"Не думаю, что после карантина все побегут покупать доллары" - глава НБУ Смолий

Копірайт зображення Alamy Image caption Чрезвычайные обстоятельства, связанные с распространением коронавируса, обусловили и форму разговора - с помощью видеосвязи в Zoom

"Мы умеем работать с рынком так, чтобы не было резких колебаний (курса), если они вдруг начнутся", - уверяет председатель Национального банка Яков Смолий в интервью BBC News Украина.

Разговор происходил как раз после того, как Верховная Рада приняла закон о регулировании банковской деятельности. Его еще называют "антиколомойским" по фамилии одного из бывших владельцев "ПриватБанка".

Этот закон сделал необратимым процесс вывода банков с рынка, что было условием возобновления сотрудничества с МВФ.

Яков Смолий рассказал, что будет с курсом гривны, когда стоит ожидать деньги МВФ и что будет с судебными делами, связанными с "ПриватБанком". А еще объяснил, что делает НБУ для поддержки банковского сектора в условиях экономического кризиса и не планируется его отставка.

"Антиколомойский" закон приняли. Когда будут деньги от МВФ, сколько и на что их потратят?

Яков Смолий: Сейчас я не могу сказать об МВФ, но международные партнеры и финансовые организации уже одобрительно отреагировали на принятие закона. Думаю, что МВФ также не замедлит.

Мы уже имеем зарегистрированные в парламенте постановления, представленные депутатами, которые блокируют подписание этого закона председателем Верховной Рады и президентом. То есть есть несколько дней, после чего депутаты должны определиться и проголосовать, по-моему, за отмену этих постановлений.

Это позволит спикеру подписать закон и отправить его на подпись президенту. Это может быть на следующей неделе, поскольку депутаты приняли решение, что они уже выходят с карантина и переходят в нормальный режим работы, без внеочередных заседаний.

Соответственно, после подписания закона президентом будет объявлено заседание Совета директоров МВФ. В миссии, которая работала в Украине, готовы все документы, они их передадут на заседание "борда". "Борд" примет решение.

После того, как решение будет принято, до перечисления первого транша может быть один-два дня. То есть, если разложить все временные рамки, то мы можем еще в мае получить первый транш. Или первую неделю июня. Я всегда беру немного запаса, чтобы мои предположения оправдались.

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption Еще недавно Киев договаривался с МВФ о программе расширенного финансирования, а президент говорил о 10 млрд долларов от международных кредиторов

Программа расширенного финансирования предполагала сотрудничество в течение трех лет. Stand-by - это программа полуторагодовая. Она короче по срокам и меньше по сумме. Но в течение следующих двух лет - то есть, это 2020 и 2021 годы - объем финансирования от МВФ не меняется. То есть та сумма, которую мы должны были получить по программе расширенного финансирования за два года, и сумма, которая будет в программе stand-by, будут одинаковыми. Это примерно 5 млрд долларов.

О траншах я пока не готов сказать, но думаю, что они будут равномерно распределены по годам. В этом году это может быть по квоте примерно 3,5 млрд долларов и 1,5 млрд долларов в следующем году.

И программа расширенного финансирования, и программа stand-by открывает двери для получения дополнительного финансирования от Всемирного банка, Европейской комиссии и правительств Канады и Японии. Если это сложить вместе, то может быть около 6-6,5 млрд долларов только в этом году.

По предварительной договоренности все суммы, которые мы обсуждали с МВФ и другими донорами, будут направлены в государственный бюджет на покрытие дефицита.

То есть если в предыдущие годы часть средств шла министерству финансов, а другая - НБУ в международные резервы, то по этой программе все пойдет на покрытие дефицита.

Хотя формально это финансирование будет учтено и в резервах, поэтому за его счет мы ожидаем рост резервов до 27,3 млрд долларов в этом году.

Как обстоят дела с обжалованиями банковского закона в КС и судами по Привату?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Президент Зеленский стоя аплодировал в сессионном зале после принятия "антиколомойского" закона

Яков Смолий: Над законом работала целая группа представителей различных институтов, в том числе и министерств финансов, экономики, Офиса президента, Национального банка, а также министерства юстиции.

