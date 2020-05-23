Как не заразиться в транспорте после смягчения карантина

Копірайт зображення Kirsty O'Connor / PA Media

Режим глобальной изоляции остановил внутренние и международные перевозки - поезда, самолеты, автобусы и метро. А правительства стран советовали гражданам пользоваться транспортом только по необходимости.

Теперь, когда мир постепенно выходит из карантина, все больше людей возвращаются к работе.

Впрочем, послабления не означают полной отмены ограничений.

Власти многих стран мира советует пока избегать общественного транспорта, а взамен ходить пешком, ездить на авто или на велосипеде.

Но что делать тем, у кого такой возможности нет, и насколько опасными будут поездки в автобусе, метро или электричке?

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Поезда и автобусы

Потенциальный риск заразиться в автобусе или метро зависит от того, насколько они заполнены пассажирами. Это, помимо прочего, касается остановок и станций, а также зависит от времени поездки, маршрута и региона.

Есть и другие факторы: насколько хорошо проветривается салон, насколько хорошо его вымыли уборщики и как долго вы едете.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем, когда больные чихают или кашляют, или через инфицированные поверхности.

Вирусные частицы могут попасть в организм через глаза, нос и рот или после прикосновения к загрязненному предмету.

Поэтому стоит держаться на расстоянии не менее двух метров друг от друга вне дома.

Копірайт зображення Henry Nicholls / Reuters Image caption Лондонское метро. Пассажиры пытаются держать безопасную дистанцию

Рассмотрим для примера лондонское метро.

Предыдущие исследования показывают, что в британской подземке, которая часто переполнена людьми, шансы подцепить респираторные заболевания заметно возрастают.

Лара Госе из Института глобального здравоохранения говорит, что ее исследование 2018 года показало, что люди, которые регулярно пользуются метро, чаще болеют гриппом и ОРВИ.

"Среди пассажиров, совершающих одну или несколько пересадок во время поездки, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ выше, чем среди пользующихся прямой веткой метро", - объясняет она.

Однако, если вы едете не в час пик, и в вашем вагоне или в автобусе мало пассажиров, риск, соответственно, снижается.

Влияет также, сколько времени вы тратите на транспорт. Чем длиннее поездка, тем дольше контакт с большим количеством людей в ограниченном пространстве.

"Поэтому важно свести к минимуму контакты с потенциально инфицированными пассажирами и поверхностями, - говорит доктор Госе. - Старайтесь избегать поездок в час пик и выбирайте маршруты, предусматривающие один вид транспорта".

Что еще советуют пассажирам?

Начните с анализа маршрута и транспорта, который может быть альтернативой общественному - например, велосипеда, автомобиля или ходьбы пешком.

Если других вариантов нет, вот несколько советов, которые помогут снизить риск заражения:

избегайте часов пик

выбирайте менее загруженный маршрут с ограниченным числом пересадок

перед посадкой подождите, пока не выйдут другие пассажиры

придерживайтесь дистанции в 2 метра, где это возможно

мойте руки не менее 20 секунд после поездки

К сожалению, держать безопасную дистанцию не всегда удается, особенно в толпе в часы пик или во время посадки. В таких случаях избегайте физических контактов и отворачивает лицо от тех, кто рядом.

Снизить риск инфицирования также помогут маски.

Они частично защищают от вируса и служат своего рода барьером между носителем болезни и окружающими.

Какие меры безопасности принимают перевозчики. Пример Великобритании

Британские транспортные сети по всей стране усиливают меры безопасности для защиты персонала и пассажиров.

Крупнейший автобусный оператор Arriva Buses принимает только бесконтактные платежи и не будет давать сдачу наличными.

Корпорация Transport for London (TfL), контролирующая практически весь общественный транспорт в Лондоне, устанавливает дезинфекторы для рук на всех станциях метро, ​​железнодорожных и автобусных остановках, а также вводит строгий график уборки.

Там заявили, что смогут перевозить только 13-15% от обычного пассажиропотока.

Network Rail, владелец и оператор британской железнодорожной инфраструктуры, добавил к графику движения 3 000 поездов ежедневно.

Но компания заявила, что ее пассажиропоток остается на уровне 10-13% от обычного объема.

На некоторых крупных железнодорожных станциях дежурят охранники, умеющие управлять движением толпы.

А некоторые междугородные линии перевозят пассажиров только при условии предварительного бронирования билетов.

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