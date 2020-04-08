Как провериться на коронавирус в Украине

Копірайт зображення Getty Images Image caption К больным с подозрением на COVID-19 должны выезжать бригады "скорой" на специально оборудованных автомобилях

Кого тестируют, а кого - нет? Сколько людей уже протестировали? Куда обращаться, если вам отказали в тесте на коронавирус? Рассказывает ВВС News Украина.

С распространением коронавируса в Украине меняются и правила тестирования на коронавирус.

Если раньше тестировали людей, вернувшихся недавно из-за границы или имевших контакты с такими людьми, и только при наличии симптомов, то сейчас круг тестируемых становится гораздо шире.

Позвонить врачу

В Министерстве охраны здоровья Украины призывают при появлении симптомов респираторных заболеваний сразу обращаться к семейному врачу. Также там призывают оставаться дома.

Наиболее распространенными симптомами COVID-19 являются повышенная температура, сухой кашель, боль в мышцах.

Семейный врач должен провести консультацию и решить, что делать дальше. Он может сам выехать к больному или направить к пациенту мобильную бригаду экстренной медицинской помощи.

Эта бригада должна взять у пациента образцы на анализ.

Таких бригад в Украине - более 500, выезжают они только по вызову семейного врача, рассказал Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения.

Если семейного врача у вас нет, нужно звонить 103. Там вас должны проконсультировать.

Однако скорая экстренная медицинская помощь не будет выезжать на каждый случай, если нет критериев для госпитализации больного, заявил Ляшко.

Критерии

Также необходимо провести тестирование всех контактных лиц.

В Минздраве опубликовали критерии, по которым человек может считаться контактным:

человек проживает в одном доме с больным COVID-19

у человека был прямой физический контакт с больным COVID-19 (например, через рукопожатия)

человек имел контакт со слизистыми выделениями из дыхательных путей больного COVID-19 (например, пребывание в зоне пациента во время кашля или прикосновения руками к использованным салфеткам)

человек контактировал с больным COVID-19 на расстоянии до одного метра в течение 15 минут и более

человек находился в закрытой среде с больным COVID-19 в течение 15 минут и более на расстоянии менее одного метра

медицинский работник или другое лицо, оказывает медицинскую помощь или проводит уход за больным COVID-19

работники лабораторий, которые обрабатывают образцы из дыхательных путей, полученные от больных COVID-19

контакт в самолете с больным COVID-19

члены экипажа, проводили обслуживание в салоне самолета, где находился больной

Если отказали в тесте?

Пользователи соцсетей часто жалуются, что врачи отказывают в тестах на коронавирус, либо ждать результатов тестов приходится несколько дней.

Известно, что экспресс-тест показывает результат через 10-15 минут, но он не очень точный.

Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) - один из самых новых и точных способов диагностики. Результат, как правило, готов через 5-7 часов.

В Минздраве говорят: если у вас есть симптомы коронавируса и вам отказали в проведении теста, нужно обращаться на горячую линию области и МОЗ - 0800505 201. Однако в ведомстве призывают не злоупотреблять этим.

"Сегодня мы можем тестировать все случаи подозрений, а также фиксируем и тестируем каждый случай пневмонии, который есть в наших стационарах. В то же время, лаборатории обязаны отбирать материалы на исследования у умерших от пневмонии, чтобы не пропустить случаи коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.

Копірайт зображення moz.gov.u Image caption Телефоны горячей линии областей

В Минздраве пояснили, что главная задача Украины в борьбе с коронавирусом - не допустить паралича системы здравоохранения из-за роста заболеваемости граждан.

"Украинцы не должны заниматься самолечением и не затягивать болезнь до критического состояния", - заявил Виктор Ляшко.

Сколько людей в Украине проверили?

По состоянию на 7 апреля в Украине протестовали на коронавирус методом ПЦР более 15 тысяч человек. Об этом BBC News Украина рассказали в Центре общественного здоровья.

Однако в Минздраве отмечают, что лаборатории способны проводить гораздо больше тестов - до 30 тысяч методом ПЦР в неделю, заявил Ляшко. Но почему-то проводят значительно меньше - до 1500 образцов в день.

"Вирусологические лаборатории сегодня не загружены на 100%, поэтому пересматриваем и смотрим на алгоритмы доставки образцов. Пересматриваем, где может быть сбой", - пояснил Ляшко причины малого количества тестов.

Копірайт зображення facebook.com/kirill.timoshenko Image caption В Украину из Китая доставили несколько партий тестов для выявления коронавируса

Недавно в Украину из Китая доставили несколько партий экспресс-тестов, а также ПЦР-тестов для выявления коронавируса. В Офисе президента ранее говорили о сотнях тысяч тестов.

Где пройти тест на коронавирус?

Экспресс-тест занимает 10-15 минут. Для этого берут мазок из носа или кровь. Этот тест может сделать любой врач в любых условиях, даже дома.

Лабораторная проверка - это когда тесты делают только в вирусологических лабораториях со специальным оборудованием методом ПЦР (полимеразная цепная реакция). Такие лаборатории есть только в специально оборудованных больницах в областных центрах Украины.

Частные лаборатории и клиники, которые имеют соответствующую лицензию и мощности, также могут проводить ПЦР-тестирование на COVID-19, рассказали в Минздраве.

Они должны отчитываться о каждом случае коронавирусной болезни и информировать об этом региональные учреждения общественного здоровья.

Вакцины нет

Вакцину от коронавируса пока не создали, как и специального противовирусного лечения, - ученые над этим только работают.

Но большинство пациентов выздоравливают в больницах. Инфицированных людей лечат, облегчая симптомы.

ВОЗ дала рекомендации по снижению риска заражения COVID-19: регулярно и тщательно мыть руки, не трогать лицо, не употреблять в пищу плохо обработанное мясо, молоко и яйца. Также воздерживаться от поездок в затронутые болезнью регионы, избегать контактов с больными людьми, держаться на расстоянии более метра с любым человеком, который чихает или кашляет".

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