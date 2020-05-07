Коронавирус мутирует: ученые думают о последствиях

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ученые исследуют изменения в "шипах" коронавируса

Американские и британские исследователи обнаружили сотни мутаций вируса, вызывающего заболевание Covid-19.

Но пока никто не установил, как это повлияет на распространение вируса среди людей, под вопросом также эффективность противовирусных вакцин.

Так, проведенное в США исследование показало, что мутация D614G становится доминирующей и может сделать заболевание более заразным.

Результаты этого исследования еще не проверили другие ученые и его результаты не были официально опубликованы.

Исследователи из Национальной лаборатории Лос-Аламос в штате Нью-Мексико отслеживают изменение так называемого "шипа" вируса, который придает ему особую выразительную форму. Используя данные Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID), ученые проанализировали информацию из Британии относительно зараженных коронавирусом в Шеффилде.

Тесты показали большее количество COVID-19 у зараженных такой мутацией вируса людей. Однако ученые не нашли доказательств того, что эти люди болели вирусом в особо тяжелой форме или дольше находились в больнице.

"Мутация - это не плохо"

В Университетском колледже Лондона выявили 198 повторяющихся мутаций вируса.

Один из его авторов, профессор Франсуа Баллу, сообщил: "Мутации сами по себе не являются чем-то плохим, и пока нет данных, позволяющих предположить, что SARS-CoV-2 мутирует быстрее или медленнее, чем ожидалось".

"Пока мы не можем сказать, является ли SARS-CoV-2 более или менее смертельным и заразным, чем другие коронавирусы", - добавил ученый.

Ученые Университета Глазго пришли к выводу, что мутации вируса не равны различным штаммам вируса. Они отметили, что на данный момент циркулирует только один тип вируса.

Мониторинг небольших изменений в структуре вируса важен для разработки вакцин.

Ведь, например, вирус гриппа мутирует так быстро, что ученым ежегодно приходится корректировать вакцину, чтобы справляться со специфическим штаммом, который циркулирует в определенный сезон.

Разработка вакцины

Многие разрабатываемые на сегодня вакцины против нового коронавируса сфокусированы на его шиповидном белке.

Если организм научится распознавать эти белковые шипы, это может помешать его распространению, надеются ученые. Но если "шип" будет мутировать, то разработанная вакцина может стать менее эффективной.

Пока все это лишь теория. Ученые не располагают достаточным количеством информации, чтобы сказать, во что выльются эти изменения для генома вируса.

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Доктор Люси ван Дорп, соавтор исследования Университетского колледжа Лондона, заявила, что возможность анализа большого количества вирусных геномов может быть "неоценимой для усилий по разработке лекарств".

"Я люблю геномы, но только если они могут много рассказать", - сказала она в комментарии BBC.

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