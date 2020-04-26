Клещи и болезнь Лайма. Что это такое и как от нее уберечься

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Весна - это не только возвращение тепла, но и активность клещей, которые могут переносить инфекционные заболевания.

Одно из них - болезнь Лайма, также известная как боррелиоз.

Рассказываем, насколько она опасна и как от нее уберечься.

Что такое болезнь Лайма

Не все клещи опасны для человека, но некоторые могут переносить возбудителей инфекций. В украинских широтах распространены болезни, передающиеся клещами - клещевой энцефалит и болезнь Лайма.

И если от энцефалита существует эффективная вакцина, то от болезни Лайма - нет.

Боррелиоз сейчас является самой распространенной болезнью, передающейся клещами в Северном полушарии.

Поздняя диагностика болезни может привести к поражению нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца. При наихудшем сценарии результатом заболевания может стать тяжелая форма инвалидности и даже смерть.

Симптомы болезни

Первые симптомы болезни проявляются только после инкубационного периода, который в большинстве случаев продолжается от одной до двух недель. Впрочем, иногда речь может идти и о нескольких месяцах с момента укуса клеща.

На месте укуса обычно (но не всегда) возникает покраснение кожи, у больных также может повышаться температура, возникать чувство усталости и головная боль. В некоторых случаях бывает тошнота. Также может развиться светобоязнь, боль в глазных яблоках и онемение.

Уже на этом этапе очень важно обратиться к врачам: большинство пациентов, которые проходят полный курс приема антибиотиков, полностью выздоравливают.

Если же своевременно не обратиться к медикам, болезнь может прогрессировать, вызывая воспаление в суставах, нервной системе и сердце.

В отдельных случаях болезнь приводит к потере трудоспособности и тяжелой форме инвалидности.

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Как уберечься

Если в случае с энцефалитом действенным предохранителем является вакцинация (эффективность - около 95%), то вакцину против болезни Лайма еще не изобрели.

Поэтому лучший выход - сделать все, чтобы избежать укуса клеща.

Несколько основных советов, если вы собрались на прогулку:

старайтесь носить закрытую одежду и высокую обувь - так клещу труднее добраться до кожи

желательно, чтобы одежда была светлой - это дает шанс вовремя заметить клеща

используйте репелленты - спецсредства для отпугивания клещей

по возвращении домой внимательно осмотрите тело и одежду - иногда клещи прячутся в складках одежды и могут ждать шанса прикрепиться к телу человека в течение нескольких дней

Врачи напоминают, что подхватить клеща можно не только в лесу или парке, но и на любом газоне. Чаще всего они сидят в траве. Укус клеща почти невозможно почувствовать.

Что делать, если вас укусил клещ?

Главное - действовать быстро. В идеале стоит обратиться к врачам, но если вы понимаете, что это займет много времени, то доставать клеща лучше самостоятельно - чем меньше времени он проведет под кожей, тем меньше вероятность заражения.

Для удаления клеща подойдет специальное устройство (его можно приобрести в аптеках) или обычный пинцет. Его надо подсунуть как можно ближе к коже и, раскачивая из стороны в сторону, выкрутить клеща. После этого следует протереть место укуса антисептиком.

Удаленного клеща можно поместить в закрытый сосуд - в лаборатории смогут проверить, является ли он переносчиком возбудителя инфекции.

Кроме того, стоит на протяжении не менее трех недель следить за состоянием своего здоровья. В случае повышения температуры или возникновения покраснения в месте укуса - немедленно обращайтесь к врачу.