Сухая Украина: куда исчезла вода и откуда взялись пылевые бури

Копірайт зображення Аркадий Ковач Image caption С каждым годом река Случь становится все мельче и может превратиться в каскад прудов. Это проблема многих рек Украины. Пересыхают и колодцы

Весной 2020-го украинские реки так и не стали полноводными, колодцы пересыхают, а в некоторых хранилищах воды осталось на считанные дни.

Вместе с тем Киеву и другим северным городам, где пылевые бури видели только по телевизору, советуют быть готовыми и к такому синоптическому явлению, как пылевой шторм - то, что произошло 16 апреля, может повториться.

Что же происходит с водой в Украине и почему пересыхают водохранилища в городах и колодцы в деревнях - в анализе от BBC News Украина.

Зима так и не наступила

Копірайт зображення УНИАН Image caption Нехватка воды становится серьезной проблемой не только юга, но и севера Украины (на фото - обмелевшее крымское водохранилище, 2012 год)

"Уникальность 2020 года заключается в том, что осень 2019-го была сухой, а метеорологическая зима с традиционными морозами, снегом и промерзанием почвы впервые за период наблюдений (120 лет) так и не наступила, а значит, отсутствовали условия для формирования половодья" , - объясняет BBC News Украина и.о. главы Госагентства по водным ресурсам Михаил Хорев.

Без зимы в этом году не было и весеннего половодья.

Как следствие, говорит Михаил Хорев, уже в апреле водность рек такая, какая обычно бывает летом, когда половодье идет на спад.

Высыхают не только реки, но болота и леса.

"Проблема достигла критической точки. В этом году в обычно непроходимых болотах совсем нет воды. Такими же сухими оказались заболоченные леса", - говорит аналитик объединения "Экология. Право. Человек" Петр Тестов.

"Проблемы с лесными пожарами - это только начало. Летом будут гореть торфяники. А еще в ближайшее время нас ожидает массовое усыхание не только сосновых лесов, но и, например, ольховых или березовых - для которых в результате засухи резко поменялись лесорастительные условия", - добавляет он.

Image caption Из-за сухой зимы мелеют не только реки - от засухи страдают также болота и леса

Влаги не хватает как в верхних слоях почвы (до 5 см), так и глубже - до 1 метра (так называемый "корнесодержащий слой").

В Институте агроэкологии и природопользования НААН говорят, что уже в апреле зафиксировали дефицит воды по всей Украине, кроме Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей. Но и на Западной Украине наблюдается тенденция засух.

Наихудшая ситуация складывается в Одесской и Николаевской областях, где "запасы влаги в метровом слое почвы снизились до критического уровня".

Маловодье

Копірайт зображення Влад Яшин

В Госводагентстве ожидают, летом многие реки будут страдать от маловодья - "гидрологической засухи".

Например, весной в бассейне Днепра выпала половина климатической нормы осадков, и реки обмелели - за более века наблюдений хуже ситуация была только в аномально сухом 1925 году.

Ненамного лучше обстоят дела в бассейнах других рек, в частности Днестра - в Днестровском водохранилище в апреле ожидается только половина нормы притока воды.

Если маловодье действительно наступит, то в Госводагентстве не исключают введения ограничений - прежде всего для гидроэнергетики и водного транспорта.

Ограничения, впрочем, будут носить временный характер.

Приоритетным будет бытовое использование и для полива.

Сложное лето в Житомире

Image caption Водохранилище "Видсичне" полностью обеспечить Житомир в этом году не сможет

В целом же сейчас страдают все водохранилища питьевого назначения - уровень воды там падает каждый день.

Например, в Житомире, на постоянно влажном Полесье, 2020-й год начался с проблем.

Оптимальный уровень воды в водохранилище "Видсичне", которое питает Житомир, - 4 м. Когда уровень держится на этой отметке, город получает воду круглосуточно и с нормальным давлением.

Но сейчас уровень воды там - 2,7 м, ежедневно снижаясь на 2 см.

Image caption Ежедневно уровень воды в водохранилище снижается на несколько сантиметров. Даже если пойдут дожди, они его полностью не наполнят - водохранилище просто не будет мелеть

Пока воды городу хватает, но ее запасов в водохранилище уже осталось не на месяцы, а на дни.

