Без чуда и катастрофы: справился ли Зеленский с кризисами первого года

Копірайт зображення Getty Images Image caption На фото Владимир Зеленский в начале президентского срока (слева) и через год (справа)

"Теперь, уверен, гораздо больше и американцев, и европейцев найдут Украину на карте мира", - комментирует Владимир Зеленский BBC News Украина скандал вокруг импичмента Дональду Трампу. Это первый кризис, центральным персонажем которого стал новоизбранный украинский президент фактически сразу после вступления в должность.

Но за последний год Украина была на страницах мировых СМИ не только из-за процедуры импичмента в США.

BBC News Украина собрала основные кризисы, возникшие в первый год президентства Владимира Зеленского, и проанализировала, как он их преодолевал.

А еще мы отправили запрос в Офис президента, в котором попросили Владимира Зеленского прокомментировать эти вызовы и сказать: на фоне таких проблем, не пожалел ли он хоть раз о том, что пошел в президенты. И он нам ответил.

Импичмент Трампу

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В прошлом году Украина стала ключевой темой полугодовой эпопеи с импичментом Дональду Трампу.

Исходной точкой скандала считают летний разговор американского президента с Владимиром Зеленским, во время которого речь шла о расследовании дела сына Байдена в Украине. Это произошло практически сразу после того, как Зеленский выиграл президентские выборы.

Американская сторона даже обнародовала расшифровку скандального разговора, что для самого Зеленского стало неожиданностью, ведь Украина не давала согласия на публикацию своей части переговоров.

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После заявления информатора о якобы давлении Трампа на украинского президента, за расследование взялись в Палате представителей. Американского президента обвинили по двум статьям - в злоупотреблении властью и давлении на Украину с целью получения личной политической выгоды, а также в попытке потом препятствовать расследованию в Конгрессе.

Именно в этот период в Киев едут журналисты из разных мировых изданий в погоне за комментариями ключевых фигурантов скандала, а особенно - самого Владимира Зеленского. И украинский президент занимает позицию нейтралитета. Он отказывается от интервью, а на вопросы журналистов во время различных публичных событий отвечает дипломатично: "На меня невозможно давить", "У нас очень хорошие отношения" и "Мы независимая страна".

Оппоненты потребовали от Зеленского объяснений и обнародования вслед за Белым домом стенограммы разговора с американским президентом, а эксперты предупреждали о негативных последствиях такого скандала, после которого Украина стала "токсичной" для США.

Директор центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук перечисляет негативные последствия, которые имела для Украины эта история с Трампом. В частности, двусторонняя повестка дня была маргинализирована и вытеснена на второй план. "Украинское досье стало профессиональным наказанием, а не наградой для целого ряда американских чиновников и дипломатов. Свидетельством этому, например, является неспособность обеспечить достойную замену Курту Волкеру в должности спецпредставителя Госдепартамента", - считает экспертка.

Но окончательно все последствия станут понятны уже после президентских выборов в США. "Украина балансировала на грани. Могло быть все гораздо хуже. А могло бы и лучше, если бы с украинской стороны не делались вещи, которые были восприняты президентом США как обещание расследовать определенные дела", - говорит Гетьманчук.

Сам Зеленский в ответе на запрос BBC News Украина отмечает, что "в международной политике надо всегда видеть положительные результаты и уметь не раздувать искру".

"Я всегда стараюсь сделать лимонад из лимона. Сколько бы суждений, слухов и теорий не витало вокруг нашей беседы с президентом США и несмотря на то, что это вылилось в целую историю импичмента, у Украины остались хорошие партнерские и дружеские отношения с США. Вместо 250 миллионов долларов военной помощи мы получили 400. К тому же, теперь, уверен, гораздо больше и американцев, и европейцев найдут Украину на карте мира", - говорит Зеленский.

Эксперты предполагают, что Зеленский во время разговора подыгрывал Трампу, хотел обеспечить визит в США и личную встречу с Трампом. Но по стечению обстоятельств визит президента в Вашингтон, которого так хотела команда Зеленского сразу после выборов, так и не состоялся.

