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Коронавирус распространился уже почти во всем мире. Так какие симптомы имеет эта болезнь и как от нее защититься?

Как защититься?

Лучше всего - регулярно и тщательно мыть руки, желательно с мылом и водой.

Коронавирус распространяется, когда зараженный человек во время кашля или чихания выделяет маленькие капельки, содержащие вирус, в воздух.

Они могут вызвать инфекцию, если вы их вдохнете или коснетесь поверхности, на которой они осели, а затем - своих глаз, носа или рта.

Итак, главные пути предотвратить распространение инфекции - кашлять и чихать в салфетки, не касаться лица немытыми руками и избегать тесного контакта с зараженными людьми.

По мнению медицинских экспертов, медицинские маски не обеспечивают эффективной защиты.

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Какие симптомы коронавируса?

Коронавирус инфицирует легкие. Симптомы начинаются с лихорадки, сопровождающейся сухим кашлем, который может привести к проблемам с дыханием.

В среднем симптомы начинают появляться через пять дней, однако у некоторых людей они могут проявиться гораздо позже.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), инкубационный период длится до 14 дней, но некоторые исследователи говорят, что он может достигать 24 дней.

Люди наиболее заразны, когда имеют симптомы болезни, но существуют предположения, что распространять вирус они могут еще до их появления.

Ранние симптомы легко спутать с другими респираторными заболеваниями, в частности простудой и гриппом.