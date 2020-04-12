Как не спиться на карантине

Копірайт зображення Getty Images Image caption Не стоит "запивать" стресс во время пандемии, говорят в ВОЗ

Как справиться со скукой и стрессом во время карантина? Этот вопрос волнует более четверти населения Земли, которое оказалось в домашнем заключении из-за коронавируса.

Для кого-то лучшим "помощником" стал алкоголь.

Продажи спиртного в США за третью неделю марта выросли на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные предоставила компания Nielsen.

В Великобритании и Франции люди также скупают алкоголь.

Потому есть опасения, что это приведет к проблемам со здоровьем у тех, кто во время глобального карантина ищет утешения на дне стакана.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В США подскочили продажи алкоголя

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что во время пандемии надо воздерживаться от вредных привычек, таких как употребление спиртного и курение.

Полный запрет

Некоторые страны решили пойти по жесткому пути и полностью запретить продажу алкоголя в период эпидемии - например, ЮАР, Таиланд, Индия.

Для тех, кто привык к своей обычной дозе, это стало настоящим испытанием.

"Я регулярно выпиваю. Меня страшно доводит тот факт, что я не могу ни выпить, ни из дома выйти", - сказал ВВС Ратиш Сукумаран, 47-летний сценарист, проживающий в штате Керала на юге Индии.

Копірайт зображення AFP Image caption Ратиш Сукумаран рассматривает запрет как возможность бросить пить

В его городе Тривандрам, крупнейшем в штате, закрыто все, кроме аптек и продуктовых магазинов.

Возможность бросить пить

Когда в Индии было объявлено о временном сухом законе, Ратиш, в отличие от многих своих друзей, не кинулся в магазин закупаться выпивкой, а решил воспользоваться случаем и завязать.

По его собственному признанию, в последние полгода ему приходилось много ездить по работе, и он выпивал практически ежедневно.

Ратиш продержался всего неделю: "Весь мой организм просто требовал чего-то выпить. Я не мог ни на чем сосредоточиться. Старался фильм посмотреть, но он меня совершенно не отвлекал от мыслей [об алкоголе]".

Синдром абстиненции - когда организм требует привычной дозы этанола - может выражаться по-разному: в повышенной возбудимости и обидчивости, порой агрессии по отношению к членам семьи, и вызывать тремор конечностей, конвульсии, психоз.

Врачи штата Керала стали сообщать о случаях самоубийства на почве алкогольной абстиненции и даже подумывали о том, чтобы разрешить врачам "прописывать" спиртное некоторым своим пациентам с зависимостью. Но потом отказались от этого шага, поскольку это вынудило бы винные магазины открыть двери, что привело бы к ним всех желающих купить спиртное "без рецепта".

Ратиш вынужден был поддаться обстоятельствам, но задумался над тем, что же его привлекает в первую очередь - выпивка или общение, поскольку он признается, что скучает по встречам с друзьями и их разговорам о политике, крикете, кино.

"Чем больше у меня появляется друзей, тем больше я пью. Мне хочется понять: чего мне не хватает больше - выпивки или друзей?" - признается он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Керала - лидер по потреблению алкоголя на душу населения среди индийских штатов

Психологи отмечают, что многим сидящим на карантине не просто справиться с тем фактом, что у них внезапно исчезли все привычные способы досуга и развлечений.

В Британии за прошедший месяц поисковые запросы в Google "доставка вина" и "доставка алкоголя" выросли более чем в 20 и 3,5 раза соответственно.

Одновременно, по данным британского отделения общества "Анонимные алкоголики", с начала марта звонки к ним в горячую линию выросли на 22%, а просьбы о помощи в режиме чата - почти на треть.

С начала введения карантинных мер эта общественная организация поддержки тем, кто хочет бросить пить, имеющая филиалы во многих странах мира, тоже перешла на удаленный режим общения.

Не имея возможности куда-то выйти, все больше людей стали находить внезапное утешение в бокале вина или чего-нибудь покрепче. А для кого-то это вообще обычное дело - выпить, никуда не ходя, в компании включенного телевизора.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Правила поведения во время карантина запрещают собираться анонимным алкоголикам

И даже на удаленке, чтобы разнообразить свой рабочий день на дому, некоторые могут позволить себе поработать с кружкой пива - что они вряд ли стали бы делать, находясь в офисе.

"Даже до начала пандемии коронавируса мы обнаружили, что 58% выпивают, чтобы справиться с обычной жизненной ситуацией - например, снять напряжение после стресса на работе или немножко побаловать себя в конце дня", - сказала Элейн Хиндал, глава британской благотворительной организации Drinkware, в интервью Daily Telegraph.

Действительно ли спиртное снимает стресс?

Специалисты указывают, что спиртное помогает быстро заснуть, но затем алкоголь вносит сумятицу в фазу глубокого сна, когда тело и мозг расслабляются больше всего, и человек может проснуться среди ночи и до утра мучиться бессонницей.

"Алкоголь - это депрессант, поэтому те, кто начинает пить больше обычного, могут вдруг оказаться под воздействием собственных негативных мыслей, - указывает Элейн Хиндал. - Употребление алкоголя для снятия стресса может только усилить общее чувство беспокойства и тревоги и в целом ухудшить настроение".

К тому же, отмечают эксперты, не всегда легко заметить начинающуюся алкогольную зависимость у самого себя.

В Британии рекомендуемая норма составляет не более 6 бокалов вина в неделю, но при этом врачи советуют практиковать и регулярные безалкогольные дни.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Врачи предупреждают, что чрезмерное употребление алкоголя может ослабить иммунную систему, увеличивая риск заражения коронавируса

Психологи признают, что если человек имеет тенденцию снимать стресс через аддиктивное поведение, например, чрезмерные тренировки в фитнес-клубе, то сейчас, лишившись их, он вполне может заменить их на спиртное.

Как обнаружить у себя признаки развивающейся зависимости?

Например, вы потянулись за рюмкой раньше обычного, скажем, вскоре после завтрака. Или постепенно стали увеличивать дозы, что объяснимо - ведь алкоголь вызывает привыкание, и прежние объемы выпитого уже не дают того же расслабляющего эффекта.

"Не забывайте и о том, что когда люди дома сами себе наливают, они часто наливают большие порции, чем им предложили бы в пабе", - говорит Элейн Хиндал.

Чтобы обмануть себя, она советует брать бокалы меньшего объема или перейти на напитки с более низким содержанием алкоголя.

Можно практиковать и так называемое "осознанное" потребление алкоголя - то есть сфокусировать все внимание на этом конкретном моменте и выпить не спеша, растягивая момент.

Есть и специальные мобильные приложения, которые помогают отслеживать количество выпитого, например DrinkControl.

Но есть и еще одна тенденция, родившаяся во время нынешней пандемии.

В соцсетях стал популярен хэштег Dry Covid ("Сухой Covid") - для тех, кто открыл для себя новую, безалкогольную реальность и собирается ее детально изучить, сидя на карантине.

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