель Вадим Ивлев рассказывает о своей дороге в Антарктику

Киевлянин Вадим Ивлев вскоре отправится на необитаемый антарктический остров Сигни, где проведет несколько недель среди ледников, ветров, пингвинов и антарктических поморников.

Попасть туда, в один из немногих уголков Земли, где нет цивилизации и почти не бывает людей, - мечта многих путешественников, современных "амундсенов", "нансенов", "скоттов" и "палмеров".

Вадиму это удастся - причем не по туристическому маршруту, который стоит несколько тысяч евро, и не благодаря официальной экспедиции, организованной за государственные деньги.

Как это возможно, он рассказал BBC News Украина.

"Радиоэкспедиция"

Вадим Ивлев всю жизнь работает радиоинженером, как говорит, имеет дело с навигационными системами и автомобильным радио.

У него есть два увлечения: путешествие (побывал в нескольких десятках стран) и радио (побеждал на международных соревнованиях среди радиолюбителей).

И именно благодаря последнему он и попадет в Антарктику.

Копірайт зображення voyagemakers.org Image caption Вадим всю жизнь занимается радиоделом

Вадима Ивлева пригласили в международную некоммерческую экспедицию, которую финансируют негосударственные клубы радиолюбителей из разных стран, а также волонтеры.

Эта "радиоэкспедиция" имеет целью установить связь между удаленным антарктическим островом Сигни и радиолюбителями со всего мира.

Кроме того, она будет иметь и научные задачи.

Остров Сигни

Сигни (Signy Island) входит в архипелаг Южных Оркнейских островов, названных так, потому что географически они "отражают" Оркнейские острова к северу от Британии.

Остров лежит южнее 60-й широты, а значит уже считается Антарктикой - это условный Южный океан.

Копірайт зображення Google maps Image caption Остров расположен в 600 км от Антарктического полуострова и в 60-х широтах, которые уже считаются Антарктикой

Его открыли китобои в 1823 году, а позже назвали в честь жены норвежского капитана Петтера Серле - Сигни Терезы.

Остров не принадлежит ни одной из стран, и на него распространяется действие Договора об Антарктике.

Копірайт зображення Voyagemakers.org / Nodir Tursun-Zade

Это небольшая часть суши длиной 6,5 км и шириной 5 км, которая частично покрыта ледником.

Постоянных жителей там нет, однако есть сезонная британская станция "Сигне", куда иногда наведываются биологи.

Но зимовок там ни было еще с 1990-х.

Копірайт зображення British Antarctic Survey Image caption Британская станция "Сигни"

Зато остров населяют несколько видов пингвинов, антарктические поморники, тюлени, морские слоны и леопарды.

А также нелетающие комары Eretmoptera murphyi, которых сюда случайно завезли в 1960-е и которые из-за отсутствия естественных врагов массово расплодились - их личинки могут выживать здесь, питаясь остатками местных растений.

Копірайт зображення British Antarctic Survey / P. Bucktrout Image caption Эти комары попали на остров случайно во время эксперимента с животными и прижились там без хищников

Дорога к острову

Остров лежит в 600 км от самой Антарктиды и в 1440 км от Огненной Земли, у Южной Америки.

"Чтобы достичь Сигни, нужно пять дней плыть по Южному антарктическому океану. 16 февраля мы выйдем из чилийского порта Пунта-Аренас в Магеллановом проливе, а дальше - на юг через пролив Дрейка", - рассказывает Вадим Ивлев.

Он добавляет, что маршрут через эти воды до 60-х широт не будет прстым.

"Говорят, что 40-е широты "ревут", 50-е - "шумят", а 60-е - "визжат", - добавляет Вадим.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Штормы на пути в Антарктику - обычное дело

И поясняет: "В этих широтах доминирует западный ветер, возникающий в результате вращения Земли. Поскольку на пути у него нет гор, его ничего не останавливает, и дует он постоянно. Образуя, при этом, огромные волны, иногда - размером с шестиэтажный дом".

