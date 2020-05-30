"Ночные допросы, как в гестапо". Почему в Кагарлыке боятся полиции

Копірайт зображення FB/Антон Геращенко Image caption Подозреваемые в пытках и изнасиловании кагарлыкские полицейские: 29-летний Сергей Сулима (слева) и 35-летний Николай Кузив (справа)

В Кагарлыкском отделении полиции новый временный начальник, вежливые дежурные и активный прием местных жителей.

Правда, там продолжают работать полицейские из старого состава. Включая тех, кто был на смене в ночь на 24 мая, когда в стенах отделения насиловали и пытали женщину, которую вызвали в качестве свидетеля. Подозреваемые полицейские своей вины не признают и говорят, что это клевета.

Преступление стало резонансным и привлекло пристальное внимание к Кагарлыку.

ВВС News Украина побывала в Кагарлыке. Мы поинтересовались, что местные жители и активисты думают о работе местной полиции.

Равнодушие к простым людям и бездействие полицейских - вот, о чем там говорят больше всего. Обвинения в пытках выглядят только верхушкой айсберга безнаказанности и нерешенных, несмотря на реформу, проблем.

А еще, кроме равнодушия, люди жалуются, что местная полиция инстинктивно принимает сторону сильнейшего. А им чаще бывает именно преступник, а не жертва.

Дела утеряны, переаттестации не пройдены

"Вон та крыша с выщербленных желобом - это и есть наша полиция", - показывают нам дорогу к зданию местной полиции.

"Такие там хозяева", - отмечает Сергей Павлик, председатель комиссии по регламенту и правоохранительной деятельности городского совета.

Вместе с другим местным депутатом Максимом Воловенко они собирают факты нарушений или бездействия местных правоохранителей.

Недавно прорвало водопровод рядом с полицией. Коммунальщики долго искали место его разрыва. Обошли все дома, кроме полиции. А выяснилось, что это случилось именно в здании полиции.

Подвал здания залило водой, а туалеты не работали. Для полицейских было открытием, что это же у них протекало.

Свою работу в Кагарлыке новый и.о. начальника полиции Дмитрий Литвин начинает, в частности, с ремонта. Во время нашего визита экскаватор тщательно расчищал двор полиции, как Авгиевы конюшни.

Местные депутаты уверяют, что в Кагарлыкской полиции не только запустили собственное здание; принимали на работу людей, которые не должны там служить, но и теряли уголовные дела.

Там исчезли 20 производств. Этот вопрос даже выносили на рассмотрение местного совета.

Дмитрий Литвин - уже седьмой начальник за пять лет. До этого работал в Киеве в областном управлении Нацполиции.

Говорит, что на все вопросы, касающиеся недавних событий в отделении, ответит служебное расследование и следствие ГБР.

События 24 мая он называет "пытками, которые уже не были работой полицейских" и "нечеловеческим поведением".

А пока нет результатов расследования, здесь не могут сказать ни сколько полицейских было в здании вечером и ночью, ни когда привезли пострадавшую, ни то, сообщил ли хоть кто-нибудь бывшему начальнику Сергею Пархоменко о странном "ночном допросе".

Image caption Здание полиции в Кагарлыке совсем небольшое. В ночь на 24 мая здесь находились не только двое подозреваемых, но и дежурная опергруппа

Каждый раз, когда в тяжких преступлениях подозревают местных полицейских, реализуется один и тот же сценарий. Министр, его заместители, глава Нацполиции, полицейские чины из областного управления в один голос осуждают фигурантов и их руководителей.

Затем назначают нового начальника на местном уровне.

Тот говорит, что человек - новый, и ничего о том, что здесь происходило до него, знать не может. Все при этом ссылаются на служебное расследование, которое длится около месяца. Когда оно, наконец, заканчивается, и есть результаты, то острое чувство несправедливости успевает несколько притупиться. На этой волне легче возложить наименьшую ответственность на наименьшее количество людей.

Остальные получают новые должности в других отделениях полиции. Иногда - дисциплинарное взыскание.

