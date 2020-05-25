Пять самых громких скандалов в Минздраве при Степанове

Копірайт зображення пресслужба МОЗ

Парализованы закупки жизненно важных лекарств и назначение главы Национальной службы здоровья Украины; эпопея с костюмами для медиков, которые заказывали, когда в Украине было 2 тысячи больных COVID-19, а получили, когда заболевших было уже почти 20 тысяч; украинский аппарат искусственной вентиляции легких и выплаты, которые все никак не получат медики, - этим украинская медицина живет с конца марта.

Вокруг министерства здравоохранения за почти два месяца, пока его возглавляет Максим Степанов, произошло несколько громких скандалов.

Рассказываем о главных из них.

Отклонил всех

Название Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) много украинцам малознакомо, но этот относительно новый государственный орган вот уже год играет важную роль в их жизни.

Созданная в рамках медреформы служба распределяет все деньги на медицинские нужды, а это немалый бюджет в 86 млрд гривен.

Кроме того, этот орган играет одну из ключевых ролей в реализации масштабной медицинской реформы, судьба которой сейчас под вопросом. Поэтому особенно важно, кто и как возглавит эту службу.

По закону, главу НСЗУ назначают через открытый конкурс, который был объявлен еще в январе 2020 года.

Конкурс провели, в финал вышло трое, все - представители нынешней команды НСЗУ: и.о. главы Оксана Мовчан, ее заместитель Наталья Рябцева и директор департамента Андрей Виленский.

Копірайт зображення пресс-служба Минздрава

Однако министр Максим Степанов, проведя с ними собеседования, отклонил все три кандидатуры.

Вместо этого чиновник заявил, что Минздрав предложит правительству свою кандидатуру на пост главы НСЗУ. Но - без конкурса, просто заключив "контракт о прохождении государственной службы", так как законодательство во время пандемии это позволяет.

И.о главы НСЗУ Оксана Мовчан призвала Кабмин не идти по сценарию Степанова, а объявить новый конкурс.

Иначе, по её словам, "случайному человеку доверят управление всем медицинским бюджетом страны".

НСЗУ часто называют последним форпостом медреформы, в отношении которой Максим Степанов анонсировал большие перемены.

Представители Национальной службы здоровья часто вступают в дискуссии с Минздравом на тему трансформации медицины и того, как должны финансироваться больницы.

В то же время министр Степанов неоднократно открыто выражал свое недовольство деятельностью НСЗУ.

"Ни один из этих людей по моему мнению не подходит на должность главы НСЗУ по своим качествам, по своему видению, по тому, как он себя видит на этой должности", - пояснил министр свое решение.

Вечером в пятницу, 22 мая, конкурс все-таки объявили. Однако условия в нем прописали таким образом, что представители НСЗУ, включая финалистов предыдущего конкурса, вряд ли смогут принять в нем участие. Например, среди требований - стаж работы не менее семи лет в государственных органах власти или три года "на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения".

Однако и закону о финансовых гарантиях, и самой Национальной службе нет трех лет.

Чтобы принять участие в конкурсе, человек должен поработать минимум семь лет госчиновником или три года работать в компании, которая существует всего два года.

В созданную недавно НСЗУ люди пришли преимущественно из бизнеса, из общественного сектора, из IT и не имеют стольких лет опыта на чиновничьих должностях.

Эпопея с костюмами

Еще недавно лекарства для украинцев напрямую закупал Минздрав через собственный тендерный комитет. То есть в одних и тех же стенах решали, что покупать и у кого. Это вызвало вопросы относительно прозрачности закупок.

С 2015 года лекарства за бюджетные средства начали покупать через международные организации, что позволило сэкономить 40% средств, ведь некоторые препараты покупали в десять раз дешевле.

Еще несколько лет назад правительство создало госпредприятие "Медицинские закупки Украины", которое должно обеспечивать прозрачный процесс закупок. При этом, что покупать, решают по-прежнему в Минздраве. А вот у кого - уже на госпредприятии (ГП).

Однако ГП сих пор не получило статус центрального агентства по закупкам, а единственная закупка, которую ему поручили, вылилась в огромный скандал - эпопею с костюмами и конфликт министра Максима Степанова с руководителем госпредприятия Арсеном Жумадиловим.

Жумадилов, которого избрали на должность через открытый конкурс, публично критикует и Минздрав, и его главу Максима Степанова. Тот отвечает взаимностью.

Конфликт начался еще 10 апреля, когда в Украине было всего 2,5 тысячи больных коронавирусом, а Минздрав поручил "Медицинским закупкам" приобрести защитные костюмы для врачей.

Копірайт зображення пресс-служба Минздрава

ГП объявило конкурс, по итогам которого победила украинская компания, с которой и заключили договор на покупку костюмов по цене 242 грн. Костюмы уже шили, и еще в апреле они должны были поступить в больницы.

