Арсен Аваков: десять историй о министре, которые стоит знать

Копірайт зображення Укрінформ

Министр внутренних дел Арсен Аваков является известным и опытным чиновником президента Владимира Зеленского.

С 2014 года он стал серьезным раздражителем для активистов и оппозиции, но со сменой власти Аваков свой пост сохранил.

Его критикуют за неудачи реформы полиции и преступления полицейских, которые в последнее время случаются все чаще. А изнасилование прямо в участке полиции Кагарлык шокировало всю страну.

Оппозиция требует освободить Арсена Авакова, однако президент Украины проявляет все большее доверие к нему, а во время последней пресс-конференции даже назвал "могучим министром".

Положительно оценивает работу Авакова, как указывают источники ВВС News Украина в правительстве, и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Эксперты называют ряд причин, почему президент не может сменить Авакова - от отсутствия хорошей альтернативы до благодарности за поведение МВД во время президентской кампании. Поэтому попытки отправить Арсена Авакова в отставку в парламенте вряд ли будут результативными.

Арсен Аваков является опытным "старожилом" украинской политики, в его биографии есть много ярких моментов. Мы собрали самые интересные из них.

Губернатор Ющенко

В большую политику всеукраинского масштаба Арсен Аваков пришел в 2005 году после Оранжевой революции, активным участником которой он был.

Копірайт зображення УКРІНФОРМ

До этого его знали как бизнесмена и политика регионального масштаба в Харькове. Он возглавил одну из важнейших и мощных областей страны. До него ею руководил супертяжеловес украинской политики Евгений Кушнарев.

Областью Аваков управлял все пять лет президентства Ющенко. За это время он существенно нарастил политические и финансовые мышцы.

Накануне президентских выборов 2010 года Аваков поссорился с президентом Ющенко - тот хотел освободить его досрочно. Причиной называли неформальное подыгрывание Ющенко Януковичу, а вот Арсен Аваков уже "дрейфовал" в команду Юлии Тимошенко.

Победа в Харькове, которая не удалась

У Арсена Авакова давний конфликт с нынешним мэром Харькова Геннадием Кернесом.

Одним из ярких эпизодов их противостояния были выборы мэра осенью 2010 года.

Геннадий Кернес тогда фактически руководил городом и шел на выборы от Партии регионов, а губернатором области был соратник Кернеса Михаил Добкин.

Копірайт зображення УКРІНФОРМ Image caption Арсен Аваков в 2010 году стал руководителем харьковской "Батькивщини"

Арсен Аваков баллотировался как единый оппозиционный кандидат и руководитель местного отделения партии Юлии Тимошенко.

Харьков стал одной из главных арен борьбы команды президента Виктора Януковича и оппозиции во главе с Юлией Тимошенко.

Кампания была очень горячая и грязная. По официальным результатам, Геннадий Кернес победил с результатом в 30,09%, а Аваков официально получил 29,46%.

При этом, оппозиция заявляла о существенных фальсификациях, которые якобы забрали у их кандидата несколько процентов голосов.

Несколько социологических компаний проводили экзитпол в Харькове, и они показали победу Авакова. Однако не все они обнародовали результаты. В конце концов Арсен Аваков не смог доказать свое превосходство в судах.

Бегство в Италию

В 2012 году Арсен Аваков оказался в итальянской тюрьме.

На фоне общей волны уголовных дел против лидеров оппозиции в январе 2012 года Генпрокуратура взялась и за Арсена Авакова.

Его подозревали в незаконном отчуждении 55 гектаров государственной земли во времена руководства Харьковской областью. Сам политик называл дело сфабрикованным.

Копірайт зображення УКРІНФОРМ Image caption Арсен Аваков после возвращения из Италии

Арсен Аваков имел недвижимость в Италии и впоследствии уехал туда из Украины. Из-за уголовного дела против него в Украине и запроса в Интерпол Авакова задержали итальянские правоохранители.

Однако власти Италии не удовлетворил запрос на его экстрадицию в Украину и вскоре он вышел из тюрьмы.

В Италии Аваков жил до парламентских выборов в октябре 2012 года. По списку партии "Батькивщина" он стал депутатом, получил неприкосновенность и вернулся в Украину.

Комендант Майдана стал министром

Во время Евромайдана Арсен Аваков неожиданно для многих стал комендантом Майдана и наряду с Андреем Парубием фактически координировал жизнь лагеря протестующих.