Президент уверяет: "У нас обязательно будет поездка в Вашингтон. Но неправильно говорить об этом во время пандемии коронавируса. Нам нужно преодолеть этот вызов всем вместе, а потом говорить о возвращении к обычному ритму жизни".

Но эксперты утверждают, что диалог на высшем уровне после встречи в Нью-Йорке де-факто поставлен на паузу. "Украину после как минимум двух переносов посетил госсекретарь США, но мы не увидели здесь даже вице-президента, не говоря уже о президенте. Что касается визита президента Украины в Белый дом, то негативным последствием является то, что мы оказались в беспрецедентной ситуации, когда какое-то время лучше не иметь визита в Белый дом, чем иметь", - говорит Алена Гетьманчук.

В декабре 2019 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа, чтобы отстранить его от должности, но Сенат это решение не утвердил. Так завершилась скандальная эпопея, к которой было приковано внимание всего мира и из-за которой Украина не исчезала с первых полос мировых изданий полгода подряд.

МВФ и "ПриватБанк"

Копірайт зображення Уніан

Год назад фанаты сериала "Слуга народа", возможно, ждали от Владимира Зеленского, который только стал президентом, резких действий в отношении МВФ. Как в фильме. Однако сериал - это выдумка креативных сценаристов, а реальность - гораздо прозаичнее.

Сегодня из-за коронавируса мир погружается в новый экономический кризис, который существенно ударит и по Украине. И в этой ситуации деньги МВФ критически важны. К тому же, именно к сотрудничеству с фондом привязаны и другие кредитные программы от международных партнеров - Всемирного банка и ЕС.

Зеленский еще до победы на президентских выборах заявлял, что не собирается ссориться с МВФ, а его команда готова работать с фондом "сколько нужно". Но несмотря на это, представители МВФ ехали на переговоры в Киев с определенными сомнениями.

Прежде всего из-за того, что слишком активизировался в публичном пространстве Игорь Коломойский. Он во время президентской гонки раздавал налево и направо интервью украинским СМИ, в которых возлагал большие надежды на Владимира Зеленского. А еще подает в международные и украинские суды иски о законности национализации "ПриватБанка".

Стоит отметить, что на спасение этого банка государство потратило 200 млрд грн, а Коломойский потребовал компенсацию в 2 млрд долларов за якобы "незаконную" национализацию.

В Офисе президента неофициально признали, что такие действия Коломойского действительно беспокоят МВФ. На встречах представители фонда поднимают вопрос "ПриватБанка", который впоследствии все же привязывают к обязательным условиям предоставления следующего транша Украине. И у Зеленского остается два варианта: либо отдать ситуацию судам, которые вполне могут вернуть банк Коломойскому и тем самым перечеркнуть дальнейшее сотрудничество с МВФ, либо сохранить это сотрудничество и ступить на тропу войны с одиозным олигархом.

Судя по дальнейшему развитию событий, Зеленский выбирает второй. Его фракция в парламенте принимает законы, необходимые для кредита МВФ, в частности, открывает рынок земли и готовит так называемый "антиколомойский" проект. За последний могут проголосовать уже в мае.

Сам олигарх не скрывает недовольства, называя такие действия Зеленского "путем в никуда", а закон - "антиукраинским". "Торговля суверенитетом и Конституцией за 30 сребреников, правда, очень дорогих", - так кратко в интервью "НВ" он прокомментировал закон, который защищает национализацию "ПриватБанка" и делает невозможным его возвращение прежним хозяевам.

И в Офисе Зеленского объясняют: этот закон не только о "ПриватБанке". "Важно понимать, что МВФ никогда не говорит о каких-то персоналиях, это системный закон для оздоровления банковской системы", - объясняет в беседе с BBC News Украина заместитель руководителя ОП Юлия Ковалив.

По ее словам, это последний пункт, необходимый для новой программы сотрудничества с фондом. "Зеленский и его команда готовы принимать такие сложные законы и решения, которые очень нужны для экономики. Это крупнейшая демонстрация уверенности для всех международных партнеров. Не только для МВФ", - говорит Ковалив.

