Как наш характер меняется с возрастом. Спойлер - мы становимся добрее. Но почему?

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Личность человека не остается одинаковой на протяжении всей жизни, как считали ранее. Недавно исследователи сделали удивительное открытие - наш характер с возрастом улучшается.

"Господин президент, я хочу поставить вопрос, непосредственно касающийся национальной безопасности ...", - начал журналист Генри Тревитт во время президентских дебатов.

Был октябрь 1984-го, Рональд Рейган баллотировался на второй срок. Несколькими неделями ранее он неудачно выступил против своего главного соперника. И теперь многие считали, что 73 года - это слишком почтенный возраст для должности президента.

В конце концов, Рейган уже был самым пожилым президентом США в истории. Его предшественнику пришлось не спать ночами во время Карибского кризиса. И Тревитт хотел знать: уверен ли Рейган, что сможет эффективно выполнять такую ​​серьезную работу?

"Вполне", - ответил президент, сдерживая улыбку.

"Я также хотел бы отметить, - добавил он, - что не стану делать возраст ключевым пунктом этой кампании. Ведь привлекать внимание к молодости и неопытности моего оппонента было бы не политкорректно".

За его ответом последовали смех и бурные аплодисменты, а вскоре и убедительная победа на выборах.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Когда в 1984 году Рональд Рейган баллотировался на второй срок, он уже был самым пожилым президентом США в истории

В словах Рональда Рейгана было, однако, больше правды, чем он осознавал. Преимуществом возраста был не только опыт, но и "зрелая личность".

Старение сопровождают физические изменения в нашем теле - кожа теряет эластичность, вырастает нос, волосы появляются совсем не в тех местах, где хотелось бы, и исчезают там, где надо, мы становимся ниже.

Впрочем, недавно исследователи обнаружили еще одно изменение - пожалуй, наиболее удивительное.

"Мы не остаемся одним и тем же человеком на протяжении всей своей жизни", - отмечает Рене Меттус, психолог из Эдинбургского университета.

Хотя нам кажется, что наша личность всю жизнь остается одинаковой, исследования говорят о другом.

Наши черты постоянно меняются, и к моменту, когда нам исполняется 70-80 лет, мы переживаем значительную трансформацию.

Но в отличие от неутешительных преобразований в нашем организме, которые приносит старость, изменение личности имеют некоторые удивительные последствия.

Мы становимся более добросовестными и дружелюбными и менее невротичными.

А черты "темной триады" - макиавеллизм, нарциссизм и психопатия - становятся менее выразительными, а следовательно, уменьшается и склонность к асоциальному поведению, например преступности и наркомании.

Исследования показывают, что мы превращаемся в более альтруистических и честных людей. У нас растет сила воли и развивается лучшее чувство юмора.

В конце концов, пожилые люди умеют лучше контролировать эмоции. Похоже, что стереотип о ворчливых стариках придется пересмотреть.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Наш характер меняется в течение всей жизни

Психологи называют эти изменения "взрослением личности".

Это - постепенное, незаметное становление личности, которое начинается в подростковые годы и продолжается по крайней мере до восьмого десятка.

Интересно и то, что эта тенденция наблюдается во всех культурах, от Гватемалы до Индии.

Было бы логично предположить, что эти постоянные изменения делают само понятие личности довольно бессмысленным. Но это не совсем так.

Дело в том, что хотя эти изменения происходят в самом человека, они не так заметны, если сравнивать его с другими представителями одной возрастной группы.

Например, с возрастом уровень невротизма в целом снижается, но наиболее невротические личности среди 11-летних так и останутся наиболее невротическими среди 80-летних.

"По своей сути наш характер остается неизменным, ведь это черты, которые отличают нас от других людей", - объясняет социальный психолог из Хьюстонского университета Родика Демиан.

"Но относительно нас самих наша личность не одинакова в течение жизни", - добавляет она.

Поскольку взросление личности универсально для всех людей, ученые предполагают, что оно генетически запрограммировано и, возможно, является следствием эволюции.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Люди с высоким уровнем самоконтроля в старшем возрасте будут здоровее

Другая гипотеза утверждает, что характер человека только частично формируется генетикой, а немалую роль в его становлении играют социальные факторы.

Например, исследования Вибке Блейдорн из Калифорнийского университета, показало, что в культурах, где женятся, начинают работать и имеют взрослые обязанности в более раннем возрасте, личность также взрослеет раньше.

"Люди вынуждены менять свое поведение и становиться более ответственными. Наша личность приспосабливается таким образом к жизненным вызовам", - говорит доктор Демиан.

Но что происходит в очень преклонном возрасте?

Ответить на этот вопрос позволило когортное исследование в Лотиане, в ходе которого ученые наблюдали за двумя группами людей с 11 лет до 70 и 80 лет соответственно.

Исследователи выяснили, что личность людей в глубокой старости меняется в обратном направлении.

Если в течение всей жизни в характере человека происходят положительные изменения, после 80 лет черты начинают возвращаться.

Люди становятся менее открытыми и честными.

"Это можно понять. В возрасте здоровье ухудшается, уходят из жизни близкие люди и друзья. Это имеет определенное влияние на взаимодействие человека с миром", - объясняет профессор Меттус.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Наше здоровье зависит от определенных черт характера

Состояние нашего здоровья с возрастом также все больше зависит от черт характера. Например, люди с высоким уровнем самоконтроля будут здоровее в старшем возрасте.

Женщины с высоким уровнем невротизма чаще испытывают неприятные симптомы менопаузы. А нарциссизм защищает от одиночества, которое, как полагают, повышает риск ранней смерти.

В целом понимание того, что наша личность меняется в течение жизни, является доказательством ее гибкости.

"Это важно осознавать, - говорит доктор Демиан. - Долгое время считалось, что черты характера не меняются. Но теперь мы видим, что это не так, наша личность адаптируется к жизненным вызовам".

Это дает надежду на позитивные изменения в будущем. Интересно, какими мы тогда будем?

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.

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