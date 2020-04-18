Пожары, пылевая буря, смог: почему это происходит
Пожары в Чернобыльской зоне, огонь в Житомирской области, пылевая буря и смог в Киеве не дают дышать.
Почему один за другим в Украине происходят эти явления, с чем они связаны и когда закончатся?
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"К зиме выгорит вся страна"
Пока в соцсетях перечисляют наказания Господни из Библии и проводят параллели с Булгаковским "Мастером и Маргаритой", где "тьма, пришедшая с запада, накрыла громадный город", экологи ограничиваются двумя словами - изменение климата.
"Меняется режим дождей, меняются погодные условия. Например, в этом году у нас была аномально теплая и бесснежная зима, а минувший 2019-й был для Украины самым жарким за все время метеонаблюдений", - рассказывает Евгения Засядько, эксперт по вопросам климатической политики ОО "Экодия".
Не было снега, нет дождей, по сухой траве огонь распространяется очень быстро, перебрасываясь на все большие территории, объясняет эксперт.
В марте-апреле в Украине часто прибегают к самому дешёвому способу очистки сенокосов и пастбищ - выжиганию.
Этому способствуют старые суеверия и ошибочные представления о том, что выжигание способствует лучшему росту травы.
ГСЧС причиной масштабных пожаров называют недостаточное количество влаги и пал травы.
"Погодные условия не позволяют нам быстро бороться с пожарами. Засуха в пуще, засуха в лесах, поэтому пожары развиваются быстро", - рассказал заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Киеве Игорь Шарий.
Лесные пожары происходят в Украине ежегодно, возгорание в Чернобыле были и раньше.
Однако в 2020 году количество лесных пожаров, по сравнению с предыдущими годами, возросло на 30%. Их площадь достигла 2 млн гектаров, а масштабы фиксировали спутники НАСА.
"Горит по всей стране. Если так пойдет дальше, к зиме выгорит вся страна", - предупреждают в ГСЧС.
Только удалось локализовать огонь в Чернобыльской зоне, как начались масштабные пожары в лесах Житомирской области, горит трава, торфяники и леса Киевской области.
В ГСЧС снова говорят о выжигании травы и сетуют на сухую погоду
Тонны пыли
Дым от пожаров достиг Киева. Столицу накрыл смог и пылевая буря - явление, которого в этих широтах не было несколько десятков лет.
Сильный штормовой ветер, порывы которого достигали 22 м/с, выкорчевывал деревья и принес в столицу песок с окрестных полей.
Экологи вновь говорят об изменениях климата.
"Такое погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие - воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и является причинами образования пыли, которую в столицу принес северный ветер", - говорит начальник Государственной экологической инспекции столичного округа Сергей Волков.
К этим причинам эколог Евгения Засядько добавляет и человеческий фактор - начался новый сельскохозяйственный сезон, распашка полей, а вокруг Киева уничтожаются лесные полосы, которые должны защищать от пыли.
Бури, сдувающие верхний, наиболее плодородный слой почвы, случались в Украине и раньше.
Однако чаще всего они бывают на юге, в Николаевской и Херсонской областях.
Во время большой пылевой бури в апреле 1928 года ветер поднял в лесостепных и степных районах Украины тонны чернозема и перенес их за тысячи километров - в Польшу и Румынию, сообщает учебник "Экологическая геология" Михаила Коржнева.
Мощные пылевые бури фиксировали в Украине и в 1920-1960 годах.
В 50-60-е годы с ними начали бороться. Высаживали полезащитные лесополосы, которые противостоят водной и ветровой эрозии.
Причиной нынешней бури в Киеве Евгения Засядько считает уничтожение леса вокруг столицы.
"Если в следующем году будет такая же бесснежная зима, то из-за сильного ветра могут снова начаться пылевые бури", - прогнозирует эксперт.
Смесь пыли, дыма от лесных пожаров и тлеющих торфяников привела к тому, что ночью 16 апреля в Киеве нечем было дышать.
Но синоптики успокаивают - воздушные потоки перенесут загрязненный воздух из Киева дальше, скоро небо прояснится.
"Но дождей еще долго не будет - дней 10, может 15", - говорит руководитель Гидрометцентра Николай Кульбида. Погода будет оставаться неблагоприятной для тушения пожаров.
Будет хуже
Экологи уже не первый год говорят о глобальном изменении климата.
По данным ученых, увеличение температуры всего на 1,5 градуса по Цельсию может изменить мир - это предел, который планета еще может пережить без катастрофических изменений уровня мирового океана, сложной ситуации с питьевой водой, продуктами питания, изменений флоры и фауны.
На Парижском климатическом саммите в 2015 году мировые лидеры обязались принять меры к тому, чтобы повышение общемировой температуры составило значительно менее 2 градусов Цельсия.
Как глобальное потепление влияет на Украину? Если эта ситуация будет продолжаться и дальше - и в Украине снова будет бесснежная зима и мало осадков, то масштабные лесные пожары и пылевые бури будут случаться снова и снова, предупреждают экологи.
Еще один опасный сценарий изменения климата для Украины, о котором предупреждают экологи, - это сильные аномальные дожди, когда за один день выпадает месячная норма осадков. Кроме того, может возникнуть проблема нехватки питьевой воды.
Чтобы ситуация улучшилась, все страны, в том числе Украина, должны снижать выбросы парниковых газов в атмосферу, удерживать уровень глобального потепления и ограничить рост температуры на Земле, говорит Засядько.
После того, как Киев накрыла пылевая буря, эколог Сергей Волков написал в Facebook такие слова: "Надеюсь, все уже поняли, что экологическая политика - это важно, не абстракция какая-то с графиками и прогнозам параноиков. Чем мы дышим? Какой уровень воды в реках? Загрязнение земли и водоемов, это норма? Какие у нас леса, животный мир?
Список можно продолжать ... но нам точно нужно готовиться к разным сценариям, а не реагировать на последствия, все происходит быстро".