Так или иначе принятие "антиколомойського" закона станет апогеем в истории о национализации "ПриватБанка" и "красной линией", после которой Игорь Коломойский может окончательно уйти в оппозицию к Зеленскому.

А правительство тем временем ухудшает экономические прогнозы. По новым расчетам, ВВП страны упадет на 3,9%, инфляция составит 8,7%, а безработица - 9,4%. При этом среднегодовой курс гривны будет 29,5 за доллар. Но есть и значительно более пессимистические мысли.

Институт экономических исследований и политических консультаций прогнозирует, что украинская экономика существенно пострадает от внутренних ограничений и снижения внешнего спроса.

Эксперты ожидают падения реального ВВП в 2020 году на 5,9%. А исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко привела цифры, согласно которым при продлении карантина на несколько месяцев и при наличии программы МВФ, украинская экономика может сократиться на 9%, а курс гривны может достичь 35 за доллар.

Без поддержки МВФ и других организаций девальвация гривны может достичь 50-80 грн за доллар.

В этой ситуации экономисты указывают на критическую важность денег МВФ, без которых Украину ждет экономическая катастрофа.

"Формула Штайнмайера" и Донбасс

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"Смотрел по телевизору, но досконально сказать, что это - не могу", - так один прохожий в Житомире осенью 2019 года ответил на вопрос ВВС о том, что такое "формула Штайнмайера". Тогда о ней постоянно говорили политики, писали СМИ и обсуждали участники ток-шоу.

Эта формула вывела на улицы сотни людей под лозунгом "Нет капитуляции!". Это были первые серьезные протесты, которые стали вызовом для Зеленского и заставили его и представителей команды приходить на эфиры и объяснять людям, что же такое согласовала Украина и что означает "формула Штайнмайера".

Эта история началась еще в 2016 году, когда в Киев приехали министры иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Франции Жан-Марк Эро. Именно тогда немецкий министр при поддержке французского коллеги предложил "компромиссный план". Его суть - блок Минских соглашений, касающийся вопросов безопасности, выполнять одновременно с политическим.

Тогда эти предложения не были закреплены на бумаге, их только предложили сторонам конфликта. Но после 2016 года нормандские встречи прекратились, переговоры по Донбассу застыли на месте.

После прихода к власти команды Зеленского начались определенные изменения: Украине удалось провести три обмена с Россией и самопровозглашенными "ЛНР/ДНР", возобновить переговоры в нормандском формате и сдвинуть с места вопрос разведения войск. В Париже Зеленский впервые проводит встречу "с глазу на глаз" с Владимиром Путиным.

Но самого большого шума наделало согласование "формулы Штайнмайера". Именно это привело к массовым акциям не только в столице, но и в других городах Украины. Участники протестов выступили против этого документа, а самого Зеленского обвинили в предательстве национальных интересов и капитуляции перед Россией.

Его предшественник Петр Порошенко заявил с парламентской трибуны: "Никакой "формулы Штайнмайера" не существует в природе. Это российская выдумка. Никогда, до вчерашнего дня, ни один представитель Украины ни письменно, ни в иной форме, никогда не одобрял "формулу Штайнмайера". По его словам, этот документ защищает российские интересы.

В ответ представители команды Зеленского и сам он на телеэфирах настойчиво объясняли - предательства нет, а "формула Штайнмайера" не приведет к ослаблению позиций Украины. В Офисе президента неофициально говорили, что протесты подогревают политические оппоненты, но вряд ли они перерастут в Майдан. И пока в Париже 9 декабря продолжалась встреча Нормандской четверки, на Банковой провели акцию, чтобы напомнить Зеленскому о "красных линиях", которые не стоит пересекать.

В Офисе президента говорят, что президент и сам прекрасно понимает ситуацию. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в комментарии BBC News Украина утверждает, что Зеленский установил две "красные линии": выборов до получения контроля над всем Донбассом и границей не будет, так же не будет никаких компромиссов по изменению Конституции, за исключением реформы децентрализации. "Команда президента никогда не откажется от стремления вновь объединить Украину и восстановить ее территориальную целостность. Отказ от этого - также наша красная линия", - говорит руководитель ОП.

