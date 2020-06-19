Тысячи ждут тестов: сколько на самом деле в Украине больных коронавирусом?
В июне в штате Калифорния на коронавирус тестировали 6 тысяч людей на 100 тысяч населения. В Ивано-Франковской области в это же время проверили 23 человека на 100 тысяч.
При этом в начале июня в украинских лабораториях были огромные очереди из тысячи необработанных тестов. Лаборатории не успевали обработать все взятые образцы.
Чтобы получить свои результаты, люди иногда ждали по 5-7 дней. В Центре общественного здоровья, который собирает всю статистику по коронавирусу в Украине, говорят, что лаборатории работают на пределе мощностей и делать больше тестов просто не могут.
Как проходит тестирование на коронавирус в Украине и что с ним не так - разбиралась ВВС News Украина.
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Можно ли верить статистике?
В течение месяца статистика показывала в Украине 300-500 новых больных ежедневно. А 10 июня выявили почти 700 случаев Covid-19. Однако и тестов сделали на 2 тысячи больше, чем накануне.
Ситуация с коронавирусом на самом деле хуже, чем показывает статистика, считает медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова.
"Статистика учитывает только результаты тестирования, но, во-первых, далеко не все проходят тестирование, во-вторых, это только результаты тех тестов, которые успели обработать лаборатории", - отмечает Булавинова.
Похоже, что статистике в Украине не доверяют и в ЕС.
По данным издания Европейская правда, в актуальности украинской статистики сомневаются послы ряда стран Евросоюза.
В начале июня Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) внесло в список аэропортов, расположенных районах с высоким риском передачи инфекции COVID-19, аэропорты в Киеве и Черновцах.
Что с лабораториями?
В Украине тесты на коронавирус методом ПЦР делают в свыше 30 частных и государственных лабораториях.
Несмотря на то, что каждый день там обрабатывают от 6 до 11 тысяч образцов, в прошлом месяце там были очереди из необработанных тестов - от 8 до 18 тысяч.
Это означает, что свои результаты ждут тысячи людей. А среди них есть те, кто ждать не может.
Например, 15-летняя Катя из Николаева, у которой опухоль мозга.
Девочка нуждалась в срочной операции. Однако в больницу ее не могли положить, потому что не приходил результат ПЦР. Ждать его больному ребенку пришлось неделю.
"Детский рак очень агрессивен. Опухоль растет быстро. Каждый день на счету", - говорит Юлия Ноговицына, директор департамента по работе с подопечными фонда "Таблеточки", который помогал девочке.
В случае Кати фонду удалось выяснить, что тест был готов на четвертый день, но где-то "потерялся" в лаборатории в Николаеве.
По ее словам, таких случаев, когда больным детям приходится долго ждать результатов тестирования, в Украине много. Поэтому ситуацию немедленно нужно менять.
"Следовало бы усилить мощности лабораторий (возможно, за счет контрактирования частных лабораторий), наладить коммуникации между больницами и лабораториями, ввести приоритетность - какие категории лиц должны проходить тестирование в первую очередь", - говорит Ноговицына.
В николаевской лаборатории ВВС News Украина заявили, что проблем у них нет. Об "утерянных" тестах они ничего не знают.
Где самые большие очереди?
На недостаток мощностей и задержки с тестами жаловались в Донецкой области, где самый низкий уровень тестирования на COVID-19.
Новых больных ежедневно там также выявляют меньше всего. 6 июня зафиксировали 11 случаев, а 10 июня уже более - 23.
Еще недавно в Донецкой области работали две лаборатории, которые делали лишь 140 тестов в день. После открытия новой лаборатории в Мариуполе показатели выросли до 200-250 в день.
"Очереди из 600-800 образцов. Была лаборатория в Донецке, она там и осталась. Пришлось отправлять часть тестов в Киев", - рассказывает Василий Гончаренко, и.о. директора "Донецкий лабораторный центр Минздрава".
Одну из крупнейших очередей из тестов Центр общественного здоровья фиксировал в начале июня во Львовской области.
8 июня там обработку ждали 2 тысячи тестов, а 4 июня - 3600.
