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Правительство запретило украинцам появляться в общественных местах без защитной маски или респиратора.

Это решение вступит в силу 6 апреля.

До этого ношение масок не было закреплено официально. Однако большинство торговых заведений, почтовые отделения и аптеки и раньше требовали от посетителей носить специальные защитные маски.

К примеру, в Киеве без маски уже не пускали в продуктовые магазины, в отделение "Новой почты" или в аптеки.

Купить защитную маску пока достаточно сложно - они практически отсутствуют в большей части аптек.

Однако с 6 апреля находиться во всех общественных местах в маске станет обязательным правилом.

Кроме того, в этих самых общественных местах нельзя будет появляться детям до 14 лет без сопровождения родителей.

Поэтому все больше людей интересуются, что именно подразумевают под понятием "общественное место".

Что говорит закон, и как его понимает полиция

Единственное законодательно закрепленное определение "общественного места" содержится в законе о запрете курения.

"Общественное место - часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы", - сказано в законе.

Это определение достаточно узкое и практика наказания за курение показывает, что оно не распространяется на парки, скверы или части улицы, где люди свободно курят.

Вместе с тем, собеседник ВВС News Украина в полиции рассказал, как сами правоохранители понимают, что такое "общественное место" в свете последних нововведений.

"Общественное место в понимании полиции - это место в публичном пространстве, где могут собираться люди. Это не только те места и помещения, где запрещено курить", - объясняет собеседник.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Улицы, по которым будут ездить велосипедисты, также отныне входит в понятие общественного места

В полиции говорят, что общественными местами будут считать части парков и скверов, лавочки на улицах и в парках, тротуары и части улицы.

Сюда же относятся все остановки общественного транспорта.

"Условно говоря, вышел из дома в магазин - ты в общественном месте. То есть, это места за пределами частного жилища", - добавил собеседник.

Именно так в полиции планируют трактовать понятие "общественного места", где отныне нельзя находиться без маски.

Собеседник признает, что в законе нет чёткого определения этого понятия, что может провоцировать споры полиции с гражданами.

Юрист и бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера прогнозирует, что полиция будет применять именно свою трактовку.

"В законе отсутствует четкое определение общественного места. Это означает, что полиция сможет трактовать его по своему усмотрению", - заявил он ВВС News Украина.

Эксперт считает нелегитимным ограничивать конституционные права и свободы без введения чрезвычайного положения.

Что еще запретили

Находиться в общественных местах без респиратора или маски (допускается самодельная). Запрет начинает действовать с 6 апреля. Появляться на улице более чем двум лицам. Исключение - сопровождение детей до 14 лет родителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями или совершеннолетними родственниками. Еще одно исключение - служебная необходимость. Начинает действовать с 6 апреля. Детям до 14 лет находиться в общественных местах без сопровождения родителей, опекунов или взрослых родственников. Посещать учебные заведения учащимся. Посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые зоны и пляжи. Исключение - выгул собак в одиночестве и "служебная необходимость". Посещать спортивные и детские площадки. Выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус. Самовольно покидать места обсервации (изоляции). Запрещены все массовые мероприятия: концерты, спортивные фестивали, рекламные акции, религиозные мероприятия, социальные сборы и т.д. Исключение составляют мероприятия, необходимые для работы органов власти, и только при условии, что участники будут в масках или респираторах, а также будут придерживаться противоэпидемических мероприятий. Запрещается работа предприятий, предусматривающих посетителей: ресторанов, кафе, ТРЦ и других развлекательных объектов и учреждений культуры, фитнес-центров и других предприятий в сфере торговли и бытового обслуживания. Этот запрет не распространяется на продуктовые магазины, автозаправки и магазины автозапчастей, аптеки, магазины для животных, сельскохозяйственные магазины, магазины мобильной связи и электронной техники, все финансовые учреждения (в частности банки), заведения общественного питания, работающих на доставку (при этом курьеры должны быть в средствах защиты), заведения размещения, где проживают медики и люди на обсервации. Также продолжат работать инкассаторы, техподдержка, ремонт электроники, почта и ряд других важных объектов инфраструктуры. Запрещены "маршрутки" и автобусы (регулярные и нерегулярные) в городах, а также пригородные маршруты, маршруты между городами и областями. При этом не запрещена езда на частных легковых авто, а также на служебном транспорте. Кроме того, разрешается перевозить медиков, работников продуктовых магазинов, правоохранителей, военнослужащих и других работников критической инфраструктуры. При этом все пассажиры должны иметь маски или респираторы, а их количество в транспорте не должно превышать количества оборудованных для сидения мест. Запрещена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре. Отменили все пассажирские поезда: пригородные, региональные и дальнего следования. Разрешено движение только отдельных поездов в специальных случаях. Запрещено посещать учреждения паллиативной помощи и соцзащиты, то есть дома престарелых и интернаты. Запрещено посещать пункты временного содержания мигрантов. Также правительство ввело ряд ограничений на отключение газа и электроснабжения для ключевых инфраструктурных объектов в сфере теплогенерации и электроэнергии.

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Минздрав должен прекратить плановую госпитализацию и плановые операции - все, кроме экстренных.

Все новые нормы (например, о паспорте) начнут действовать со дня официального опубликования.

В то же время отдельные запреты (появляться на улице более чем двум лицам и без маски) вступят в силу 6 апреля.

Все запреты, согласно документу, будут действовать до 24 апреля.

В то же время в правительстве уже заявляют, что могут продлить карантин, если этого потребует ситуация.

Однако сам Денис Шмыгаль в пятницу допустил возможность постепенного ослабления карантина, если динамика заболеваемости начнет снижаться.

Например, в конце апреля могут частично восстановить движение общественного транспорта и позволить ходить на работу людям трудоспособного возраста.

Остальные ограничения должны оставить.

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