"Катастрофа" и "карантин для бедных": чем грозит продление запрета на работу метро

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Запрет на работу метрополитена, несмотря на ослабление карантина, больно ударит по гражданам, а также подорвет перспективы общественного транспорта и самого правительства Дениса Шмыгаля, прогнозируют эксперты.

Ограничение движения общественного транспорта, особенно закрытие метро, стало одним из ключевых рычагов правительства в борьбе с коронавирусом.

Исходя из плана Кабинета министров по выходу из карантина, работу метро собираются восстанавливать чуть ли не в последнюю очередь - после парикмахерских, магазинов, гостиниц и даже ресторанов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что метро не запустят раньше 22 мая. Но, вполне возможно, что и это не конечная дата.

Более того - если метро и запустят в конце мая, пользоваться им смогут не все, а только те, у кого есть специальные пропуска.

Такой плавный выход из карантина, без быстрого восстановления работы общественного транспорта поддерживает и президент. "Транспорт - это прямой способ распространения этой опасности", - сказал Владимир Зеленский.

Учитывая, что Украина чуть ли не единственная европейская страна, которая полностью запретила движение метро и строго ограничила пользование наземным транспортом, BBC News Украина опросила экспертов в разных сферах, чтобы разобраться в целесообразности тотальных запретов в борьбе с коронавирусом.

Карантин для бедных

В соответствии с планом правительства, метро снова запустят и то только по пропускам, если в течение 10 дней подряд количество выздоровевших будет вдвое или более превышать количество новых случаев заражения.

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Полностью работу метрополитена и остального общественного транспорта собираются восстановить почти в конце карантина - если в течение 10 дней подряд количество новых, не связанных между собой случаев, будет ежедневно менее пяти на область.

Сейчас в Киеве, например, ежедневно выявляют по несколько десятков новых случаев, поэтому полноценной работы метро можно ждать еще много месяцев.

В то же время правительство ослабляет действие карантина - уже с 11 мая откроются парикмахерские, летние террасы ресторанов, магазины непродовольственных товаров и ряд других предприятий.

Но добраться на работу работникам этих компаний, если у них нет личного автомобиля или денег на такси или корпоративной развозки, будет очень проблематично, прогнозирует политолог Николай Давидюк.

"Создается впечатление отсутствия разумного подхода, - говорит он. - Мы открываем малый и средний бизнес, чтобы он не умирал и вышел на работу. Но малый и средний бизнес как раз таки ездит на общественном транспорте и метро. Поэтому для них ничего не изменилось".

Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии, называет это "карантином для бедных".

"Власть не сняла горизонтальных ограничений, которые делают невозможной работу нескольких миллионов украинцев с низким и средним достатком, - пишет он в своем блоге. - Это сделало украинский карантин еще менее социально справедливым, чем он был изначально".

Автомобильный коллапс

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До карантина метро ежедневно пользовались по меньшей мере полмиллиона киевлян. На тысячу киевлян приходится 300 автомобилей, то есть 700 жителей Киева из каждой тысячи не смогут нормально передвигаться по городу, объясняет эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

"Это катастрофа, мы что закрыли общественный транспорт в городах, - говорит он. - Транспортная доступность дает людям больше возможностей заработать деньги, и не быть бедным, а у нас так просто эту транспортную доступность забирают".

В перспективе это может обернуться серьезными негативными последствиями для жителей больших городов, убежден Беспалов.

В цивилизованном мире идет тренд на отказ от личных автомобилей, развитие общественного транспорта, велосипедной и пешеходной инфраструктуры. А Украина жестко идет против течения.

"Это очень плохой сигнал от властей людям, - объясняет он. - Это значит, что для того, чтобы сохранить свою мобильность в любой непонятной ситуации, нужно покупать автомобиль".

Рассадник коронавируса?

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Целесообразность жестких ограничений для общественного транспорта и метро раскритиковала также Алла Мироненко, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций ГП "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней".

"Я говорю об этом с первого дня. Мы одни закрыли метро, и что это дает? Почему метро должно быть рассадником коронавируса? Ведь можно надеть маски, обрабатывать руки или носить перчатки. И страна бы не страдала", - возмущается она.

Мироненко подчеркивает - пока человечество получит вакцину от коронавируса, может пройти около двух лет.

Все это время людям придется пользоваться средствами защиты, чтобы сохранить свое здоровье, но это не значит, что все это время общество должно жить в атмосфере сплошных запретов.

Научных доказательств, что именно транспорт - ключевое звено в распространении коронавируса, нет, говорит Павел Ковтонюк, бывший заместитель министра здравоохранения.

Ключевой вопрос - соблюдение гигиены и протоколов социальной дистанции, как это и работает в других европейских странах.

"В метро все заражаются не потому что друг на друга кашляют, - объясняет он. - В метро много общих поверхностей, которых все касаются. Люди потом касаются лица и глаз, не моют руки, поэтому они заражаются".

Политическая целесообразность

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Несмотря на волну критики политолог Владимир Фесенко считает действия правительства оправданными.

"У нас перестраховались и пошли на опережение, - говорит он. - Думаю, это одна из причин, почему у нас эпидемия не приобрела такие масштабы, как в крупнейших европейских странах или в США".

"Если бы не было ограничений по метро, я думаю, что масштабы эпидемии у нас были бы намного хуже", - добавляет эксперт.

Он также убежден, что правительство, копируя опыт Европы, в ближайшее время будет все больше ослаблять карантин, поэтому уже в конце мая вопрос с метро могут решить.

Проблемой властей политолог Николай Давидюк считает непрофессионализм и нежелание брать на себя ответственность.

"У них нет тонких разумных подходов, нет понимания, как открыть метро безопасно, поэтому они вообще отказываются принимать сложные решения, чтобы избавиться от ответственности", - считает он.

В среднесрочной перспективе это может иметь для Кабмина Дениса Шмыгаля крайне негативные последствия.

"Их заводили как суперменеджеров, которые должны победить экономический кризис и COVID, - говорит Давидюк. - Исходя из последних событий, думаю, это правительство может не прожить больше ста дней. Как минимум, они просто не получат вотум доверия от парламента за год".

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