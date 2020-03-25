Копірайт зображення Getty Images Image caption Учёные всего мира изучают уханьский коронавирус

Некоторые пациенты выздоровели от Covid-19, но впоследствии в их крови вновь обнаружили следы вируса. Инфицирование другими типами коронавируса обычно вырабатывает у пациентов иммунитет. Чем отличается этот вирус?

Одним из первых, кто так неприятно удивил врачей, стал 70-летний мужчина из Японии.

В феврале ему диагностировали коронавирус и поместили в изоляцию в токийской больнице. По информации японского телеканала NHK, он выздоровел и вернулся к привычной жизни, даже пользовался общественным транспортом.

Однако через несколько дней мужчина снова заболел, у него поднялась температура. Он вернулся в больницу, где удивил врачей положительным тестом на коронавирус. И его случай - не единственный в Японии.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Соединенном Королевстве стратегия борьбы с COVID-19 основана на формировании коллективного иммунитета среди населения

Вирусный "отскок"

Вирусолог из Испанского национального центра биотехнологий (CSIC) Луис Энхуанес рассказал BBC, что как минимум 14% пациентов, которые выздоровели от коронавируса, через некоторое время могут вновь заразиться.

Он считает, что это не повторное инфицирование, а случаи "отскока" вируса:

"Мое объяснение, среди многих других возможных, заключается в том, что в целом этот коронавирус иммунизирует население, но иммунный ответ не очень сильный (у некоторых людей. - Ред.), - говорит Энхуанес. - Когда эта иммунная реакция замедляется, вирус, который остается в каком-то резервуаре в организме, возвращается".

Вирус может остаться в организме

Некоторые вирусы могут оставаться в организме на три месяца и дольше после выздоровления.

Копірайт зображення Getty Images Image caption По данным экспертов, 14% переболевших коронавирусом заразились повторно

"Когда у человека зафиксировали положительный тест на коронавирус, а впоследствии - отрицательный, мы предполагаем, что у него выработался иммунитет, поэтому вирус не должен появиться снова", - говорит Энхуанес.

"Но некоторые части вируса могут оставаться в тканях организма, на которые не распространилась защитная реакция организма - к примеру, в других органах", - добавляет он.

Но в Covid-19 есть нечто, что удивляет ученых, - это короткий период между выздоровлением и повторным заражением.

Такие разные вирусы

Мы знаем, что иммунитет работает по-разному при различных заболеваниях.

В случае кори однократной вакцинации в детстве обычно достаточно, чтобы обеспечить человеку пожизненный иммунитет. Однако некоторые организации здравоохранения рекомендуют людям определенного возраста пройти повторную вакцинацию более современными препаратами.

Есть вирусы, против которых вакцины не столь эффективны, поэтому необходима повторная вакцинация.

Вакцинацию против гриппа рекомендуют делать каждый год, поскольку вирусы мутируют.

Пытаются понять

Covid-19 - новый вирус, и ученые до сих пор не могут понять, чем может быть вызвано повторное заболевание через короткий промежуток времени.

Исидоро Мартинес, научный сотрудник Института здоровья Карлоса III в Мадриде, говорит, что хоть повторное инфицирование коронавирусом возможно, в случае с Covid-19 это происходит настолько быстро, что вызывает недоумение.

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"Если не будет устойчивого иммунитета, во время последующих эпидемий вы можете заразиться повторно. Это нормально, - рассказал Мартинес BBC.

"Случаи повторного заражения тем же вирусом после выздоровления встречаются редко. Также, насколько нам известно, нынешний коронавирус мутирует не так быстро, как вирус гриппа", - добавил он.

Временный всплеск

Его точка зрения совпадает с точкой зрения Луиса Энхуанеса.

"Возможно, люди, чьи тесты со временем показали положительные результаты после выздоровления, переживают временный всплеск инфекции, прежде чем она окончательно исчезнет".

Но оба исследователя предостерегают, что для понимания природы Covid-19 требуются дальнейшие исследования.

В Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) рассказали BBC, что "Covid-19 - это новый вирус, о котором мы с каждым днем узнаем больше", поэтому нельзя с уверенностью объяснить причину повторных случаев.

Но ученые пытаются найти ответ, чтобы помочь правительствам в борьбе с коронавирусом.

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