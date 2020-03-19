Сколько коронавирус живет на поверхностях?

Подхватить Covid-19 можно, прикасаясь к поверхностям, зараженным новым вирусом, и сейчас ученые выясняют, как долго он живет за пределами человеческого организма.

С распространением коронавируса растет и наш страх заразиться от предметов, денег, поверхностей.

По всему миру сейчас можно наблюдать одинаковую картину: люди пытаются открыть двери локтями, пассажиры в общественном транспорте стараются не касаться поручней, а офисные работники каждое утро усердно вытирают свои столы.

Во многих городах активно дезинфицируют транспорт и улицы, усиленно убирают в офисах, больницах и магазинах. Кое-где добровольцы ночью даже чистят клавиатуры банкоматов.

Как и многие другие респираторные вирусы, включая грипп, Covid-19 распространяется через крошечные капельки, выделяемые из носа и рта зараженного человека во время кашля или чихания.

Во время одного покашливания может выделиться до 3000 таких капель. Эти частицы могут оседать на находящихся рядом людей, одежду и поверхности, но некоторые более мелкие частицы могут оставаться в воздухе.

Также есть свидетельства того, что вирус дольше живет в фекальных выделениях, поэтому человек, не моющий тщательно руки после посещения туалета, может заразить все, к чему прикоснется.

Стоит отметить, что по данным Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC), касание к зараженным поверхностям или предметам, а затем - к своему лицу - "не является основным способом распространения вируса".

Несмотря на это CDC, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие медицинские организации отмечают, что мытье рук и ежедневная дезинфекция поверхностей, к которым часто прикасаются, является ключевым фактором в предотвращении распространения Covid-19. Поэтому, хоть мы до сих пор не знаем точно, сколько случаев заражения вызываются непосредственно загрязненными поверхностями, эксперты советуют быть осторожными.

Сейчас ученые пытаются выяснить, как долго SARS-CoV-2 - название вируса, который вызывает заболевание Covid-19 - может выживать вне человеческого организма.

Нилтье Доремален - вирусолог из Национального института здоровья США (NIH) и ее коллеги протестировали, как долго SARS-CoV-2 может прожить на различных поверхностях.

Их исследование показывает, что при кашле или чихании заражённого человека вирус остаётся жизнеспособным в воздухе даже спустя три часа. Мельчайшие капельки размером от 1 до 5 микрометров - примерно в 30 раз меньше ширины человеческого волоса - в спокойном воздухе могут находиться несколько часов.

Это означает, что вирус, циркулирующий в нефильтруемых системах кондиционирования, живет не более пары часов, тем более, что в подвижном воздухе капли быстрее оседают на поверхностях.

Но исследования NIH обнаружили, что вирус SARS-CoV-2, попавший на картон, остаётся жизнеспособным в течение 24 часов. А на пластике и нержавеющей стали он может выживать до двух-трёх дней.

Полученные данные свидетельствуют о том, что вирус может долго сохранять жизнеспособность на дверных ручках, пластиковых или ламинированных поверхностях и других твердых предметах. Однако исследователи обнаружили, что медные поверхности, как правило, убивают вирус примерно в течение 4 часов.

Но есть и более быстрый способ - исследования показали, что коронавирус можно уничтожить за минуту с помощью дезинфекции поверхностей 62-71% спиртом или 0,5% отбеливателем с перекисью водорода или бытовым отбеливателем, содержащим 0,1% гипохлорита натрия.

Пока неизвестно, как долго вирус может выжить на одежде и других поверхностях, которые труднее дезинфицировать. Для того, чтобы это выяснить, нужно провести дополнительные исследования, но ученые предполагают, что на натуральных волокнах, которые хорошо впитывают влагу, вирус будет высыхать быстрее. Также ученые продолжают исследовать влияние на вирус высоких температур и влажности.

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