"Можно с уверенностью говорить, что воды в водохранилище "Видсичне"- на месяц и десять дней. Запас в другом водохранилище "Деныши" - ориентировочно на дней 60-70. Конечно, если не будет резкого потепления, тогда вода будет испаряться и запасы уменьшатся значительно быстрее ", - говорит руководитель местного водоканала Андрей Никитин.

Резервное водохранилище наполнили из стратегических запасов государства по просьбе Житомира.

"Сейчас "проедаем" стратегический запас. Если бы его не было, ситуация была бы гораздо хуже. Возможно, местами можно было бы увидеть дно водохранилища", - говорит Андрей Никитин.

Повлиять на снижение уровня воды в водохранилище помогла реконструкция водопроводов. Но лишь отчасти.

Если же ситуация не изменится, то скоро воду в город будут подавать по графику: несколько часов утром и пару часов вечером в наиболее пиковое время.

Image caption Резервное водохранилище "Деныши" удалось наполнить из стратегических запасов

Прогнозы в Житомире делают неутешительные. Даже если наконец пойдут весенние дожди, проблему это не решит.

"Мы должны понимать, что все осадки, которые будут весной-летом, не улучшат ситуацию в водохранилище. Если, например, дождь будет идти три дня, то три дня уровень воды просто не будет падать. Водохранилища и реки пополняются исключительно осенью и зимой, с обильными осадками, со снегом", - отмечает Андрей Никитин.

"Нас ожидает действительно критическое лето. Мы должны это понять и осознать", - резюмирует директор житомирского водоканала.

Сухие колодцы Городницы

Копірайт зображення Юлія Міськова

В селах и поселках Житомирской области ситуация ничем не лучше.

В Городнице Новоград-Волынского района пересыхают колодцы и местные реки.

"Воды почти нет уже весной. Обычно весной колодцы более или менее полные, к лету постепенно пересыхают. А сейчас в начале весны многие уже сухие", - рассказывает местная жительница Людмила Дженджера.

Выход для людей - бить скважины.

Обычно достаточно глубины 20 метров, но и такие колодцы иногда пересыхают.

Если же бить глубже, то появляется другая проблема - вода желтая, с осадком железа. Такова специфика местности.

Михаил Хорев говорит, что проблема на самом деле накапливалась годами.

"Снижение уровня грунтовых вод, приводящее к уменьшению воды или вообще ее исчезновению в колодцах, происходит в последние годы. В засушливые годы ... дополнительно испаряется вода из подземных водоносных горизонтов через почву", - объясняет он.

Заиленные пруды вместо рек

Копірайт зображення Юлия Миськова Image caption Река Случь

Река Криваль в Городнице почти полностью пересохла, а более крупная - Случь - пересыхает.

"Случ была полноводной, а сейчас - мелкая, зарастает травой и заиливается. Никудышней река становится", - сетует Людмила Дженджера.

Падение уровня реки связывают не только с засухой, но и с деятельностью человека: на Случи начали строить мини-ГЭС.

Например, уже действуют две такие ГЭС вверх по течению от Городницы - в Барановке и Чижовке.

В планах еще одна мини-ГЭС в Курчице - несмотря на протесты местных.

Image caption Такой полноводной Случь была в 1950-х (из местных архивов)

Экологи предупреждают, что с такими изменениями река просто превратится в каскад заиленных прудов.

"Это как контрольный выстрел будет для Случи!" - пишет городничанин Алексей в местном FB-сообществе о новой мини-ГЭС.

"Всю свою жизнь прожил возле этой реки. Поэтому болит душа за то, что эту местную ценность уничтожают, река погибает на глазах от того, что все сходит с рук", - добавляет он.

А эколог Петр Тестов говорит, что небольшие украинские реки по разным причинам мелеют почти везде и это - не "феномен-2020".

"Проблемы с уровнем воды начались раньше. Я регулярно сплавляюсь по рекам в различных регионах Украины, и уже в предыдущие годы часть маршрутов, которые раньше были очень популярными становились непроходимыми из-за низкого уровня воды", - говорит Петр Тестов.

Копірайт зображення Аркадий Ковач Image caption Случь мелеет и зарастает

"Вместе с тем бывали случаи сильных ливней летом, что приводило к парадоксам - уровень воды, например, в июле был выше, чем в апреле, и летом образовывались заводи!" - отмечает эколог.

