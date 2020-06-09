Фильмы, которые заставят вас плакать

Копірайт зображення Disney/Pixar/Kobal/Shutterstock Image caption Пользователи Twitter чаще всего называли мультфильм "Коко" среди тех, что заставляли их плакать

На прошлой неделе американский кинокритик Кевин Ли попросил пользователей Twitter рассказать ему о фильмах и сериалах, от которых они больше всего в своей жизни плакали.

Как сообщает корреспондент BBC по вопросам искусства Иэн Янгз, кинокритик совсем не ожидал шквала сообщений, который на него обрушился.

"В течение первых шести часов ответы были непохожи на все, что я когда-либо получал раньше", - говорит Кевин Ли.

Он получил десятки тысяч ответов.

Киноманы рассказывали о фильмах, которые оставляли после себя "лужи слез" и истории, почему эти фильмы так много для них значат.

"Ответы были очень милыми, и все они так отличались", - говорит он.

Копірайт зображення Moviestore Collection/Shutterstock Image caption Оуэн Уилсон, Дженнифер Энистон и их лабрадор в фильме "Марли и я"

BBC проанализировала 35 000 ответов, которые получил кинокритик.

На первом месте оказался мультфильм студий Disney и Pixar "Коко" (2017), который получил Оскара за лучший анимационный фильм и песню. Он рассказывает о мальчике из Мексики, который отправляется в Страну мертвых и раскрывает тайны своей семьи, чтобы осуществить свою мечту и стать музыкантом.

На втором месте - лента "Марли и я" 2008 года, в которой пара в исполнении Оуэна Уилсона и Дженнифер Энистон берут домой неугомонного лабрадора. Пес сопровождает их в семейной жизни и пытается их изменить.

Конечно, речь не идет о репрезентативном социологическом опросе. Но вот так выглядит полный топ-10 фильмов, упомянутых в ответах на вопрос кинокритика Кевина Ли.

"Коко" (2017)

"Марли и я" (2008)

"Список Шиндлера" (1993)

"Вверх" (2009)

"Язык нежности" (1983)

"История игрушек-3" (2010)

"Мстители: Финал" (2019)

"Зеленая миля" (1999)

"Дневник памяти" (2004)

"На пляже" (1988)

Кевин Ли, который пишет для Film Inquiry и That Shelf, не удивился, когда увидел "Коко" на первых позициях.

"Я обожаю этот фильм, и он нравится мне все б с каольше ждым просмотром", - рассказал он BBC News.

"История настолько эмоциональна, а герои настолько органичны - я думаю, именно это понравилось многим", - считает кинокритик.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ширли Маклейн, Дебра Уингер и Джек Николсон в фильме "Язык нежности"

Всего в топ-10 попали три мультфильма Disney/Pix.

Помимо "Коко", это также "Вверх" и "История игрушек-3", которую Buzzfeed назвал одним из "самых печальных фильмов поколения".

В целом в ответах киноманов можно проследить два типа эмоциональных сюжетных линий.

"Кто-то плачет из-за того, что персонаж умирает, или потому, что они настолько эмоционально привязались к этому персонажу, что это разбивает их сердце, или рассказывают личную историю о том, как потеряли кого-то из близких", - говорит он.

Один пользователь сообщил, что его особенно тронул мультфильм "Коко", потому что недавно умерла его собственная бабушка. Бабушка в "Коко" - это очень важный и трогательный персонаж.

"Другая общая черта, которую я увидел, - это фильмы, основанные на реальных событиях", - говорит Ли.

"Был "Список Шиндлера", "Жизнь прекрасна", "Выбор Софи", "Спасти рядового Райана", "Могила светлячков"... Есть много исторических фильмов, показывающих самые темные периоды истории человечества, которые действительно трогают людей", - отмечает кинокритик.

По его мнению, именно в таких фильмах можно увидеть худшее и лучшее, что есть в людях.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!