Сопровождал этот процесс лично министр юстиции. Он утверждает, что весь закон, все правки, которые были, все соответствует Конституции.

Мы уверены в том, что все сделано правильно. Какие-то попытки подвергнуть это сомнению могут быть, но юристы говорят, что закон соответствует всем конституционным нормам.

Мы доверяем министру юстиции и уверены, что он профессионально все это контролировал.

Дел (связанных с ПриватБанком. - Ред.) действительно очень много. С ними идет перманентный процесс - они рассматриваются, откладываются.

Суды будут принимать решения, соответственно, и мы будем реагировать, в зависимости от содержания. Сейчас спрогнозировать сценарий, какое решение примет судья той или иной инстанции, очень трудно.

Как сказался карантин на экономике?

Копірайт зображення UNIAN Image caption С постепенным снятием ограничений бизнес начинает оправляться от карантина

Яков Смолий: Наш последний прогноз мы обнародовали в апреле, исходя из той ситуации, которая была в то время. Тогда мы говорили, что ожидаем падение экономики на 5% в этом году, а в следующем - рост до 4%.

Понятно, что тогда ситуация была совсем другой - и внутри страны, и вокруг.

По нашим оперативным данным, например, индекс деловой активности в апреле снизился ниже 30 пунктов. То есть бизнес замер.

Но те послабления, которые начались на этой неделе, уже дают сигнал на восстановление. Сейчас идет ослабление карантина, начали работать некоторые предприятия, малый и средний бизнес возобновляет работу.

Вместе с тем мы видим, что март мы завершили с профицитом текущего счета, хотя еще год назад имели дефицит. Мы ожидаем, что и апрель завершим так же с профицитом, поскольку импорт сокращается намного быстрее, чем экспорт. А объемы наших экспортных поставок зерна, подсолнечного масла, руды даже выросли.

По импорту мы видим, что и объемы, и цены на основные позиции, которые мы завозим, упали, и это связано с падением цен на нефть. Это уже отразилось на ценах на заправках - цены на бензин, дизель снизились.

Мы планируем традиционно пересмотреть прогноз в июне-июле, когда будет больше данных.

Какая ситуация с миллиардными переводами от трудовых мигрантов?

Копірайт зображення UNIAN Image caption За последние годы украинские трудовые мигранты стали крупнейшими валютными инвесторами в Украину

Яков Смолий: Конечно, из-за карантина эти поступления уменьшились. В 2019 году переводы (от трудовых мигрантов) дали 12 млрд долларов.

В этом году мы ожидаем, что будет 10 млрд долларов. Но это будет компенсировано тем, что люди не смогут выехать на отдых за границу.

По нашей статистике, наши граждане тратили около 8-10 млрд долларов ежегодно, находясь на отдыхе за границей.

Так как на передвижение существуют ограничения, люди не смогут поехать и потратить эти средства. Это не хорошо, конечно, но это будет компенсация с избытком.

Как банки переживают кризис?

Яков Смолий: В этот кризис банковская система вошла как никогда подготовленной. Есть большая разница с тем, что происходило во время кризиса 2008 или 2014 года. Тогда Нацбанку пришлось спасать банки, а сейчас банки спасают экономику. Потому что они докапитализированы, они имеют ликвидность, имеют нормальные технологии для работы.

Посмотрите на достаточность капитала. Сегодня при нормативе в 10%, банковская система имеет 19,7%. То есть капитала у банков в два раза больше, чем критически нужно. А ликвидность банковской системы держится на уровне 200 млрд гривен, как и два месяца назад.

Хотя часть отделений уменьшила часы обслуживания клиентов, часть отделений закрылась, но 77% банковских отделений работают, 96% банкоматов и POS-терминалов работают (за исключением тех, что расположены в крупных торговых центрах).

Мы с банками обеспечивали пополнение банкоматов новыми, обеззараженными наличными.

И, по нашей информации, объемы платежей не изменились. То есть, бизнес, который работает, население могли проводить все свои операции - дистанционно или в отделениях.

