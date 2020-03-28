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Во время карантина власти рекомендуют ограничиться лишь "предметами первой необходимости" и выходить из дома "только в случае крайней необходимости".

Правительство также советует по возможности "пользоваться доставкой еды".

Но как безопасно это сделать?

Риски в магазине

Коронавирус распространяется при чихании и кашле больного человека. Капли с вирусом могут попадать на поверхности и предметы, а затем инфицировать прикоснувшегося к ним человека.

Поэтому поход в супермаркет или магазин уже связан с риском.

Социальное дистанцирование, по меньшей мере в 2 метра, - важная мера предосторожности. Поэтому многие магазины ограничивают число людей внутри и требуют от покупателей соблюдать дистанцию.

По мнению профессора Салли Блумфилд из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, супермаркеты - "идеальная среда" для передачи вируса.

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"Многие люди касаются поверхностей и предметов в супермаркете - конвейерной ленты на кассе, кредитных карточек, кнопок автоматов и банкоматов, бумажных чеков и пр ... Не говоря уже о том, что вы находитесь рядом с другими людьми".

Как эти риски уменьшить:

Мойте руки в течение 20 секунд мылом и водой или обработайте их дезинфицирующим средством на основе спирта до и после покупок.

Коснувшись поверхностей, продуктовой тележки, корзины, упаковок и других предметов, не касайтесь лица.

Пользуйтесь бесконтактными способами оплаты.

Покупки

Доказательств того, что Covid-19 может передаваться через пищу, нет. Кроме того, аккуратное приготовление и обработка еды уничтожает вирус.

Впрочем, главной проблемой является упаковка, ведь к ней прикасались пальцы большого количества людей.

"Продукты в контейнерах или пакетах нужно либо выдерживать в течение 72 часов перед использованием, либо протирать раствором хлора или спиртом", - говорит профессор Блумфилд.

"Продукты без упаковки, например фрукты и овощи, тщательно промойте под проточной водой и оставьте просохнуть", - добавляет ученый.

Безопасна ли доставка еды?

Доставка еды безопасней похода в магазин, потому что позволяет избежать контакта с людьми. Единственный риск - возможное загрязнение пакетов.

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Эксперт по безопасности пищевых продуктов и блогер д-р Лиза Акерли предлагает оставить на входной двери записку с просьбой курьеру позвонить и сделать несколько шагов назад.

Как отмечает доктор Джеймс Хилл из медицинской школы Уорвика, "Протирание поверхностей простым бытовым отбеливателем, разведенным согласно инструкции на упаковке, обезвреживает вирус в течение одной минуты".

Профессор Элисон Синклер, вирусолог из Университета Сассекса, добавляет: "Воспользоваться доставкой еды из магазина так же безопасно, как и попросить купить продукты друга или волонтера".

Некоторые эксперты также советуют во время пандемии использовать пластиковые пакеты только один раз.

А еда на вынос?

Многие местные рестораны переоборудовали свой бизнес на вынос. Известные продуктовые сети и рестораны пытаться придерживаться жестких правил гигиены.

Чтобы снизить потенциальный риск, сразу переложите блюдо в чистую домашнюю посуду, советует профессор Блумфилд. "Тару выбросьте в мешок для мусора и тщательно вымойте руки перед приемом пищи", - добавляет специалист.

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"Извлеките пищу из контейнера ложкой, а ешьте ее ножом и вилкой - не пальцами".

В нынешних обстоятельствах лучше заказать горячую, свежеприготовленную пищу.

Агентство по стандартам пищевых продуктов подчеркивает, что "нет никаких причин избегать доставки готовой еды, если она была приготовлена и упакована правильно".

Можно дополнительно термически обработать заказанные блюда.

"Пиццу, например, можно поставить на пару минут в микроволновку", - добавляет профессор Блумфилд.

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