"Не надо шляться по брифингам!" Министр Степанов - своим оппонентам

Копірайт зображення фото прес-служби МОЗ

Максим Степанов - третий министр, возглавляющий Минздрав во время пандемии коронавируса. В соцсетях его в шутку даже называли "апрельским министром", ведь двух его предшественников уволили очень быстро.

За время его работы в Минздраве ведомство критиковали за костюмы для медиков по завышенным ценам, а также за блокирование закупки лекарств за государственные средства, что сопровождалось конфликтом с госпредприятием "Медицинские закупки" и его руководителем Арсеном Жумадиловим.

Также был скандал с невыплатой медикам, которые лечат больных COVID-19 обещанных 300% надбавки. Ответственность за это, правда, министр возлагал на местные власти и главных врачей.

Но самое громкое событие в украинской медицине последних дней - обещание Максима Степанова изменить медреформу.

Реформа, которую начала еще Ульяна Супрун и которую так критиковал президент Зеленский, должна была поменять принцип финансирования больниц. Медучреждения должны были получать деньги за пролеченных там пациентов, а не за койко-места.

Степанов считает, что медреформа в том виде, в котором она была, не приведет ни к чему хорошему.

Он говорит, что украинские больницы плохо подготовлены, а медикам грозит увольнение.

В интервью ВВС News Украина министр заявил, что возвращения к старой схеме финансирования не будет и что "разрушить украинскую медицину" он не даст.

Также он прокомментировал конфликт вокруг закупок лекарств, посоветовал руководителю госпредприятия "меньше шляться по брифингам", а также рассказал, когда откроют детсады и когда к медикам доедут костюмы из Китая.

Копірайт зображення unian Image caption В начале пандемии в Украине не было ни масок, ни очков, ни респираторов, говорит министр

ВВС News Украина: У вас не очень много опыта в сфере медицинского менеджмента. Вы считаете себя достаточно квалифицированным, чтобы отвечать на те вызовы, с которыми сейчас столкнулась Украина, - коронавирус, медреформа?

Максим Степанов: Я бы не сказал, что у меня нет опыта в организации системы здравоохранения. Всегда можно поехать и посмотреть, что было сделано в медицине в Одесской области во время моего руководства.

Мой опыт позволяет мне говорить, что я могу справиться со всеми вызовами, в том числе с коронавирусной болезнью.

За месяц моего пребывания в должности министра нам удалось избежать пиковых заболеваний. Ситуация полностью контролируется на территории Украины и она гораздо лучше, чем во многих европейских странах.

ВВС News Украина: Возьмем Черновцы - там инфекционная больница переполнена, врачи говорят, что им "не хватает всего". Такую ситуацию вы считаете нормальной? Так должна выглядеть контролируемая ситуация?

Максим Степанов: Загрузка больниц в Черновицкой области - более 60%. Некоторые больницы загружены больше, чем другие, например, областная, городская. На дашборде Минздрава можно посмотреть, как обеспечены больницы. Когда видим эти цифры, то отправляем помощь в ту или иную больницу.

На прошлой неделе прибыл большой груз из Китая со средствами защиты. В первую очередь этот груз поехал в Черновицкую область.

Копірайт зображення ВВС Україна Image caption Интервью с министром переносилось 5 раз. На фото - корреспондент Диана Курышко

ВВС News Украина: По данным Youcontrol, где публикуют нужды больниц, не хватает респираторов и очков. О какой обеспеченности защитой мы можем говорить, если врачи постят фото в соцсетях в самодельных масках, когда костюмы врачам шьют дети в Нетешине и врачи этим костюмам радуются? Это немного идет в разрез с тем, что вы сейчас говорите.

Максим Степанов: Я не говорил, что мы в полном объеме все обеспечиваем. В начале пандемии в нашей стране полностью отсутствовали какие-либо средства индивидуальной защиты.

ВВС News Украина: А почему так сложилось?

Максим Степанов: Потому что к ней (пандемии - Ред.) никто не готовился.