За месяцы протестов и силовых противостояний Аваков брал на себя много организационных моментов и считался неплохим кризисным менеджером.

После побега Виктора Януковича назначение Авакова министром внутренних дел без опыта работы в правоохранительных органах было неожиданным. Однако в те бурные времена должности делили быстро и на долгие дискуссии времени не было.

Копірайт зображення УКРІНФОРМ Image caption 22 февраля 2014 года - Арсена Авакова впервые назначили министром внутренних дел

Казалось, что и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков пришел временно, однако в конце онцов он побил рекорд всех своих предшественников на посту.

Скандалы и сопротивление активистов преследовали Авакова с первых месяцев в должности. Первым испытанием стало убийство милицией "героя революции" и одного из руководителей "Правого сектора" Саши Белого 24 марта 2014.

Несмотря на критику значительной части майдановцев, Аваков удержался на посту, а оккупация Крыма и начало войны на Донбассе быстро сняли с повестки дня страны это убийство.

До сих пор некоторые активисты обвиняют Арсена Авакова, что из-за его бездействия или даже содействия часть "беркутовцев", которые могли быть причастны к расстрелам на Майдане, избежали наказания. Сам он эти обвинения отрицает.

Уничтожение "ХНР" и добровольческие батальйоны

В апреле 2014 года пророссийские активисты и представители антимайдана захватили здание облгосадминистрации и провозгласили там "Харьковскую народную республику". С участием "гостей" из России.

В событиях в Харькове впервые засветился русский "Моторола", который впоследствии стал известным боевиком "ДНР".

На фоне таких же процессов в Донецке и Луганске правительство разработало план "преодоления дестабилизации" в восточных регионах.

Арсен Аваков уехал решать проблему в Харькове.

Копірайт зображення УНІАН

Ночью 8 апреля штаб во главе с Аваковым и тогдашним командующим Нацгвардии Степаном Полтораком разработали план освобождения администрации, который утром осуществило винницкое подразделение "Ягуар".

Сам Арсен Аваков называл те события переломными для преодоления сепаратистских движений в городе, хотя пророссийские протесты в Харькове продолжались еще как минимум несколько недель.

Еще одна инициатива Арсена Авакова, которая серьезно повлияла на ход конфликта на Востоке Украины, - создание под эгидой МВД добровольческих батальонов для противодействия боевикам на Донбассе.

Тогдашние руководители страны признают, что идея привлечь добровольцев с Майдана в вооруженные формирования для борьбы с боевиками принадлежала Арсену Авакову.

Самыми известными из них были батальон "имени Кульчицкого", "Днепр-1" и "Азов".

Добробаты сыграли большую роль в первые месяцы самой горячей фазы войны на Донбассе.

Реформа полиции

Одной из самых масштабных реформ в Украине последних лет стало появление полиции.

Министра внутренних дел Арсена Авакова называют ответственным как за успехи реформы, так и за ее провалы.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Запуск патрульной полиции в Одессе

В 2015 году в Украине создали патрульную службу, которая стала первым шагом к реформированию милиции.

Команда грузинских реформаторов в МВД - Хатия Деканоидзе и Эка Згуладзе - запустили изменение всей милицейской вертикали, что привело к появлению Национальной полиции.

За успехами и аплодисментами запуска патрульной полиции последовала критика за переаттестацию и работу всей полицейской вертикали.

Грузинский десант реформаторов полиции оставил должности в 2016 году, а эксперты и активисты, которые принимали участие в переаттестации старых милиционеров, покинули аттестационные комиссии.

Они обвиняли руководителя МВД в профанации переаттестации и настаивали, что большая часть милиционеров, которые недостойны работать в полиции, избежали аттестации при содействии руководства.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Акция после убийства полицейськими мальчика в Переяславе Киевской области

Половинчатость реформы эксперты чаще всего называют причиной того, что полиция не стала настоящим европейским правоохранительным органом, а такие случаи, как изнасилование в Кагарлыке неаттестованными полицейскими, происходят.

Во время ряда нападений на активистов в разных городах Украины, например, на Екатерину Гандзюк в Херсоне, или Сергея Стерненка в Одессе, появлялась информация о возможном содействии напавшим работников полиции.

Дело рюкзаков

Одним из самых известных коррупционных скандалов, связанных с министром внутренних дел, было так называемое дело о "рюкзаках Авакова".