Да, в первые недели марта была ощутимая паника, и курс доллара вырос, были проблемы с поставками валютной наличности, потому что прекратилось авиасообщение. Но мы эту проблему решили, и сегодня нет никакого дефицита валютной наличности в кассах банков, так же, как и дефицита гривневой наличности.

Что будет с курсом гривны после карантина?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Ажиотаж на валютном рынке прекратился с введением карантина в марте. Что будет после его завершения?

Яков Смолий: Сегодня системные банки имеют возможность предоставлять услугу обмена валюты онлайн через банковские приложения. То есть клиенты, которые имели безналичную гривну, имели и возможность поменять ее на безналичный доллар. Наличные были доступны для обмена в банковских отделениях и небанковских пунктах обмена, которые не закрывались на карантин. Так что население имело возможность обменять деньги, когда хотелось.

Мы не ожидаем, что (после завершения карантина - Ред.) все побегут покупать доллары.

Думаю, в первую очередь население начнет тратить средства, которые у них еще есть, потому что есть определенный отложенный спрос. Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным, мы больше ожидаем некоторое увеличение потребления, если сравнить с карантином, а не на увеличение валютных накоплений или валютных операций.

С другой стороны, для нас колебания курса не являются какой-то страшилкой, мы умеем с ними справляться.

Как вы видели, в марте, когда был определенный ажиотаж, мы выходили на рынок с интервенциями. Мы продали более 2 млрд долларов, чтобы сдержать эти ажиотажные настроения.

Сегодня курс даже немного укрепился, и мы выкупаем доллары на рынке в международные резервы.

За второй квартал мы выкупили почти миллиард долларов, то есть тренд развернулся в обратном направлении.

Мы умеем работать с рынком так, чтобы не было резких колебаний, если они вдруг начнутся.

Что делает НБУ, чтобы поддержать экономику во время карантина и после него?

Яков Смолий: Мы комплексно подошли к необходимости поддержать экономику в условиях коронакризиса. Мы существенно снизили учетную ставку - с 11% до 8% всего за два месяца - для удешевления ресурсов, и, возможно, еще ее снизим в этом году, чтобы ресурс был доступным для банков и бизнеса.

Мы даем банкам возможность взять рефинанс на кредитование масштабных долгосрочных, в частности инфраструктурных проектов на период до 5 лет. Мы впервые специально разработали этот новый инструмент для поддержки экономики. В прошлую пятницу мы провели первый тендер по такому рефинансированию и предоставили банкам 2,4 млрд грн.

В то же время мы расширили поддержку ликвидности для банков. Продлили срок предоставления таких займов для банков - с 30 до 90 дней. Такого краткосрочного рефинансирования мы предоставили уже 7 млрд грн.

А чтобы банки имели возможность сфокусироваться на главном, мы отложили для них стресс-тесты и проведение выездных проверок.

Сами банки не применяют штрафы и пеню к своим заемщикам, которые не имеют возможности платить проценты. Мы разработали для них рекомендации по работе с клиентами, в частности с заемщиками, которые больше всего страдают от коронакризиса. Теперь банки реструктуризируют сами займы, откладывают во времени платежи, могут предоставить кредиты для пополнения оборотных средств.

Мы не допустили, чтобы банки вводили хоть какие-то ограничения. Хочешь снять деньги? Снимай. Хочешь обменять? Меняй.

Так что мы готовы к выходу из карантина и к восстановлению.

Не планируется ли отставка?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Принимая должность главы НБУ у Валерии Гонтаревой в марте 2018 года, Яков Смолий вряд ли мог представить, с каким кризисом придется иметь дело

Яков Смолий: Для председателя Национального банка закон предусматривает срок каденции 7 лет, и есть исчерпывающий перечень оснований, на основании которых может быть изменен глава НБУ. Председатель Национального банка назначается и освобождается по представлению президента, а утверждается Верховной Радой.

У меня срок каденции завершается в 2025 году. То есть еще есть время и много задач, которые мы должны осуществить.