"Берем много тестов поэтому, возможно, и такие очереди. Если делать меньше тестов, то и показатели будут меньше", - так говорит Галина Сличная, глава городского штаба по противодействию коронавирусной инфекции во Львове.
За день во Львовской области берут в среднем по 700-800 образцов для ПЦР. Обработать могут около 500, так и растут очереди, говорит чиновница.
При этом лаборатории во Львовской области работают на полную мощность, некоторые - в две смены. Недавно их дооборудовали, увеличив мощности.
"Чем больше лабораторий, тем больше тестов, тем выше показатели", - говорит Сличная.
Она соглашается с экспертом ЮНИСЕФ - больных с Covid-19 может быть больше, чем показывают анализы. Тестирование охватывает не все население, а только тех, кто подпадает под подозрение.
"Мы тестируем не всех подряд, а по алгоритму - тех, у кого пневмония, ОРВИ, были в контакте, тестируем обязательно медицинских работников, беременных", - добавляет Сличная.
Может ли быть больше тестов?
С утверждением, что статистика - лишь верхушка айсберга, а больных может быть больше, соглашается и руководитель Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов.
"Проблемы - это люди и рабочие места, то есть оборудование. Будет больше лабораторий, будет и больше тестов", - говорит он ВВС News Украина.
В начале мая в Житомире было несколько очагов заболеваний. Лаборатории были перегружены. Поэтому Парамонов ограничил количество тестов на коронавирус. Сотни образцов не обрабатывали, люди ждали результатов по 7-8 дней.
По его словам, в лаборатории в регионе не хватало кадров. Людей, которые могут работать с опасными вирусами. Были и проблемы с оборудованием.
"Тесты делают 6 часов, из них 4 часа - это сложная, ручная работа в вирусологическом боксе в костюмах, масках, перчатках. Это должны быть подготовленные люди. Иначе тест будет не точным. Лабораториям не рекомендуют работать ночью", - говорит Парамонов.
Он рассказывает, что когда в лаборатории работали только два вирусолога и только два лаборанта, удавалось делать по 70-80 обследований в день.
После того, как появилось новое оборудование, увеличилось количество специалистов, начали делать по 200 обследований в день, потом увеличили до 400 в день. Очереди постепенно уменьшались. А потом совсем исчезли.
Слова чиновника подтверждают и данные ЦОС, в Житомирской области 8 июня почти не было очередей.
По словам Парамонова, если для лабораторий закупить автоматизированные линии, которые заменят 4-часовой человеческий труд, то они смогут делать до 2 тысяч тестов за смену.
На пределе
Признают проблему с очередями на тесты в Центре общественного здоровья. Правда, уверяют, что для украинских условий 25 тестов на 100 тысяч населения - это не такой уж плохой показатель.
"Лаборатории работают на пределе своих возможностей и больше, чем сейчас, сделать они не могут. Не хватает оборудования либо оно устарело. Не хватает специалистов", - такие причины очередей из тестов называет Игорь Кузин, и.о. директора Центра общественного здоровья.
По его словам, если убрать из всех очередей очереди в частных лабораториях, то на 10 июня в государственных остаются необработанными около 5 тысяч образцов.
Однако, это все равно немало.
В ситуации, когда тесты иногда "теряются", либо их приходится ждать по несколько дней, Игорь Кузин призывает врачей помечать в направлении, что тест нужен срочно, и проверять, как и кому лаборатория его выдала.
"Когда человек ложится в больницу на химиотерапию, то тест ему нужен быстрее, чем, когда его делают контактному лицу. Но это должен обозначить врач, который давал направление на анализ. Такие тесты будут делать в первую очередь", - говорит он.
По его словам, сейчас есть планы закупить новое оборудование для лабораторий, которое заменит обработку тестов вручную.
Если это произойдет, то количество исследований может удвоиться.
Руководитель ЦОС не согласен с тем, в Украине больше больных, чем это показывает статистика.
"Тестируют каждого человека с подозрением и каждое контактное лицо. В условиях ограниченности ресурсов, мы можем обеспечить тестирование этой группы", - говорит Игорь Кузин.
Он говорит, до уровня тестирования США Украина не дотягивает и близко, но и финансирование у нас совсем другое.
При участии Евгения Герасимчука.