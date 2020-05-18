Год Зеленского: как он менял кадры и увольнял "команду мечты"

Копірайт зображення ВВС Image caption Большая четверка соратников Зеленского, которая не пережила на должностях первый год

Первый год президента Владимира Зеленского после инаугурации 20 мая запомнился неустанными кадровыми ротациями высших руководителей государства, областей и правоохранительных органов, которые еще до выборов считались его соратниками.

Некоторые чиновники в его администрации продержались всего несколько часов, успели смениться руководители правительства, Офиса президента, СНБО, а некоторых министров меняли трижды - как и некоторых губернаторов.

С монобольшинством в Раде и тотальным контролем Зеленского практически всего в стране менять кадры ему было несложно.

На годовщину избрания президентом команда Зеленского даже хвасталась таким кадровым хаосом, щеголяя, что мало у кого в истории Украины хватало смелости менять министров ежемесячно.

Подобных аналогов в истории Украины найти действительно сложно, однако в соседней Беларуси это уже проходили.

"Я их перетряхивал, перетряхиваю и буду перетряхивать", - как-то заявил постоянный авторитарный президент Беларуси о своих чиновникам.

Нечто похожее недавно повторил и президент Зеленский.

Копірайт зображення УНІАН

"Как президент, буду делать все, чтобы того или иного министра меняли на другого. И будем мы это делать до того момента, пока мы не сделаем идеальное правительство", - заявил Зеленский к годовщине избрания.

Хотя уже к концу первого года правления турборежим кадровых ротаций начал пробуксовывать и почти остановился - фракция "Слуга народа" перестала быть слишком послушной.

Поэтому так просто "перетряхивать", как Лукашенко, во второй год правления Зеленский вряд ли сможет.

Лучшая иллюстрация этому - в "новый год" президент входит с правительством, где физически отсутствуют несколько ключевых министров, для назначения которых не хватило голосов.

Большая четверка уволенных

Первым громким увольнением президента Зеленского стала отставка секретаря СНБО Александра Данилюка.

Данилюк прошел с Зеленским всю избирательную кампанию, но продержался на посту всего 4 месяца - с конца мая до конца сентября.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Андрей Богдан и Александр Данилюк

Данилюк пояснил, что он не согласен с политикой председателя Офиса президента Андрея Богдана и возможностью компенсации Игорю Коломойскому денег за национализированный "ПриватБанк".

Дольше проработал в должности самый веселый руководитель офисов, секретариатов или администрацией президента в истории Украины - Андрей Богдан.

Бывший адвокат Коломойского и соратник Зеленского запомнился эпатажными поступками и даже розыгрышем журналистов относительно своей отставки в августе 2019 года.

Сначала он был не разлей вода с президентом, создавалось впечатление, что страной руководит именно он, а не Зеленский. Однако со временем все больший вес в окружении президента приобретал его советник Андрей Ермак, который и заменил Богдана в феврале 2020 года.

Копірайт зображення FACEBOOK/ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ Image caption Андрей Богдан (слева) и Владимир Зеленский (в центре) на пляже в Одессе 27 июля 2019 года

"Новый генпрокурор будет на 100% мой человек", - говорил Владимир Зеленский Дональду Трампу 25 июля 2019 года. Так он оценил члена своей команды на выборах Руслана Рябошапку, который 29 августа стал генпрокурором.

Однако каким бы "своим" ни был Рябошапка, уже весной Зеленский упрекнул его в отсутствии громких "посадок" и в марте уволил. Рябошапка считался креатурой Богдана в должности, чем многие эксперты и объясняли увольнение.

Президент поменял Рябошапку на Ирину Венедиктову, которая также была в команде Зеленского еще с избирательной кампании. Туда ее привел первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Андрей Гончарук уходил с должности очень неохотно

Сама Венедиктова в интервью "Украинской правде" предположила, что ее фамилию как возможного кандидата на генпрокурора стали называть СМИ и, мол, таким образом она как альтернатива попала в поле зрения президента.

Премьер-министр Алексей Гончарук появился в офисе президента с первых дней - тоже с подачи Андрея Богдана. Все лето он ездил с президентом по стране как заместитель председателя ОП по экономическим вопросам, а 29 августа возглавил правительство.

И проработал в должности всего полгода - его уволили 4 марта - через несколько недель после Богдана. Впервые о его отставке заговорили в январе 2020 года на фоне скандала с пленками Гончарука.

Тогда в сеть "слили" записи совещания в НБУ, на которой Гончарук называет Зеленского "профаном" в экономике.

Уже зимой в Украине начался экономический спад, а 4 марта, за неделю до коронавирусного карантина, правительство отправили в отставку.

Премьером назначили Дениса Шмыгаля, который перед этим месяц проработал вице-премьером по региональной политике, а раньше полгода был губернатором на Прикарпатье.

Министры на месяц

Во время перезагрузки правительства ряд министерств остался без руководителей. Ими руководят исполняющие обязанности - в культуре, образовании и энергетике.

Претендентку на министерство энергетики Ольгу Буславец даже вносили на назначение в Раду, однако отозвали из-за нехватки голосов и нарекания по поводу близости кандидатки к олигарху Ринату Ахметову.

Копірайт зображення MOZ.GOV.UA Image caption Илья Емец продержался на посту меньше месяца

А два министра, которых назначили 4 марта, не проработали и месяца.

Министр здравоохранения Илья Емец работал в правительстве первые недели карантина, его кандидатуру перед назначением одобряли на Банковой.

Однако через несколько недель работы к нему возникло очень много вопросов и сразу пошли слухи об отставке.