Поэтому и на самом острове сильный ветер, и штормы совокупно длятся два месяца в году.

"Радиоэкспедицию" на остров доставит новозеландское судно Braveheart.

Копірайт зображення Voyagemakers.org

Однако к берегу оно подойти не сможет, и людям придется пересаживаться на резиновые лодки и таким образом перевозить несколько тонн грузов.

Что делать на острове?

В состав экспедиции входят 14 человек: девять американцев, немец, австралиец, швейцарец, венгр и украинец.

Часть из них будет жить в палатках на острове, часть - на судне.

Копірайт зображення Voyagemakers.org Image caption "Радиоэкспедиция" будет жить в подобных палатках

Главная цель - установить и испытать радиосвязь между удаленным островом и радиолюбителями из разных частей света.

Вадим Ивлев везет на остров антенну высотой 24 метра (едет она в разобранном состоянии) для диапазона 160 метров.

Он сам ее совершенствовал и теперь попытается установить два рекорда - с наибольшей дистанции в этом диапазоне и по наибольшему количеству радиосвязей.

Если все пойдет по плану, то он планирует связаться с радиолюбителями в Японии, за 17 тыс. Км от Сигне. Однако все будет зависеть от условий на острове.

Другие радиолюбители на Сигне работать в других диапазонах.

Копірайт зображення Voyagemakers.org Image caption Так выглядят антенны, которыми занимается Вадим

Кроме того, "радиоэкспедиция" планирует через спутниковый интернет пообщаться с несколькими школами в Украине и США - это ее образовательная часть.

В то же время, есть и научные цели - ученые экспедиции будут собирать и изучать остатки фораминифер - небольших морских организмов с экзоскелетом, которые накопились здесь за миллионы лет.

Работать на острове экспедиция будет несколько недель - до 14 марта.

Биобезопасность

Чтобы получить разрешение на высадку и работу на острове, "радиоэкспедиция" должна придерживаться многих правил биобезопасности.

Едва ли не главное из них - запрет привозить на остров любых животных, растения, семена.

А также насекомых - чтобы не повторилась история с комарами.

Кроме того, экспедиция заберет с собой все свои отходы.

Следить за выполнением правил будет член экспедиции, отвещающий за биобезопасность, также инспекцию могут провести ученые из сезонной британской станции, если они будут на острове в этот период.

"Штрафы за нарушение огромные - по 20 тыс. грн за каждый случай", - предупреждает Вадим Ивлев.

Как попасть в Антарктиду

Антарктика хотя и остается самым отдаленным и необитаемым регионом, однако туризм развивается и там.

Попасть туда можно на туристических яхтах или лайнерах специального ледового класса.

Копірайт зображення abercrombiekent.co.uk Image caption Антарктический туризм - довольно популярное, но и недешевое удовольствие

Цена таких туров ориентировочно стартует от 10 тыс. Евро и может достигать нескольких десятков тысяч за лучшие каюты на высших палубах либо "суперлюкс владельца судна".

Правда, в цену не входит стоимость перелета в Южную Америку - обычно туры начинаются в столице Аргентины Буэнос-Айресе (откуда еще нужно лететь чартером) или в порту Ушуайя - самой южной точке континента.

Эти перелеты обойдуться до 2 тыс. Евро в обе стороны.

Также придется еще потратить 70 евро на страховку.

Другой путь в Антарктиду - через официальные научные экспедиции.

Для этого нужно быть ученым с программой исследований в Антарктиде или техническим специалистом, обеспечивающим жизнедеятельность станций.

Например, в 25-ю украинский экспедицию на станцию "Академик Вернадский" в марте отправится 12 участников, среди которых биологи, геофизики, гидрометеорологи и океанографы, ученый, который будет проводить геокосмические исследования, а также повар, врач, системный механик, дизелист-электрик и сисадмин.

Кроме того, будут также ученые, которые не остануться на зимовку, а будут проводить сезонные исследования продолжительностью несколько недель.