В 2015 году прокуратура начала расследовать злоупотребления при покупке рюкзаков для МВД и Нацгвардии. Позже дело передали новому антикоррупционному бюро.

Копірайт зображення МВС

СМИ сообщали, что рюкзаки приобрели через предприятия, подконтрольные Александру Авакову, сыну министра внутренних дел.

Арсен Аваков настаивал, что ни он, ни его семья не имеют отношения к поставщикам рюкзаков МВД. По его словам, процедура закупки рюкзаков была прозрачной.

Александр Аваков называл дело против себя ангажированным.

В 2018 году Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело против сына Арсена Авакова.

Дело Шеремета

Самым громким расследованием, к которому присоединился министр Аваков, было убийство журналиста Павла Шеремета.

Известного российского журналиста убили в июле 2016 года. Министр внутренних дел лично отчитывался общественности о ходе расследования и называл раскрытие убийства делом чести полиции.

Дело было очень сложным и казалось, что расследование зашло в тупик.

Копірайт зображення Офіс президента

После избрания президентом Зеленского полиция ознакомила президента с секретными данными по расследованию, после чего глава государства признал существенный прогресс.

Уже 12 декабря Арсен Аваков призвал на специальную пресс-конференцию президента Зеленского и генпрокурора Рябошапку.

Тогда министр внутренних дел фактически заявил о раскрытии преступления и задержании исполнителей убийства.

Присутствие президента и генпрокурора добавляло веса этим словам.

Тогда же задержали детского хирурга и волонтерку Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко и военную медсестру Яну Дугарь.

Копірайт зображення ЮЛИЯ КУЗЬМЕНКО/АНДРІЙ АНТОНЕНКО/ЯНА ДУГАРЬ

Они до сих пор сидят в СИЗО, но общественность так и не услышала убедительных доказательств их вины.

Об этом напомнили Зеленскому на ежегодной пресс-конференции, намекнув, что он также может быть одним из ответственных за то, что потенциально невиновные люди полгода провели в следственном изоляторе.

Конфликт с Саакашвили

Самым ярким публичным конфликтом Арсена Авакова за время его работы министром можно назвать ссору с Михаилом Саакашвили.

В 2015 году Саакашвили руководил Одесской областью и постоянно обвинял Арсена Авакова в коррупции.

"Министр, который прокрался. Вся страна знает, что он вор", - Саакашвили бросил в сторону Арсена Авакова во время заседания национального совета реформ.

Тот ответил ему кривлянием "Бебебебебе". Потребовал замолчать, а потом швырнул стакан с водой в сторону Саакашвили через зал.

Заочный конфликт между ними продолжался и дальше во время прорыва Саакашвили через границу, а также зимой 2017-2018 годов, когда полиция противостояла акциям Саакашвили в центре города.

Недавно Владимир Зеленский назначил Саакашвили председателем исполкома Нацсовета реформ, на котором и произошло метание стакана. Однако сейчас и Аваков, и Саакашвили публично говорят, что не время для ссор и старых обид.

Аваков против Порошенко

В последний год президентства Петра Порошенко в коридорах украинской власти почти открыто говорили о конфликте между президентом Порошенко и министром Аваковым.

Президент не имел ресурсов освободить Авакова, ведь того поддерживала фракция "Народного фронта" в парламенте. А без нее вся конфигурация власти времен Порошенко ломалась.

Конфликт сильнее всего проявился во время президентской гонки 2019 года.

Арсен Аваков достаточно критически высказывался по отношению к президенту и обещал, что полиция будет действовать "незаангажировано" и не будет принимать сторону ни одного из кандидатов.

Копірайт зображення УНІАН

Полиция разоблачала некоторые схемы агитации и настаивала, что это попытки купить голоса в пользу действующего президента.

Полиция даже выявляла аппаратуру для прослушивания Службы безопасности Украины недалеко от офиса кандидата Зеленского. После этого возник громкий скандал из-за прослушивания, якобы в интересах кандидата Порошенко.

Правоохранители со временем признали, что прослушивание не было связано с Зеленским.

Новый президент затем неоднократно тепло вспоминал о работе полиции во время выборов.

Этот фактор называли важным во время назначения первого правительства Зеленского во главе с Алексеем Гончаруком, в котором Аваков сохранил кресло.

Остался он на должности и после замены правительства Гончарука - в Кабмине Дениса Шмыгаля.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!