ВВС News Украина: Ваша предшественница Зоряна Скалецкая в январе, а Илья Емец в марте заявляли, что страна готова, что у нас есть костюмы, респираторы. Сейчас просится вопрос, почему Украина провалила подготовку к борьбе с эпидемией? Кто должен за это отвечать?

Максим Степанов: Это вопрос не ко мне. На начало эпидемии у нас не было того количества средств защиты, которые нужны нашей стране. Практически не было ни костюмов биологической защиты, ни респираторов, ни масок, ни очков. Этим никто никогда не занимался, на это никогда не тратили средства.

У нас месячная потребность больниц, которые борются с Covid-19, рассчитывается миллионами штук. Процесс наполнения больниц средствами продолжается каждый день. Сейчас все страны мира закупают средства защиты. Спрос на этот товар большой.

Я так же, как и вы, вижу эти видео, эти посты врачей. Врачи мне пишут, что того и другого не хватает.

Когда заработают детсады

ВВС News Украина: Когда могут открыть детские сады и когда запустят общественный транспорт?

Максим Степанов: Каждому этапу выхода из карантина соответствуют определенные критерии - это уровень заболеваемости, сравнение случаев заболеваемости семи дней с семью предыдущими днями, заполненность коек в больницах. Важно выполнение всех этих критериев. Если критерии не выполнены, ограничения не будут снимать.

22 мая у нас этап, на котором мы можем разрешить работу детсадов, гостиниц, транспорта, проведение определенных спортивных мероприятий без зрителей.

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Все зависит от эпидемиологической ситуации. Но ситуация у нас разная по областям. В некоторых регионах этот этап не наступит, тогда детские сады не откроются.

Мы увидели, что каждые десять дней мы можем переходить на другой этап.

22 мая, затем 1 июня, 11 июня. В каждом этапе будут определенные смягчения.

ВВС News Украина: Дети в садиках будут носить маски?

Максим Степанов: Мы отрабатываем сейчас эти правила. Это разрабатывают специалисты. Все, что касается персонала, то они будут в масках, будет социальная дистанция, дезинфекция рук.

Копірайт зображення unian Image caption С 22 мая могут запустить общественный транспорт, если все эпидемиологические показатели позволят это сделать, говорит министр

Костюмы - в Китае

ВВС News Украина: Странно выглядит ситуация с закупками медицинских изделий. Сначала Минздрав, еще до вас, пять недель не мог начать закупки. Покупали защиту медикам все - благотворители, доноры, волонтеры, местные общины, но не за деньги из госбюджета. Наконец заключили соглашение с международной организацией Crown Agents, начали закупку средств защиты. Далее эта история с защитными костюмами для медиков - в начале апреля Минздрав купил их в два раза дороже напрямую у китайской компании (чем это делают международные организации). Мол, качество лучше. Хорошо. Купили. Но где они? Их нет уже больше месяца, их называют "костюмами-призраками". Когда украинские врачи получат эти костюмы?

Максим Степанов: Это не просто костюмы другого качества. Есть костюм маляра, а есть костюм биологической защиты. Я думаю, что вы различаете, что это совершенно другая продукция.

Когда Минздрав и поставщик заключали договор, то согласно ему костюмы в Украину должны были привезти к 1 мая. 25 апреля мы получили письмо от китайской стороны, что Государственная таможенная служба Китая ввела определенные ограничения на экспорт материалов - костюмов и средств защиты.

ВВС News Украина: То есть костюмы до сих пор в Китае?

Максим Степанов: По последней информации, костюмы уже в Пекине. Их грузят. Первый борт вылетает завтра (это 15 мая, разговор записан 14 мая - Ред.). Должны прибыть в Украину в ближайшие дни. Есть задержка с поставкой - это форс-мажор, это было решение китайских властей и касалось не только товаров для Украины, но и для многих других стран.

Заблокированные лекарства

ВВС News Украина: Почему заблокированы закупки лекарств на 2020 год? 14 мая выступал руководитель ГП "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов и говорил, что лекарства для детской онкологии, лекарства для расстройств дыхательных путей у новорожденных не закупают.

