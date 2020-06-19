Тысячи ждут тестов: сколько на самом деле в Украине больных коронавирусом?

Копірайт зображення УНІАН

В июне в штате Калифорния на коронавирус тестировали 6 тысяч людей на 100 тысяч населения. В Ивано-Франковской области в это же время проверили 23 человека на 100 тысяч.

При этом в начале июня в украинских лабораториях были огромные очереди из тысячи необработанных тестов. Лаборатории не успевали обработать все взятые образцы.

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Чтобы получить свои результаты, люди иногда ждали по 5-7 дней. В Центре общественного здоровья, который собирает всю статистику по коронавирусу в Украине, говорят, что лаборатории работают на пределе мощностей и делать больше тестов просто не могут.

Как проходит тестирование на коронавирус в Украине и что с ним не так - разбиралась ВВС News Украина.

Можно ли верить статистике?

В течение месяца статистика показывала в Украине 300-500 новых больных ежедневно. А 10 июня выявили почти 700 случаев Covid-19. Однако и тестов сделали на 2 тысячи больше, чем накануне.

Ситуация с коронавирусом на самом деле хуже, чем показывает статистика, считает медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова.

"Статистика учитывает только результаты тестирования, но, во-первых, далеко не все проходят тестирование, во-вторых, это только результаты тех тестов, которые успели обработать лаборатории", - отмечает Булавинова.

Копірайт зображення МОЗ

Похоже, что статистике в Украине не доверяют и в ЕС.

По данным издания Европейская правда, в актуальности украинской статистики сомневаются послы ряда стран Евросоюза.

В начале июня Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) внесло в список аэропортов, расположенных районах с высоким риском передачи инфекции COVID-19, аэропорты в Киеве и Черновцах.

Что с лабораториями?

В Украине тесты на коронавирус методом ПЦР делают в свыше 30 частных и государственных лабораториях.

Несмотря на то, что каждый день там обрабатывают от 6 до 11 тысяч образцов, в прошлом месяце там были очереди из необработанных тестов - от 8 до 18 тысяч.

Какие тесты на Covid-19 делают в Украине? экспресс тесты - это кровь из пальца, можно сделать самостоятельно, он неточен.

методом ПЦР - берут мазок из носоглотки. Делают в лаборатории. Это самый точный тест. После него ставят диагноз.

ИФА - метод показывает, есть ли у вас иммунитет к Covid-19. Делают в лаборатории.

Это означает, что свои результаты ждут тысячи людей. А среди них есть те, кто ждать не может.

Например, 15-летняя Катя из Николаева, у которой опухоль мозга.

Девочка нуждалась в срочной операции. Однако в больницу ее не могли положить, потому что не приходил результат ПЦР. Ждать его больному ребенку пришлось неделю.

"Детский рак очень агрессивен. Опухоль растет быстро. Каждый день на счету", - говорит Юлия Ноговицына, директор департамента по работе с подопечными фонда "Таблеточки", который помогал девочке.

В случае Кати фонду удалось выяснить, что тест был готов на четвертый день, но где-то "потерялся" в лаборатории в Николаеве.

По ее словам, таких случаев, когда больным детям приходится долго ждать результатов тестирования, в Украине много. Поэтому ситуацию немедленно нужно менять.

"Следовало бы усилить мощности лабораторий (возможно, за счет контрактирования частных лабораторий), наладить коммуникации между больницами и лабораториями, ввести приоритетность - какие категории лиц должны проходить тестирование в первую очередь", - говорит Ноговицына.

В николаевской лаборатории ВВС News Украина заявили, что проблем у них нет. Об "утерянных" тестах они ничего не знают.

Копірайт зображення unian Image caption Так выглядят реагенты для проведения ПЦР-исследований

Где самые большие очереди?

На недостаток мощностей и задержки с тестами жаловались в Донецкой области, где самый низкий уровень тестирования на COVID-19.

Новых больных ежедневно там также выявляют меньше всего. 6 июня зафиксировали 11 случаев, а 10 июня уже более - 23.

Еще недавно в Донецкой области работали две лаборатории, которые делали лишь 140 тестов в день. После открытия новой лаборатории в Мариуполе показатели выросли до 200-250 в день.

"Очереди из 600-800 образцов. Была лаборатория в Донецке, она там и осталась. Пришлось отправлять часть тестов в Киев", - рассказывает Василий Гончаренко, и.о. директора "Донецкий лабораторный центр Минздрава".

Одну из крупнейших очередей из тестов Центр общественного здоровья фиксировал в начале июня во Львовской области.

8 июня там обработку ждали 2 тысячи тестов, а 4 июня - 3600.

Объем тестирования в Украине 16 марта - более 500

12 апреля - 32 тыс.

