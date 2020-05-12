Как Минск стал спасительным хабом для застрявших за рубежом украинцев

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Многие украинцы из-за пандемии оказались заблокированными далеко за границей: из-за закрытия украинского неба добраться домой им очень сложно.

Министерство иностранных дел пытается организовывать специальные чартерные рейсы из разных стран мира, однако не у всех есть возможность ими воспользоваться.

Недавно даже стало известно, что украинка в Нидерландах покончила жизнь самоубийством после того, как узнала, что их чартер отменили.

На этом фоне изобретательные граждане Украины нашли способ, как быстро и сравнительно дешево вернуться в Украину практически из любой точки мира. Через Минск.

Дело в том, что Беларусь не прекращала авиационное сообщение, и компания "Белавиа" выполняет сравнительно большое количество рейсов в ряд городов мира.

При этом Беларусь пускает к себе украинцев через аэропорт "Минск" как транзитных пассажиров, с требованием покинуть страну в течение 48 часов.

Так как же украинцам удается добраться с других континентов в Украину через Минск и насколько это сложно?

BBC News Украина собрала несколько историй украинцев, которым удалось недавно преодолеть этот путь.

Таиланд-Амстердам-Минск-Киев

Антон Заяц с женой путешествовали с середины декабря 2019 года.

Новость о закрытии авиапространства Украины застала их в Таиланде. Впоследствии они поняли, что не смогут вернуться домой регулярными авиарейсами, на которые были заранее приобретенные билеты.

Он рассказывает, что сначала надеялись на специальные "эвакуационные" рейсы. Но вылететь рейсами от 27 и 29 марта не смогли - билеты быстро закончились и были не слишком доступны по цене.

"Следующий рейс посольство Украины в Таиланде обещало 7 апреля, потом 8, потом дотянули до 14 и все замерло", - вспоминает Антон.

После этого супруги решили самостоятельно искать путь домой. Опыт организации путешествий был, поэтому маршрут удалось придумать.

"Посольство Украины в Нидерландах объявило о возможности транзита через Амстердам, а Беларусь до сих пор "открыта", поэтому я решил искать пути возвращения именно через эти точки - Амстердам и Минск", - вспоминает Антон.

Копірайт зображення https://gpk.gov.by/ Image caption Ворота из Беларуси в Украину - белорусский пункт пропуска "Новая Гута"

Весь маршрут они разбили на три сегмента: "Бангкок-Амстердам" - перевозчик KLM, "Амстердам-Минск" - перевозчик Belavia и Минск-Киев - собственными силами наземным транспортом.

24 апреля супруги вылетели из Таиланда, а уже 26 апреля оказалось в Киеве.

В Амстердам они долетели за 500 долларов с человека, а после шести часов пересадки вылетели в Минск "Белавиа" за 140 долларов с человека.

В аэропорту Минска их попросили заполнить форму на случай, если в течение 48 часов не успеваешь покинуть страну.

"Нас встретили толпы перевозчиков, предлагающих трансфер в Украину из-за границы, которую временно можно пересечь только на автомобиле", - вспоминает Антон.

О трансфере можно договориться заранее - контакты есть в сети и даже на сайте посольства Украины.

Цена в Киев из аэропорта Минска стартует от 90 долларов, говорит Антон.

За эти деньги человека доставляют к границе со стороны Беларуси, встречают после паспортного контроля в буферной зоне (другим автомобилем), далее перевозят к украинскому КПП, проходят границу и передают пассажира третьему автомобилю - уже для путешествия по Украине.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Въезд в Украину из Беларуси

Но Антон решил ехать самостоятельно, поэтому супруги переночевали в Минске, потом поехали в Гомель поездом. Из Гомеля до границы их довезли знакомые.

Пересечь буферную зону пешком не удалось, поэтому им пришлось договориться с перевозчиками о ее пересечение на автомобиле - 100 гривен с человека.

"На паспортном контроле украинские пограничники попросили установить и активировать приложение "Дій вдома"- необходимое условие для всех, кто возвращается из-за границы", - вспоминает Антон.

Знакомые привезли его в Киев, где они с женой прошли две недели обсервации.

По утверждению Антона, сейчас очень много украинцев пользуются такой схемой, чтобы вернуться домой. Сам он также объяснил эту схему нескольким украинцам, которым благодаря ей удалось попасть домой.

Тбилиси-Минск-Киев

Оксана в начале пандемии была по делам в Тбилиси и не смогла оттуда уехать до прекращения авиационного сообщения с Украиной.

Когда же возникла необходимость вернуться домой, она по совету друзей выбрала путь через Минск - как самый надежный с точки зрения логистики.

"Летела спецрейсом "Белавиа" и, в общем, особых специальных мер, кроме масок у членов экипажа, не заметила. На всякий случай у меня был большой запас резиновых перчаток, санитайзера и медицинских масок, которые меняла каждые два часа до дверей дома", - рассказывает Оксана ВВС News Украина.

К мерам безопасности она подошла очень ответственно и пыталась придерживаться всех рекомендаций.

В самолете пассажиров попросили заполнить согласие на самоизоляцию и о знакомстве с карантинными мероприятиями. На выходе из самолета у пассажиров измерили температуру и направили к пограничникам, которые работали в обычном режиме, но в масках.

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Там Оксана объяснила, что направляется домой в Украину и получила штамп въезда.

"Никаких подтверждений цели визита или проездных документов не просили", - вспоминает девушка.

Оксана решила не придумывать сложных схем и заранее забронировала трансфер у перевозчика прямо из аэропорта в Киев.

Хотя рейс задержали на час, водитель с табличкой дождался ее в аэропорту.

В автомобиле ехали трое украинцев, которые также возвращались через Минск домой.

По дороге водитель проинструктировал пассажиров об особенностях перехода через границу в пункте "Новая Гута".

Схема была такая: он довозит пассажиров до белорусского пропуска и звонит другому водителю, который подхватывает их на нейтральной полосе. После "нейтралки" еще один водитель берет пассажиров и везет в Киев.

Часть денег Оксана заплатила до границы, а остальные уже в Киеве.

"В конце концов, вся дорога от аэропорта в Минске до метро "Левобережная" в Киеве стоила около 100 долларов", - вспоминает Оксана.

Она говорит, что некоторые пассажиры не имели установленных приложений "Дій вдома", а у одного не было и украинской сим-карты, чтобы привязать регистрацию.

Сим-карту продал водитель за 5 долларов и всех пассажиров с установленным приложением пустили украинские пограничники.

Боливия-Париж-Минск-Киев

Украинку Дарью Крутенюк пандемия и локдаун застали в Боливии, где она занималась волонтерской работой.

Организованных чартеров оттуда Украина не делала, но Дарья сумела попасть на рейс из Ла-Паса в Париж и забронировать билет на самолет из столицы Франции в Беларусь.

Из Минска на сервисе Blablacar она забронировала поездку в Украину. На нейтральной полосе пересела в другую машину в Киев.

А уже из столицы она доехала на такси в Виннице, где прошла самоизоляцию.