Привыкаем к пылевым бурям

Маловодье и пересушивание почвы из-за действий человека стали причиной и пылевой бури 16 апреля в Киевской области. Тогда столица напоминала город из постапокалиптического фильма-катастрофы.

В Институте агроэкологии и природопользования говорят - такой пылевой шторм в этом регионе действительно случился впервые за все время наблюдений.

Но, похоже, не в последний раз.

Image caption Эта буря вполне вероятно была не последней

Теперь к этому придется привыкать.

"Пылевая буря такого масштаба впервые фиксируется в зоне Полесья и в западном направлении. До этого пылевые бури наблюдались локально в засушливых южных регионах Украины в рамках локальных ветровых коридоров раз в несколько лет", - отмечают в Институте.

"Однако теперь можно говорить о проявлениях процессов опустынивания и в зонах Лесостепи, и Полесья. В условиях отсутствия осадков риск повторения такого явления сохраняется до мая и вероятно будет оставаться актуальным в последующие годы", - добавляют аналитики.

Пылевое облако образовалось над полями Бородянского и Макаровского районов на западе Киевской области, где порывы ветра смели сухие слои почвы - это процесс называется дефляцией.

Копірайт зображення agroeco.org.ua Image caption Пыль пришла из сухих полей, не защищенных лесными полосами

Поскольку буря произошла в период посевной, облако принесло частицы удобрений и гербицидов. А это уже опасно для здоровья людей и урожаев на частных огородах и садах, говорят в Институте.

Противодействовать пылевым бурям должны полезащитные лесополосы, часть из которых уничтожили в последние годы, или же вообще не засадили.

Способствовало буре осушение болот и нарушение водоохранных зон, когда поле фактически доходит до границы реки.

В чем проблема?

Копірайт зображення Укрифнорм Image caption Отношение к воде, как к "безграничному ресурсу" - главная проблема

Михаил Хорев говорит, что главная причина изменений - глобальное изменение климата.

"Метеорологические наблюдения в Украине показывают, что за последние 20 лет сохраняется тенденция к повышению среднемесячной температуры воздуха и увеличение количества засушливых месяцев", - отмечает он.

Петр Тестов соглашается - климат влияет, но есть и много локальных факторов - как уже упомянутые мини-ГЭС.

"Например, незаконно возведенные пруды, чрезмерный водозабор из поверхностных вод для орошения, разорение водосборов, добыча торфа", - говорит эколог.

Иногда влияют даже непродуманные работы по расчистке рек, которые должны, наоборот, улучшать ситуацию.

Например, на реке Сула в Полтавской области "улучшение гидрологического состояния", проведенное за бюджетные деньги, привело к тому, что река на одном из участков пересохла.

Копірайт зображення epl.org.ua Image caption Так пересохла река Сула после "мероприятий по улучшению гидрологического состояния" (2019 год)

"Во время сплавов я постоянно вижу незаконно возведенные плотины, пруды в пойме реки, незаконный водозабор - но адекватной реакции от контролирующих органов не было", - сетует эколог.

Что делать?

В Госводагентстве говорят, что прежде всего нужно менять подход к воде. Причем всем - и промышленности, и обычным людям.

"Общество постепенно начинает понимать, что вода не является неограниченным ресурсом - реки стали менее полноводными. Агропроизводители меняют подходы к орошению, больше внимания уделяют сельскохозяйственным устойчивым к засухам культурам", - говорит руководитель Госводагентства.

Копірайт зображення Мария Сидорская Image caption Отношение к рекам и озерам нужно менять и промышленности, и обычным людям, говорят экологи

Но для многих вода все еще остается чем-то, не требующим экономии.

В Госводагентстве говорят, что экономить воду достаточно просто: вовремя закрывать кран, пользоваться стиральной или посудомоечной машиной, когда она полностью заполнена, выключать воду, когда чистишь зубы, принимать душ вместо ванной.

В конце концов, можно отказаться и от того, чтобы мыть машину на берегах рек и озер. Просто не засорять водоемы бытовыми отходами.

Петр Тестов говорит о том, чтобы вообще больше думать о последствиях уничтожения природы: прекратить распахивать луга и перестать добывать торф, сохранять и восстанавливать болота, навести порядок с незаконными прудами и водозаборами.

Между тем, в конце апреля в Украине прогнозируют циклон и дожди, которые наконец немного смочат землю.

"Надеемся только на дожди, ждем "божьей воды", - резюмирует Людмила Дженджера из Городницы.

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