13 мая - 202 тыс.

31 мая - 336 тыс.

10 июня - 456 тыс.

"Берем много тестов поэтому, возможно, и такие очереди. Если делать меньше тестов, то и показатели будут меньше", - так говорит Галина Сличная, глава городского штаба по противодействию коронавирусной инфекции во Львове.

За день во Львовской области берут в среднем по 700-800 образцов для ПЦР. Обработать могут около 500, так и растут очереди, говорит чиновница.

При этом лаборатории во Львовской области работают на полную мощность, некоторые - в две смены. Недавно их дооборудовали, увеличив мощности.

"Чем больше лабораторий, тем больше тестов, тем выше показатели", - говорит Сличная.

Она соглашается с экспертом ЮНИСЕФ - больных с Covid-19 может быть больше, чем показывают анализы. Тестирование охватывает не все население, а только тех, кто подпадает под подозрение.

"Мы тестируем не всех подряд, а по алгоритму - тех, у кого пневмония, ОРВИ, были в контакте, тестируем обязательно медицинских работников, беременных", - добавляет Сличная.

Копірайт зображення unian Image caption Так проходит тестирование на иммунитет к коронавирусу

Может ли быть больше тестов?

С утверждением, что статистика - лишь верхушка айсберга, а больных может быть больше, соглашается и руководитель Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов.

"Проблемы - это люди и рабочие места, то есть оборудование. Будет больше лабораторий, будет и больше тестов", - говорит он ВВС News Украина.

В начале мая в Житомире было несколько очагов заболеваний. Лаборатории были перегружены. Поэтому Парамонов ограничил количество тестов на коронавирус. Сотни образцов не обрабатывали, люди ждали результатов по 7-8 дней.

Копірайт зображення unian Image caption Украинские лаборатории работают на полную мощность, говорят в Центре общественного здоровья

По его словам, в лаборатории в регионе не хватало кадров. Людей, которые могут работать с опасными вирусами. Были и проблемы с оборудованием.

"Тесты делают 6 часов, из них 4 часа - это сложная, ручная работа в вирусологическом боксе в костюмах, масках, перчатках. Это должны быть подготовленные люди. Иначе тест будет не точным. Лабораториям не рекомендуют работать ночью", - говорит Парамонов.

Он рассказывает, что когда в лаборатории работали только два вирусолога и только два лаборанта, удавалось делать по 70-80 обследований в день.

После того, как появилось новое оборудование, увеличилось количество специалистов, начали делать по 200 обследований в день, потом увеличили до 400 в день. Очереди постепенно уменьшались. А потом совсем исчезли.

Слова чиновника подтверждают и данные ЦОС, в Житомирской области 8 июня почти не было очередей.

По словам Парамонова, если для лабораторий закупить автоматизированные линии, которые заменят 4-часовой человеческий труд, то они смогут делать до 2 тысяч тестов за смену.

На пределе

Признают проблему с очередями на тесты в Центре общественного здоровья. Правда, уверяют, что для украинских условий 25 тестов на 100 тысяч населения - это не такой уж плохой показатель.

"Лаборатории работают на пределе своих возможностей и больше, чем сейчас, сделать они не могут. Не хватает оборудования либо оно устарело. Не хватает специалистов", - такие причины очередей из тестов называет Игорь Кузин, и.о. директора Центра общественного здоровья.

По его словам, если убрать из всех очередей очереди в частных лабораториях, то на 10 июня в государственных остаются необработанными около 5 тысяч образцов.

Однако, это все равно немало.

В ситуации, когда тесты иногда "теряются", либо их приходится ждать по несколько дней, Игорь Кузин призывает врачей помечать в направлении, что тест нужен срочно, и проверять, как и кому лаборатория его выдала.

"Когда человек ложится в больницу на химиотерапию, то тест ему нужен быстрее, чем, когда его делают контактному лицу. Но это должен обозначить врач, который давал направление на анализ. Такие тесты будут делать в первую очередь", - говорит он.

Копірайт зображення unian Image caption В Украине тестируют все случаи подозрений Covid-19, говорят в Центре общественного здоровья

По его словам, сейчас есть планы закупить новое оборудование для лабораторий, которое заменит обработку тестов вручную.

Если это произойдет, то количество исследований может удвоиться.

Руководитель ЦОС не согласен с тем, в Украине больше больных, чем это показывает статистика.

"Тестируют каждого человека с подозрением и каждое контактное лицо. В условиях ограниченности ресурсов, мы можем обеспечить тестирование этой группы", - говорит Игорь Кузин.

Он говорит, до уровня тестирования США Украина не дотягивает и близко, но и финансирование у нас совсем другое.

При участии Евгения Герасимчука.

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