Другой путь

Но у Вадима Ивлева дорога в Антарктиду оказалась другой.

"Прежде всего, я радиолюбитель, участвовал во многих международных соревнованиях", - рассказывает он.

Там его и заметили, появились международные знакомства, и однажды товарищ из Новой Зеландии пригласил в команду радиолюбителей, которая готовилась отправиться в экспедицию, - правда, тогда еще не в Антарктику.

Так Вадим влился в международный коллектив и стал его частью.

Копірайт зображення Voyagemakers.org

Помогло и то, что его любимый 160-метровый диапазон не слишком популярен среди радиолюбителей, поэтому конкурентов меньше.

"Я занимаюсь огромными антеннами, говорят, что это трудно и неинтересно, треск и шум, никто не получает удовольствия. А я получаю. Поэтому и говорят - пусть украинец этим занимается", - смеется Вадим Ивлев.

В 2016 году он отправился в свою первую "радиоэкспедицию" на труднодоступный австралийский остров Херд на юге Индийского океана - в "бешеных" 50-х широтах.

А в 2018 отправился с этой же командой на британский остров Дюси в Тихом океане.

Поэтому нынешняя "радиоэкспедиция" будет для него уже третьей, но первой - в Антарктику.

Свой путь он описывает так: "Нужно иметь какой-то рейтинг на соревнованиях, побеждать, чтобы вас видели. После этого приглашают в условный второй-третий эшелон экспедиционеры, которые ездят в Африку или Атлантику. А дальше вы уже как команда поднимаетесь и переходите в высокий класс".

Именно топ-команды радиолюбителей могут рассчитывать на то, что соберут достаточно средств для своей экспедиции.

Например, будущая поездка на Сигни обойдется в 375 тыс. долларов. Сюда входит все: фрахт судна, топливо, консервы и другие материалы, необходимые в экспедиции.

Собирали деньги американские организаторы "радиоэкспедиции" от различных спонсоров, которыми в основном являются крупные клубы радиолюбителей.

Копірайт зображення Voyagemakers.org Image caption Вадим Ивлев с товарищем по "радиоэкспедиции"

Мировое сообщество радиолюбителей заинтересовано в том, чтобы на удаленном острове действовали радиолюбители, с которыми можно связаться.

В то же время, билет в Южную Америку Вадим покупал сам - заплатил более 40 тыс. грн.

"Сначала нужно искать средства. Но когда экспедиция высаживается на остров и начинается работа, все идет хорошо, начинают помогать все больше и больше. Так средства возвращаются", - говорит он.

Советы

Вадим Ивлев говорит, что попасть в такую экспедицию сложно: "Приглашают только сами, и тех, кого уже знают. Потому что никто не хочет неожиданностей - каких-то психологических или других проблем".

В то же время он советует заниматься своим любимым делом: "Нужно выходить на международный уровень, общаться с иностранцами: американцами, австралийцами, новозеландцами. Изучать, как правильно вести переписку".

Копірайт зображення Voyagemakers.org Image caption Вадим Ивлев во время предыдущей "радиоэкспедиции" на остров Херд в Индийском океане. На заднем плане - антенны для радиосвязи

Понятно, что для этого нужно знать английский.

"Чтобы вас считали нормальным собеседником, ведь бывают ситуации, когда нет времени что-то объяснять, а действовать нужно очень быстро. Если вам еще надо будет что-то переводить, то это уже будет барьер", - объясняет он.

"Кроме того, нужны опыт, характер и настойчивость", - резюмирует он.

Вадим Ивлев добавляет, что поездкой на Сигни в Антарктике его мечты не ограничиваются:

"Хотелось бы попасть на наиболее труднодоступные острова. Например, остров Петра I, который почти полностью покрыт льдом, или остров Буве (один из самых отдаленных от материков с крутыми берегами на юге Атлантики. - Ред.). Это - мечта каждого путешественника. Но я пока не встречал капитана, который бы согласился доставить туда экспедицию".

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