Но в оппозиции этому не верят, особенно после инициативы создать консультативный совет с участием представителей Донецка и Луганска. Многие расценили это как готовность Киева пойти на прямые переговоры с ОРДЛО для быстрого проведения выборов.

"Он (Андрей Ермак) убеждает: оккупационный режим к назначению "консультантов" от ОРДЛО не будет иметь никакого отношения. Конечно, их будут делегировать Далай-лама, Грета Тунберг и Лионель Месси. А кто же еще?", - возмущается депутат от "Голоса" Сергей Рахманин. И добавляет, что для выполнения условий для выборов на Донбассе должны пройти годы.

В ответ в Офисе Зеленского уверяют, речь идет не о прямых переговорах с "ЛНР" и "ДНР", а о привлечении к процессу "обычных граждан Украины, которые вынужденно живут в ОРДЛО". После общественного резонанса документ о создании консультативного совета так и не подписали, процесс пока поставлен на паузу.

Кадровый кризис

Копірайт зображення Уніан

Еще год назад во время избирательной кампании эксперты указывали на недостаток квалифицированных кадров в команде Зеленского. И хотя сам он заявлял, что имеет опытную команду, впоследствии эта проблема таки дала о себе знать.

За первый год на посту президент Зеленский успел сменить секретаря СНБО, правительство вместе с премьером и генпрокурора. А в разгар пандемии коронавируса Украина получила уже третьего министра здравоохранения.

Но самым громким стала другая отставка - "правой руки" Зеленского и человека, собственно и убедившего его идти в президенты - Андрея Богдана. Он отвечал за всю внутриполитическую кухню в парламенте, контактировал с правительством, занимался кадровыми вопросами, встречался с МВФ. Богдан был фактически "министром всех дел".

Сам Зеленский так объяснил BBC News Украина свои подходы в кадровой политике: "должности - не бонус и не награда, это, прежде всего, ответственность". "Незаменимых нет, несмотря на то, что они являются друзьями, знакомыми имели заслуги во время президентской кампании. Неизменность курса мы сочетаем с возможностью быстрой замены кадров. Те, кто не справились, могут уйти в отставку через пол года, три месяца или даже месяц - независимо от должности и прошлых заслуг". Здесь он, очевидно, имеет в виду Илью Емца, который в сложные времена коронавируса продержался на посту меньше месяца.

А на критику по кадрам ответил: "Я считаю, что в нынешней моей команде каждый - специалист. А другие просто должны быстро учиться, в турборежиме. Или уходить, если им стало трудно. За год мы почистили кадры, мы оставили лучших, набрались опыта и теперь еще увереннее встречаем вызовы. Для того и нужна команда".

Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива недавно опросил экспертов о деятельности Зеленского, и худшую оценку по пятибалльной шкале ему дали за кадровую политику - 1,5 балла.

Политолог Владимир Фесенко считает, что это скорее не кризис, а неудача Зеленского. "Обновление и перетасовка команды происходили у большинства украинских президентов как раз в конце первого года или чуть позже. А вот то, что это его главная неудача - это абсолютный факт".

По его словам, кадровые проблемы у Зеленского были совершенно неизбежны и закономерны, потому что с самого начала у него не было команды. Кадровые решения принимались в спешке, поэтому ошибок было не избежать.

При этом эксперт обращает внимание на другое - за этот год Зеленский переоценил кадровый подход относительно новых лиц.

"С одной стороны, у него была миссия - привести к власти новые лица. Это была народная мечта и общественные ожидания перед президентскими выборами, чтобы к власти пришли новые вместо старых. И Зеленский привел к власти новые лица. Но происходит разрушение мифа, и он уже сам не очень верит, что новые лица сами по себе изменят страну", - говорит Фесенко. Поэтому пытается балансировать, миксуя молодость с опытом.

Катастрофа самолета МАУ

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Новый 2020-й начался с трагической новости - сразу после Рождества, 8 января, в Иране сбили украинский самолет авиакомпании МАУ. Погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди них - 11 украинцев.

