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1 апреля в Украине стартовал крупнейший этап медреформы, который должен был полностью изменить подход к финансированию украинских больниц.

Должен был заработать новый механизм, когда больницы получают деньги за пролеченных там пациентов, а не за размещенные койко-места.

Но он не заработает.

Сначала президент Владимир Зеленский, а затем и министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковали медреформу и новый механизм финансирования больниц, объявив, что все срочно надо менять.

Что же хотят сделать с медреформой?

"Ничего хорошего"

Если реформу оставить в нынешнем ее виде, это будет "не реформа, а диверсия", заявил президент Владимир Зеленский в понедельник.

Накануне он посвятил целое видеообращение медреформе, заявив, что с начала вспышки коронавируса медицинская отрасль "фактически находится в шаге от комы".

На следующий день на совместном брифинге министр здравоохранения Максим Степанов и глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий отчитались: медреформу будут менять.

При этом, необходимость изменений аргументировали тем, что медреформа "не предусматривает ничего хорошего ни для медиков, ни для пациентов", а в том виде, в котором ее получили, "означает увольнение около 50 тыс. медработников и закрытие 332 больниц".

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"Все это - из-за дефицита финансирования", - заявил Максим Степанов.

Чтобы вернуть прежний механизм финансирования больниц, будут менять постановления Кабмина и законы.

Так, парламентский комитет по вопросам здоровья нации будет инициировать изменения в закон о медгарантиях, чтобы больницы в 2020 году сохранили финансирование медучреждений на уровне 2019 года, сообщил председатель комитета Михаил Радуцкий.

Такое решение депутат объяснил тем, что в условиях кризиса и пандемии коронавируса сохранение кадров и медучреждений -главный приоритет.

Максим Степанов пообещал повышение зарплат медикам, однако не сказал, где на это в бюджете возьмут 11 млрд гривен, и анонсировал "экспертизу всей медицинской инфраструктуры".

Что должно было измениться в больницах?

Масштабные изменения в системе здравоохранения начались с первичного звена в 2018 году, когда отменили привязку пациентов к поликлинике по прописке и ввели принцип "деньги идут за пациентом". То есть чем больше пациентов будет у врача, тем выше у него будет зарплата.

1 апреля в Украине стартовал крупнейший этап реформы - реформа вторичного звена - который совпал по времени с пандемией коронавируса. Речь идет о программе медицинских гарантий - это перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту.

Пациент выбирает больницу, где хочет пролечиться (получить услугу по программе медицинских гарантий), а государство через Национальную службу здоровья платит больнице деньги за каждого пролеченного пациента, а не за койко-место через субвенцию из бюджета, как это было раньше.

Должен был начать действовать принцип - деньги идут за пациентом в поликлиники и больницы.

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Почти все украинские больницы подписали договора с Национальной службой здоровья, вошли в реформу 1 апреля и начали получать средства по договорам с НСЗУ.

При этом, по этой новой системе более эффективные больницы, где будет больше пациентов, могли увеличить свое финансирование.

Следовательно, больницы, которые не будут выбирать пациенты, могут получить меньше денег.

В вопросе, сколько денег будет получать та или иная больница, также многое зависит и от управленческих решений руководителя медучреждения и его владельца - общины города или района, говорит Светлана Бубенчикова, член БФ "Пациенты Украины" и эксперт по вопросам медицинской реформы.

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Так, медреформа предусматривает оптимизацию сети больниц, отмечает Бубенчикова, но здесь речь идет об оценке эффективности больниц, на сколько большой там штат и действительно ли количество ставок и койко-мест соответствует потоку пациентов, которых они обслуживают.

Как один из вариантов оптимизации, может идти речь об изменении профиля деятельности больниц или объединении нескольких больниц, если у них есть дублирующие функции. Но в таком случае, по словам эксперта, местные власти должны решать вопросы трудоустройства медиков.

"Не бывает просто "вжух"

"Зеленскому надо понять, что системные и комплексные реформы не происходят в турборежиме. Не бывает просто "вжух" - и все готово", - отвечала еще раньше на критику президента экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун.

Она отметила, что второй этап реформы начался только в апреле и прошло мало времени, чтобы почувствовать и увидеть изменения.

Изменение вектора медреформы она назвала попыткой понравиться электорату накануне местных выборов осенью 2020 года.

По ее словам то, что больницы не готовы к коронавирусу, было очевидно и понятно еще до начала пандемии, когда руководители Минздрава в течение месяцев уверяли, что все хорошо и все готово, а на самом деле это было не так.

"Зеленский, и Радуцкий, и Максим Степанов защищают исключительно собственные политические интересы и статус-кво давно действующих в регионах медицинских элит и фармацевтической мафии", - написала в Facebook бывшая руководительница Минздрава.