Копірайт зображення Getty Images

Можно ли заразиться коронавирусом дважды? Почему одни переносят болезнь тяжелее, чем другие? Будет ли эпидемия повторяться каждую зиму? Поможет ли вакцина? Можно ли вернуться на работу при наличии справки об иммунитете? Существует ли стратегия борьбы с вирусом в долгосрочной перспективе?

И самый главный вопрос, который интересует сегодня абсолютно всех, - какую роль в этой новой реальности играет наша иммунная система?

Проблема в том, что об этом известно очень мало.

Как выработать иммунитет к коронавирусу?

Наша иммунная система - это защита организма от инфекций, и состоит она из двух частей.

Первая составляющая - это врожденный иммунитет.

Он бросается в бой, как только распознает в нашем организме инородный элемент. Этот процесс влечет за собой выброс химических элементов, вызывающих воспаление, а также белых кровяных телец, способных разрушать инфицированные клетки.

Но в случае с коронавирусом нужна другая составляющая - приобретенный иммунитет, включающий в себя два механизма.

Первый - способность производить антитела, которые прилипают к вирусу и сдерживают его распространение в организме. Второй - наличие так называемых Т-лимфоцитов, которые распознают и атакуют зараженные клетки.

На активизацию приобретенного иммунитета нужно время - согласно исследованиям, порядка 10 дней, чтобы организм начал вырабатывать антитела к коронавирусу, после чего у самых тяжелых пациентов развивается мощнейший иммунный ответ.

Чем сильнее столкновение приобретенного иммунитета с инфекцией, тем выше вероятность того, что в будущем человек будет защищен от повторного заражения тем же вирусом.

На данный момент неизвестно, смогут ли те, кто перенес заболевание в легкой форме или вообще бессимптомно, выработать достаточно устойчивый механизм для противодействия инфекции того же типа в дальнейшем.

Как долго сохраняется иммунитет?

Копірайт зображення EPA

Память нашей иммунной системы похожа на нашу собственную память: одни инфекции она запоминает крепко, а о других может забыть.

Корь запоминается отлично, один раз переболев ею, вы на всю жизнь получаете иммунитет (тот же эффект дает комбинированная вакцина MMR от кори, краснухи и свинки, представляющая собой смесь их ослабленных возбудителей).

Однако многие другие заболевания из памяти иммунной системы выпадают. Так, за одну зиму ребенок может несколько раз переболеть респираторно-синцитиальным вирусом HRSV.

Новый коронавирус Sars-CoV-2 появился сравнительно недавно, так что пока неизвестно, как долго он сохраняется в памяти иммунной системы. Однако подсказку могут дать остальные шесть коронавирусов, которыми также может заразиться человек.

Четыре из них вызывают симптомы, схожие с обычной простудой, и наша система их не запоминает: исследования показывают, что некоторые пациенты повторно заражаются ими в течение года.

Однако обычная простуда обычно переносится сравнительно легко. Тем не менее, есть еще два проблемных коронавируса, которые вызывают тяжелый острый респираторный синдром (SARS) и Ближневосточный респираторный синдром (MERS). Антитела, вырабатываемые в организме для борьбы с этими заболеваниями, не пропадают и через несколько лет.

"Вопрос не в том, вырабатывается ли у вас иммунитет, а в том, как долго он сохраняется, - поясняет профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер. - И почти наверняка он не сохранится на всю жизнь".

"Исходя из опыта изучения антител при SARS, иммунитет сохранится на год-два, однако наверняка мы этого пока не знаем", - добавляет профессор Хантер.

Впрочем, если даже у вас нет полного иммунитета, есть вероятность, что повторное заболевание уже не будет таким тяжелым.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Разработка вакцины зависит от особенностей иммунитета

Известны ли случаи повторного заражения?

Есть данные о людях, которые, судя по всему, перенесли сразу несколько коронавирусных инфекций за короткий промежуток времени.

Некоторые полагают, что эти люди по-настоящему дважды заражались коронавирусом. Другие же склоняются к мысли, что заражение происходило один раз, но вирус оставался в организме в скрытой форме, чтобы потом реактивироваться.

Однако большинство ученых сходится во мнении, что все дело в анализах: просто пациентам неверно сообщают о том, что у вируса у них нет.

Никого из людей не заражали повторно, чтобы проверить, возник ли у них иммунитет, но паре макак-резусов повезло меньше.

Их инфицировали дважды: сначала, чтобы вызвать иммунный ответ, а три недели спустя - повторно. Хотя эксперимент был очень ограниченным, ни одна из двух мартышек после повторного заражения с таким коротким интервалом симптомов заболевания не проявила.

Если у меня есть антитела, значит есть и иммунитет?

Это еще не гарантия, и именно поэтому ВОЗ так переживает по поводу стран, которые ввели так называемые иммунные паспорта для снятия карантина.

По замыслу этого нововведения, тем у кого при тестировании были выявлены антитела к Covid-19, можно было позволить безопасно выходить на работу. Это особенно пригодилось бы в случае с работниками домов престарелых и персоналом больниц, которые постоянно контактируют с людьми с высоким риском заболеть в тяжелой форме.

Однако хотя почти у каждого человека в крови имеются антитела, не все они одинаковы. Для этого нужны нейтрализующие антитела, которые прикрепляются к коронавирусу и мешают ему заражать новые клетки.

Копірайт зображення Getty Images

Но обследование 175 выздоровевших пациентов в Китае показало, что у 30% из них уровень таких нейтрализующих антител был крайне низким.

Вот почему, как утверждает ВОЗ, чрезвычайно важным фактором выздоровления может также выступать и иммунитет на клеточном уровне".

Еще один немаловажный момент заключается в том, что даже если вы находитесь под защитой собственных антител, это еще не значит, что вы не можете быть носителем вируса и представлять таким образом опасность для других.

Почему иммунитет играет столь важную роль?

Это вопрос вашего здоровья и того, сможете ли вы заболеть Covid-19 повторно, и как часто это будет происходить.

От иммунитета зависит и смертоносность этого заболевания. Если у людей будет появляться хотя бы частичная иммунная защита, болезнь будет не столь опасной.

Понимание принципов работы иммунитета поможет лучше решать вопрос со снятием карантинных мер, так как медики будут лучше представлять, кому не грозит заражение и кто не станет разносчиком инфекции.

Если выработать долгосрочный иммунитет к вирусу окажется трудно, то и разработать вакцину от него будет нелегко. Или же вакцина окажется иной: скажем, применять ее потребуется не один раз на всю жизнь, а каждый год, как в случае с гриппом.

Да и сама продолжительность действия иммунитета вне зависимости от того, выработался ли он при настоящем заболевании или вакцинации, даст нам понять, сможем ли мы сдержать распространение данного вируса.

Увы, на все эти важные вопросы ответов пока нет.