Иранцы изначально настаивали, что украинский самолет упал по техническим причинам. Лишь 10 января иранские власти признали, что самолет сбили, а иранский президент Хасан Рухани в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским извинился перед Украиной. Ответственность за сбитый самолет взяли на себя военно-воздушные силы Корпуса стражей Исламской революции - элитного подразделения иранской армии.

Украинская власть с самого начала была очень осторожна в комментариях о причинах катастрофы. Это вызвало шквал критики со стороны оппонентов, мол, весь мир заявил об иранской ракете, а Киев молчал до последнего.

Но в команде президента убеждают: действовали максимально оперативно и профессионально. Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету еще до заявления Ирана, но сознательно об этом не говорила публично, чтобы заставить Иран признаться.

В комментарии BBC News Украина он говорит: "Считаю, что украинская власть в условиях экстремального характера и полной неопределенности сделала максимально возможное". Благодаря этому, подчеркивает он, иранская сторона признала свою вину, а тела погибших в короткие сроки вернули и передали родным.

Расследование катастрофы сопровождалось скандалами: сначала Иран отказывался отдавать "черные ящики" Украине, не хотел совместного расследования и с компенсацией семьям погибших не все так просто. Власти до сих пор ведут переговоры по этим вопросам.

"Благодаря работе украинских специалистов на месте трагедии, были получены важные материалы по делу, которые дадут возможность провести объективное расследование. К работе были привлечены и эксперты СБУ, которые предоставили новые данные, позволяющие несколько по-новому подойти к вопросу расследования", - рассказывает секретарь СНБО. При этом добавляет: "Пока не будут выяснены все обстоятельства трагедии, наказаны виновные, родственникам погибших и государству Украина не будет выплачена компенсация, эта страница не перевернута. Поэтому вызов еще продолжается".

Коронавирус

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Украина в эпоху коронавируса входила ярко. Чего только стоят события в Новых Санжарах, где местные устроили жаркие протесты из-за решения властей поселить эвакуированных из Уханя в местном санатории. Украинцы в те дни - снова на страницах мировых СМИ.

По иронии судьбы все, кто приехал из Уханя, оказались здоровыми, а первый случай коронавируса обнаружили у мужчины, вернувшегося из Италии.

С этого времени в стране начинается операция "карантин". Оглядываясь на печальный опыт Италии и понимая, что украинская медицина не справится с большим наплывом больных, власти прекращают авиасообщение с другими странами, запрещают въезд иностранцам, закрывают торгово-развлекательные заведения и вводят обязательное ношение масок на улице.

Владимир Зеленский через день записывает эмоциональные видеообращения к народу, умоляет людей оставаться дома, "потому что пляжи никто не украдет, а песок вагонами никто не вывезет". И каждое выступление завершает: "Желаю вам 36,6".

Жизнь всей страны и каждого украинском изменилась. Теперь за прогулку в парке или поход в церковь на Пасху полиция может оштрафовать. Люди вынуждены сидеть дома в ожидании завершения карантина. А между тем ежедневное количество зараженных растет, коронавирус поражает все области Украины.

Тесты на коронавирус сдает и сам Зеленский. "Сам я, конечно, прохожу тесты на коронавирус, поскольку остаюсь на работе и ежедневно встречаюсь с разными людьми. Мое общение, разумеется, очень ограничилось, круг людей, с которыми встречаюсь, - очень сузился. Часть офиса сейчас на карантине, все, кто заходит в Офис, проходят температурный скрининг, мы обеспечили прохождение тестов для работников. Я сам проходил ПЦР-тест несколько раз. К счастью, все - отрицательные", - говорит он в комментарии BBC News Украина.

Правительство пытается экстренно принять изменения в бюджет, чтобы дать больше денег медицине, закупить тесты и медицинские маски, которых на начальных этапах катастрофически не хватает. А в Минздраве сплошные кадровые изменения - к рулю приходит уже третий министр.