Проходили ли полицейские переаттестацию? Участвовала ли в их аттестационных проверках общественность? А как с психологическими тестами на профпригодность? Эти вопросы стараются мягко обходить, если медиа и общественные активисты сами не поинтересуются.

Так было год назад в Переяславе, когда убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова. Двое из четырех фигурантов дела - полицейские: инспектор полиции Иван Приходько и старший сержант Владимир Пилиповец. Они на отдыхе упражнялись в стрельбе из огнестрела просто в центре города. Обоих суд восстановил в рядах правоохранительных органов. Переаттестацию они не прошли.

Тогдашний начальник Переяслав-Хмельницкой полиции Андрей Медуница сейчас возглавляет яготинский участок. 12 полицейских, по официальной версии, привлекли к ответственности. Шестерых сняли с руководящих должностей.

После служебного расследования экс-глава Нацполиции Сергей Князев сменил начальника областного главка. С июля 2019-го его возглавляет Андрей Небытов.

Вопросы без ответов

Копірайт зображення Unian Image caption Акция "Безнаказанность убивает" во Львове после убийства 5-летнего Кирилла. Участники требовали системных изменений в полиции, 4 июня 2019 года.

И вот местных полицейских в Киевской области снова подозревают в тяжком преступлении. На сей раз речь идет о "ночном допросе" 26-летней девушки, который, по ее показаниям, превратился в пытку и изнасилование.

Ночные допросы, к слову, в Украине запрещены. Вечером и ночью в таких участках дежурит целая опергруппа. Где были все эти правоохранители? Они что-то слышали, видели, понимали? С этими вопросами мы вошли в этот участок - с ними мы из него и вышли. Без ответов.

Формально его расформировали, а руководство отстранили от исполнения обязанностей. Но рядовые полицейские будут работать дальше еще как минимум два месяца. Включая тех, кто гипотетически мог быть свидетелем пыток и изнасилования.

Можно предположить, что кагарлыкские подозреваемые - Николай Кузив и Сергей Сулима - переаттестацию либо не проходили, либо сделали это после того, как общественность вышла из процесса аттестации.

Николай Кузив на время переаттестации в 2015-2016 годах служил в Донецкой области. В зоне АТО ее не проводили. Сергей Сулима работал в кагарлыкской патрульной полиции. Его фамилии не оказалось ни в списках восстановленных через суд после провала переаттестации, ни в списках тех, кто ее прошел.

Оказалось, что способов обойти предусмотренную реформой переаттестацию, было придумано немало.

Это, к примеру, переименование старых подразделений в "патрульную полицию", которая не должна была ее проходить - как вновь созданная структура. И, конечно, банальное восстановление через суд.

По состоянию на июнь 2019 года из 4700 не прошедших аттестацию полицейских 3100 восстановили на работе. Такие данные приводил экс-глава Нацполиции Сергей Князев.

"Варятся в своем котле"

Сергей Павлик еще до резонансных событий несколько раз просил городских депутатов признать работу местных правоохранителей неудовлетворительной. Но большинство его не поддержало.

И дело не в аварийных водосточных трубах и затопленных подвалах, до которых никому не было дела.

На руководящие должности и не только в районную полицию назначают приезжих. Это должно способствовать честности полиции. Мол, у местных здесь родственники и друзья, а это - потенциально круговая порука и кумовство.

Но, по мнению Сергея Павлика, который сам проработал в областной полиции 30 лет, "чужаки" не обеспечивают перемен к лучшему. А у полицейских, отобранных из местных, было бы "больше совести".

"Приходит такой чужак на руководящую должность в полицию и начинает не с правоохранительной работы, а с того, что объезжает пилорамы, газовые заправки, пункты приема металлолома, наркопритоны, которые у них на учете, но не закрыты", - рассказывает Сергей Павлик.

И отмечает, что Кагарлык для таких полицейских кадров - просто пункт трансфера с низшей должности на высшую в областном центре или в других местах.

