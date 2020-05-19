"Объявить сумасшедшим, но не уничтожать". Что думают в России о Гиркине

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После скандального интервью, которое украинский журналист Дмитрий Гордон взял у Игоря Гиркина, корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов рассуждает о том, как в России отплатили экс-лидеру сепаратистов за его участие в войне на Донбассе.

В 2014 году сразу после изгнания с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков, он же Гиркин, вернулся в Россию очень популярным персонажем.

Опросы общественного мнения показывали, что у него довольно высокая узнаваемость, и многие россияне относятся к нему с восхищением и большим уважением.

Конечно, такие цифры не могли не заметить федеральные власти, особенно учитывая, что Игорь Гиркин с самого начала показал себя не очень системным и не очень управляемым человеком.

За это время Гиркин несколько раз заявлял о попытках пойти в политику. Разные политические силы рассматривали возможность выдвижения его кандидатом в Госдуму. Появлялись публикации, что об этом раздумывали и в ЛДПР Владимира Жириновского и в КПРФ Геннадия Зюганова.

Но в итоге незадолго до выборов в государственную думу 2016 года в администрации президента приняли решение, что в принципе все яркие персонажи так называемой "русской весны" 2014 года не должны каким бы то ни было серьезным образом внедряться в российскую официальную политику.

Это связано, в первую очередь, с тем, что даже спустя 20 лет после Второй чеченской войны Кремль очень нервно относится к теме любого регионального сепаратизма.

Для власти любые герои войны, так или иначе сепаратистской, - очень опасный пример возможным последователям внутри России. Если можно бороться за отделение каких-то территорий от соседней Украины, то почему этого нельзя делать и в России?

Поэтому в последующие годы Игоря Гиркина оттеснили на периферию информационной повестки. Его перестали упоминать на центральных федеральных каналах и в крупнейших российских СМИ.

"Человек-одиночка"

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Спустя пять лет он оказался человеком, который по-прежнему довольно узнаваем, но назвать его каким-то мейнстримным героем российской политики довольно сложно.

Сейчас это, скорее, такой человек-одиночка, который изредка дает интервью не самым популярным патриотическим Youtube каналам и почти не появляется в качестве спикера в крупных российских СМИ.

С каждым годом, с каждым месяцем его узнаваемость неуклонно падает. В этом смысле интервью Гордона даст новый виток популярности Игорю Гиркину не только в Украине, но и в России.

Абсолютно очевидно, что его не поддерживает сейчас никто из действующей российской власти.

Особенно учитывая, что в последнее время он отказался от своей установки не критиковать лично президента России Владимира Путина, позволяя себе довольно жесткие высказывания в адрес главы государства.

То, что Игорю Гиркину это сходит с рук, объясняется вовсе не лояльностью власти. Скорее, речь идет о некой понятийной системе, которая выстроена силовиками за 20 лет нахождения Владимира Путина у власти.

Поскольку Игорь Гиркин для них не является предателем, как Александр Литвиненко или Сергей Скрипаль, то его можно дискредитировать, объявить сумасшедшим, но не уничтожать.

Он - идейный враг, но он также выходец из спецслужб, офицер, за спиной которого участие в нескольких военных кампаниях. Он для них может быть идеологическим врагом, но в их понятийной системе он не тот человек, которого надо каким-то образом трогать.

Россия, так или иначе, вмешивается в локальные конфликты на территории внешних государств. Если потом людей за участие в таких конфликтах будут карать, то не очень понятно, кто в следующий раз примет участие в подобного рода авантюре.

Поэтому мы видим, что Игорь Гиркин довольно откровенно рассказывает о своем прямом участии в расстреле граждан Украины во время событий на Донбассе, но никаких санкций или уголовных дел за это нет.