С министром здравоохранения вообще не складывается, за это Зеленского критикуют и в оппозиции, и в его команде. Затягивание с закупками критически важных препаратов, отсутствие средств защиты для врачей, которые стремительно заражаются коронавирусом, крайне низкий уровень тестирования на первых этапах и провальная коммуникация с врачами на местах, которые часто не знали, что и как им делать, - это лишь часть того, в чем упрекают руководителей Минздрава, кандидатуры которых согласовали в Офисе президента.

Оппоненты обвиняют Зеленского в неготовности дать отпор таким вызовам. В оппозиционной "Европейской солидарности" заявляют, что власть не смогла обеспечить врачей элементарными средствами защиты, а последние два месяца, когда можно было лучше подготовиться к пандемии, использовала неэффективно.

Сам Зеленский уверяет, что делает все возможное, чтобы снизить темпы заражения в Украине. Спецсамолётом периодически привозят из Китая и Южной Кореи тесты, маски, дезинфекторы и оборудование, которые развозят по регионам. Бюджетных денег не хватает, поэтому к делу приобщили большой бизнес.

Что касается большого бизнеса - эксперты заметили желание Зеленского "жить в мире" с олигархами. "Он не стал слугой Коломойского, как убеждали во время президентских выборов, но он и не хочет воевать с олигархами. Он хочет наладить конструктивное сотрудничество с ними", - считает Владимир Фесенко. Удастся ли - это уже другой вопрос.

И на фоне всех этих кризисов, произошедших всего за один год, BBC News Украина спросила у Зеленского, не пожалел ли он хоть раз о том, что пошел в президенты. И вот что он ответил: "Что касается президентства, я не скрою, что это нелегкая работа. Она очень требовательная и ответственная. И именно поэтому я не имею права останавливаться или сдаваться. Мы сделали уже многое. К сожалению, вызовы, как, например, эпидемия коронавируса, несколько понижают наш турборежим. Но мы не остановимся укреплять Украину".

Но кое о чем, признается Зеленский, таки сожалеет: "Работа президентом забирает все мое время, и мне не удается побыть достаточно с семьей и детьми. Я жалею, что не могу быть рядом, пока они растут, так часто, как мне бы этого хотелось".

А тем временем МВФ прогнозирует худший мировой кризиса за почти 100 лет. Какой из него выйдет Украина и выйдет ли вообще - во многом зависит от наличия профессионального правительства и сплоченного большинства в парламенте, готового своевременно реагировать на вызовы. Не оглядываясь на покровителей и олигархов.

Политолог Владимир Фесенко считает, что Зеленскому пора сделать переоценку и политических, и кадровых приоритетов и "обновить свою миссию". "Чуда, которого ждали многие его сторонники, не произошло. Но и катастрофы не произошло. Я думаю, что президентство Зеленского - это грандиозный эксперимент, со сменой элит и попыткой ускорить развитие украинской политики". Чем он завершится - время покажет, но уже понятно, что Зеленский "имеет лидерские качества и не собирается сдаваться".

При этом эксперт прогнозирует, что рейтинг президента, который несмотря на все до сих пор лидирует, будет падать из-за экономического кризиса. "Разочарование в новом президенте - это тоже закономерность в украинской политике. Здесь Зеленский не исключение. Его рейтинги снижаются, но несмотря на это остаются достаточно высокими. Но дальше будет дальнейшее снижение. И главный риск связан не с эпидемией, а с экономическим кризисом, который, судя по всему, будет масштабным и глобальным".

Журналист Виталий Портников тоже считает, что совсем скоро рейтинг президента начнет стремительно падать. "Пока украинцы - об этом тоже свидетельствует социология - еще не обеспокоены увольнениями и проблемами с предпринимательской деятельностью. Они просто не понимают, к каким последствиям могут привести сочетание дилетантизма власти и эпидемии. А вот когда после карантина начнутся массовые увольнения и массовое закрытие бизнесов, рейтинг Зеленского начнет выглядеть иначе", - - считает он. И добавляет: "Никакие видеообращения уже не помогут: пустой холодильник получит окончательную и безоговорочную победу над лживым телевизором".