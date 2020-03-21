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Мир закрывается. Города, в которых только недавно кипела жизнь, превратились в призраки - передвижения ограничены, не работают предприятия, закрыты школы, любые массовые собрания также под запретом.

Это глобальная реакция на болезнь. Но когда это закончится и когда мы сможем вернуться к привычному укладу жизни?

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна может переломить ситуацию с коронавирусом за 12 недель.

Но даже если в следующие три месяца количество больных начнет снижаться, это еще не конец.

На то, чтобы снять негативные последствия вспышки, могут понадобиться годы.

Очевидно, что нынешняя стратегия карантина для значительной части общества не является устойчивой в долгосрочной перспективе, - социальный и экономический ущерб от таких мер будет катастрофическим.

Странам нужна "стратегия выхода" - способ снять ограничения и вернуться к нормальной жизни.

Но коронавирус не собирается исчезать. Если вы отмените ограничения, которые сдерживают вирус, случаи инфицирования неизбежно возрастут.

"У нас большая проблема. Какова стратегия выхода из этого? - задается вопросом Марк Вулхаус, профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний Эдинбургского университета. - Великобритания - не единственная страна, столкнувшаяся с этой проблемой, стратегии выхода пока нет ни кого", - добавляет он.

Это научный и общественный вызов.

Сейчас есть три пути выхода из хаоса:

вакцинация

иммунитет к новому коронавирусу после первого инфицирования

изменение социального поведения

Каждый из трех сценариев снизит активность вируса и его распространение.

Вакцина - через 12-18 месяцев

Вакцина дает иммунитет, чтобы человек не заболел, если столкнулся с вирусом.

Если вакцинировать достаточное количество людей, примерно 60% населения, вспышки вируса удасться избежать.

На этой неделе в США была получена первая экспериментальная вакцина, ее разрешили испытывать на людях, минуя стадию тестирования на животных.

Процесс исследования проходит быстро, но нет никаких гарантий, что эксперименты будут успешными, и полученный препарат можно будет применять в глобальном масштабе.

Вместе с тем сообщается, что если вакцину получат, она будет доступна для широкого использования через 12-18 месяцев.

Прожить все это время в карантине страны не смогут, это невозможно.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кашель - один из симптомов коронавируса

На природный иммунитет - не менее двух лет

Краткосрочная стратегия Великобритании заключается в том, чтобы снизить общее количество случаев и тем самым предотвратить переполненность больниц. Ведь когда заканчиваются кровати в интенсивной терапии, то увеличивается количество смертей.

Как только случаи инфицирования сокращаются, можно снимать с населения некоторые ограничительные меры - до новой вспышки и, следовательно, - до нового раунда ограничений.

Но когда это будет, пока неясно.

Советник правительства Великобритании, сэр Патрик Валланс, заявил, что "установить четкие сроки невозможно".

Поскольку все больше и больше людей будут заражаться, это в конечном итоге приведет к выработке коллективного иммунитета.

Но, по мнению профессора Нила Фергюсона из Имперского колледжа Лондона, это может продлиться не менее двух лет.

Но возникает вопрос, надолго ли этот иммунитет? Ведь есть другие коронавирусы, есть их мутации, и в результате - новые случаи заражения.

Что же делать?

"Третий вариант - изменения в нашем поведении, которые позволят удерживать низкую скорость передачи вируса", - сказал профессор Вулхаус.

Это предполагает постоянное соблюдение некоторых социальных ограничений, а также введение строгого тестирования и изоляции пациентов - так можно попытаться избежать вспышек любых инфекций.

"Раннее выявление случаев заражения и отслеживание контактов больного в первую волну не сработало", - добавляет профессор Вулхаус.

Разработка препаратов для лечения коронавируса, конечно, поможет реализовать другие стратегии.

Их можно использовать, как только у людей появляются симптомы на стадии "контроля передачи", чтобы остановить распространение болезни.

Или лечить пациентов в больнице, чтобы сделать болезнь менее смертоносной и уменьшить нагрузку на интенсивную терапию. Тогда, возможно, и глобальный карантин не понадобится.

Увеличение количества коек для интенсивной терапии имело бы аналогичный эффект, увеличивая способность справляться с более крупными вспышками.

Я спросил главного медицинского консультанта Великобритании, профессора Криса Уитти, какова была его стратегия выхода из кризиса. Он сказал мне: "Долгосрочная, однозначно, вакцина - это единственный выход, и мы все надеемся, что это произойдет как можно быстрее".

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