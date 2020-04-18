"У меня положительный тест на коронавирус". Что делать?

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В украинских аптеках появились экспресс-тесты на коронавирус украинского производителя. Ориентировочная цена - 450-600 грн.

Что делать в случае как положительного, так и отрицательного результата, и насколько вообще точны такие экспресс-тесты - рассказывает ВВС News Украина.

Тесты и тесты

Сейчас для диагностики COVID-19 используются два метода.

Первый - тесты ПЦР (полимеразная цепная реакция). Это один из самых новых и точных способов диагностики, который можно провести только в лаборатории. Результат, как правило, готов через 5-7 часов.

Второй метод - экспресс-тесты. Для анализа нужно взять мазок из носа или кровь из пальца, а результат известен уже 10-15 минут.

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Сейчас в Украине продают тесты украинского производства "АТ-Коронавирус-тест-МБА". Их можно проводить в домашних условиях. Для этого нужно взять немного крови из пальца.

В набор входят средства для забора крови, тест-кассета, инструкция. При проведении анализа каплю крови оставляют в лунке тест-кассеты до появления полосок.

Две полоски - результат положительный, один - отрицательный.

Тест - отрицательный, я - здоров?

Не факт.

Если экспресс-тест показал отрицательный результат, это еще не значит, что человек здоров. Он показывает лишь наличие антител к коронавирусу, которые могут появиться на 5-й день после заражения или позже. То есть, можно быть инфицированным, но все равно получить отрицательный результат.

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Выявить инфицированного пациента в первые дни трудно: если человек заболел вчера, то сегодня экспресс-тест не покажет болезнь.

"Смысл делать эти экспресс-тесты все же есть, потому что, если у пациента с пневмонией тест положительный, то мы на 95% уверены, что это коронавирус", - говорит Юрий Жигарев, врач-инфекционист.

Что может пойти не так?

В инструкции производителя указано, что экспресс-тесты используют только для предварительной диагностики, "результат тестирования должен быть подтвержден другими методами" в совокупности со всей клинической информацией, а решение о диагнозе принимает только врач.

"Самостоятельное выполнение теста несет риски, что пациенты воспользуются им неправильно", - предупреждает бывшая глава украинского минздрава Ульяна Супрун.

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Например, неподготовленный человек может неправильно отобрать кровь и внести слишком малое или большое количество крови в лунку, неправильно зафиксировать время для считывания результата, выполнять тест в неподходящих для этого условиях.

" Все эти факторы влияют на точность результата. И очень вероятно, что человек без навыков не сможет полноценно соблюсти все условия дома. Из-за этого люди могут получить ошибочный (положительный или отрицательный) результат. В обоих случаях это опасно", - пишет Супрун у Facebook.

Что делать, если тест положительный?

Не паниковать. Тесты могут давать ошибочный результат. Но даже если ошибки не было, 80% больных с COVID-19 переносят болезнь легко и бессимптомно.

Как рассказали ВВС News Украина в минздраве, первые три действия, которые должен выполнить человек с положительным тестом: самоизоляция, звонок семейному врачу, амбулаторное лечение.

При усилении симптомов - звонить семейному врачу и вызывать скорую.

С 29 марта в Украине действуют обновленные стандарты оказания медицинской помощи больным COVID-19.

Согласно им, пациенты с легкой формой заболевания, не имеющие риска осложнений, а также выздоравливающие пациенты не требуют круглосуточного наблюдения врача и могут лечиться амбулаторно, то есть в домашних условиях.

При этом врачи должны постоянно контролировать состояние пациента и его контактных лиц по телефону или приезжать на осмотр.

В минздраве призывают не заниматься самолечением и обязательно сообщить о положительном результате теста, если таковой имеется.

Если человек с положительным тестом остается на самоизоляции, он ничего не нарушает, объяснили в Минздраве.

Но если инфицированны знал, что болен, скрыл это и заразил других, - ему грозит штраф 17-51 тыс. гривен или даже тюремное заключение, если его действия привели гибели людей.

"Быстрые тесты должны быть у семейных врачей и бесплатные для пациентов, а не лежать на полках в аптеках. Если у вас есть причина делать тест, то лучше обращайтесь к семейному врачу, а не бегите сразу в аптеку", - считает Ульяна Супрун.

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