Максим Степанов: Лучше бы Арсен Жумадилов вместо выступлений исправил те замечания к бюджетной программе, и мы бы начали все это закупать. Он очень хорошо пишет посты и выступает.

ВВС News Украина: А вы подписали, подготовили все документы, чтобы эти закупки разблокировать? Арсен Жумадилов приводит конкретные примеры, чего не делает Минздрав.

Копірайт зображення FACEBOOK.COM/ARSEN.ZHUMADILOV Image caption Арсен Жумадилов, руководитель ГП "Медицинские закупки"

Максим Степанов: Какие документы он приводит?

ВВС News Украина: Говорит, что необходимо подписать приказ Минздрава, который признает ГП "Медицинские закупки Украины" уполномоченным лицом для закупок, а также приказ о взаимодействии между министерством и предприятием, который устраняет различия в видении того, каким образом должны проходить закупки препаратов.

Максим Степанов: Как только я пришел на должность, то сразу начал заниматься закупками. К сожалению, я не понимаю, почему этим не занимались до 30 марта.

Теперь по очереди. Мы 10 апреля подали проект постановления об утверждении перечня лекарственных средств, которые будут закупаться в этом году за средства госбюджета. Затем были определенные уточнения в количестве этих лекарственных средств. То есть та работа, которая должна была делаться до 30 марта (30 марта Степанов стал министром - Ред.). Все это было принято на заседании правительства. После этого должны были утвердить паспорт бюджетной программы. Чтобы утвердить паспорт, нужно четко определить потребности всех регионов. После этого уже ДП "Медицинские закупки" начнет закупать эти лекарственные средства. Вот сейчас мы ждем от ГП перечень этих заказов из областей.

ВВС News Украина: Вы не можете найти общий язык с госпредприятием, чтобы этот процесс прошел быстрее?

Максим Степанов: Больше никаких документов, чтобы начать закупки лекарств, не существует.

Кроме ГП "Медицинские закупки", у нас еще есть международные организации, через которые мы будем закупать. Там все гораздо проще. В ближайшие дни мы начнем эти процедуры.

То, что в этом году кто-то останется без лекарств, это манипуляции. Мы в 2020 году получаем лекарства, которые закупались за средства 2018 года, 2019-го года, которые нам поставляют международные организации. Да, главное - очень быстро начать все процедуры. В ближайшие дни мы их начнем.

ВВС News Украина: У вас, в Минздраве, конфликт с ГП "Медицинские закупки"? Звучат очень острые заявления.

Максим Степанов: Директор госпредприятия должен работать, а не шляться по брифингам. Ну, если он считает, что надо ходить по брифингам...

ВВС News Украина: Он считает, что надо заявлять о проблеме, которая есть.

Максим Степанов: Он так считает. Все, что мне нужно - чтобы госпредприятие работало.

ВВС News Украина: Похоже, что вы не можете с госпредприятием решить эти бюрократические моменты, этот перечень документов. И очень странно на фоне этой ситуации звучало ваше заявление после встречи с британским послом, что надо создавать независимую организацию, которая будет заниматься закупками. Организация, которая уже существует два года - ГП "Медицинские закупки".

Максим Степанов: Вы просто прочитали пресс-релиз неправильно.

ВВС News Украина: Думаю, я не одна так прочитала это сообщение.

Копірайт зображення moz.gov.ua Image caption Сообщение с сайта Минздрава с цитатой министра о том, что в Украине нужно создать независимую систему закупок

Максим Степанов: У нас создано такое предприятие. Речь с послом шла о том, чтобы сделать его более независимым путем создания наблюдательного совета этого предприятия.

Второе - это активизировать работу по предоставлению статуса центрального закупочного агентства этому предприятию. Об этом шла речь, а не о создании нового предприятия.

"Мы на базаре?"

ВВС News Украина: К теме медреформы. Вы много раз говорили, что реформа не сворачивается, что она будет продолжаться, но при этом говорили, что собираетесь свернуть главное - принцип, по которому будут финансироваться больницы. То есть не "деньги идут за пациентом", а вернуть "уравниловку", когда одинаково получают средства все больницы, независимо от того, сколько там пролечили людей и как.