Но в Минздраве заявили, что украинские костюмы не подходят по качеству и провели собственную закупку. Вдвое дороже костюмы купили у китайской компании - по 488 грн за штуку. Эти, более качественные, по словам чиновников Минздрава, костюмы, приехали в Украину 17 мая, когда больных было уже более 18 тыс., включая 5 тысяч медиков. В Минздраве задержку объясняли форс-мажором и решением китайских властей.

Заблокированные лекарства

Отдельный конфликт возник и вокруг закупок лекарств за бюджетные средства.

Онкобольные дети, люди, живущие с ВИЧ, новорожденные с расстройствами дыхания в сентябре могут остаться без медикаментов. Деньги на лекарства выделили, но их не закупили вовремя. И пациентские организации, и госпредприятие "Медицинские закупки" бьют тревогу и обвиняют нынешнее и предыдущее руководство Минздрава в затягивании и неподписании целого ряда важных документов, и в результате - в провале закупок лекарств.

В Минздраве проблему признают, но вину перекладывают на ГП "Медицинские закупки", уверяя, что со своей стороны подготовили все необходимые документы. В конце концов 20 мая министерство сообщило - все в порядке, закупки разблокировали.

Между министерством здравоохранения и подотчетным ему госпредприятием возник еще один публичный конфликт.

Министр Максим Степанов в интервью BBC News Украина обвинял руководителя ГП "Медицинские закупки" Арсена Жумадилова в плохой работе и советовал ему меньше "шляться по брифингах", видимо, имея в виду брифинг, на котором Жумадилов рассказывал о заблокированных закупках.

С понедельника, 25 мая, в ГП начнется ревизия.

Скандальный аппарат ИВЛ

В начале мая украинское государственное предприятие "Новатор" торжественно представило новую разработку - аппарат искусственной вентиляции легких "ИВЛ-2020".

Министерство здравоохранения разрешило производство, сообщил на брифинге Максим Степанов.

"Мы всегда поддерживали украинское производство. Кроме того, у них (у "Новатора". - Ред.) есть перспективы экспорта своей продукции. Со своей стороны Минздрв сделал все возможное", - заявил министр.

В "Новаторе" украинский аппарат ИВЛ сравнивали с зарубежными аналогами, стоимость которых достигает 50 тысяч долларов, и говорили, что украинский вариант обойдется значительно дешевле - 20 тысяч гривен, и им, по словам директора предприятия Алексея Свистунова, могут оборудовать сельские амбулатории.

Депутат парламента Сергей Мандзий, который помогал в продвижении аппарата, прогнозировал существенную экономию средств, если изготавливать эти приборы, а не покупать импортные.

Что же это за аппарат? Это - фактически модернизированный мешок Амбу, который сжимает не врач, а автоматический рычаг.

Это изобретение раскритиковали украинские врачи, заявив, что он и близко не заменяет ИВЛ. Так, в Ассоциации анестезиологов Украины попросили власти прекратить спекуляции на теме ИВЛ и не тратить государственные средства бессмысленно, ведь адекватная вентиляция пациента невозможна без современных режимов контроля объема и давления воздуха, сообщалось в открытом письме Ассоциации анестезиологов к президенту Украины.

Врачи в соцсетях шутили, что этот прибор может хорошо, например, "нарезать колбасу".

"С таким устройством невозможно контролировать ни одни показатели - сколько воздуха закачивается в легкие, под каким давлением, его состав. Это опасно прежде всего тем, что повышает риски травмирования легких пациента (которые и без этого поражены COVID-19), а также то, что кислорода может быть недостаточно для нормального дыхания", - возмущалась по поводу решения Минздрава разрешить производство таких аппаратов бывшая глава ведомства Ульяна Супрун.

После волны критики Максим Степанов заявил, что в Минздраве даже мысли не было закупать эти аппараты для больниц, а речь шла только об экстренной помощи, например, чтобы довезти пациента до больницы.

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Деньги, которые никак не дойдут до врачей

Все украинские врачи, которые ведут борьбу с COVID-19, должны вскоре получит 300% надбавки к зарплатам.

Об этом говорят на ежедневных брифингах в Минздраве, об этом напоминает премьер на заседании правительства и президент на пресс-конференции. Однако обещанные выплаты врачам идут очень долго. В Харькове медики даже устроили акцию с требованием выплатить им эти деньги.

20 мая министерство отчиталось, что "практически все регионы насчитали и выплатили доплаты", но пока - только за март. Деньги за апрель тоже обещали дать, но позже. Возможно в июне.

Ответственность за ситуацию с надбавками медикам министр Максим Степанов возложил на местные власти, которые, по его словам, искали поводы, чтобы эти деньги не платить.