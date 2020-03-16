Коронавирус: что он делает с организмом
Коронавирус появился лишь в декабре прошлого года, а сегодня ВОЗ официально признает болезнь глобальной пандемией.
Большинство случаев протекают легко, но иногда болезнь имеет летальный исход.
Итак, как вирус атакует организм, почему некоторые больные умирают и как его лечить?
Инкубационный период
Это время от момента заражения до появления симптомов болезни.
Вирус проникает в клетки организма, создает свои копии, которые затем поражают новые клетки.
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Коронавирус, который официально назвали Sars-CoV-2, можно "подхватить" при дыхании (если кто кашляет вблизи), или когда вы касаетесь загрязненной поверхности, а затем лица.
Он сначала поражает горло, дыхательные пути и легкие, превращая их в "коронавирусные фабрики", которые производят огромное количество своих копий, которые продолжают "захватывать" еще больше клеток.
На этой ранней стадии вы не будете болеть, а иногда симптомы могут не появиться вообще.
Инкубационный период обычно длится около пяти суток.
Легкая форма
8 из 10 человек переносят инфекцию Covid-19 в легкой форме. Главные симптомы - лихорадка и кашель.
Слабость, головная боль и боль в горле - возможны, но не обязательны.
Лихорадка и общее недомогание - это реакция вашей иммунной системы на инфекцию. Она зафиксировала врага и сигнализирует остальному организму, что что-то не так, производя при этом специальные химические вещества - цитокины. Они укрепляют иммунную систему, но вызывают лихорадку и боль в теле.
Covid-19 обычно сопровождает сухой кашель, который в конце концов переходит в кашель с мокротой - густой слизью, содержащей мертвые клетки легких, уничтоженные вирусом.
Эти симптомы лечит постельный режим, обильное питье и парацетамол. Специальная медицинская помощь здесь не нужна.
Такая стадия длится около недели - большинство выздоравливает, потому что их иммунная система победила вирус.
Однако, иногда Covid-19 может вызвать более серьезное состояние.
Тяжелая форма
Если болезнь прогрессирует, это связано с чрезмерной реакцией иммунной системы на вирус. Так возникает воспаление, которое может поражать другие органы.
"Вирус вызывает дисбаланс в иммунной реакции, и как он это делает, мы не знаем", - пояснила доктор Натали Макдермотт из Королевского колледжа Лондона.
Воспаление легких называют пневмонией.
Если бы можно было попасть через рот и трахеи в легкие, мы бы оказались в маленьких воздушных мешочках.
Здесь кислород поступает в кровь, а углекислый газ - выделяется из нее. Но при пневмонии крошечные мешочки начинают наполняться водой, вызывая одышку и затрудненное дыхание.
Тогда некоторым людям нужен аппарат для вентиляции легких, который помогает им дышать.
Считают, что такая форма Covid-19 затрагивает около 14% больных.
Критическая форма
По оценкам ученых, количество очень тяжелых случаев составляет около 6%.
На этой стадии организм больше не может бороться, и возникает реальный риск смерти.
Проблема в том, что иммунная система выходит из-под контроля и наносит вред всему организму.
Это может привести к септическому шоку, когда артериальное давление падает до опасно низкого уровня, а органы перестают работать должным образом или полностью выходят из строя.
Если иммунная система не преодолевает вирус, он в конце концов захватывает каждый уголок организма.
Лечение на этой стадии будет высокоинвазивным, в частности с помощью аппарата искусственной вентиляции легких (ЭКМО).
Но иногда поражения слишком серьезны, и органы больше не могут поддерживать жизнедеятельность организма.
Первые смертельные случаи
По словам врачей, некоторые больные умерли несмотря на все их усилия.
Первые два летальных исхода в китайском Ухане подробно описаны в медицинском журнале Lancet. Пациенты были в целом здоровы, но длительное время курили, и это ослабило их легкие.
Первый, 61-летний мужчина, уже имел тяжелую пневмонию, когда его привезли в больницу.
У него был острый респираторный дистресс-синдром, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции. Но тщетно - легкие не выдержали, и сердце перестало биться.
Он умер через 11 дней после госпитализации.
Второй пациент, 69-летний мужчина, также имел острый респираторный дистресс-синдром.
Его подключили к ЭКМО, но этого было недостаточно. Кровяное давление упало, и он умер от тяжелой пневмонии и септического шока.