Максим Степанов: Я не знаю, где вы это слышали. Принцип "деньги идут за пациентом", заложенный в законе о медицинских гарантиях, он достаточно понятный и классный. А когда вы говорите, что мы что-то сворачиваем, вы уверены в том, что этого принципа придерживаются? Я, например, уверен, что этот принцип не соблюдается. У нас возникли серьезные проблемы с финансированием по тому же принципу. Я не говорил, что мы что-то сворачиваем.

ВВС News Украина: Вы говорили, что будет финансирование больниц по бюджету, как это было в 2019 году, то есть по субвенциям.

Максим Степанов: Я говорил о том, что мы не можем себе позволить закрытие больниц, увольнение медицинских работников. Чтобы этого не произошло, нам надо спасать ситуацию.

Те цифры, которые мы увидели, заставили меня вносить коррективы и спасать медицину.

Мы никуда не возвращаемся, оставляем финансирование через НСЗУ. И не возвращаемся к предоставлению субвенций.

ВВС News Украина: Так объясните, как будет происходить финансирование?

Максим Степанов: Будет введен принцип, когда мы платим за конкретную медицинскую услугу, но платим те средства, как прописано в законодательстве. А там определено, что государство гарантирует, что мы получим помощь при инсульте, и не надо ничего докупать.

ВВС News Украина: То есть речь идет о пролеченных случаях, за которые государство будет платить деньги?

Максим Степанов: Чтобы это было действительно гарантировано, нам надо, чтобы этих средств хватало. А у нас нет ни одной больницы в стране, чтобы им хватало средств. То есть, наверное, что-то пошло не так?

НСЗУ три недели не может предоставить данные, как они рассчитали эти тарифы.

Мы будем вносить изменения в определенные режимы финансирования. Мы финансируем через НСЗУ и по договорам. У нас есть приоритетные тарифы - по экстренной медицинской помощи, инфаркты, инсульты.

Как будем делать по другим пакетах - это мы сейчас рассчитываем.

Но это будет откровенно и честно, а не разговоры. Это нам позволит не потерять наши больницы, к чему приводила имплементация второго этапа медицинской реформы.

ВВС News Украина: Вопрос, который очень волнует медиков, больницы, которые от этой реформы должны были выиграть. Вас в эфире шоу "Право на власть" главный врач Ильинецкой центральной районной больницы Николай Масленчук спросил четко: "У меня деньги заберут?". Благодаря медреформе в его больницу должно было прийти больше денег, чем по субвенциям. Он говорил, что в прошлые годы ходил и выпрашивал у местных властей деньги на зарплату врачам. У него деньги заберут и перераспределят по-новому?

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Максим Степанов: А сейчас он говорит, что я смогу выплатить заработную плату своему врачу-хирургу на уровне 7000 гривен. Вы это считаете нормальным?

ВВС News Украина: Но ему раньше и на зарплаты не хватало. Так заберут деньги или нет?

Максим Степанов: Мы на базаре? Заберут, не заберут. Я вам еще раз говорю, что мы не дадим разрушить украинскую медицину. Это не приведет к каким-то вещам, что эта больница потеряет деньги.

ВВС News Украина: Получается, что одинаково будут финансироваться все больницы - и эффективные, и неэффективны, где лечится много пациентов, и где немного?

Максим Степанов: Мы будем реформировать всю медицину. Всем без исключения в Украине должна предоставляться качественная медицинская помощь. Для того, чтобы реформировать всю систему медицины, эти больницы нужно было бы подготовить к реформе по понятным и четким правилам.

ВВС News Украина: То есть эта подготовка к реформе не велась? Больницы к реформе не готовили ни главные врачи, ни местные общины?

Максим Степанов: Я считаю, прежде всего, вопрос должен был быть к Минздраву. Все, что мы делали с противотуберкулезной службой в Одесской области, мы делали не благодаря Минздраву, а наоборот. Мы это делали самостоятельно.