30 марта министра уволили прямо посреди пандемии коронавируса и жесткого карантина.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Зоряна Скалецкая закончила обсервацию 5 марта, на следующий день после увольнения. Поздравить ее приехал с цветами Владимир Зеленский

Его предшественница Зоряна Скалецкая, по настоянию Банковой, последние недели в должности провела на обсервации в Новых Санжарах.

В итоге министром здравоохранения 30 марта стал Максим Степанов, который во время президентства Порошенко возглавлял Одесскую область.

Еще один министр-неудачник - руководитель минфина Игорь Уманский. За три недели в должности он поссорился с руководством и вылетел из Кабмина.

Хотя после ряда громких заявлений о коррупции на таможне и в налоговой, о чем он говорил еще до увольнения, его взяли советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Игорь Уманский из министерства финансов ушел в советники Андрея Ермака

Именно этими сверхбыстрыми правительственными ротациями Зеленский хвалился на годовщину своего избрания.

Единственная неизменная позиция в правительстве еще со времен Порошенко - министр внутренних дел Арсен Аваков.

Давний оппонент Авакова Саакашвили так и не смог попасть в правительство на должность вице-премьера по вопросам реформ - не набрал голосов.

После чего для экс-президента Грузии создали должность председателя исполкома реформ в совещательном совете Владимира Зеленского.

В ОП на одну ночь

Одним из самых курьезных кадровых решений Владимира Зеленского в первый год президентства было назначение в тогда еще администрацию президента дипломатки Ланы Зеркаль.

Зеркаль в первые дни после инаугурации Владимира Зеленского в качестве заместителя главы МИД была на нескольких встречах президента с иностранными дипломатами.

Копірайт зображення MFA.GOV.UA Image caption Лана Зеркаль не захотела работать в администрации президента

21 мая вечером появился указ о ее назначении заместителем главы администрации президента, однако уже к утру указ исчез и появился новый - об отмене предыдущего.

Впоследствии Зеркаль объяснила, что не имела желания работать в АП, и ее о назначении не спрашивали. Она еще немного поработала заместителем министра иностранных дел, а в декабре ее уволили.

Похожая история произошла с назначением представителем Украины в контактную группу на переговоры в Минске Романа Бессмертного.

Он имел опыт работы в Минской группе и критиковал кандидата в президенты Зеленского.

В июне Зеленский неожиданно назначил Бессмертного представлять Украину, а в августе снова уволил. Бессмертный говорил, что и о назначении и об увольнении узнавал от журналистов.

Круговорот в регионах

Региональная кадровая политика первого года Зеленского похожа на применение метода "проб и ошибок".

Руководители областных государственных администраций - это прямая ответственность президента, и здесь ротации кадров шли еще интенсивнее, чем в правительстве.

Многие области за первый год Зеленского пережили уже по два новых губернатора, а некоторые - и по три. Речь идет не о временных руководителях на месяц, а людей, которые полноправно работали по 3-4 месяца.

Лидерами по количеству смен губернаторов стали Закарпатская, Киевская и Тернопольская области.

Копірайт зображення FACEBOOK/MYKHAILO BNO-AIRIIAN Image caption У первого руководителя Киевской области был конфликт с депутатом от Слуги народа Александром Дубинским

На Закарпатье Зеленский назначил первого губернатора Игоря Бондаренко в июле, следующего - в декабре, а последнего - в конце апреля.

Киевскую область в июле возглавил Михаил Бно-Айриян - давний знакомый спикера Дмитрия Разумкова.

В октябре его после скандалов заменил Алексей Чернышев, который в марте ушел в правительство.

С марта в условиях карантина в качестве и.о. областью руководит Василий Володин.

Не менее динамичная ситуация и в Тернопольской области.

С июня по октябрь там руководил Иван Крысак, с октября по март - Игорь Сопель, а сейчас - Владимир Труш.

Копірайт зображення УНІАН Image caption 2 августа 2019 - Зеленский только что назначил Дениса Шмыгаля руководителем Прикарпатья. Через 7 месяцев он возглавит правительство

Двух руководителей имела Одесская область, причем первая из них - Светлана Шаталова - сейчас работает заместителем министра здравоохранения.

В Луганской области Зеленский сначала назначил руководить старого кадра еще во времена Януковича Виталия Комарницкого, а в октябре - нынешнего руководителя Сергея Гайдая.

По две попытки подобрать губернатора было в Черкасской, Львовской, Волынской, Ровенской, Сумской и Хмельницкой областях.

Ивано-Франковская область также имела двух губернаторов, а первый ее руководитель Денис Шмыгаль показался Зеленскому настолько удачным кадровым решением, что стал премьер-министром.

Остальные девять областей такой кадровой лихорадки за этот год не пережили.

Подобная текучка кадров в регионах вряд ли положительно влияет на систему управления страной.

Все для квартала

Едва ли не главным кадровым резервом первого года президентства Владимира Зеленского стала его родная студия "95 квартал".

Именно оттуда пришли руководитель и заместители Офиса президента Андрей Ермак, Юрий Костюк и Сергей Трофимов, который все время был куратором региональной политики.

То же самое касается председателя СБУ Ивана Баканова.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Андрей Ермак, Кирилл Тимошенко и Иван Баканов - соратники Зеленского еще с "квартальных" времен, которые до сих пор "на коне"

Кварталовская команда в целом заняла много должностей в Офисе Зеленского, от помощника Сергея Шефира до директора департамента коммуникаций ОП Ирины Победоносцевой.

Последнее из подобных назначений, которое стало топ-темой новостей, - назначение членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания бывшего пресс-секретаря квартала Татьяны Руденко.

В годы президентства Петра Порошенко упрекали, что он назначает на высшие должности в государстве работников Roshen.

Хорошую порцию подобной критики уже получил из-за "кварталовских" кадров и Владимир Зеленский.