Image caption Указатель к кагарлыкской полиции

"Ответственности перед общиной они не чувствуют, с людьми не общаются. Варятся в своем котле. По моим наблюдениям, область ими тоже не интересуется", - говорит Павлик.

А то, что произошло в отделении в ночь на 24 мая, сравнивает с "ночным допросом в гестапо".

Как ГУ Нацполиции в Киевской области оценивало работу кагарлыкских коллег? На этот вопрос у Дмитрия Литвина ответа нет. Объясняет, что собирать данные о местной полиции не входило в его обязанности. Но призывает всех жителей Кагарлыка приходить к нему, если есть жалобы на работу предшественников.

Перед встречей с нами он как раз принимал людей. Одна из женщин в очереди уже более полугода добивалась расследования кражи ее ценного имущества. Говорит, до сих пор никакого результата.

Большинство дел местной полиции такого же рода: скандалы, драки, кражи.

Image caption Оксана и Олег Попильницкие жалуются на бездействие полиции. Мужчину избили полгода назад, кто это сделал - неизвестно

Но для людей на местах реформа полиции - это когда следователь не проходит мимо их личной беды. Он или она может быть завалены делами, может не все успевать и не все знать, может устать и не ответить, но не это возмущает.

Людей задевает равнодушие.

"Передайте, пожалуйста, чтобы из кагарлыкской полиции не переаттестовывали оперуполномоченную, занимавшуюся моим делом. За что? За ее равнодушие", - говорит нам Екатерина, продавец с местного рынка.

У женщины украли сумку с деньгами, мобильным и ключами. Она звонила на свой номер - телефон был включен. Следовательно, его можно было отыскать по горячим следам. Но, по ее словам, местные полицейские этим не занимались, как Екатерина не просила их помочь.

Незаконная вырубка

Помочь местную полицию просила и Мария Ковалец. Тоже бесполезно. На кону - вырубка леса. Вполне вероятно - незаконная.

Когда она позвонила 18 октября 2019 года в кагарлыкскую полицию, ответил ей один из ныне подозреваемых - Николай Кузив, экс-начальник сектора криминальной полиции.

Он сказал, что неместный и не знает, где находится лес, в котором женщина наблюдает вырубку здоровых деревьев. Мария предложила показать ему дорогу.

Лес сейчас покрыт залысинами из искусственных лужаек - там еще недавно росли высокие статные дубы.

Image caption В кагарлыкском лесу вместо сухостоя рубят лучшие деревья

"Рубили лучшие, самые здоровые деревья. Я спросила их: это такая санитарная чистка леса? Эти люди только смеялись", - вспоминает Мария.

Когда наряд полиции добрался до леса, оттуда на удивление женщины выехала другая полицейская машина. По результатам проверки они должны были составить акт.

"Ответили, что те (неизвестные, рубившие лес. - Ред.) все равно откупятся, и им ничего не будет. Лучше уж без такой полиции, чем с ней".

С тех пор Мария Ковалец самостоятельно борется с вырубками в лесу рядом со своим домом. Женщина обратились практически во всевозможные инстанции: от полиции до Госэкоинспекции. Пока никаких результатов.

Image caption Мария Ковалец борется за сохранение кагарлыкского леса. Пока одна. В местной полиции ей сказали, что это бесполезно

А тем временем на местных рынках всегда можно купить дрова с запахом свежесрубленного дуба.

"Полная нетерпимость к пыткам"

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью программе "Завтрак 1 + 1" заявил, что оснований для отставки министра внутренних дел Арсена Авакова нет.

"Я считаю, что в этой ситуации решение является необоснованным. Потому что мы строим систему, при которой она реагирует на подобные события", - подчеркнул он.

Реакцию на кагарлыкские события Геращенко называет мгновенной: подозреваемых задержали в течение 12 часов с момента обращения девушки.

"До Майдана подобные действия скрывали. У нас же позиция - и это как раз результат работы министра внутренних дел - полная нетерпимость к пыткам и насилию", - сказал Геращенко.

Но реакция - это не реформа.

Жители Кагарлыка и других городов Украины, как никто другой, могут объяснить разницу между первым и вторым.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram