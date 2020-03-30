Коронавирус: 9 вопросов, на которые у нас до сих пор нет ответа

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Кажется, что прошла уже целая вечность, но на самом деле мир узнал о коронавирусе не так давно.

И несмотря на невероятные усилия ученых со всего мира, ответы на некоторые вопросы о нем для нас до сих пор остаются неизвестными. Вот несколько из них.

1. Сколько людей на самом деле инфицированы

Это один из самых очевидных и важных вопросов.

В мире выявлено уже сотни тысяч больных, но речь идет только об официально подтвержденных случаях, и на самом деле эта цифра выше.

Но понять, каково реальное количество инфицированных, очень непросто - хотя бы потому, что многие хоть и являются носителями инфекции, но даже об этом не догадываются, потому что не имеют никаких симптомов болезни.

2. Каков реальный уровень смертности

Этот вопрос логическим вытекает из предыдущего. Поскольку мы не понимаем, как сильно распространился коронавирус, то не можем подсчитать и реальный уровень смертности.

3. Полный спектр симптомов

Ключевые симптомы коронавируса - повышенная температура и сухой кашель.

В то же время была информация, что у некоторых пациентов он также может проявляться в виде боли в горле, головной боли и диареи.

Открытым вопросом остается, могут ли симптомами коронавирусной инфекции быть насморк или чихание.

4. Роль детей в распространении инфекции

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Без сомнения, дети также могут подхватить коронавирус, однако у большинства из них проявляются лишь легкие симптомы болезни.

Кроме того, среди детей, у которых обнаружили коронавирус, гораздо ниже уровень смертности, чем среди представителей других возрастных групп.

В случае с другими болезнями дети, как правило, являются суперраспространителями - в частности потому, что контактируют с большим количеством людей (например, на детской площадке). Но в случае с коронавирусом до сих пор не понятно, какую роль дети играют в распространении болезни.

5. От кого люди подхватили коронавирус

Мы знаем, что вспышка болезни произошла в китайском Ухане в конце 2019 года. Считается, что вирус передался от летучих мышей неизвестному животному, от которого в конечном итоге и заразился человек.

Но до сих пор не понятно, о каком именно животном идет речь. То есть представители этого вида до сих пор могут представлять опасность.

6. Будет ли меньше заболеваний летом

Простуда и грипп чаще встречаются в холодное время года, но в случае с коронавирусом до сих пор не понятно, как ситуация изменится с приходом лета.

Научные советники британского правительства уже заявили, что распространение коронавируса может не иметь сезонного эффекта. А если он и есть, то меньше, чем в случае с гриппом и простудой.

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7. Почему у некоторых людей гораздо более серьезные симптомы

Для подавляющего большинства Covid-19 - это легкая инфекция. Но у 20% пациентов возникают серьезные осложнения. Почему? Мы не знаем.

Похоже, что частично это связано с состоянием иммунной системы, частично - с генетическим фактором. Но точный ответ на этот вопрос ученым только предстоит найти.

8. Можно ли заболеть дважды

На эту тему есть много спекуляций. Опыт наблюдений за другими вирусами говорит нам, что в организме переболевшего ими человека, должны выработаться антитела, которые будут защищать его от повторного заражения.

Работает ли это в случае с коронавирусом - мы не знаем, ведь вирус начал распространяться только в декабре - прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-то уверенные выводы.

Несмотря на сообщения о нескольких случаях повторного заражения - есть много вопросов к достоверности этих данных.

9. Будет ли вирус мутировать

Вирусы постоянно мутируют, но в большинстве случаев их генетический код меняется незначительно.

Главная опасность заключается в том, что если вирус сильно мутирует, то иммунная система больше не распознает его, а вакцина не будет действовать.

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